Как поменять регион Apple ID и как его пополнить из России через СБП

Кирилл Пироженко

1 апреля 2026 года пополнение баланса Apple ID в России с номера телефона и российские подарочные карты Apple перестали работать и ушли в историю. Но сервисы Apple никуда не делись — iCloud+ по-прежнему хранит ваши фотографии, Apple Music играет любимые треки, а Apple TV+ регулярно выпускает сериалы, от которых невозможно оторваться. Единственный вопрос: какой регион выбрать для Apple ID, чтобы платить за всё это как можно меньше? Имейте в виду, что при смене региона часть приложений из App Store может пропасть, но мы уже рассказали, что с этим делать. Сейчас разберёмся с главным — где выгоднее.

Разбираемся, как пополнить Apple ID через СБП. Фото.

Разбираемся, как пополнить Apple ID через СБП

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Три самых популярных региона для Apple ID

Когда речь заходит о смене страны в настройках Apple ID, пользователи чаще всего выбирают между тремя вариантами — США, Индия и Турция. У каждого из них свои плюсы и минусы, но главное различие кроется в ценах на подписки. Apple устанавливает стоимость сервисов в национальной валюте каждой страны, и разница порой получается колоссальной.

Чтобы сравнение было честным, мы пересчитали все цены в рубли по актуальному курсу на май 2026 года. Курсы взяты следующие: 1 доллар США = 73 рубля, 1 индийская рупия = 0,80 рубля, 1 турецкая лира = 1,6 рубля.

Стоимость iCloud+ в разных регионах

Стоимость iCloud+ в разных регионах. Самая популярная подписка, которую хотят оформить пользователи. Фото.

Самая популярная подписка, которую хотят оформить пользователи

Облачное хранилище — это та подписка, без которой не обходится практически ни один владелец iPhone. Бесплатных 5 ГБ хватает ровно до первого бэкапа, а дальше приходится платить. Вот сколько стоит iCloud+ в трёх регионах.

США (доллары)

  • 50 ГБ — $0,99 в месяц (~72 рубля)
  • 200 ГБ — $2,99 в месяц (~218 рублей)
  • 2 ТБ — $9,99 в месяц (~729 рублей)

Индия (рупии)

  • 50 ГБ — ₹75 в месяц (~60 рублей)
  • 200 ГБ — ₹219 в месяц (~175 рублей)
  • 2 ТБ — ₹749 в месяц (~599 рублей)

Турция (лиры)

  • 50 ГБ — 39,99 ₺ в месяц (~64 рубля)
  • 200 ГБ — 129,99 ₺ в месяц (~208 рублей)
  • 2 ТБ — 399,99 ₺ в месяц (~640 рублей)

Как видите, Индия лидирует по дешевизне iCloud+ практически во всех тарифах. Тариф 2 ТБ обходится почти на 18% дешевле, чем в США, и на 6% дешевле, чем в Турции. Если вам нужно только облачное хранилище — индийский регион будет оптимальным выбором. Хотите узнать больше о выгодных подписках Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Цены на Apple Music по странам

Цены на Apple Music по странам. Пользователям важен Apple Music с зарубежными треками. Фото.

Пользователям важен Apple Music с зарубежными треками

С музыкальным сервисом ситуация ещё интереснее. Apple Music — одна из тех подписок, где региональная разница в ценах бросается в глаза сильнее всего.

США (доллары)

  • Индивидуальная подписка — $10,99 в месяц (~802 рубля)
  • Семейная подписка (до 6 человек) — $16,99 в месяц (~1 240 рублей)

Индия (рупии)

  • Индивидуальная подписка — ₹119 в месяц (~95 рублей)
  • Семейная подписка (до 6 человек) — ₹179 в месяц (~143 рубля)

Турция (лиры)

  • Индивидуальная подписка — 59,99 ₺ в месяц (~96 рублей)
  • Семейная подписка (до 6 человек) — 99,99 ₺ в месяц (~160 рублей)

Здесь разница просто шокирующая. Apple Music в Индии стоит 95 рублей — это почти в 8 раз дешевле, чем в США. Турция тоже радует: 96 рублей за тот же самый сервис с Dolby Atmos, Lossless-аудио и каталогом в 100 миллионов треков. В Америке за это просят больше 800 рублей. Комментарии, как говорится, излишни.

Сколько стоит Apple TV+ в разных странах

Сколько стоит Apple TV+ в разных странах. Кто-то кайфует от сериалов Apple TV+. Фото.

Кто-то кайфует от сериалов Apple TV+

А вот с Apple TV+ есть один важный нюанс, о котором многие не знают. Стриминговый сервис Apple доступен далеко не во всех странах мира.

США (доллары)

  • Подписка — $12,99 в месяц (~948 рублей)

Индия (рупии)

  • Подписка — ₹99 в месяц (~79 рублей)

Турция

  • Apple TV+ в Турции недоступен. Сервис не работает в этом регионе, поэтому подписаться на него с турецким Apple ID не получится.

Это серьёзный аргумент против турецкого региона для тех, кто смотрит сериалы Apple. Подписка на Apple TV+ в Индии — всего 79 рублей в месяц. Для сравнения, в США тот же самый Severance, Silo и Foundation обойдутся вам в 948 рублей ежемесячно. Разница — больше чем в 12 раз.

Какой регион выгоднее всего

Какой регион выгоднее всего. Любой из этих регионов даст вам хороший опыт. Фото.

