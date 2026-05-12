Регистрация в МАКС: как создать аккаунт в мессенджере на iPhone и компьютере Mac или Windows
Мессенджер МАКС от VK уже давно перестал быть просто приложением для переписок. Через него заходят на Госуслуги, подписывают документы, подтверждают возраст и даже оплачивают проезд. По данным на май 2026 года, ежедневная аудитория платформы превысила 85 миллионов человек, а общее число установок перевалило за 120 миллионов. Хочешь не хочешь, а без МАКСа в России сейчас становится всё сложнее. Мы уже рассказывали, как установить МАКС на телефон и компьютер, а теперь разберём сам процесс регистрации — на iPhone, компьютере и через веб-версию.
Номер телефона для регистрации в МАКС
Перед тем как приступить к созданию аккаунта, убедитесь, что у вас есть всё необходимое. Регистрация привязана к номеру телефона — без него создать аккаунт не получится. Причём виртуальные номера мессенджер не принимает, так что схитрить не выйдет.
Изначально зарегистрироваться можно было только с российским или белорусским номером. Но в марте 2026 года VK серьёзно расширила географию — теперь регистрация доступна жителям 40 стран. В списке Казахстан, Армения, Турция, Индия, ОАЭ, Саудовская Аравия и ещё несколько десятков государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Важный момент: один номер — один аккаунт. Создать несколько профилей на один телефон нельзя. А если вы за границей с российской SIM-картой — регистрация сработает и в роуминге, лишь бы приходили SMS.
Скачать МАКС на iPhone
С загрузкой приложения на iPhone всё просто — при условии, что ваш Apple ID привязан к российскому региону. Если вы в какой-то момент переключились на зарубежную учётную запись ради доступа к другим приложениям, МАКСа в магазине вы можете не найти. Мы подробно разбирали, что делать, если МАКСа нет в App Store — в этом случае придётся либо создать второй Apple ID для России, либо попробовать турецкий магазин.
Что касается совместимости — МАКС требует iOS 15.5 или новее. Это значит, что iPhone 7 и все более новые модели подходят без проблем. Так что владельцам совсем старых смартфонов остаётся только приложение на компьютере.
Сама загрузка занимает буквально минуту:
- Откройте App Store на вашем iPhone.
- В строке поиска введите «МАКС» или «МАКС мессенджер» или просто перейдите по этой ссылке.
- Нажмите «Загрузить» (или иконку облака, если вы раньше уже скачивали мессенджер).
- Подтвердите установку через Face ID, Touch ID или пароль Apple ID.
- Дождитесь завершения загрузки и откройте приложение.
После установки обновления будут приходить автоматически, если у вас включено автообновление приложений в настройках App Store. Рекомендую его не отключать — разработчики достаточно часто выпускают новые версии. Если с обновлением возникнут сложности, у нас есть отдельная инструкция по обновлению МАКСа.
Как создать профиль в МАКС по номеру телефона
Приложение установлено — теперь самое время создать аккаунт. Процесс максимально простой и занимает буквально пару минут. Никаких паролей придумывать не нужно — вся авторизация построена на SMS-кодах.
- Запустите приложение МАКС на iPhone.
- На стартовом экране выберите страну и введите свой номер телефона.
- Нажмите «Продолжить».
- Дождитесь SMS с шестизначным кодом подтверждения. Обычно сообщение приходит в течение минуты. Если код не пришёл — подождите пару минут и запросите повторно. Иногда помогает проверить папку «Спам» в приложении для SMS.
- Введите полученный код.
- Укажите своё имя — именно так вас будут видеть другие пользователи в чатах. Фамилию добавлять необязательно.
- При желании загрузите фото профиля. Этот шаг можно пропустить и вернуться к нему позже.
- Приложение предложит дать доступ к контактам телефона. Это необязательно, но полезно — так МАКС покажет, кто из вашей телефонной книги уже пользуется мессенджером. Без доступа к контактам приложение тоже работает — искать людей можно по username или по ссылке.
- Разрешите уведомления, чтобы не пропускать входящие сообщения и звонки.
Готово — вы в МАКСе. Дальше можно настроить приватность: кто может находить вас по номеру телефона, кто может звонить и кто может добавлять в групповые чаты. Всё это находится в разделе «Профиль» — «Безопасность».
Как создать аккаунт в МАКС на Windows и Mac
Здесь есть один принципиальный момент, который путает многих пользователей. Веб-версия и десктопное приложение — это разные вещи, и возможности регистрации у них отличаются.
Десктопное приложение для macOS и Windows позволяет как войти в существующий аккаунт, так и создать новый прямо с компьютера. Для этого понадобится только доступ к телефону для получения SMS с кодом подтверждения — само мобильное приложение устанавливать не обязательно.
