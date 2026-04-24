iPhone 18 Pro Max и iPhone 17 Pro Max сравнили вживую: что изменилось в дизайне

Новые макеты iPhone 18 Pro Max попали в сеть — и главное, что бросается в глаза, это увеличившийся блок камер. Объективы выступают сильнее, площадка камеры стала толще, а корпус чуть подрос в размерах. Если макеты точны, Apple делает ставку на камеру уровня зеркалки в iPhone 18 Pro — и идёт вразрез с трендом на плоские камеры.



Отличия iPhone 18 Pro Max от iPhone 17 Pro Max

Макеты опубликовал Вадим Юрьев с YouTube-канала Max Tech. Такие макеты обычно делают производители чехлов на основе данных, которые утекают с фабрик-партнёров Apple. В прошлом году аналогичные макеты iPhone 17 Pro оказались очень точными, поэтому к новым стоит отнестись серьёзно.

По словам Юрьева, камерная площадка стала толще, а чёрное стекло над объективами выступает заметнее. Видимо, изменения камеры в iPhone 18 Pro не прошли бесследно. При этом общие габариты корпуса почти не изменились — разница составляет всего 0,36 мм по высоте и 0,39 мм по ширине. Толщина самого корпуса осталась прежней.

Позже Юрьев уточнил конкретные цифры:

Общая толщина с учётом площадки камеры: 11,54 мм у iPhone 18 Pro Max против 11,23 мм у iPhone 17 Pro Max

Общая толщина с учётом выступающих линз: 13,77 мм против 12,92 мм

Разница в выступе линз — почти миллиметр. Это не катастрофа, но на столе без чехла аппарат будет качаться заметнее.

Почему камера iPhone 18 Pro Max стала толще

Apple, по слухам, готовит сразу несколько серьёзных улучшений камеры для линейки iPhone 18 Pro. Каждое из них может потребовать больше физического пространства внутри корпуса.

Переменная диафрагма в основной камере — позволит вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор. Это даст больше контроля над экспозицией, глубиной резкости и общим видом фотографий

в основной камере — позволит вручную регулировать количество света, попадающего на сенсор. Это даст больше контроля над экспозицией, глубиной резкости и общим видом фотографий Увеличенная диафрагма в телеобъективе — улучшит съёмку при слабом освещении

в телеобъективе — улучшит съёмку при слабом освещении Трёхслойный сенсор изображения от Samsung — сделает камеру более отзывчивой, снизит шумы и расширит динамический диапазон (разницу между самыми тёмными и самыми светлыми участками кадра)

Каждое из этих улучшений теоретически объясняет, почему модулю камеры понадобилось больше места. Однако ни один из предыдущих инсайдеров прямо не говорил, что линзы будут выступать сильнее — макеты стали первым свидетельством.

Дизайн iPhone 18 Pro Max: новый блок камер и цвета корпуса

Если отвлечься от камер, дизайн iPhone 18 Pro Max практически повторяет предшественника. Тот же форм-фактор, та же толщина корпуса. Главное визуальное отличие — именно задняя панель с более массивным блоком камер. Кроме того, цвета iPhone 18 Pro изменятся — чёрного в линейке снова не будет.

Это любопытно, потому что индустрия в целом движется к плоским или почти плоским камерам. Samsung и другие производители стараются минимизировать выступ. Apple, судя по макетам, идёт другим путём — приоритет отдаётся качеству оптики, а не плоскости корпуса.

Для пользователей с чехлами разница будет минимальной — производители просто адаптируют высоту выреза под камеру. А вот тем, кто носит iPhone без чехла, стоит иметь в виду: на плоской поверхности устройство будет покачиваться чуть сильнее.

Дата выхода iPhone 18 Pro Max и цена в России

Apple традиционно представляет новые iPhone в сентябре. iPhone 18 Pro Max ожидается примерно в середине сентября 2026 года — вместе с остальными моделями линейки и первым складным iPhone от Apple.

Важно помнить, что макеты — это не финальные устройства. Они основаны на производственных чертежах и могут отличаться от серийной версии в деталях. Но базовые размеры и пропорции обычно совпадают с точностью до долей миллиметра.

О ценах на iPhone 18 Pro Max пока ничего не известно. Если Apple сохранит стоимость на уровне iPhone 17 Pro Max, речь пойдёт о сумме от $1 199, что составляет примерно от 129 000 ₽ в России. Впрочем, цена iPhone 18 Pro может вырасти — официальных данных ещё нет.

Стоит ли ждать iPhone 18 Pro Max или купить iPhone 17 Pro Max

Если вы сейчас выбираете между покупкой iPhone 17 Pro Max и ожиданием следующего поколения, камерные улучшения — главный аргумент в пользу ожидания. Переменная диафрагма и новый сенсор могут стать самым заметным скачком в мобильной фотографии за последние годы. Для тех, кто снимает много фото и видео в разных условиях, разница будет ощутимой.

Если же камера для вас не главное, а текущий iPhone работает нормально — утечка не даёт поводов менять планы. Более толстый блок камер — это компромисс, на который Apple идёт ради оптики, а не бонус для пользователя. Окончательные выводы имеет смысл делать после официальной презентации в сентябре.