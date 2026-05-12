Регистрация в МАКС: как создать аккаунт в мессенджере на iPhone и компьютере Mac или Windows

Мессенджер МАКС от VK уже давно перестал быть просто приложением для переписок. Через него заходят на Госуслуги, подписывают документы, подтверждают возраст и даже оплачивают проезд. По данным на май 2026 года, ежедневная аудитория платформы превысила 85 миллионов человек, а общее число установок перевалило за 120 миллионов. Хочешь не хочешь, а без МАКСа в России сейчас становится всё сложнее. Мы уже рассказывали, как установить МАКС на телефон и компьютер, а теперь разберём сам процесс регистрации — на iPhone, компьютере и через веб-версию.



Номер телефона для регистрации в МАКС

Перед тем как приступить к созданию аккаунта, убедитесь, что у вас есть всё необходимое. Регистрация привязана к номеру телефона — без него создать аккаунт не получится. Причём виртуальные номера мессенджер не принимает, так что схитрить не выйдет.

Изначально зарегистрироваться можно было только с российским или белорусским номером. Но в марте 2026 года VK серьёзно расширила географию — теперь регистрация доступна жителям 40 стран. В списке Казахстан, Армения, Турция, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ещё несколько десятков государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Важный момент: один номер — один аккаунт. Создать несколько профилей на один телефон нельзя. А если вы за границей с российской SIM-картой — регистрация сработает и в роуминге, лишь бы приходили SMS.

Скачать МАКС на iPhone

С загрузкой приложения на iPhone всё просто — при условии, что ваш Apple ID привязан к российскому региону. Если вы в какой-то момент переключились на зарубежную учётную запись ради доступа к другим приложениям, МАКСа в магазине вы можете не найти. Мы подробно разбирали, что делать, если МАКСа нет в App Store — в этом случае придётся либо создать второй Apple ID для России, либо попробовать турецкий магазин.

Что касается совместимости — МАКС требует iOS 15.5 или новее. Это значит, что iPhone 7 и все более новые модели подходят без проблем. Так что владельцам совсем старых смартфонов остаётся только приложение на компьютере.

Сама загрузка занимает буквально минуту:

Откройте App Store на вашем iPhone. В строке поиска введите «МАКС» или «МАКС мессенджер» или просто перейдите по этой ссылке. Нажмите «Загрузить» (или иконку облака, если вы раньше уже скачивали мессенджер). Подтвердите установку через Face ID, Touch ID или пароль Apple ID. Дождитесь завершения загрузки и откройте приложение.

После установки обновления будут приходить автоматически, если у вас включено автообновление приложений в настройках App Store. Рекомендую его не отключать — разработчики достаточно часто выпускают новые версии. Если с обновлением возникнут сложности, у нас есть отдельная инструкция по обновлению МАКСа.

Как создать профиль в МАКС по номеру телефона

Приложение установлено — теперь самое время создать аккаунт. Процесс максимально простой и занимает буквально пару минут. Никаких паролей придумывать не нужно — вся авторизация построена на SMS-кодах.

Запустите приложение МАКС на iPhone. На стартовом экране выберите страну и введите свой номер телефона. Нажмите «Продолжить». Дождитесь SMS с шестизначным кодом подтверждения. Обычно сообщение приходит в течение минуты. Если код не пришёл — подождите пару минут и запросите повторно. Иногда помогает проверить папку «Спам» в приложении для SMS. Введите полученный код. Укажите своё имя — именно так вас будут видеть другие пользователи в чатах. Фамилию добавлять необязательно. При желании загрузите фото профиля. Этот шаг можно пропустить и вернуться к нему позже. Приложение предложит дать доступ к контактам телефона. Это необязательно, но полезно — так МАКС покажет, кто из вашей телефонной книги уже пользуется мессенджером. Без доступа к контактам приложение тоже работает — искать людей можно по username или по ссылке. Разрешите уведомления, чтобы не пропускать входящие сообщения и звонки.

Готово — вы в МАКСе. Дальше можно настроить приватность: кто может находить вас по номеру телефона, кто может звонить и кто может добавлять в групповые чаты. Всё это находится в разделе «Профиль» — «Безопасность».

Как создать аккаунт в МАКС на Windows и Mac

Здесь есть один принципиальный момент, который путает многих пользователей. Веб-версия и десктопное приложение — это разные вещи, и возможности регистрации у них отличаются.

Десктопное приложение для macOS и Windows позволяет как войти в существующий аккаунт, так и создать новый прямо с компьютера. Для этого понадобится только доступ к телефону для получения SMS с кодом подтверждения — само мобильное приложение устанавливать не обязательно.