А вот через веб-версию по адресу web.max.ru зарегистрироваться нельзя. Браузерная версия предназначена исключительно для входа в уже существующий аккаунт. Это осознанное решение разработчиков — авторизация через QR-код обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Если у вас Mac, учтите: МАКС требует macOS 14 Sonoma или новее. На старых версиях macOS десктопный клиент не запустится. Для Windows понадобится версия 10 (1809) или 11.
- Перейдите на страницу download.max.ru и скачайте приложение для вашей операционной системы. На Mac это будет файл с расширением .dmg, на Windows — .msi.
- Установите приложение стандартным для вашей платформы способом. На Mac перетащите иконку в папку «Программы», на Windows просто следуйте инструкции установщика.
- Запустите МАКС. На стартовом экране вы увидите QR-код и кнопку «Войти по номеру телефона».
- Нажмите «Войти по номеру телефона».
- Введите номер и дождитесь SMS с шестизначным кодом подтверждения.
- Введите код, укажите имя и при желании добавьте фото профиля.
После этого аккаунт будет создан, и вы сможете пользоваться МАКСом с компьютера. Мобильное приложение при этом ставить не нужно — десктопный клиент полностью самостоятелен.
Вход в веб-версию МАКС через QR-код
Веб-версия — это идеальный вариант для тех, кто не хочет устанавливать лишнее приложение на компьютер. Она работает в любом современном браузере: Chrome, Safari, Firefox, Edge, Яндекс.Браузер. Не занимает место на диске, не висит в фоновых процессах, не требует обновлений. Единственное условие — у вас уже должен быть аккаунт в МАКСе и мобильное приложение на смартфоне. Войти по номеру телефона нельзя — только через QR-код. Вот как это сделать:
- Откройте в браузере на компьютере страницу web.max.ru.
- На экране появится QR-код. Он динамический — через некоторое время становится недействительным. Если код «протух» и стал размытым, просто обновите страницу.
- Возьмите смартфон и откройте приложение МАКС.
- Перейдите в «Настройки» — «Связанные устройства» — «Подключить новое устройство» (в некоторых версиях раздел может называться «Устройства»).
- Отсканируйте QR-код камерой смартфона с экрана монитора.
- Подтвердите вход в приложении на телефоне.
Синхронизация происходит за несколько секунд. В браузере тут же появятся все ваши чаты, контакты и папки. Работать с веб-версией можно сколько угодно долго — сессия сохраняется до тех пор, пока вы не выйдете из аккаунта вручную.
Кстати, точно таким же способом через QR-код можно подключить МАКС на втором смартфоне. Откройте на новом устройстве приложение, выберите «Войти по QR-коду», а затем отсканируйте код с уже авторизованного телефона. Один аккаунт может быть активен на нескольких устройствах одновременно — всё синхронизируется в реальном времени.
Что делать, если не приходит код подтверждения в МАКС
Это самая частая проблема при регистрации, и обычно она решается сама. SMS-код должен прийти в течение минуты, но иногда задержка доходит до 5–10 минут — зависит от оператора. Вот что стоит проверить:
Убедитесь, что вы правильно указали номер телефона и выбрали нужную страну. Проверьте, не попало ли сообщение в папку «Спам» или в фильтры вашего оператора. Попробуйте запросить код повторно через пару минут. Если используете двухсимочный iPhone, убедитесь, что SMS приходят именно на ту SIM-карту, номер которой вы указали.
Если проблема не решается больше часа — обратитесь в поддержку МАКС через официальный сайт help.max.ru. Но в большинстве случаев достаточно просто подождать и запросить код заново. Не смогли разобраться с регистрацией или столкнулись с ошибкой? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — поможем разобраться.
Настройки, которые надо включить в МАКС после регистрации
Несколько советов, которые пригодятся сразу после регистрации. Во-первых, зайдите в «Профиль» — «Безопасность» и настройте, кто может находить вас по номеру телефона. По умолчанию это может быть выставлено на «Все» — не всем это подходит.
Во-вторых, если вы пользуетесь веб-версией на чужом или рабочем компьютере — не отмечайте «Запомнить устройство». А после завершения работы обязательно выходите из аккаунта. Ещё лучше — зайдите на телефоне в раздел «Связанные устройства» и удалите лишнюю сессию оттуда.
В-третьих, в МАКСе есть безопасный режим для входящих звонков: если его включить, звонки будут поступать только от контактов из вашей телефонной книги. Полезная штука, учитывая количество спам-звонков, которые уже добрались и до мессенджеров.
Регистрация в МАКСе — дело нескольких минут. Главное — иметь подходящий номер телефона и не забывать про настройки приватности после создания аккаунта.