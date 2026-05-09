Как проверить производительность Mac: лучшие инструменты и тесты

Проверка производительности Mac — задача, с которой рано или поздно сталкивается каждый владелец компьютера Apple. Может показаться, что MacBook или iMac стал работать медленнее, но субъективные ощущения обманчивы. Бенчмарки и тесты скорости дают объективные цифры, по которым легко понять, всё ли в порядке с железом, стоит ли обновлять macOS или пора задуматься о покупке нового Mac. В этой статье разберём лучшие инструменты для тестирования процессора, графики и диска, расскажем, как правильно проводить тесты и что делать с результатами. Кстати, если вы уже заметили, что Mac пора менять — один встроенный график покажет это за 10 секунд.



Когда нужно делать тест производительности Mac

Тест производительности Mac — не прихоть энтузиастов, а практический инструмент. Он помогает в нескольких ситуациях:

Вы заметили, что Mac стал работать медленнее, и хотите понять — проблема в софте или в железе.

Вы выбираете новый Mac и хотите сравнить его с текущей моделью по конкретным цифрам.

по конкретным цифрам. Вы продаёте Mac и хотите показать покупателю, что устройство работает нормально.

Вы установили обновление macOS и хотите убедиться, что оно не замедлило систему.

Вы подозреваете, что SSD деградирует, и хотите проверить скорость чтения и записи.

Бенчмарк (от англ. benchmark — «эталонный тест») запускает на компьютере серию стандартных задач и измеряет, за какое время Mac с ними справляется. Результат выражается в баллах или конкретных показателях вроде мегабайт в секунду. Эти цифры можно сравнить с результатами других Mac и понять, где ваш компьютер находится на общей шкале.

Как подготовить Mac к тестированию

Прежде чем запускать любой тест, важно подготовить Mac. Без этого результаты будут неточными — фоновые процессы могут занять ресурсы процессора или оперативной памяти, и итоговые баллы окажутся заниженными.

Перезагрузите Mac. Это очистит оперативную память и завершит все фоновые процессы. Откройте меню Apple и выберите «Перезагрузить». Закройте все приложения. После перезагрузки не открывайте ничего, кроме программы-бенчмарка. Особенно это касается браузеров с десятками вкладок — они потребляют значительный объём памяти. Отключите Time Machine и другие задачи резервного копирования. Если в момент теста Mac будет копировать файлы на внешний диск, результаты окажутся искажёнными. Подключите MacBook к зарядке. На аккумуляторе macOS может ограничивать производительность для экономии энергии. Убедитесь, что Mac не перегрет. Если ноутбук только что работал под нагрузкой, дайте ему остыть 10-15 минут. Перегрев приводит к троттлингу — процессор снижает частоту, чтобы не повредить себя.

Для максимальной точности запускайте один и тот же тест два-три раза подряд и ориентируйтесь на средний результат. Первый прогон иногда показывает заниженные цифры из-за «холодного старта» системы. Хотите узнать про тестирование Mac ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Geekbench 6 для Mac: тест процессора и графики

Существует множество утилит для тестирования Mac, но не все одинаково полезны. Ниже — подборка проверенных инструментов, которые используют как обычные пользователи, так и профессиональные обозреватели техники. Geekbench — самый популярный бенчмарк для Mac, iPhone и других платформ. Шестая версия программы тестирует процессор (CPU) и графический ускоритель (GPU) за несколько минут и выдаёт результат в баллах, которые легко сравнить с другими устройствами.

Тест процессора в Geekbench 6 включает задачи, приближенные к реальному использованию: обработку текста, сжатие файлов, работу с изображениями, машинное обучение. Программа показывает два результата — для одного ядра (Single-Core) и для всех ядер (Multi-Core). Первый показатель важен для повседневных задач, второй — для тяжёлой многопоточной работы вроде рендеринга видео.

Как запустить тест в Geekbench 6:

Скачайте Geekbench 6 с сайта geekbench.com и установите приложение. Откройте программу. На главном экране отобразится модель вашего Mac, версия macOS и объём оперативной памяти. Нажмите «Run CPU Benchmark» для тестирования процессора или переключитесь на вкладку GPU для теста графики. Дождитесь завершения. Тест процессора занимает около 2-5 минут. По окончании откроется страница с результатами в браузере.

