Как полностью удалить приложение с компьютера Mac

Если вы обновились до macOS Tahoe, то наверняка уже заметили: привычного Launchpad больше нет. Apple убрала его после 14 лет существования, заменив на новое окно «Приложения». Казалось бы, мелочь, но именно через Launchpad многие удаляли программы, скачанные из App Store — зажимал Option, жал крестик, и готово. Теперь этот способ недоступен на компьютерах Mac, и нужно искать альтернативы. Рассказываю, как удалить любое приложение в macOS Tahoe двумя способами — через Finder и с помощью бесплатной утилиты AppCleaner.



Как удалять приложения без Launchpad

Раньше всё было просто: открываете Launchpad, зажимаете клавишу Option, иконки начинают «дрожать», а у программ из App Store появляется крестик. Нажимаете — приложение удалено. В macOS Tahoe этот сценарий сломан, потому что самого Launchpad больше не существует.

Вместо него Apple предлагает окно «Приложения», которое открывается по клику на иконку в Dock. Но у этого окна нет функции удаления. Оно только показывает список установленных программ — и всё. Ни крестиков, ни режима редактирования. Так что если раньше вы пользовались исключительно Launchpad для очистки Mac от ненужного софта, придётся переучиваться. Хорошая новость в том, что есть два надёжных способа, которые работают с любыми приложениями. Давайте разберём оба.

Удаление приложений на Mac через «Программы»

Это самый простой и базовый способ, который работал всегда и продолжает работать в macOS Tahoe. Подходит для любых приложений — и из App Store, и скачанных с сайтов разработчиков.

Вот что нужно сделать:

Откройте Finder и перейдите в папку «Программы». Быстрее всего это сделать сочетанием клавиш Command + Shift + A. Либо выберите «Программы» в боковой панели Finder. Найдите приложение, которое хотите удалить. Перетащите его в Корзину. Или кликните правой кнопкой мыши и выберите «Переместить в Корзину». Ещё быстрее — выделить приложение и нажать Command + Delete. Подтвердите действие с помощью Touch ID или пароля администратора. Очистите Корзину, чтобы окончательно освободить место на диске.

На этом удаление завершено. Но у этого способа есть один серьёзный недостаток: в Корзину улетает только сам файл приложения (.app). А все остаточные файлы — кэши, настройки, данные поддержки — остаются лежать в недрах системы. Со временем они могут занимать гигабайты и замедлять работу Mac.

Где именно прячутся эти остатки? Вот основные папки:

~/Library/Application Support/

~/Library/Caches/

~/Library/Preferences/

~/Library/Containers/

~/Library/Logs/

Чтобы открыть папку Библиотека, в Finder нажмите «Переход» в строке меню, а затем зажмите Option — появится скрытый пункт «Библиотека». Внутри ищите папки с названием удалённого приложения и удаляйте их вручную. Но, честно говоря, ковыряться в системных папках — занятие утомительное и не для всех. Поэтому есть способ получше.

Удаление приложений с Mac через AppCleaner

AppCleaner — это бесплатная утилита от FreeMacSoft, которая решает главную проблему стандартного удаления. Она находит все связанные с приложением файлы и удаляет их за один раз. Никаких остаточных файлов и забытых кэшей.

Скачать AppCleaner можно с официального сайта freemacsoft.net/appcleaner. Программа весит считанные мегабайты, не требует установки в привычном понимании — просто перетащите её в папку «Программы».

Как пользоваться:

Запустите AppCleaner. Перетащите ненужное приложение прямо в окно AppCleaner. Или переключитесь на режим списка — в нём отображаются все установленные программы. AppCleaner автоматически найдёт все связанные файлы: кэши, настройки, плагины, логи, данные поддержки. Вы увидите полный список с размерами. Нажмите «Remove» — и все файлы отправятся в Корзину.

Что особенно удобно — у AppCleaner есть функция SmartDelete. Если её включить, то каждый раз, когда вы перетаскиваете какое-то приложение в Корзину обычным способом, AppCleaner автоматически предложит удалить и остаточные файлы. По сути, это превращает стандартное удаление через Finder в полноценную деинсталляцию. Кстати, многие недооценивают встроенные приложения macOS и ставят кучу лишнего, а потом не могут нормально всё это удалить. AppCleaner как раз для таких ситуаций.

Важный момент: AppCleaner не удаляет системные приложения Apple, такие как Safari, Почта, Карты или Заметки. Это ограничение самой macOS, и обойти его нельзя.

Системные приложения macOS, которые нельзя удалить

macOS защищает ряд предустановленных приложений от удаления. Сколько бы вы ни пытались, системные программы не удалятся ни через Finder, ни через AppCleaner.

Вот примерный список таких приложений:

Safari

Почта

Карты

Заметки

Музыка

Подкасты

Книги

Акции

Новости

Если какое-то приложение не удаляется, а пишет, что оно «используется», попробуйте сначала закрыть его принудительно через Command + Option + Esc. Если не помогает — перезагрузите Mac. В крайнем случае попробуйте переустановить macOS: иногда это единственный способ решить проблему с зависшим удалением.

Какой способ удаления приложений на Mac выбрать

Да, Apple убрала Launchpad, и вместе с ним исчез удобный способ удаления приложений из App Store. Но ничего страшного в этом нет. Через Finder приложения удаляются за несколько секунд — просто не забывайте про остаточные файлы. А если хотите чистое и полное удаление, поставьте AppCleaner — это бесплатно, быстро и надёжно.

Я лично после обновления на macOS Tahoe сразу установил AppCleaner и включил SmartDelete. Теперь вообще не думаю об остатках — всё чистится автоматически. Рекомендую сделать так же.