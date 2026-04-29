Госуслуги и другие приложения пропали из App Store после смены региона Apple ID. Как их вернуть и обновлять
Многие владельцы iPhone в какой-то момент решают сменить регион Apple ID на зарубежный — ради доступа к приложениям и подпискам, которых в российском App Store давно нет. Но потом выясняется неприятная вещь: Госуслуги, банковские приложения и другой российский софт из иностранного магазина уже не скачать. Рассказываем, как решить эту проблему и не потерять доступ к важным сервисам.
Почему российские приложения не находятся в зарубежном App Store
Тут всё просто. Приложения вроде Госуслуг и других российских сервисов зачастую доступны только в российском App Store. Когда вы меняете регион своей учётной записи, скажем, на США или Турцию, эти приложения просто исчезают из поиска. Например, очень показательна история с мессенджером МАКС, которого нет в App Store США.
Скачать их заново не получится — магазин другой страны о них ничего не знает. Кстати, если вы ещё не определились, какую страну выбрать при смене региона, у нас есть подробный разбор.
Если приложение уже было установлено на iPhone до смены региона, оно продолжит работать. Но вот обновить его не получится — App Store будет привязан к новому региону и просто не увидит обновлений для софта из старого. А со временем приложение без обновлений может перестать работать вовсе.
Как создать второй Apple ID для российского App Store
Самый надёжный выход — завести второй Apple ID, привязанный к России. Его вы будете использовать исключительно для скачивания и обновления российских приложений. Основной зарубежный аккаунт при этом остаётся нетронутым — iCloud, фотографии, контакты и всё остальное продолжат работать как раньше. Подробнее о том, как использовать два Apple ID на одном iPhone, мы уже рассказывали.
Для создания нового аккаунта вам понадобится свободный адрес электронной почты, который ещё не привязан ни к одному Apple ID. Лучше всего подойдёт Gmail или любой другой международный почтовый сервис.
Вот что нужно сделать:
- Откройте в браузере сайт appleid.apple.com и нажмите «Создать Apple ID».
- Введите имя, фамилию и дату рождения. В графе «Страна/Регион» выберите Россию.
- Укажите новый адрес электронной почты — он станет логином.
- Придумайте надёжный пароль и подтвердите его.
- Введите номер телефона для подтверждения.
- Подтвердите почту и номер телефона кодами из SMS и письма.
После этого у вас будет полноценный российский Apple ID, готовый к использованию в App Store.
Как сменить Apple ID в App Store без выхода из iCloud
Очень важный момент — выходить из основного Apple ID на самом iPhone не нужно. Вы переключаете аккаунт только для покупок и загрузок в App Store, а iCloud, Локатор, iMessage и все остальные сервисы продолжают работать на вашем основном зарубежном аккаунте.
Вот как это сделать:
- Откройте App Store на iPhone.
- Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу.
- Коснитесь своего имени и пролистайте в самый низ.
- В появившемся окне нажмите «Выйти».
- Теперь зайдите в App Store с новым российским Apple ID.
После этого App Store переключится на российский магазин. Вы сможете найти и скачать Госуслуги, банковские приложения и любой другой софт, доступный в России. С похожей проблемой сталкиваются и те, кому нужно скачать мессенджер МАКС на Айфон — принцип тот же. Когда закончите — просто повторите процедуру в обратном порядке: выйдите из российского аккаунта в App Store и войдите обратно в свой основной зарубежный Apple ID.
Приложения на iPhone, которые нужно удалить и скачать заново
Здесь есть один нюанс, к которому стоит подготовиться заранее. Приложения на iPhone привязаны к тому Apple ID, с которого они были скачаны. Если вы изначально скачали Госуслуги с основного аккаунта, а потом сменили его регион на зарубежный, обновления для этого приложения перестанут приходить.
В таком случае придётся удалить приложение и скачать заново — уже из-под российского Apple ID. Это касается не только Госуслуг, но и всех остальных приложений, которых нет в иностранном магазине.
После переустановки нужно будет заново войти в свой аккаунт внутри каждого приложения. Данные в самих сервисах не пропадут — они хранятся на серверах, а не на устройстве. Но локальные настройки и кеш придётся настраивать с нуля.
Обновление приложений с другого Apple ID на Айфоне
Когда на iPhone стоят приложения, скачанные с разных Apple ID, система будет запрашивать пароль от соответствующего аккаунта при каждом обновлении. Это нормальное поведение — просто введите пароль от того аккаунта, с которого было загружено приложение.
Автоматические обновления тоже будут работать, но только для текущего активного аккаунта в App Store. Чтобы обновить приложения из второго аккаунта, придётся переключиться на него в разделе в App Store и обновить всё вручную.
На практике это не так сложно, как кажется. Российские приложения обновляются не каждый день, поэтому достаточно переключаться раз в пару недель, чтобы всё было актуальным.
Что обязательно нужно запомнить:
- Не меняйте основной Apple ID в настройках iPhone — переключайте аккаунт только в App Store.
- Для российских приложений заведите отдельный Apple ID с регионом Россия.
- Приложения, отсутствующие в иностранном App Store, нужно удалить и загрузить заново из-под нужного Apple ID.
- После переустановки авторизуйтесь в приложениях заново — данные на серверах сохранятся.
- Для обновлений периодически переключайтесь между аккаунтами — это занимает буквально минуту.
Два Apple ID на одном iPhone — это не костыль, а вполне штатный сценарий, который Apple поддерживает. Один аккаунт для зарубежных приложений и подписок, второй — для всего российского. Настроить всё можно за десять минут, а дальше просто переключаетесь по мере необходимости.