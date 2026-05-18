Как подтвердить возраст на кассе через мессенджер МАКС

Россия потихоньку переходит на цифровые документы, и мессенджер МАКС стал, пожалуй, главным инструментом для этого. Теперь подтвердить возраст при покупке алкоголя или сигарет можно без паспорта — достаточно показать QR-код на экране смартфона. Если вы ещё не разобрались, что такое Цифровой ID в МАКСе — самое время это сделать. Звучит удобно, но на практике всё оказалось не так гладко. Я протестировал систему лично и готов рассказать, как она работает и к чему нужно быть готовым.



Цифровой ID в МАКСе: что это и для чего нужен

Цифровой ID — это электронный аналог ваших бумажных документов, который хранится прямо в мессенджере МАКС. По сути, это верифицированный профиль с динамическим QR-кодом, привязанный к вашим данным на Госуслугах. Код обновляется каждые 30 секунд, поэтому сделать скриншот и передать кому-то не получится — приложение блокирует создание снимка экрана.

Главная задача Цифрового ID — подтверждение возраста при покупке товаров категории 18+. Пришли в магазин за бутылкой вина, касса запросила подтверждение совершеннолетия — вместо того чтобы доставать паспорт, открываете МАКС и сканируете QR-код. При этом кассир или система не видят ваши персональные данные: ни ФИО, ни дату рождения. Отображается только статус — «Совершеннолетний».

Помимо возраста, через Цифровой ID можно подтвердить статус студента, пенсионера или многодетного родителя. Это пригодится для получения скидок в торговых сетях. Но самый массовый сценарий — это, конечно, покупка алкоголя и табака на кассах самообслуживания. Именно для этого большинство людей и создают себе Цифровой ID.

На сегодняшний день функция работает в более чем 70 тысячах магазинов по всей России. Среди них — «Магнит», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «ВкусВилл», «Лента», «Дикси», «Монетка», «Мария-Ра» и «Ашан». Плюс маркетплейс Ozon на пунктах выдачи заказов. А с 1 сентября 2026 года все магазины обязаны принимать подтверждение возраста через МАКС — это закреплено постановлением правительства. Так что настраивать Цифровой ID имеет смысл уже сейчас.

Как создать Цифровой ID на iPhone

Для начала убедитесь, что на вашем iPhone установлены последние версии приложений МАКС и «Госуслуги». Номер телефона в МАКСе должен совпадать с номером в учётной записи Госуслуг — это важно, иначе привязка не сработает. Дальше действуйте по шагам.

Откройте МАКС и перейдите в раздел «Профиль». Там вы увидите иконку «Цифровой ID» — нажмите на неё, а затем на кнопку «Создать». Приложение перенаправит вас в «Госуслуги», где нужно разрешить мессенджеру МАКС доступ к Госуслугам. После этого Цифровой ID будет создан. Самое интересное, что больше не надо делать селфи и привязываться к биометрии. Достаточно просто авторизации на Госуслугах. Мы подробно разбирали, что будет, если создать Цифровой ID — почитайте, если сомневаетесь.

Важный момент: Цифровой ID работает только на одном устройстве. Если меняете iPhone — сначала удалите старый ID, а на новом телефоне создайте заново. Доступ к QR-коду защищён Face ID или отпечатком пальца, так что посторонние воспользоваться вашим Цифровым ID не смогут.

Как работает подтверждение возраста через МАКС в магазине

Допустим, вы всё настроили и пришли в магазин. Набрали товары, среди которых есть бутылка вина или пачка сигарет. На кассе самообслуживания сканируете все товары, и в какой-то момент терминал запрашивает подтверждение возраста. Обычно на экране появляется предложение выбрать способ проверки — через МАКС или через кассира с паспортом.