Любой из этих регионов даст вам хороший опыт

Если собрать всё вместе, картина получается следующая. Индия — лидер по дешевизне подписок Apple. Все три основных сервиса доступны, цены минимальные, а разница с американскими ценами измеряется не процентами, а разами. Единственный минус — каталог приложений в индийском App Store может немного отличаться от американского. Но все основные приложения там есть.

Турция тоже предлагает низкие цены на iCloud+ и Apple Music, но отсутствие Apple TV+ — это серьёзное ограничение. Если вы не смотрите сериалы Apple и вам нужна только музыка и облако, турецкий регион подойдёт.

США — самый дорогой вариант, зато с максимально полным каталогом приложений и сервисов. Все новинки появляются здесь первыми, поддержка работает без ограничений, а штаты без налога с продаж позволяют не переплачивать сверх номинала подарочной карты. Возникли вопросы по выбору региона? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Где купить подарочную карту Apple

Для пополнения зарубежного Apple ID вам понадобится подарочная карта App Store нужного региона. Код карты жёстко привязан к стране — американский ваучер активируется только на аккаунте с регионом США, индийский — только на индийском, и так далее.

Купить подарочную карту для пополнения можно в проверенном магазине cods.io. Коды приходят моментально, а весь процесс занимает пару минут:

  1. Перейдите на страницу магазина по ссылке cods.io/shop/appstore-itunes.
    2. Где купить подарочную карту Apple. Сначала выберите страну и номинал. Фото.

    Сначала выберите страну и номинал

  2. Выберите страну и номинал подарочной карты — США, Индия, Турция и другие.
  3. Нажмите кнопку «Купить».
    4. Где купить подарочную карту Apple. Оплатите карту через СБП в приложении банка. Фото.

    Оплатите карту через СБП в приложении банка

  4. Укажите email для доставки кода и выберите удобный способ оплаты — СБП, банковской картой или криптовалютой.
  5. Оплатите заказ и получите код подарочной карты на указанную электронную почту.

Купить подарочные карты Apple

Код обычно приходит в течение минуты. Если письма нет — проверьте папку «Спам» и убедитесь, что указали правильный адрес.

Как сменить регион Apple ID

Перед сменой региона обязательно обнулите баланс Apple ID — если на счёте остался хоть рубль, система не даст перейти в другую страну. Также нужно отключить все активные подписки, иначе Apple заблокирует переход. Если у вас не получается сменить регион Apple ID, мы уже разбирали все возможные причины. Когда всё готово, поменять регион можно по этой инструкции:

Как сменить регион Apple ID. Регион меняется в пару касаний. Фото.

Регион меняется в пару касаний

  1. Откройте «Настройки» на iPhone или iPad и нажмите на своё имя в самом верху.
  2. Перейдите в раздел «Контент и покупки» и выберите «Просмотреть».
  3. Нажмите «Страна/регион», затем «Изменить страну или регион».
  4. Выберите нужную страну — например, Индию или Соединённые Штаты.
  5. Примите пользовательское соглашение.
  6. В поле способа оплаты выберите «Нет» (None).
  7. Заполните платёжный адрес — подойдёт любой реальный адрес выбранной страны из генератора адресов.

Совет из личного опыта: если выбираете регион США, указывайте адрес в штатах без налога с продаж — Делавэр, Орегон, Монтана или Нью-Гэмпшир. Иначе при каждой покупке будет списываться дополнительный процент сверх цены. Бывает, что на этом шаге App Store требует иностранную банковскую карту — мы подробно объяснили, как обойти это ограничение.

Как активировать подарочную карту Apple

После смены региона остаётся активировать купленный код. Процесс занимает буквально минуту:

Как активировать подарочную карту Apple. Остается только активировать купленный код и зачислить деньги на баланс Apple ID. Фото.

Остается только активировать купленный код и зачислить деньги на баланс Apple ID

  1. Откройте App Store на iPhone или iPad.
  2. Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу экрана.
  3. Выберите пункт «Активация кода».
  4. Отсканируйте код камерой или введите его вручную — система принимает оба варианта.
  5. Деньги моментально зачислятся на баланс Apple ID.

После активации средства можно тратить на любые покупки в экосистеме Apple: подписки на iCloud+, Apple Music, Apple TV+, приложения, игры и внутриигровые покупки. Система сначала списывает деньги с баланса Apple ID, и только когда он закончится — попросит привязать банковскую карту.

Стоит ли менять регион Apple ID

Если вы до сих пор сидите на российском Apple ID и мучаетесь без нормального доступа к сервисам — однозначно стоит. Смена региона занимает пять минут, подарочная карта покупается за пару кликов, а экономия на подписках Apple при переходе на индийский или турецкий регион получается колоссальной. Один только Apple Music в Индии обойдётся вам в 95 рублей вместо 802 — это цена одной чашки кофе в месяц за весь каталог музыки мира.

Главное — помните, что код подарочной карты должен соответствовать региону вашего Apple ID. Купили индийскую карту — значит, регион должен быть Индия. Купили американскую — значит, США. И не забывайте обнулять баланс перед сменой страны, иначе система просто не пустит вас дальше.

Apple IDСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Apple ID
Поменял регион Apple ID на Турцию и пожалел. Вот что пошло не так. Фото.
Поменял регион Apple ID на Турцию и пожалел. Вот что пошло не так
App Store требует иностранную банковскую карту при смене региона Apple ID: что делать. Фото.
App Store требует иностранную банковскую карту при смене региона Apple ID: что делать
Как обнулить баланс App Store перед сменой региона. Важный нюанс. Фото.
Как обнулить баланс App Store перед сменой региона. Важный нюанс