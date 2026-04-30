Как отследить посылку CDEK, Почты России, 5Post, DPD и других через приложение Т-Банка на iPhone

Знаете это ощущение, когда посылка где-то «в пути» уже третий день, а вы не понимаете: она застряла на сортировке или уже лежит в пункте выдачи? Обычно приходится открывать пять разных приложений и вбивать трек-номер в каждое. Если вы ещё не определились, как выбрать доставку и что выгоднее, то сейчас это уже не так важно. Т-Банк решил эту проблему: теперь все отправления можно отслеживать прямо в банковском приложении на iPhone. Бесплатно и без лишних сервисов.



Отслеживание посылок в Т-Банке: где находится сервис

Т-Банк запустил собственный трекинг-сервис, который работает с более чем 1000 транспортных компаний. Причем не только российских, но и зарубежных. Идея простая: вы вводите трек-номер один раз и видите актуальный статус доставки на одном экране. Без переключения между приложениями СДЭК, Почты России и Boxberry.

Сервис доступен в мобильном приложении Т-Банка для iOS и Android, а также в личном кабинете на сайте tbank.ru. Причем воспользоваться им могут даже те, кто не является клиентом банка: достаточно зайти на сайт в раздел «Для частных лиц», перейти в «Город» и выбрать сервис. Кстати, если у вас ещё нет приложения, вот все способы установить Т-Банк на iPhone.

Какие службы доставки показывает Т-Банк

К сервису подключены все основные транспортные компании, которыми пользуются россияне. Вот ключевые из них:

Почта России — федеральный почтовый оператор с отделениями по всей стране. Посылка хранится 15 дней, срок может быть увеличен до 30.

— федеральный почтовый оператор с отделениями по всей стране. Посылка хранится 15 дней, срок может быть увеличен до 30. СДЭК — одна из крупнейших частных служб доставки. Хранение в пункте выдачи 7 дней с возможностью бесплатного продления ещё на 7.

— одна из крупнейших частных служб доставки. Хранение в пункте выдачи 7 дней с возможностью бесплатного продления ещё на 7. Boxberry — сеть пунктов выдачи с покрытием по всей России.

— сеть пунктов выдачи с покрытием по всей России. 5Post — служба доставки, работающая через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятёрочка».

— служба доставки, работающая через постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятёрочка». DPD — международная курьерская служба, работающая в России.

— международная курьерская служба, работающая в России. Деловые линии — транспортная компания для крупногабаритных грузов и бизнес-доставки.

— транспортная компания для крупногабаритных грузов и бизнес-доставки. КурьерСервисЭкспресс (КСЭ) — экспресс-доставка по России.

— экспресс-доставка по России. Cainiao — логистическая платформа AliExpress для международных отправлений.

— логистическая платформа AliExpress для международных отправлений. DOSTAVISTA — сервис срочной курьерской доставки в пределах города.

— сервис срочной курьерской доставки в пределах города. Яндекс Доставка — сервис доставки от Яндекса.

Всего подключено больше 1000 компаний. Если вы заказываете что-то из-за границы, сервис тоже покажет статус: не придётся заходить на сайт зарубежного перевозчика и разбираться в иностранном интерфейсе.

Где в приложении Т-Банка ввести трек-номер посылки

Процесс занимает буквально минуту. Вот что нужно сделать:

Откройте приложение Т-Банка на iPhone. Перейдите в раздел «Город» на нижней панели. Нажмите «Все сервисы». Найдите и выберите «Отслеживание посылок». Введите номер заказа или трек-номер в строку поиска. Нажмите «Отследить».

После этого на экране появится виджет с актуальным статусом вашей посылки и примерной датой доставки. Трек-номер сохраняется автоматически: в следующий раз не придётся вводить его заново. А если вам нужно платить Айфоном без интернета через T-Pay, это тоже делается в том же приложении.

Уведомления о статусе доставки в Т-Банке

Одна из самых удобных функций сервиса: push-уведомления о смене статуса. Когда посылка приедет в пункт выдачи, вам придёт push или СМС. Дальше приложение будет напоминать о посылке, пока вы её не заберёте.

Ещё одна приятная мелочь: каждому отправлению можно присвоить собственное имя. Вместо безликого трек-номера вроде «RR123456789RU» будет написано «Чехол с Али» или «Подарок маме». Когда у вас в работе десяток заказов, это сильно упрощает жизнь.

На главном экране сервиса видны статусы всех добавленных отправлений. Информация обновляется в реальном времени и совпадает с тем, что показывает сайт транспортной компании.

Отслеживание СДЭК, Почты России и Boxberry в одном приложении

Главное преимущество: всё в одном месте. Не нужно устанавливать приложения Почты России, СДЭК, Boxberry и ещё пяти служб. Один трек-номер, один экран, одно уведомление.

Второй плюс: сервис полностью бесплатный. Никаких подписок, скрытых платежей или ограничений по количеству отслеживаемых посылок. Работает для всех, даже для тех, у кого нет счёта в Т-Банке.

Третий момент: поддержка зарубежных компаний. Если вы заказываете товары из Китая или других стран, статусы доступны прямо в приложении. Раньше для этого приходилось пользоваться сторонними агрегаторами вроде «ГдеПосылка» или отслеживать посылку на сайте продавца.

По данным аналитического проекта T-Data, за последние два года клиенты Т-Банка совершили более 80 миллионов транзакций в транспортных компаниях. Лидеры: Яндекс Доставка (39%), Почта России (28%) и СДЭК (27%). Очевидно, что спрос на единый трекинг-сервис был огромным. Кстати, если вы активно пользуетесь Т-Банком, узнайте, как пополнить Apple ID через Т-Банк.

Что делать, если трек-номер не отслеживается

Иногда после ввода трек-номера статус не появляется. Причин может быть несколько. Международная посылка ещё не прошла таможню: некоторые компании, например СДЭК, начинают отображать статус только после того, как груз окажется на территории России.

Если статус не меняется несколько дней подряд, стоит обратиться в поддержку транспортной компании. Контакты можно найти в разделе «Частые вопросы» на главной странице трекинга посылок в приложении Т-Банка.

Ещё один вариант: проверьте, правильно ли вы ввели номер. Трек-номер обычно приходит в СМС или на электронную почту от продавца. Если номер потерялся, свяжитесь с магазином или отправителем.

Сервис отслеживания посылок в Т-Банке не заменит полноценные приложения транспортных компаний с расширенными функциями вроде переадресации или изменения даты доставки. Но для главной задачи: узнать, где сейчас посылка и когда она приедет, его более чем достаточно. Особенно если вы и так пользуетесь Т-Банком на iPhone каждый день.