Дешевый MacBook Neo скоро подорожает: Apple придумала, как незаметно поднять цену

Apple обсуждает отказ от самой дешёвой версии MacBook Neo за $599 — на фоне дорожающих компонентов и нехватки памяти. Об этом пишет тайваньский колумнист и бывший репортёр Bloomberg Тим Калпан. Это пока не решение, а один из обсуждаемых сценариев, но он напрямую отразится на цене входа в линейку. Тенденция, кстати, уже знакомая: в России Neo подорожал на 10 тысяч всего за пару недель. Что будет с MacBook Neo в базовой комплектации?



Как изменится цена MacBook Neo

Сейчас цена MacBook Neo в США стартует с $599 за версию на 256 ГБ, а конфигурация на 512 ГБ стоит $699. По формуле для России это примерно от 65 000 ₽ и от 76 000 ₽ соответственно. Хотя мы находили варианты и подешевле! Но это только пока, грядут серьезные перемены.

По словам инсайдера, Apple рассматривает отказ от MacBook Neo на 256 ГБ как один из вариантов реакции на рост комплектующих и, следовательно, себестоимости. Формально цены конкретных конфигураций не вырастут, но фактическая точка входа в линейку поднимется на $100, потому что покупателю придётся брать сразу 512 ГБ. Вариант неплохой: и памяти много, и Touch ID есть, но по карману не всем.

Это не первый подобный шаг Apple за последние месяцы. В марте компания убрала Mac Studio с 512 ГБ оперативной памяти, а на прошлой неделе отказалась от младшей версии Mac mini на 256 ГБ. Из-за этого стартовая цена Mac mini в США выросла с $599 до $799 (примерно от 86 000 ₽ в России). Вот что связывает все три модели:

Спрос оказался выше, чем Apple ожидала

В мире не хватает чипов памяти

Стройка дата-центров под ИИ выкупает значительную часть поставок памяти

Для покупателя это значит простую вещь: самые дешёвые версии Mac постепенно исчезают, а минимальный чек на вход в экосистему растёт — без формального повышения цен.

Почему процессоров для MacBook Neo не хватает

Инсайдер связывает повышение цен на MacBook Neo с резким ростом производства. Cроки доставки на сайте Apple сейчас составляют две-три недели по всей линейке, а Apple поручила поставщикам нарастить выпуск до 10 миллионов устройств — примерно вдвое больше первоначального плана в 5-6 миллионов.

Для этого нужны новые партии чипов A18 Pro от TSMC. Ведь в MacBook Neo используется чип от iPhone 16 Pro, и существующий запас уже исчерпан ранним спросом. Свободных мощностей по 3-нанометровому техпроцессу у TSMC мало — большую часть выпуска забирают заказы под ИИ.

Почему MacBook Neo станет дороже

Есть и технический нюанс. Первая партия Neo собиралась на «отбракованных» чипах A18 Pro — у них было отключено одно ядро графики. Это позволяло Apple использовать кристаллы, которые не подходили для iPhone 16 Pro, и держать цену низкой. Пожалуй, это один из главных секретов дешевого Макбука.

Новая партия будет другой: в ней будут Макбуки с процессорами помощнее, где все ядра рабочие. А это автоматически поднимает себестоимость каждого ноутбука — ещё до любых надбавок за ускоренное производство.

Если Apple всё-таки оставит конфигурацию Neo на 256 ГБ, у нее есть запасной план. По слухам, в этом случае Apple может выпустить Макбуке Нео в новых цветах, чтобы смягчить возможное повышение цены. Логика простая: новый цвет — повод для маркетинговой подачи и психологическое оправдание более высокой стоимости.

MacBook Neo: покупать сейчас или подождать

Если собирались купить Макбук Нео в ближайшие месяцы, нужно кое-что знать. Пробежимся коротко по всем сценариям:

Если вы планировали брать именно MacBook Neo на 256 ГБ — есть риск, что его скоро не будет. Вам придётся доплачивать за 512 ГБ.

Если вы и так смотрели на 512 ГБ — для вас ничего не изменится.

Если вы выбираете Mac mini или Mac Studio — учтите, что младшие конфигурации этих моделей перестали выпускать. В магазинах и на складах они пока есть, но скоро закончатся.

Тем не менее, это пока инсайды, а не официальное заявление Apple. Примерно как недавний слух про новый базовый Айфон 18. Но фон вокруг — реальный: дефицит памяти и чипов давит на цены всех компьютеров Mac, и в ближайшие месяцы дешеветь компьютеры Apple точно не будут. Если самый дешевый MacBook Neo на 256 ГБ подходит вам больше всего, имеет смысл не тянуть с покупкой.