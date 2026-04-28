Вайлдберриз списал у меня 199 рублей. Объясняю, что за подписка WB Клуб и как её отменить

Проверяете банковскую выписку и видите списание 199 рублей в пользу Wildberries, хотя ничего не покупали? Вы не одиноки — тысячи пользователей маркетплейса сталкиваются с той же проблемой. За этой суммой скрывается подписка WB Клуб, которую очень легко подключить и на удивление трудно отключить. Если Wildberries не открывается на iPhone, это одна проблема, но незаметные списания — совсем другая. Разбираемся, откуда она берётся, зачем нужна и — главное — как от неё избавиться.



Почему Wildberries списывает 199 рублей каждый месяц

199 рублей — ежемесячная плата за подписку WB Клуб. Это платная программа лояльности маркетплейса, которая обещает скидки до 31% на отдельные товары, бесплатную курьерскую доставку и другие бонусы. Звучит неплохо, но проблема в том, как именно эта подписка оказывается у людей.

Wildberries активно продвигает WB Клуб через пробный период за 1 рубль. Предложение выскакивает при оформлении заказа, активации промокода или даже после привязки аккаунта к Госуслугам. Человек соглашается, толком не вчитываясь в условия, а через месяц с карты начинают списывать по 199 рублей.

Главная ловушка — автопродление. Оно включается сразу после активации пробного периода. Маркетплейс мелким шрифтом предупреждает о платной подписке после тестового месяца, но большинство пользователей этого просто не замечают.

При этом деньги списываются не только с WB Кошелька. Если там недостаточно средств, маркетплейс снимает плату с привязанной банковской карты. Удаление карты из личного кабинета не всегда помогало, хотя с 1 марта 2026 года по закону Wildberries не вправе снимать средства после удаления реквизитов карты из аккаунта. Кстати, недавно стало известно, что ЦБ хочет запретить маркетплейсам менять цену в зависимости от способа оплаты — так что правила игры постепенно ужесточаются.

Отключение подписки WB Клуб

Отключить подписку через приложение Wildberries на iPhone невозможно. Процедура, мягко говоря, неинтуитивная — маркетплейс сделал все, чтобы самостоятельно вы этого сделать не смогли. Действуйте по шагам:

Откройте сайт Wildberries по этой ссылке через любой браузер и войдите в ваш аккаунт.

Перейдите во вкладку «Профиль» в правом нижнем углу.

в правом нижнем углу. Нажмите на баннер «Клуб» в верхней части экрана.

в верхней части экрана. Пролистайте в самый низ и в разделе «Вопросы и ответы» нажмите «Как отключить подписку».

В открывшемся меню нажмите на розовую надпись «Управление подпиской».

На загрузившейся странице коснитесь «Отключить подписку» и поочередно отвечайте на все вопросы, которые будут задавать ВБ.

Маркетплейс будет очень настойчиво отговаривать вас от отмены, но продолжайте отказываться шаг за шагом. Вам будут предлагать скидки, бонусы и другие поводы остаться. Ваша задача — последовательно нажимать «Всё равно отключить» в каждом всплывающем окне, пока не увидите сообщение «Подписка отключена». Если при этом вы пользуетесь VPN, имейте в виду — иногда стоит быстро отключить VPN на iPhone, чтобы российские сервисы работали корректно.

Как проверить, что WB Клуб больше не активен

После отключения подписка WB Клуб продолжит работать до конца уже оплаченного периода. То есть если вам списали 199 рублей 15 числа — привилегии сохранятся до 15 числа следующего месяца. Главное, что автопродление прекратится и новых списаний больше не будет.

Чтобы убедиться, что всё отключилось корректно, зайдите в раздел «Клуб» в профиле — статус должен измениться на «Подписка не активна». Дополнительно проверьте выписку по карте через 30 дней.

Возврат денег за подписку Wildberries

Официально маркетплейс денег за подписку не возвращает — это прописано в правилах. Но попробовать стоит, особенно если вы не подключали WB Клуб осознанно.

Для этого откройте приложение Wildberries, перейдите в Профиль — Чаты и напишите в поддержку. Подробно опишите ситуацию: когда обнаружили списание, что не подключали подписку самостоятельно, приложите скриншоты банковской выписки. Используйте формулировку «Официальная претензия» — это повышает шансы.

Шансы на возврат выше, если:

Вы сможете доказать, что подписка подключилась без вашего ведома .

. Не было чёткого уведомления об автопродлении перед окончанием пробного периода .

. Вы обратились в поддержку сразу после обнаружения списания, а не спустя месяцы.

Вероятность положительного исхода — примерно 50/50. Но даже если поддержка откажет, вы можете обратиться в свой банк с заявлением о возврате средств за несанкционированное списание. Между прочим, Wildberries активно расширяет бизнес и за пределы маркетплейса — компания купила Ситимобил и Таксовичкоф, так что следить за подписками стоит ещё внимательнее.

Стоит ли подключать подписку WB Клуб

Если вы заказываете на Wildberries хотя бы три раза в месяц со средним чеком от 2 500 рублей, подписка может окупаться за счёт скидок. Во всех остальных случаях 199 рублей в месяц — это деньги на ветер. Тем более что маркетплейс не отличается прозрачностью в вопросе подключения WB Клуба.

Если не планируете пользоваться подпиской — отключайте сразу. А привязанную карту из аккаунта лучше удалить, чтобы исключить любые неожиданные списания в будущем.