Выбираете МАКС, берёте телефон и открываете мессенджер. Переходите в «Профиль», затем в «Цифровой ID», на экране сразу появится динамический QR-код. Подносите телефон к сканеру на кассе — код считывается, система подтверждает ваш возраст, и вы продолжаете оплату. В теории всё просто и занимает секунд двадцать. Но есть нюанс. Далеко не на каждой кассе эта процедура проходит так гладко, как хотелось бы. И вот тут начинается самое интересное.

Что делать, если QR-код МАКС не считывается на кассе

Я решил протестировать подтверждение возраста через МАКС в «Ленте» — эта сеть есть в списке поддерживаемых магазинов. Настроил Цифровой ID заранее, пришёл на кассу самообслуживания, отсканировал товары. Терминал попросил подтвердить возраст. Открыл МАКС, вывел QR-код на экран — всё по инструкции.

И тут начались сложности. Встроенный сканер отказался считывать QR-код с экрана телефона. Я подносил iPhone и так, и эдак — менял угол наклона, яркость экрана выкручивал на максимум, отключал автояркость. Ничего. Сканер, который без проблем считывает штрихкоды с упаковок, просто не мог распознать QR-код на дисплее смартфона.

Но потом я заметил, что на кассе есть еще выносной сканер на проводе. Его обычно используют для больших товаров, чтобы лишний раз не доставать их из тележки. Только с его помощью удалось отсканировать QR-код. Причём с ним не возникло никаких проблем и задержек: навел на экран iPhone, нажал кнопку, возраст подтвердился. Быстро и уверенно.

В итоге вся процедура, которая по задумке должна была занять 20 секунд, растянулась минут на пять-семь. За это время за мной уже скопилась очередь. Если честно, было бы проще позвать сотрудника — и дело с концом. Самое интересное, что с этим опытом в следующий раз я потратил на всё про всё значительно меньше времени. Ну и имейте в виду, что для загрузки QR-кода Цифрового ID смартфон должен быть подключен к интернету. Если в магазине сеть плохо ловит, то могут возникнуть проблемы.

Это обязательно нужно иметь в виду, если вы собираетесь пользоваться Цифровым ID на практике. Не все сканеры умеют считывать QR-коды с экрана смартфона. Где-то всё пройдёт без проблем, а где-то вам придётся пользоваться выносным сканером. Особенно это критично в часы пик, когда каждая лишняя минута на кассе — это нервы и косые взгляды из очереди.

Когда Цифровой ID в МАКСе начнут принимать во всех магазинах

Несмотря на проблемы со сканированием, я бы всё-таки рекомендовал создать Цифровой ID уже сейчас. На это есть несколько причин.

Во-первых, с 1 сентября 2026 года магазины должны будут обеспечить техническую возможность подтверждения возраста через МАКС. Это значит, что к осени ситуация с оборудованием должна улучшиться — ритейлерам придётся обновить программное обеспечение касс и, возможно, заменить сканеры. Во-вторых, создание занимает считаные минуты, а пользоваться им можно будет годами. В-третьих, это реально удобно в тех магазинах, где система уже отлажена. В «Пятёрочке» и «Перекрёстке», например, по отзывам всё работает без серьёзных проблем.

Но держите в голове, что паспорт пока рано оставлять дома. Бумажные документы никто не отменял, и магазины по-прежнему обязаны их принимать. Цифровой ID — это дополнительная опция, а не замена. И если на кассе что-то пойдёт не так — всегда можно перейти к плану Б и показать обычный паспорт. А если вдруг решите, что Цифровой ID вам больше не нужен, мы уже рассказывали, как удалить Цифровой ID из МАКСа.

Лично я после эксперимента в «Ленте» стал пользоваться Цифровым ID только в тех магазинах, где точно знаю, что сканер нормально считывает коды с экрана или просто сразу беру выносной сканер. В остальных случаях приходится доставать паспорт или звать кассира для подтверждения специальной картой. Но сама идея хорошая — как только магазины подтянут техническую часть, носить с собой документы станет действительно необязательно.