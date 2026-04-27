Ошибки, которые мешают вам красиво снимать на iPhone

Когда мы фотографируем — на iPhone или зеркальную камеру — мы почти всегда смотрим только на главный объект. И зря. То, что происходит на фоне и по краям кадра, влияет на итоговый снимок не меньше, чем сам сюжет. Если вы уже читали наш материал о том, как начать снимать на iPhone лучше, эта статья станет логичным продолжением. Теперь вы научитесь не только выстраивать композицию на переднем плане, но и работать с фоном.



Как сделать красивый фон на фото с iPhone

Классическая ошибка новичка — фонарный столб, «растущий» из головы человека на портрете. Это проблема не только любителей: даже на свадебных снимках попадаются кадры, где из головы жениха или невесты торчат деревья и дверные косяки. Причина простая: фотограф фокусируется на лице и не замечает, что происходит за ним.

Решение тоже простое — сместиться на шаг в сторону или попросить сдвинуться человека в кадре. На iPhone это особенно важно: экран небольшой, на ярком солнце детали по краям легко упустить.

Похожая история — с природой. Веточка, пересекающая тело птицы, травинка поперёк морды животного, камень не на своём месте в пейзаже — всё это ломает кадр. В пейзажной съёмке мешает и мусор: его лучше убрать до съёмки, чем потом вычищать в редакторе.

Ошибки, которые портят фон на фотографиях с iPhone

Если свести проблемы к короткому списку, мешают обычно одни и те же вещи:

посторонние объекты, «прорастающие» из людей или животных

линии фона, совпадающие с горизонтом или важными элементами

мусор и бытовой хлам в пейзаже

случайная птица или человек, влетевшие в край кадра

яркое пятно неба или света, которое перетягивает внимание

Хорошая новость: всё это видно ещё до нажатия на кнопку спуска. Достаточно осознанно осмотреть кадр перед съёмкой, а не только проверить, в фокусе ли лицо.

Как сделать размытый фон на iPhone

Размытый фон — то, что отделяет «снимок на телефон» от «красивого портрета». В классической фотографии степень размытия зависит от трёх вещей: расстояния до объекта, фокусного расстояния объектива и диафрагмы. Чем ближе вы к человеку, чем длиннее объектив и чем шире открыта диафрагма — тем сильнее размывается фон.

На iPhone напрямую управлять диафрагмой нельзя, но логика та же:

Подойдите к объекту ближе, чтобы он занимал большую часть кадра. Используйте телеобъектив (2x или 3x на моделях Pro), а не основной модуль. Включите режим «Портрет» — он имитирует размытие программно. В режиме «Портрет» на новых iPhone глубину размытия можно регулировать уже после съёмки.

Кстати, если вы не знали, что на новых моделях можно включить портретный режим уже после съёмки — попробуйте, это удобно.

Для пейзажа всё наоборот: здесь обычно нужна резкость по всему кадру — широкий угол, закрытая диафрагма и фокус на так называемом гиперфокальном расстоянии (точке, при фокусировке на которую резким получается всё от переднего плана до горизонта). На iPhone роль такой настройки берёт на себя основной модуль на 1x — он по умолчанию даёт большую глубину резкости.

Эффект боке на фото с iPhone

Боке — это качество размытой части кадра, а не её количество. Слово пришло из японского «boke» — «размытие, дымка». Можно получить сильно размытый фон с некрасивым боке, а можно — лёгкое размытие, но очень приятное на вид. Разница в характере размытия.

Хорошее боке выглядит так: фон плавно растворяется, а пятна света от фонарей или бликов превращаются в мягкие круги без жёстких краёв. Плохое боке — «нервное»: текстуры на фоне становятся агрессивными, у бликов появляются яркие ободки, двойные контуры или кольца, как у разрезанной луковицы. Иногда добавляются цветные ореолы (хроматические аберрации) на контрастных границах.

Главный фактор качества боке — оптическая схема объектива. Дешёвый светофильтр перед объективом тоже способен испортить картинку. Для владельцев iPhone это означает простую вещь: дешёвые накладные линзы и защитные стёкла ухудшают именно ту часть кадра, которая должна быть красивой.

Обработка фона на фото в iPhone

Если фон всё-таки получился неидеальным, кое-что можно поправить в редакторе. Советуем работать аккуратно: с помощью масок локально снижать резкость, чёткость (микроконтраст) и текстуру, при необходимости добавлять лёгкое размытие.

На iPhone это делается во встроенном «Фото» (ползунки «Чёткость», «Резкость», «Виньетка») или в приложениях вроде Snapseed и Lightroom Mobile. Главное правило — не переборщить с размытием фона: переразмытый фон с искусственно сглаженными деталями выглядит хуже, чем честный кадр с лёгкими недостатками.

Если коротко, держите в голове три вещи перед каждым кадром: проверьте, не «растёт» ли что-то из головы или тела объекта, попробуйте сместиться на шаг в сторону, и подумайте, нужно ли вам сильное размытие фона или резкость по всему кадру. Этого достаточно, чтобы фотографии на смартфон стали заметно лучше — без покупки новой техники и без сложных настроек.