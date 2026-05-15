Codex теперь на iPhone: как управлять ИИ-агентом на Маке прямо с телефона

OpenAI выкатила обновление мобильного ChatGPT и затащила в него Codex — агента-программиста, который до этого работал только на компьютере. Теперь Codex крутится на Mac, а рулить им можно с Айфона: ставить задачи, следить за статусом, забирать результат — и всё это без возвращения за ноутбук. Если вы только планируете начать оплачивать ChatGPT из России и не можете на это решиться, то Codex на iOS еще одна причина сделать этот шаг. Ниже — что это даёт на практике, кому пригодится и где у функции есть ограничения.



Что такое Codex в ChatGPT и для чего он нужен

Codex — это агент OpenAI для работы с кодом. В отличие от обычного чата с ChatGPT, он не просто отвечает на вопросы, а выполняет задачи: открывает проекты, правит файлы, запускает команды. Ранее в одном из материалов мы уже писали о том, как ИИ-ассистенты постепенно становятся полноценными помощниками внутри техники Apple — Codex движется в ту же сторону, только для разработчиков.

Недавно OpenAI выпустила и расширение Codex для Chrome: агент умеет открывать вкладки, кликать по элементам, заполнять формы и проходить авторизацию на сайтах. Это нужно, чтобы он лучше понимал контекст задач — например, видел, как именно работает веб-приложение, которое его попросили доработать. Сравнить стоимость подписки на ChatGPT и другие нейросети можно в нашем подробном разборе тарифов.

Зачем запускать задачи Codex с телефона

Главная идея обновления простая: задачи в Codex запускаются долго, и сидеть всё это время перед Маком необязательно. Агент может минутами и десятками минут разбираться в проекте, переписывать файлы, гонять тесты. Раньше для проверки приходилось возвращаться к компьютеру. Теперь статус и результат видно прямо в приложении ChatGPT на телефоне.

Это полезно в двух сценариях. Первый — когда вы поставили агенту тяжёлую задачу и ушли по делам: можно с телефона проверить, закончил ли он, и сразу дать следующую. Второй — когда нужно быстро накидать новую задачу из дороги или с дивана, не открывая ноутбук.

Как подключить Codex на iPhone к Mac

Отдельные аккаунты и танцы с настройками тут не нужны — всё крутится внутри одной учётки ChatGPT. Порядок такой:

Установите или обновите приложение ChatGPT на Айфоне до актуальной версии. На Mac скачайте и запустите Codex, а потом войдите в тот же аккаунт OpenAI, что и на телефоне. Приложение на компьютере предложит привязать Кодекс к iOS, согласитесь с этим действием. В мобильном приложении откройте раздел Codex — там появятся задачи и сессии, привязанные к вашему компьютеру. Поставьте новую задачу или откройте уже запущенную, чтобы посмотреть статус и результат.

Фактически телефон выступает удалённым пультом: вычисления и работа с файлами идут на Маке, а в приложении вы видите ход выполнения и итог.

Какие задачи Codex видны в приложении ChatGPT

Важно понимать: это не полноценный удалённый рабочий стол. Через ChatGPT на iOS вы не получаете экран Мака, не двигаете мышкой по macOS и не запускаете сторонние программы. Видны именно сущности Codex — задачи агента, их статус, изменения в коде, логи и ответы.

Для сравнения, если нужен настоящий удалённый доступ к компьютеру с экраном и управлением, для этого есть отдельные инструменты вроде Универсального управления Apple или сторонних решений. Кстати, про то, как айфон превращается в подобие Мака при подключении внешнего монитора, мы писали отдельно — это другая история, но из той же серии «телефон как полноценный рабочий инструмент». Кстати, ChatGPT умеет не только писать код — он теперь рисует скриншоты и справки, которые сложно отличить от настоящих.

Кому стоит пользоваться Codex на iPhone

Обновление в первую очередь для разработчиков, которые уже пользуются Codex на Mac. Если вы пишете код и регулярно делегируете задачи ИИ-агенту, мобильный доступ экономит время: не нужно держать ноутбук открытым ради того, чтобы раз в десять минут глянуть, закончил ли агент тесты.

Остальным владельцам iPhone функция, по сути, не нужна: Codex — инструмент для программистов, а не помощник «порули мне Маком». Не пишете код и не лезете в репозитории — обновляйте ChatGPT просто как очередную версию, никакой пользы конкретно от Codex вы не получите.

Codex на Windows и бесплатных тарифах

Codex работает только на платных тарифах ChatGPT. Бесплатным пользователям полноценный агент недоступен — ни на десктопе, ни на телефоне. Тарифы и лимиты OpenAI время от времени тасует, так что перед оплатой загляните на актуальную страницу подписок в приложении.

Что стоит учесть:

мобильное приложение — это надстройка, основная работа идёт на компьютере, и без запущенного Codex на Маке управлять с телефона будет нечем;

— это надстройка, основная работа идёт на компьютере, и без запущенного Codex на Маке управлять с телефона будет нечем; для серьёзных задач нужен стабильный интернет и на компьютере, и на смартфоне;

в России оплата подписок OpenAI без зарубежной карты по-прежнему требует обходных путей — это касается любых платных функций ChatGPT, включая Codex.

Про поддержку Windows и других платформ пока ничего непонятно, так что заявлять, будто Codex на iOS одинаково дружит с любым компьютером, не стоит. Сидите на Windows или Linux — сверяйтесь с документацией OpenAI ещё до оплаты подписки.

Разработчику на Mac с активной подпиской ChatGPT обновление мобильного приложения зайдёт без вопросов: пульт к агенту в кармане экономит за день десятки прыжков между телефоном и компьютером. Если Codex вы ещё не щупали, логичнее начать с десктопа, а мобильное приложение прикрутить уже сверху. Оформлять подписку ChatGPT исключительно ради мобильной части смысла нет — без Codex на Маке в приложении смотреть попросту нечего.