На сайте Geekbench есть обширная база результатов — Geekbench Browser. Там можно найти баллы для любой модели Mac и сравнить со своим результатом. Если ваш Mac показывает баллы значительно ниже среднего для своей модели, это повод разобраться в причинах.

Cinebench для Mac: проверка мощности в рендеринге

Cinebench от компании Maxon — ещё один популярный бенчмарк, ориентированный на создателей контента. Программа тестирует производительность через рендеринг трёхмерной сцены — задачу, которая нагружает и процессор, и графику по максимуму.

Актуальная версия — Cinebench, доступна бесплатно на сайте maxon.net. Тест особенно полезен для тех, кто работает с 3D-графикой, видеомонтажом или анимацией, но подходит и для общей оценки мощности Mac. Cinebench показывает результаты для одного ядра и для всех ядер процессора, а также отдельный тест GPU. Результаты можно сравнить с базой данных на сайте Maxon.

Как запустить Cinebench:

Скачайте Cinebench с сайта maxon.net. Откройте приложение и выберите нужный тест: CPU (Single Core), CPU (Multi Core) или GPU. Нажмите «Start» и дождитесь завершения. Тест занимает от 1 до 10 минут в зависимости от выбранного режима. Сравните полученные баллы с результатами других Mac на сайте Maxon или в обзорах.

Как проверить скорость SSD на Mac через Blackmagic

Производительность Mac зависит не только от процессора. Медленный накопитель может стать узким местом всей системы — приложения будут запускаться с задержкой, файлы копироваться дольше обычного. Blackmagic Disk Speed Test — бесплатная утилита от Blackmagic Design, которая за пару минут измеряет скорость чтения и записи вашего диска.

Программа изначально создавалась для видеографов, которым нужно понять, потянет ли их диск запись видео в определённом формате. Но она отлично подходит для общей диагностики: если скорость SSD значительно ниже заявленной для вашей модели Mac, это сигнал о проблеме.

Как проверить скорость диска:

Скачайте Blackmagic Disk Speed Test бесплатно из Mac App Store. Откройте приложение и нажмите «Speed Test Start». Программа запишет тестовый файл на диск и считает его обратно, измерив скорость в мегабайтах в секунду. Сравните результаты с типичными показателями для вашей модели.

Важно знать: SSD в Mac с минимальным объёмом хранилища (256 ГБ) могут работать медленнее, чем версии на 512 ГБ и более. Это связано с количеством чипов памяти внутри — при большем объёме данные записываются параллельно на несколько модулей.

Измерить скорость интернета на Mac

Иногда кажется, что Mac тормозит, а на самом деле проблема в медленном интернете. Проверить скорость соединения можно без установки программ через Интернетометр от Яндекса — самый известный онлайн-сервис после блокировки Speedtest. Тест покажет скорость загрузки, скорость отдачи и пинг (задержку).

Для объективного результата подключите Mac к роутеру по кабелю Ethernet, если есть такая возможность. Wi-Fi добавляет переменную — сигнал может быть слабым из-за расстояния до роутера, помех от соседних сетей или толстых стен. Не смогли разобраться с результатами тестов? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Мониторинг системы на Mac: как найти причину тормозов

Не обязательно скачивать сторонние программы, чтобы оценить состояние Mac. В macOS есть «Мониторинг системы» (Activity Monitor) — встроенная утилита, которая показывает нагрузку на процессор, память и диск в реальном времени. Чтобы открыть «Мониторинг системы», зайдите в папку «Программы», затем в «Утилиты» и выберите «Мониторинг системы». Или просто найдите приложение через Spotlight — нажмите Command и Пробел и начните вводить название.

«Мониторинг системы» не заменяет бенчмарки, но помогает найти причину замедления:

Вкладка «ЦП» — показывает, какие процессы больше всего нагружают процессор. Если какое-то приложение потребляет 100% и более — это потенциальный виновник торможения.

Вкладка «Память» — отображает, сколько оперативной памяти используется. Если график «Давление памяти» красный, Mac не хватает RAM, и он использует подкачку на диск, что сильно замедляет работу .

. Вкладка «Диск» — показывает активность чтения и записи. Постоянная высокая нагрузка может указывать на проблемы с накопителем или нехватку оперативной памяти.

Вкладка «Сеть» — отображает объём входящего и исходящего трафика по приложениям.

