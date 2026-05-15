Как подобрать себе прическу с помощью нескольких селфи и ЧатГПТ

Нейросети научились многому: они пишут код, сочиняют музыку и даже ставят медицинские диагнозы. Но вот подбирать причёску — это что-то новенькое. Оказывается, ChatGPT умеет анализировать форму лица по селфи и выдавать конкретные рекомендации по стрижкам. Причём результат оформляется в виде красивой инфографики с фотографиями — не хуже, чем у профессионального стилиста. Раньше мы уже рассказывали, как оценить внешность по фото через ChatGPT, а теперь пойдём дальше — подберём идеальную стрижку.



Как установить ChatGPT на iPhone в России

В российском App Store приложения нет, а значит придется воспользоваться вторым иностранным аккаунтом. Вот что нужно сделать:

Создайте иностранный Apple ID по нашей инструкции. Перейдите в App Store и нажмите на свой аккаунт в правом верхнем углу. В открывшемся окне коснитесь своего имени, пролистайте в самый низ и нажмите «Выйти». Войдите под вторым иностранным Apple ID. Введите в поиске ChatGPT и скачайте приложение от OpenAI. Переключитесь обратно на свой основной Apple ID, чтобы не потерять доступ к покупкам и подпискам. Приложение останется на устройстве и продолжит работать. Откройте ChatGPT и выберите способ входа — через аккаунт Google или Apple. Нажимаете «Continue with Google», выбираете свой аккаунт — и вы внутри.

Выбор стрижки по фото в ChatGPT

Теперь самое интересное. Вам нужно загрузить в чат 2-3 своих фотографии — желательно селфи с разных ракурсов, чтобы нейросеть лучше оценила форму лица. Снимки должны быть при хорошем освещении, без головных уборов и очков. Чем чётче видно лицо, тем точнее будет результат.

После загрузки фото отправьте в чат специальный промт. Если вы не знаете, что такое промты и как ими пользоваться, у нас есть отдельный материал на эту тему. А вот сам запрос — можете просто скопировать:

Создай графику анализа причёски на основе загруженных селфи. Сначала дай краткий анализ в виде блока с иконками, как на примере ниже: Форма лица — тип волос — густота — оптимальная длина. Оформи каждый пункт с короткой иконкой слева и названием + значением справа, всё в одном аккуратном блоке. Затем покажи сравнение причёсок в 3 ряда: Ряд 1: Лучшие причёски для формы лица. Ряд 2: Рекомендуемые альтернативы. Ряд 3: Причёски, которые не подходят. Все причёски должны быть разные, а не одинаковые. В каждой причёске должно быть различность. Только визуал и короткие подписи — без длинных текстов.

ChatGPT проанализирует ваши фотографии и сгенерирует инфографику. В верхней части будет блок с параметрами: форма лица, тип волос, густота и оптимальная длина. Нейросеть определяет всё это автоматически по загруженным снимкам.

Ниже появятся три ряда с причёсками. В первом — лучшие варианты для вашей формы лица. Например, для круглого лица это может быть текстурный кроп, фейд с объёмом, квифф, боковой пробор или классический теннис. Во втором ряду — альтернативы, которые тоже подойдут, но чуть менее идеально: френч кроп, андеркат, помпадур. А в третьем — причёски, которых лучше избегать: длинные волосы, прямой пробор, чёлка вперёд и другие.

Каждый вариант сопровождается изображением — ChatGPT генерирует фото с разными стрижками, применёнными к лицу с похожими чертами. Это не ваше лицо с наложенной причёской, а скорее референс того, как стрижка выглядит на похожем типаже.

Можно ли доверять ChatGPT при выборе причёски по фото

Конечно, ChatGPT — это не профессиональный барбер, и воспринимать его рекомендации как истину в последней инстанции не стоит. Но как отправная точка для выбора стрижки — работает отлично. Нейросеть довольно-таки точно определяет форму лица и даёт интересные рекомендации.

Особенно полезно то, что показаны причёски, которых стоит избегать. Часто мы идём в барбершоп с картинкой из интернета, не задумываясь, подойдёт ли эта стрижка к нашей форме лица. А здесь ChatGPT сразу предупреждает, что, например, гладко зачёсанные назад волосы или слишком высокий объём будут смотреться не очень.

Ещё один плюс — можно экспериментировать. Попросите нейросеть показать конкретную стрижку на вашем типаже, уточните длину или стиль. ChatGPT поддерживает диалог, поэтому можно дописать в чат что-нибудь вроде «а покажи, как будет выглядеть удлинённый боб» — и получить новую визуализацию.

Стоит ли подбирать причёску через ChatGPT

Подбор причёски через ChatGPT — это быстро, бесплатно и довольно точно. Загружаете селфи, копируете промт, получаете готовую инфографику с рекомендациями за пару минут. Не нужно листать каталоги стрижек, ходить по форумам или спрашивать друзей. Нейросеть всё сделает за вас — останется только показать результат барберу.

Единственное, с чем придётся повозиться, — установка приложения ChatGPT через зарубежный App Store. Но это дело пяти минут, и после первой настройки возвращаться к этому больше не придётся. Попробуйте — результат может приятно удивить.