А вот через веб-версию по адресу web.max.ru зарегистрироваться нельзя. Браузерная версия предназначена исключительно для входа в уже существующий аккаунт. Это осознанное решение разработчиков — авторизация через QR-код обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Если у вас Mac, учтите: МАКС требует macOS 14 Sonoma или новее. На старых версиях macOS десктопный клиент не запустится. Для Windows понадобится версия 10 (1809) или 11.

Перейдите на страницу download.max.ru и скачайте приложение для вашей операционной системы. На Mac это будет файл с расширением .dmg, на Windows — .msi. Установите приложение стандартным для вашей платформы способом. На Mac перетащите иконку в папку «Программы», на Windows просто следуйте инструкции установщика. Запустите МАКС. На стартовом экране вы увидите QR-код и кнопку «Войти по номеру телефона». Нажмите «Войти по номеру телефона». Введите номер и дождитесь SMS с шестизначным кодом подтверждения. Введите код, укажите имя и при желании добавьте фото профиля.

После этого аккаунт будет создан, и вы сможете пользоваться МАКСом с компьютера. Мобильное приложение при этом ставить не нужно — десктопный клиент полностью самостоятелен.

Вход в веб-версию МАКС через QR-код

Веб-версия — это идеальный вариант для тех, кто не хочет устанавливать лишнее приложение на компьютер. Она работает в любом современном браузере: Chrome, Safari, Firefox, Edge, Яндекс.Браузер. Не занимает место на диске, не висит в фоновых процессах, не требует обновлений. Единственное условие — у вас уже должен быть аккаунт в МАКСе и мобильное приложение на смартфоне. Войти по номеру телефона нельзя — только через QR-код. Вот как это сделать:

Откройте в браузере на компьютере страницу web.max.ru. На экране появится QR-код. Он динамический — через некоторое время становится недействительным. Если код «протух» и стал размытым, просто обновите страницу. Возьмите смартфон и откройте приложение МАКС. Перейдите в «Настройки» — «Связанные устройства» — «Подключить новое устройство» (в некоторых версиях раздел может называться «Устройства»). Отсканируйте QR-код камерой смартфона с экрана монитора. Подтвердите вход в приложении на телефоне.

Синхронизация происходит за несколько секунд. В браузере тут же появятся все ваши чаты, контакты и папки. Работать с веб-версией можно сколько угодно долго — сессия сохраняется до тех пор, пока вы не выйдете из аккаунта вручную.

Кстати, точно таким же способом через QR-код можно подключить МАКС на втором смартфоне. Откройте на новом устройстве приложение, выберите «Войти по QR-коду», а затем отсканируйте код с уже авторизованного телефона. Один аккаунт может быть активен на нескольких устройствах одновременно — всё синхронизируется в реальном времени.

Что делать, если не приходит код подтверждения в МАКС

Это самая частая проблема при регистрации, и обычно она решается сама. SMS-код должен прийти в течение минуты, но иногда задержка доходит до 5–10 минут — зависит от оператора. Вот что стоит проверить:

Убедитесь, что вы правильно указали номер телефона и выбрали нужную страну. Проверьте, не попало ли сообщение в папку «Спам» или в фильтры вашего оператора. Попробуйте запросить код повторно через пару минут. Если используете двухсимочный iPhone, убедитесь, что SMS приходят именно на ту SIM-карту, номер которой вы указали.

Если проблема не решается больше часа — обратитесь в поддержку МАКС через официальный сайт help.max.ru. Но в большинстве случаев достаточно просто подождать и запросить код заново.

Настройки, которые надо включить в МАКС после регистрации

Несколько советов, которые пригодятся сразу после регистрации. Во-первых, зайдите в «Профиль» — «Безопасность» и настройте, кто может находить вас по номеру телефона. По умолчанию это может быть выставлено на «Все» — не всем это подходит.

Во-вторых, если вы пользуетесь веб-версией на чужом или рабочем компьютере — не отмечайте «Запомнить устройство». А после завершения работы обязательно выходите из аккаунта. Ещё лучше — зайдите на телефоне в раздел «Связанные устройства» и удалите лишнюю сессию оттуда.

В-третьих, в МАКСе есть безопасный режим для входящих звонков: если его включить, звонки будут поступать только от контактов из вашей телефонной книги. Полезная штука, учитывая количество спам-звонков, которые уже добрались и до мессенджеров.

Регистрация в МАКСе — дело нескольких минут. Главное — иметь подходящий номер телефона и не забывать про настройки приватности после создания аккаунта.