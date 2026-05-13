Отключите VPN, чтобы пользоваться МАКС: как все равно отправить сообщение на iPhone

С 21 апреля 2026 года мессенджер МАКС начал показывать плашку с требованием отключить VPN. Стоит попытаться отправить сообщение — и вместо привычного чата вы видите уведомление: «Отключите VPN, чтобы пользоваться MAX». Звучит строго, но на практике это ограничение легко обойти. Причём для этого даже не нужно ничего устанавливать — достаточно одного трюка, который занимает буквально пару секунд. Кстати, МАКС далеко не единственный — вот полный список приложений, которые не работают с VPN.



Почему МАКС блокирует VPN

Тут всё просто. В середине апреля 2026 года Минцифры провело закрытое совещание с руководителями крупнейших интернет-компаний. Итог — к 15 апреля все должны были ввести ограничения для пользователей с включённым VPN. МАКС подчинился не сразу, но с 21 апреля плашка появилась и у него.

Важно понимать: МАКС не блокирует VPN на уровне системы. Он просто определяет, что VPN активен, и не даёт отправить сообщение. При этом читать каналы и переписки можно, уведомления тоже приходят. Ограничение касается только отправки.

Кстати, подобные плашки появились далеко не только в МАКСе. С VPN-предупреждениями столкнулись пользователи МТС, МегаФона, Билайна, Яндекса, Госуслуг, Ozon и Wildberries. Причём некоторые приложения могут даже не загрузиться из-за VPN. Так что МАКС тут не первопроходец — он просто следует общему тренду.

Отправка сообщения в МАКС после уведомления о VPN

А вот тут начинается самое интересное. Ограничение в МАКСе реализовано, мягко говоря, не очень тщательно. Проверка на VPN срабатывает в момент отправки текстового сообщения. Но если вы откроете меню со стикерами, то сообщение уйдёт без каких-либо проблем.

Вот что нужно сделать:

Откройте чат в МАКСе с включённым VPN. Попробуйте отправить текстовое сообщение — появится плашка с просьбой отключить VPN. Не закрывайте чат. Нажмите на иконку стикеров рядом с полем ввода. Откройте любой набор стикеров — не обязательно отправлять сам стикер. Вернитесь к полю ввода текста и отправьте сообщение как обычно.

Всё. Плашка исчезнет, сообщение уйдёт. Судя по всему, открытие меню стикеров сбрасывает проверку на VPN, и мессенджер больше не блокирует отправку до тех пор, пока вы не перезайдёте в чат. Способ проверен — работает на iOS и Android. Возможно, в будущих обновлениях МАКСа эту лазейку закроют, но пока она на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКСе, чтобы не пропустить новые способы обхода ограничений.

Как МАКС определяет VPN

Ещё в марте 2026 года исследователи обнаружили, что МАКС обращается к сторонним сервисам определения IP-адреса. Это позволяет приложению узнать ваш реальный IP, параметры сети и понять, используете ли вы VPN. Мессенджер также пытается установить соединение с доменами Telegram, WhatsApp, Amazon Web Services и Google, а результаты отправляет обратно на свои серверы.

Пресс-служба МАКСа объяснила это проверкой доставки push-уведомлений и корректной работой звонков. Но у технических специалистов другая версия: мессенджер собирает данные об эффективности блокировок в рунете. Верить в данном случае можно кому угодно, но факт остаётся фактом — приложение активно анализирует ваше подключение.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ ГОРЯЧИЕ СКИДКИ

Именно на основе этих данных и работает та самая плашка. МАКС видит, что ваш IP принадлежит VPN-серверу, и блокирует отправку. Но реализация проверки, как мы выяснили, далека от идеала. Впрочем, в России уже придумали новый способ борьбы с VPN, так что ситуация может измениться.

Автоматическое отключение VPN на iPhone при запуске МАКС

Если вы держите VPN включённым постоянно — для YouTube, Instagram или других заблокированных сервисов — каждый раз вручную отключать его ради МАКСа неудобно. На iPhone это можно автоматизировать через приложение «Команды». Настраиваете один раз — и VPN сам отключается при открытии мессенджера.

Учтите: не все VPN-приложения поддерживают работу с «Командами». Лучше всего подходит AdGuard VPN — он бесплатный и корректно интегрируется с автоматизацией iOS. Если ваш VPN-клиент не появляется в списке действий, попробуйте установить AdGuard в качестве дополнительного.

Вот как настроить автоматическое отключение VPN:

Откройте приложение «Команды» на iPhone. Перейдите на вкладку «Автоматизация» внизу экрана. Нажмите «+» в правом верхнем углу. Выберите пункт «Приложение» из списка триггеров. Нажмите «Выбрать» и отметьте МАКС. Поставьте галочку на «Открыто» — это значит, что автоматизация сработает при запуске приложения. Включите «Немедленный запуск», чтобы iPhone не спрашивал подтверждение каждый раз. Нажмите «Далее» и выберите действие «Настроить VPN-соединение». Убедитесь, что выбрано «Отключиться», а не «Подключиться». Нажмите «Готово».

Теперь при каждом открытии МАКСа VPN будет автоматически отключаться. Никаких плашек, никаких ручных переключений — открыли мессенджер и сразу пишете. Не получилось настроить или возникли вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКСе — там точно помогут.

Что работает в МАКСе при включённом VPN

Не всё так страшно, как может показаться. Даже с активным VPN в МАКСе продолжают работать многие функции. Ограничение затрагивает только отправку сообщений, а всё остальное доступно.

При включённом VPN вы можете:

Читать каналы — лента обновляется, посты загружаются, реакции отображаются. Просматривать переписки — все входящие сообщения видны. Получать уведомления — push-уведомления приходят как обычно. Просматривать стикеры и медиафайлы — фото, видео и документы загружаются без проблем.

По сути, МАКС с включённым VPN превращается в своеобразный режим чтения. Вы видите всё, но ответить не можете — пока не воспользуетесь трюком со стикерами или не отключите VPN.

Стоит ли переживать из-за VPN в МАКС

Ситуация, по большому счёту, абсурдная. С одной стороны — требование Минцифры, которому мессенджер формально подчинился. С другой стороны — реализация настолько поверхностная, что обойти её может кто угодно. Открыл стикеры — и пиши сколько хочешь.

Для тех, кто просто хочет пользоваться МАКСом без лишней головной боли, есть два варианта: обход через стикеры и автоматизация отключения VPN на iPhone. Оба работают, оба занимают минимум времени. Выбирайте, что удобнее.