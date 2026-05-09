Как настроить автозапуск приложений на Mac при подключении внешнего диска

Если вы регулярно подключаете к Mac внешний SSD, флешку или SD-карту с камеры, а потом каждый раз вручную запускаете Final Cut Pro, Photoshop или другой редактор — эту рутину легко автоматизировать средствами самой macOS. Никаких сторонних утилит не нужно: всё делается через стандартное приложение «Команды» (Shortcuts). Настройка занимает меньше минуты и работает с любым внешним накопителем — от портативного SSD до карты памяти.



Что можно автоматизировать при подключении внешнего диска на Mac

В первую очередь это полезно тем, кто работает с фото и видео. Типичный сценарий: вы вставляете SD-карту из камеры или подключаете внешний SSD с проектами, а Mac сам открывает нужный редактор — Pixelmator, Lightroom, DaVinci Resolve или любое другое приложение.

Автоматизация убирает одно лишнее действие из повторяющегося рабочего процесса. Мелочь, но когда вы делаете это каждый день, экономия времени ощутима.

Впрочем, сценарии не ограничиваются творческими задачами. Можно, например, автоматически открывать Finder, приложение для бэкапов или терминал — зависит от того, что вы обычно делаете с этим накопителем.

Настройка автоматизации в Командах на Mac

Перед началом убедитесь, что на Mac установлена актуальная версия macOS, а нужный внешний накопитель под рукой.

Подключите внешний SSD, флешку или SD-карту к Mac. Откройте приложение «Команды» и выберите раздел «Автоматизация» в боковой панели слева. Нажмите на значок «+», чтобы создать новую автоматизацию. В списке условий выберите «Внешний диск» и нажмите «Далее». Отметьте галочкой «Определенный внешний диск», нажмите «Выбрать диск» и укажите подключённый накопитель. Если хотите, чтобы автоматизация срабатывала при подключении любого диска, оставьте вариант «Любой внешний диск». Убедитесь, что выбрано условие «Подключается» и режим «Немедленный запуск» — тогда Mac не будет каждый раз спрашивать разрешение. Нажмите «Далее». Нажмите «Новая быстрая команда». Найдите в поиске и дважды кликните по действию «Открыть приложение», затем в поле «Приложение» выберите нужную программу. Закройте окно — автоматизация сохранится автоматически.

Готово. Теперь при каждом подключении выбранного накопителя Mac сам запустит указанное приложение.

Что делать, если Команды на Mac не запускают выбранное приложение

Способ простой: безопасно извлеките накопитель, подождите несколько секунд и подключите его снова. Если всё настроено правильно, приложение откроется автоматически без каких-либо подтверждений.

Если этого не произошло, вернитесь в раздел «Автоматизация» в приложении «Команды» и проверьте, что выбран режим «Запускать сразу», а не «Спрашивать перед запуском».

Автозапуск приложения на iPhone и iPad при подключении накопителя

К сожалению, на iPhone и iPad такой возможности пока нет. В iOS-версии приложения «Команды» отсутствует условие «Внешний диск», поэтому настроить аналогичную автоматизацию для USB-C или Lightning-накопителей на мобильных устройствах Apple не получится.

Возможно, Apple добавит эту функцию в будущих версиях iOS, но на данный момент автозапуск приложений при подключении внешнего диска доступен только на Mac.

Какие приложения можно запускать через Команды на Mac

Эта настройка особенно полезна тем, кто ежедневно работает с внешними накопителями — фотографам, видеографам, монтажёрам. Но и любому пользователю Mac, который регулярно подключает один и тот же диск, она сэкономит несколько секунд и избавит от рутины.

Настройка занимает меньше минуты, не требует сторонних приложений и работает на любом Mac с актуальной macOS. А если вы каждый день вручную открываете одну и ту же программу после подключения диска — попробуйте автоматизацию, разница в удобстве заметна сразу.