Если Mac не хватает оперативной памяти, попробуйте ускорить Mac и освободить RAM за 5 минут — иногда это решает проблему без покупки нового компьютера.

Что означают результаты Geekbench, Cinebench и теста SSD

Цифры сами по себе мало что значат, если не с чем сравнить. Вот несколько подходов к анализу результатов бенчмарков:

Сравнение с эталоном для вашей модели. Найдите результаты Geekbench или Cinebench для вашей конкретной конфигурации Mac в базе данных Geekbench Browser или в обзорах. Если ваш результат ниже среднего на 15-20% и более — это может указывать на перегрев, фоновые процессы или деградацию термопасты (на старых Intel-моделях). А еще это может дать понять, что происходит с вашим MacBook на самом деле.

Сравнение с новыми моделями. Если вы думаете об обновлении, сравните свои баллы с результатами Mac на актуальных чипах. Например, если ваш MacBook Air на M1 набирает около 2 400 баллов в одноядерном тесте Geekbench 6, а MacBook Air на M4 — около 3 800, разница составляет примерно 58%. Для задач, которые вы выполняете каждый день, это может быть как заметным улучшением, так и несущественным — зависит от конкретных сценариев. Отслеживание изменений во времени. Запускайте одинаковый тест раз в несколько месяцев и записывайте результаты. Если баллы заметно падают без видимых причин — это повод для диагностики.

Как выбрать бенчмарк для процессора, графики и диска

Выбор инструмента зависит от того, что именно вы хотите проверить:

Общая производительность процессора — Geekbench 6. Быстро, наглядно, огромная база для сравнения.

— Geekbench 6. Быстро, наглядно, огромная база для сравнения. Производительность в задачах рендеринга — Cinebench 2024. Особенно актуально для видеомонтажёров и дизайнеров.

— Cinebench 2024. Особенно актуально для видеомонтажёров и дизайнеров. Скорость диска — Blackmagic Disk Speed Test. Простой и бесплатный способ убедиться, что SSD работает нормально.

— Blackmagic Disk Speed Test. Простой и бесплатный способ убедиться, что SSD работает нормально. Скорость интернета — Интернетометр. Быстрая проверка без установки программ.

— Интернетометр. Быстрая проверка без установки программ. Поиск причин торможения — «Мониторинг системы» в macOS. Показывает, какой именно процесс съедает ресурсы.

Для полной картины стоит использовать несколько инструментов: тест процессора в Geekbench, тест диска в Blackmagic и мониторинг через встроенную утилиту macOS. Это займёт не более 15 минут, но даст исчерпывающее представление о состоянии вашего Mac.

Что делать, если результаты тестов ниже нормы

Если бенчмарки показали результаты заметно ниже ожидаемых для вашей модели Mac, не спешите в магазин за новым компьютером. Часто проблему можно решить программными средствами:

Обновите macOS до последней версии. Apple регулярно выпускает обновления, которые оптимизируют производительность и исправляют ошибки.

до последней версии. Apple регулярно выпускает обновления, которые и исправляют ошибки. Проверьте свободное место на диске. Если SSD заполнен на 90% и более, система начинает работать медленнее. Освободите хотя бы 15-20% от общего объёма.

Сбросьте SMC и NVRAM (для Intel-моделей). На Mac с Apple Silicon достаточно обычной перезагрузки — эти контроллеры сбрасываются автоматически.

Переустановите macOS. Если ничего не помогает, чистая установка системы с загрузочной флешки часто возвращает прежнюю скорость работы.

Проверьте температуру и вентиляторы. На старых Mac пыль внутри корпуса приводит к перегреву и снижению производительности.

Если Mac с Apple Silicon (M1, M2, M3, M4, M5) показывает низкие результаты даже после всех описанных мер, стоит обратиться в авторизованный сервисный центр Apple — возможна аппаратная проблема.

Итог: для объективной оценки производительности Mac достаточно трёх бесплатных инструментов — Geekbench 6 для процессора, Blackmagic Disk Speed Test для диска и «Мониторинга системы» для поиска проблемных процессов. Перезагрузите Mac, закройте лишние приложения, прогоните тесты и сравните результаты с эталонными для вашей модели. Если цифры в норме — проблема, скорее всего, в софте или настройках. Если ниже нормы — попробуйте рекомендации из последнего раздела, а при отсутствии улучшений обратитесь в сервис.