Госуслуги и другие приложения пропали из App Store после смены региона Apple ID. Как их вернуть и обновлять

Многие владельцы iPhone в какой-то момент решают сменить регион Apple ID на зарубежный — ради доступа к приложениям и подпискам, которых в российском App Store давно нет. Но потом выясняется неприятная вещь: Госуслуги, банковские приложения и другой российский софт из иностранного магазина уже не скачать. Рассказываем, как решить эту проблему и не потерять доступ к важным сервисам.



Почему российские приложения не находятся в зарубежном App Store

Тут всё просто. Приложения вроде Госуслуг и других российских сервисов зачастую доступны только в российском App Store. Когда вы меняете регион своей учётной записи, скажем, на США или Турцию, эти приложения просто исчезают из поиска. Например, очень показательна история с мессенджером МАКС, которого нет в App Store США.

Скачать их заново не получится — магазин другой страны о них ничего не знает. Кстати, если вы ещё не определились, какую страну выбрать при смене региона, у нас есть подробный разбор.

Если приложение уже было установлено на iPhone до смены региона, оно продолжит работать. Но вот обновить его не получится — App Store будет привязан к новому региону и просто не увидит обновлений для софта из старого. А со временем приложение без обновлений может перестать работать вовсе.

Как создать второй Apple ID для российского App Store

Самый надёжный выход — завести второй Apple ID, привязанный к России. Его вы будете использовать исключительно для скачивания и обновления российских приложений. Основной зарубежный аккаунт при этом остаётся нетронутым — iCloud, фотографии, контакты и всё остальное продолжат работать как раньше. Подробнее о том, как использовать два Apple ID на одном iPhone, мы уже рассказывали.

Для создания нового аккаунта вам понадобится свободный адрес электронной почты, который ещё не привязан ни к одному Apple ID. Лучше всего подойдёт Gmail или любой другой международный почтовый сервис.

Вот что нужно сделать:

Откройте в браузере сайт appleid.apple.com и нажмите «Создать Apple ID».

и нажмите «Создать Apple ID». Введите имя, фамилию и дату рождения. В графе «Страна/Регион» выберите Россию .

. Укажите новый адрес электронной почты — он станет логином.

Придумайте надёжный пароль и подтвердите его.

Введите номер телефона для подтверждения.

Подтвердите почту и номер телефона кодами из SMS и письма.

После этого у вас будет полноценный российский Apple ID, готовый к использованию в App Store.

Как сменить Apple ID в App Store без выхода из iCloud

Очень важный момент — выходить из основного Apple ID на самом iPhone не нужно. Вы переключаете аккаунт только для покупок и загрузок в App Store, а iCloud, Локатор, iMessage и все остальные сервисы продолжают работать на вашем основном зарубежном аккаунте.

Вот как это сделать:

Откройте App Store на iPhone.

на iPhone. Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу.

Коснитесь своего имени и пролистайте в самый низ.

В появившемся окне нажмите «Выйти» .

. Теперь зайдите в App Store с новым российским Apple ID.

После этого App Store переключится на российский магазин. Вы сможете найти и скачать Госуслуги, банковские приложения и любой другой софт, доступный в России. С похожей проблемой сталкиваются и те, кому нужно скачать мессенджер МАКС на Айфон — принцип тот же. Когда закончите — просто повторите процедуру в обратном порядке: выйдите из российского аккаунта в App Store и войдите обратно в свой основной зарубежный Apple ID.

Приложения на iPhone, которые нужно удалить и скачать заново

Здесь есть один нюанс, к которому стоит подготовиться заранее. Приложения на iPhone привязаны к тому Apple ID, с которого они были скачаны. Если вы изначально скачали Госуслуги с основного аккаунта, а потом сменили его регион на зарубежный, обновления для этого приложения перестанут приходить.

В таком случае придётся удалить приложение и скачать заново — уже из-под российского Apple ID. Это касается не только Госуслуг, но и всех остальных приложений, которых нет в иностранном магазине.

После переустановки нужно будет заново войти в свой аккаунт внутри каждого приложения. Данные в самих сервисах не пропадут — они хранятся на серверах, а не на устройстве. Но локальные настройки и кеш придётся настраивать с нуля.

Обновление приложений с другого Apple ID на Айфоне

Когда на iPhone стоят приложения, скачанные с разных Apple ID, система будет запрашивать пароль от соответствующего аккаунта при каждом обновлении. Это нормальное поведение — просто введите пароль от того аккаунта, с которого было загружено приложение.

Автоматические обновления тоже будут работать, но только для текущего активного аккаунта в App Store. Чтобы обновить приложения из второго аккаунта, придётся переключиться на него в разделе в App Store и обновить всё вручную.

На практике это не так сложно, как кажется. Российские приложения обновляются не каждый день, поэтому достаточно переключаться раз в пару недель, чтобы всё было актуальным.

Что обязательно нужно запомнить:

Не меняйте основной Apple ID в настройках iPhone — переключайте аккаунт только в App Store .

. Для российских приложений заведите отдельный Apple ID с регионом Россия .

. Приложения, отсутствующие в иностранном App Store, нужно удалить и загрузить заново из-под нужного Apple ID.

из-под нужного Apple ID. После переустановки авторизуйтесь в приложениях заново — данные на серверах сохранятся.

— данные на серверах сохранятся. Для обновлений периодически переключайтесь между аккаунтами — это занимает буквально минуту.

Два Apple ID на одном iPhone — это не костыль, а вполне штатный сценарий, который Apple поддерживает. Один аккаунт для зарубежных приложений и подписок, второй — для всего российского. Настроить всё можно за десять минут, а дальше просто переключаетесь по мере необходимости.