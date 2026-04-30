Купил магнитный повербанк для iPhone и уже полгода не достаю провода: плюсы, минусы, цена и где заказать

Полгода назад я купил на AliExpress магнитный аккумулятор UGREEN Qi2 на 10 000 мАч. Идея была простая: найти что-то компактное, чтобы заряжать iPhone без проводов прямо на ходу и при этом не возиться с проводами. Просто примагнитил и пошёл. Как минимум кабель можно забыть дома, а как максимум это просто неудобно. Спойлер: за шесть месяцев я ни разу не достал провод. Раньше я уже делал обзор повербанка UGREEN для iPhone, но этот оказался ещё удобнее. Рассказываю, как так вышло и почему эта штука стала моим главным аксессуаром.



Повербанк с MagSafe на 10 000 мАч: как он заряжает iPhone

Формально это внешний аккумулятор на 10 000 мАч с поддержкой стандарта Qi2 и совместимостью с MagSafe. Мощность беспроводной зарядки: 15 Вт. По проводу через USB-C аккумулятор отдаёт до 30 Вт, а принимает до 20 Вт. То есть сам он тоже заряжается довольно быстро: от хорошего адаптера на 20 Вт уходит примерно два с половиной часа до полного.

Корпус покрыт мягким силиконом. Это не просто эстетика: покрытие не скользит ни в руке, ни на столе. Когда iPhone примагничен к аккумулятору, конструкция лежит уверенно и не ёрзает. Магниты здесь сильные: телефон фиксируется плотно, с характерным щелчком. Я несколько раз специально тряс эту связку: iPhone не отваливается. Даже если носить аккумулятор на телефоне в кармане куртки, он не сместится.

На лицевой панели есть четыре светодиода для индикации заряда и кнопка включения. Нажал: видишь, сколько осталось. Всё просто, без приложений и лишних сложностей. Размеры вполне адекватные для такой ёмкости. Аккумулятор чуть шире iPhone, но тоньше, чем большинство конкурентов. В кармане джинсов уже не так удобно, а вот в куртке или рюкзаке помещается без вопросов. Ещё один приятный момент: сертификация. На странице указаны PSE, RoHS, CE и FCC. Для аккумулятора это важно: значит, устройство прошло нормальные проверки безопасности, а не собрано из того, что было.

Кстати, недавно я тестировал UGREEN Smart Tag вместо AirTag: у компании в целом хорошее качество аксессуаров, и этот повербанк не исключение.

Беспроводная зарядка iPhone от повербанка: скорость, нагрев и удобство

Главное, за что я полюбил этот аккумулятор: я перестал пользоваться проводом. Совсем. Примагнитил iPhone 16 Plus к задней панели, пошёл по делам: телефон заряжается. Положил связку на стол: заряжается. Сел в такси: примагнитил и забыл. Это настолько удобно, что возвращаться к кабелю просто не хочется.

При зарядке через MagSafe практически нет нагрева. Это было для меня приятным сюрпризом. Обычно магнитные аккумуляторы ощутимо греются, особенно летом. А тут iPhone остаётся чуть тёплым, не горячим. Подозреваю, что свою роль играет стандарт Qi2: он эффективнее распределяет энергию, чем обычный Qi, и потерь меньше. В итоге меньше тепла, больше заряда в батарею.

Ёмкости хватает на две полные зарядки iPhone 16 Plus. Это проверено уже много раз. Если понемногу подзаряжаться в течение дня, то емкости хватит на несколько дней точно. Для iPhone 16 или 15 Pro результат будет ещё лучше: там батарея поменьше. Скорость зарядки тоже радует. Да, 15 Вт по воздуху: это не проводные 30 Вт. Но в реальной жизни разница не ощущается. Пока дошёл до кафе, пока посидел полчаса: телефон уже набрал 30–40%. Этого хватает с запасом.

Отдельно скажу про сценарий использования, который я не ожидал. Когда работаешь за столом, этот аккумулятор заменяет зарядную станцию. Просто кладёшь iPhone экраном вверх на аккумулятор: он примагничивается и начинает заряжаться. Не нужно тянуться к розетке, искать кабель, подключать. Положил и всё. За полгода это стало настолько привычным, что когда аккумулятор на зарядке, я чувствую себя неуютно. Если вас интересует, как заряжать таким способом Apple Watch от повербанка без проводов, у нас есть отдельная инструкция.

Что стало с повербанком через шесть месяцев

Один момент всё-таки есть. За полгода начали стираться надписи на задней панели. Текст с характеристиками постепенно затирается. Но это объяснимо: когда к аккумулятору примагничен iPhone, вся конструкция лежит на столе именно задней стороной вниз. Аккумулятор трётся о поверхность каждый раз, когда вы берёте телефон и кладёте обратно. По сути, это неизбежный износ. Функциональность не страдает, просто внешний вид.

Больше придраться не к чему. Магниты за полгода не ослабли. Силиконовое покрытие не облезло и не изменило цвет. Ёмкость не просела: всё те же две полные зарядки iPhone 16 Plus. Кнопка работает чётко, индикаторы горят ровно. Для устройства за две с лишним тысячи рублей это отличный результат.

Обсудить плюсы и минусы повербанков можно в нашем чатике в Telegram или МАКС: там всегда подскажут по личному опыту.

Стоит ли покупать повербанк MagSafe на AliExpress

Если у вас iPhone 12 или новее, этот аккумулятор сядет на заднюю панель как родной. Лучше всего он раскроется с iPhone 13, 14, 15, 16 или 17: там магниты MagSafe работают на полную. Идеальный сценарий: вы много перемещаетесь в течение дня, не хотите таскать провода и вам важно, чтобы телефон всегда был заряжен.

Для тех, кто работает из дома или офиса и всегда рядом с розеткой, смысла меньше. Хотя даже в этом случае удобство магнитной зарядки без проводов может перевесить. Я вот работаю из дома, а всё равно не расстаюсь с этой батарейкой. Просто потому что лень каждый раз тянуться к кабелю. Если вы выбираете между разными зарядками, посмотрите наш обзор док-станций и повербанков UGREEN с поддержкой Qi2.

Стоит ли покупать? Однозначно да. UGREEN Qi2 Magnetic стоит около 2 200 ₽ с купоном на AliExpress. За эти деньги вы получаете 10 000 мАч и быструю беспроводную зарядку на 15 Вт без нагрева, крепкие магниты и приятный силиконовый корпус. Плюс полгода без единого кабеля: проверено лично. Для меня это лучший аксессуар для iPhone, который я покупал за последнее время. Если вы до сих пор заряжаете телефон проводом, попробуйте. Обратно уже не захочется.

