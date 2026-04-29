Госуслуги и другие приложения пропали из App Store после смены региона Apple ID. Как их вернуть и обновлять

Кирилл Пироженко

Многие владельцы iPhone в какой-то момент решают сменить регион Apple ID на зарубежный — ради доступа к приложениям и подпискам, которых в российском App Store давно нет. Но потом выясняется неприятная вещь: Госуслуги, банковские приложения и другой российский софт из иностранного магазина уже не скачать. Рассказываем, как решить эту проблему и не потерять доступ к важным сервисам.

Разбираемся, как обновлять приложения, если их нет в выбранном вами App Store. Фото.

Разбираемся, как обновлять приложения, если их нет в выбранном вами App Store

Почему российские приложения не находятся в зарубежном App Store

Тут всё просто. Приложения вроде Госуслуг и других российских сервисов зачастую доступны только в российском App Store. Когда вы меняете регион своей учётной записи, скажем, на США или Турцию, эти приложения просто исчезают из поиска. Например, очень показательна история с мессенджером МАКС, которого нет в App Store США.

Почему российские приложения не находятся в зарубежном App Store. Слева российский App Store, справа американский. Как обновить МАКС непонятно. Фото.

Слева российский App Store, справа американский. Как обновить МАКС непонятно

Скачать их заново не получится — магазин другой страны о них ничего не знает. Кстати, если вы ещё не определились, какую страну выбрать при смене региона, у нас есть подробный разбор.

Если приложение уже было установлено на iPhone до смены региона, оно продолжит работать. Но вот обновить его не получится — App Store будет привязан к новому региону и просто не увидит обновлений для софта из старого. А со временем приложение без обновлений может перестать работать вовсе.

Как создать второй Apple ID для российского App Store

Самый надёжный выход — завести второй Apple ID, привязанный к России. Его вы будете использовать исключительно для скачивания и обновления российских приложений. Основной зарубежный аккаунт при этом остаётся нетронутым — iCloud, фотографии, контакты и всё остальное продолжат работать как раньше. Подробнее о том, как использовать два Apple ID на одном iPhone, мы уже рассказывали.

Для создания нового аккаунта вам понадобится свободный адрес электронной почты, который ещё не привязан ни к одному Apple ID. Лучше всего подойдёт Gmail или любой другой международный почтовый сервис.

Вот что нужно сделать:

Как создать второй Apple ID для российского App Store. Создайте новый Apple ID на этой странице. Фото.

Создайте новый Apple ID на этой странице

  • Откройте в браузере сайт appleid.apple.com и нажмите «Создать Apple ID».
  • Введите имя, фамилию и дату рождения. В графе «Страна/Регион» выберите Россию.
  • Укажите новый адрес электронной почты — он станет логином.
  • Придумайте надёжный пароль и подтвердите его.
  • Введите номер телефона для подтверждения.
  • Подтвердите почту и номер телефона кодами из SMS и письма.

После этого у вас будет полноценный российский Apple ID, готовый к использованию в App Store. Остались вопросы по настройке? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС — там всегда помогут.

Как сменить Apple ID в App Store без выхода из iCloud

Очень важный момент — выходить из основного Apple ID на самом iPhone не нужно. Вы переключаете аккаунт только для покупок и загрузок в App Store, а iCloud, Локатор, iMessage и все остальные сервисы продолжают работать на вашем основном зарубежном аккаунте.

Вот как это сделать:

  • Откройте App Store на iPhone.
    • Как сменить Apple ID в App Store без выхода из iCloud. Сначала выйдете из основного Apple ID. Фото.

    Сначала выйдете из основного Apple ID

  • Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу.
  • Коснитесь своего имени и пролистайте в самый низ.
    • Как сменить Apple ID в App Store без выхода из iCloud. А потом зайдите в новый. Фото.

    А потом зайдите в новый

  • В появившемся окне нажмите «Выйти».
  • Теперь зайдите в App Store с новым российским Apple ID.

После этого App Store переключится на российский магазин. Вы сможете найти и скачать Госуслуги, банковские приложения и любой другой софт, доступный в России. С похожей проблемой сталкиваются и те, кому нужно скачать мессенджер МАКС на Айфон — принцип тот же. Когда закончите — просто повторите процедуру в обратном порядке: выйдите из российского аккаунта в App Store и войдите обратно в свой основной зарубежный Apple ID.

Приложения на iPhone, которые нужно удалить и скачать заново

Здесь есть один нюанс, к которому стоит подготовиться заранее. Приложения на iPhone привязаны к тому Apple ID, с которого они были скачаны. Если вы изначально скачали Госуслуги с основного аккаунта, а потом сменили его регион на зарубежный, обновления для этого приложения перестанут приходить.

В таком случае придётся удалить приложение и скачать заново — уже из-под российского Apple ID. Это касается не только Госуслуг, но и всех остальных приложений, которых нет в иностранном магазине.

После переустановки нужно будет заново войти в свой аккаунт внутри каждого приложения. Данные в самих сервисах не пропадут — они хранятся на серверах, а не на устройстве. Но локальные настройки и кеш придётся настраивать с нуля.

Обновление приложений с другого Apple ID на Айфоне

Когда на iPhone стоят приложения, скачанные с разных Apple ID, система будет запрашивать пароль от соответствующего аккаунта при каждом обновлении. Это нормальное поведение — просто введите пароль от того аккаунта, с которого было загружено приложение.

Обновление приложений с другого Apple ID на Айфоне. После смены аккаунта просто перейдите в раздел с обновлениями и установите все нужные апдейты. Фото.

После смены аккаунта просто перейдите в раздел с обновлениями и установите все нужные апдейты

Автоматические обновления тоже будут работать, но только для текущего активного аккаунта в App Store. Чтобы обновить приложения из второго аккаунта, придётся переключиться на него в разделе в App Store и обновить всё вручную.

На практике это не так сложно, как кажется. Российские приложения обновляются не каждый день, поэтому достаточно переключаться раз в пару недель, чтобы всё было актуальным. Больше полезных советов по Apple — в нашем канале в Telegram и МАКС. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.

Что обязательно нужно запомнить:

  • Не меняйте основной Apple ID в настройках iPhone — переключайте аккаунт только в App Store.
  • Для российских приложений заведите отдельный Apple ID с регионом Россия.
  • Приложения, отсутствующие в иностранном App Store, нужно удалить и загрузить заново из-под нужного Apple ID.
  • После переустановки авторизуйтесь в приложениях заново — данные на серверах сохранятся.
  • Для обновлений периодически переключайтесь между аккаунтами — это занимает буквально минуту.

Два Apple ID на одном iPhone — это не костыль, а вполне штатный сценарий, который Apple поддерживает. Один аккаунт для зарубежных приложений и подписок, второй — для всего российского. Настроить всё можно за десять минут, а дальше просто переключаетесь по мере необходимости.

