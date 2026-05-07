Chrome тайно скачивает файл на 4 ГБ, который вам не нужен. Как удалить и освободить место на Mac

Свежий Chrome занимает на диске больше, чем кажется на первый взгляд. Если вы замечали, что после обновления браузера свободного места стало меньше, самое время очистить кеш в браузере на Mac и заодно заглянуть в системные папки. Исследователь ThatPrivacyGuy обнаружил, что браузер без согласия пользователя докачивает ИИ-модель Gemini Nano весом около 4 ГБ — и происходит это и на Windows, и на Mac. Ниже разбираем, что именно ставится, как это найти и как отключить, если 4 ГБ для вас лишние.



Где Chrome хранит ИИ-модель Gemini Nano

Речь о файле weights.bin в папке OptGuideOnDeviceModel. Это локальная версия модели Gemini Nano для встроенных ИИ-функций браузера — например, подсказок и экспериментов с Prompt API. Модель работает прямо на устройстве, поэтому и весит много: около 4 ГБ постоянного места на диске. Google позиционирует её как способ ускорить работу с нейросетью без обращения к облаку, но большинство пользователей даже не подозревают о её существовании.

По данным автора исследования, свежеустановленному Chrome потребовалось меньше 15 минут, чтобы скачать Gemini Nano самостоятельно, без единого клика со стороны пользователя. Никакого окна согласия или галочки в установщике нет — модель просто появляется в системных папках. Процесс запускается в фоне сразу после установки или обновления, причём никакого уведомления не выводится.

Затронуты и пользователи Windows, и владельцы Mac — везде, где установлен Chrome. На macOS файлы лежат по пути ~/Library/Application Support/Google/Chrome, на Windows — в скрытой папке AppData у профиля пользователя. Для владельцев MacBook с базовыми 256 ГБ это особенно неприятно: 4 ГБ уходят под функцию, о которой вы не знали. На SSD с маленьким объёмом каждое такое «тихое» приложение ощутимо.

Как удалить Gemini Nano из Chrome и освободить место

Автор исследования предложил способ убрать модель и запретить её повторную загрузку. Просто удалить папку недостаточно — Chrome скачает её снова при ближайшем обновлении. Нужно сначала отключить связанные флаги, и только потом удалять файлы.

Открыть в адресной строке chrome://flags Отключить параметр Enables optimization guide on device Отключить параметр Prompt API for Gemini Nano Перезапустить браузер Удалить папку OptGuideOnDeviceModel вручную

На Windows папка лежит по пути «Локальный диск (C:) — имя пользователя — AppData — Local — Google — Chrome». AppData скрыта по умолчанию — включите отображение скрытых файлов в «Проводнике». На Mac путь короче: ~/Library/Application Support/Google/Chrome. После удаления папки рекомендуется перезагрузить Mac, чтобы убедиться, что Chrome не держит файлы в памяти.

Зачем Google добавила локальный ИИ в Chrome

Главная претензия не к самой модели, а к тому, как её ставят. В установщике Chrome нигде не сказано про Gemini Nano, и отказаться заранее нельзя. Автор считает, что это противоречит европейским правилам прозрачности, которые запрещают доустанавливать необязательный софт без согласия пользователя. В контексте GDPR и Акта о цифровых рынках подобное поведение может привести к разбирательствам.

Второй аргумент — экологический. Chrome используют миллиарды людей, и автоматическая загрузка 4 ГБ на каждом устройстве — это заметный объём трафика и энергопотребления дата-центров. Аргумент спорный, но в ЕС к таким вещам относятся серьёзно. При оценочных двух миллиардах установок Chrome суммарный трафик от одной такой фоновой загрузки исчисляется эксабайтами.

Нужно ли удалять Gemini Nano, если Chrome работает нормально

Если вы работаете на Mac и Chrome — основной браузер, есть смысл проверить папку Application Support и оценить, нужны ли вам встроенные ИИ-функции. Если вы ими не пользуетесь, отключение двух флагов освободит около 4 ГБ и заблокирует повторную загрузку.

Для тех, кто активно пользуется Chrome, полезно изучить вертикальные вкладки в Chrome на Mac — это поможет навести порядок в открытых страницах.

Тем, кто наоборот хочет работать с нейросетями Google осознанно, удобнее обращаться к ним напрямую — через веб-версию или приложение. У нас есть отдельные разборы про то, как пользоваться и оплатить Gemini из России, и про то, как бесплатно пользоваться нейросетью Google Gemini на iPhone.

Если у вас Mac с большим SSD и Chrome — не основной браузер, можно ничего не менять: 4 ГБ погоды не сделают. Если же диск забит или вы принципиально против тихих фоновых установок, потратьте пару минут на флаги и удаление папки. Главный минус ситуации — отсутствие выбора: пользователю не предложили решить, нужен ли ему локальный Gemini Nano. И пока Google этот вопрос не закрыл, проверка системных папок — разумная привычка.

