Машина перекрыла выезд — как найти водителя через Госуслуги с Айфона

Знакомая ситуация: выходите утром к машине, а выехать не получается. Кто-то встал вторым рядом и перекрыл вам проезд. Раньше выход был один: бегать по подъездам, искать записку под дворником или звонить в полицию и ждать эвакуатор. Теперь связаться с этим водителем можно прямо со смартфона, не выходя из приложения «Госуслуги». Недавно мы рассказывали про Госуслуги Авто, это приложение станет отличным помощником для любого автолюбителя. Сегодня разберём ещё одну полезную функцию портала.



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Возможность написать незнакомому автовладельцу появилась в приложении «Госуслуги» ещё в феврале 2025 года, но многие до сих пор о ней не знают. А зря. Это тот случай, когда пара минут в смартфоне экономит вам полчаса нервов и опоздание на работу.

Как написать водителю по номеру машины через Госуслуги

Весь процесс занимает меньше минуты. Открываете приложение и идёте по простому маршруту:

Зайдите в раздел «Услуги», затем «Транспорт Права». Выберите пункт «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства». Укажите причину обращения, например «блокирует проезд». Введите госномер автомобиля, который вам мешает. Нажмите «Отправить сообщение».

Дальше владельцу машины приходит уведомление. Он видит, что его авто кому-то мешает, и понимает, где именно оно стоит. Вместе с сообщением передаётся геопозиция отправителя. Это сделано не для слежки, а чтобы человек точно понял: речь про его машину у этого конкретного двора, а не про однофамильца на другом конце города.

Что приятно, ваши личные данные водитель не увидит. Сообщение приходит полностью анонимно. То есть вы не рискуете нарваться на конфликт с агрессивным соседом, который потом будет искать, кто на него «настучал». Для многих это решающий аргумент в пользу того, чтобы вообще воспользоваться функцией. Кстати, на портале можно добавить банковскую карту для выплат и пособий, чтобы деньги от государства приходили без лишней беготни.

Какие сообщения можно отправить водителю через Госуслуги

Перекрытый проезд далеко не единственный сценарий. Разработчики заложили семь типовых ситуаций, и каждая из них в жизни встречается регулярно:

машина блокирует проезд; произошло ДТП; автомобиль эвакуируют; срабатывает сигнализация; включены фары; открыто окно; спущено колесо.

Список покрывает почти всё, что может случиться с чужой машиной, пока хозяина нет рядом. Сам пару раз видел во дворе авто с горящими фарами на всю ночь. Утром у человека сел аккумулятор, а ведь хватило бы одного сообщения, чтобы он спустился и выключил свет. Теперь такая мелочь решается в пару тапов.

Отдельно отмечу, что писать водителю может не только другой автомобилист. Пешеход тоже вправе отправить уведомление. Если машина встала на тротуаре и мешает проходу с коляской, или ночью орёт сигнализацией под окнами и не даёт спать всему дому, вы спокойно сообщаете об этом через приложение. Никаких прав или своего авто для этого иметь не нужно. Любите такие полезные разборы по сервисам и iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, там каждый день что-нибудь интересное.

Почему сообщение водителю через Госуслуги может не прийти

И вот тут кроется главный нюанс, без которого вся затея не работает. Сообщение придёт владельцу только в одном случае: его автомобиль должен быть привязан к личному кабинету на «Госуслугах». Если человек не добавил данные о машине в профиль, ваше уведомление просто уйдёт в пустоту.

Поэтому система палка о двух концах. Чтобы получать такие сообщения, нужно заранее внести сведения о своём авто в приложение. Сделать это стоит хотя бы ради собственного спокойствия. Если вы случайно перекроете кому-то выезд или забудете выключить фары, вам сразу дадут об этом знать, а не оставят разбираться с эвакуатором или разряженным аккумулятором.

Возможностей у портала вообще много, и далеко не все ими пользуются. Например, через приложение легко записаться к врачу через Госуслуги, не тратя время на звонки в регистратуру.

Есть ещё одно ограничение, о котором полезно помнить. Начать переписку по одной и той же машине можно не чаще раза в сутки. Это защита от спама и травли, чтобы недоброжелатели не заваливали человека десятками уведомлений. Работает функция в двух приложениях: основном «Госуслуги» и отдельном «Госуслуги Авто».

Какие ограничения есть у чата с водителем через Госуслуги

Будем честны: волшебной палочкой функция не стала. Если водитель сознательно встал вторым рядом и ушёл по делам, одно сообщение вряд ли заставит его всё бросить и бежать переставлять машину. Тут многое зависит от элементарной порядочности человека на той стороне.

Но в большинстве бытовых ситуаций инструмент реально выручает. Фары, сигнализация, открытое окно перед дождём, мелкое недоразумение во дворе, всё это решается мирно и без участия полиции. Авторы идеи как раз рассчитывали снизить нагрузку на сотрудников ДПС и службу эвакуации, и для спокойных случаев это работает.

Мой совет простой. Привяжите свой автомобиль к «Госуслугам», если ещё не сделали этого, и держите функцию в голове на случай заблокированного выезда. Сервис бесплатный, занимает минуту и в нужный момент сэкономит вам и нервы, и время. Не разобрались с привязкой авто или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно подскажут.