Я полностью перешел на МАКС: почему я теперь пользуюсь национальным мессенджером каждый день

Я долго сопротивлялся, но в итоге перешёл на МАКС. Некоторые рабочие коммуникации еще остались в Telegram, но с друзьями и родными общение полностью переместилось в национальный мессенджер. И знаете что — пользуюсь им каждый день и до сих пор жив. Оказывается, не так страшен черт, как его малюют, а значит, самое время поделиться своим опытом и рассказать, как так вышло. Мой знакомый программист категорически против МАКСа, но я с ним не согласен.



Почему люди переходят на МАКС вместо Telegram и WhatsApp

История банальная. Telegram работает через раз, WhatsApp не работает в принципе. Чтобы всё нормально функционировало, нужно держать VPN включённым. Но с VPN перестают работать банки, маркетплейсы, Госуслуги и куча других российских приложений. Получается замкнутый круг: включил VPN — написал в Телеграм — выключил VPN — зашёл в Сбер — снова включил VPN — ответил в WhatsApp. И так по пятнадцать раз в день. Это бесит.

Первыми сдались родители. Потом друзья. Потом коллеги. Один за другим все переехали в МАКС, потому что он просто работает. Без VPN, без прокси, без шаманских танцев с MTProto. Открыл — написал — закрыл. Как мессенджер и должен работать. Кстати, если у вас МАКСа нет в App Store, вот инструкция, как его скачать и обновить на Айфоне.

Как работают видеозвонки в МАКСе на iPhone и Android

Отдельно хочу сказать про звонки. У меня iPhone, у половины друзей — Android. Можно создавать FaceTime звонки по ссылке, но вы же помните, что сервис Apple в России тоже блокируется. А значит опять замкнутый круг с VPN. Звонки в Telegram и WhatsApp заблокированы еще с прошлого лета и если очень надо связаться с кем-то через эти мессенджеры возвращаемся к сервисам из трех букв.

В МАКСе я позвонил маме на её Samsung — и был удивлён. Картинка чёткая, звук без задержек, соединение стабильное. Без всяких танцев с бубном. Я серьёзно: видеозвонки в МАКСе работают лучше, чем в Telegram и WhatsApp в их лучшие времена. Это не преувеличение — проверьте сами.

Какие каналы есть в МАКСе и удобно ли их читать

Главное, что меня останавливало от переезда — каналы. В Telegram я подписан на кучу всего: новости, техноблоги, авторские каналы. Думал, в МАКСе будет пусто. Но оказалось, что большинство популярных каналов уже ведут зеркала в МАКСе. Кто-то дублирует контент вручную, кто-то настроил автоматический кросспостинг.

Результат один — лента практически не отличается от телеграмовской. Подписался на нужные каналы за полчаса и забыл о проблеме. Единственный минус — нельзя листать каналы как сплошную ленту. Приходится выходить, открывать следующий канал, читать его, выходить и заходить в новый и так по кругу. Скорость от этого страдает, но думаю, что со временем эта фишка появится и в МАКС.

Почему МАКС проверяет VPN и какие данные он собирает

Да, я в курсе про все эти истории. МАКС проверяет, включён ли VPN. МАКС пингует домены Telegram и WhatsApp. МАКС собирает данные. Читал и на Хабре, и у нас на сайте — мы сами об этом писали.

Но если честно — меня это совершенно не пугает. Я не обсуждаю в мессенджере ничего противозаконного. Переписка с друзьями, рабочие чаты, ссылки на статьи — вот и весь мой контент. Если кому-то это интересно читать, то ему будет очень скучно. Понимаю тех, кого это беспокоит. Но лично для меня удобство победило паранойю. Мессенджер, который просто работает без VPN, для меня важнее теоретических рисков.

Как автоматически отключать VPN при открытии МАКСа

Единственная проблема — VPN. Я держу его включённым для YouTube и прочих заблокированных сервисов. Но МАКС с апреля 2026 года не работает при активном VPN или откровенно барахлит и просит его отключить. Каждый раз лезть в настройки? Нет уж. Я настроил автоматизацию через приложение «Команды» на iPhone. Теперь VPN сам отключается, когда я открываю МАКС, и включается обратно, когда закрываю. Вот как это сделать:

Откройте приложение «Команды» на iPhone. Если его нет — скачайте из App Store. Перейдите на вкладку «Автоматизация» внизу экрана. Нажмите «+» в правом верхнем углу и выберите «Приложение». Нажмите «Выбрать» и отметьте приложение МАКС. Убедитесь, что стоит галочка на «Открыто». Поставьте галочку на «Немедленный запуск». Нажмите «Далее» и выберите «Создать новую быструю команду». В поиске введите «VPN». Выберите действие «Настроить VPN». Убедитесь, что в параметрах стоит «Отключиться». Если нет — нажмите на слово «Подключиться» и переключите. Выберите из списка ваш VPN и сохраните автоматизацию галочкой в верхнем правом углу.

Всё. Теперь при открытии МАКСа VPN автоматически отключается. Этого достаточно, чтобы национальный мессенджер работал как надо.

Плюсы и минусы МАКСа после нескольких месяцев использования

За несколько месяцев использования могу сказать: сообщения доставляются мгновенно. Никаких задержек, никаких потерянных уведомлений. Просто работает — и это главное. Но есть одна вещь, которая раздражает. Это не сам мессенджер — это то, как его продвигают. Предустановка на все новые смартфоны, давление через работодателей, блокировки конкурентов. Если бы МАКС конкурировал на равных, без административного ресурса — к нему вообще не было бы вопросов.

Потому что продукт-то нормальный. Звонки реально хорошие. Каналы есть. Сообщения летают. Папки для чатов работают. Стикеры, голосовые, пересылка файлов — всё на месте. В живой конкуренции МАКСу было бы лучше. Люди бы выбирали его сами — за качество, а не потому что альтернативы заблокировали. А так получается, что отличный продукт портит сомнительная стратегия продвижения. Жаль. Потому что по крайней мере звонки в нём точно лучше, чем в WhatsApp и Telegram в их лучшие времена.