Как поменять регион Apple ID и как его пополнить из России через СБП

1 апреля 2026 года пополнение баланса Apple ID в России с номера телефона и российские подарочные карты Apple перестали работать и ушли в историю. Но сервисы Apple никуда не делись — iCloud+ по-прежнему хранит ваши фотографии, Apple Music играет любимые треки, а Apple TV+ регулярно выпускает сериалы, от которых невозможно оторваться. Единственный вопрос: какой регион выбрать для Apple ID, чтобы платить за всё это как можно меньше? Имейте в виду, что при смене региона часть приложений из App Store может пропасть, но мы уже рассказали, что с этим делать. Сейчас разберёмся с главным — где выгоднее.



Три самых популярных региона для Apple ID

Когда речь заходит о смене страны в настройках Apple ID, пользователи чаще всего выбирают между тремя вариантами — США, Индия и Турция. У каждого из них свои плюсы и минусы, но главное различие кроется в ценах на подписки. Apple устанавливает стоимость сервисов в национальной валюте каждой страны, и разница порой получается колоссальной.

Чтобы сравнение было честным, мы пересчитали все цены в рубли по актуальному курсу на май 2026 года. Курсы взяты следующие: 1 доллар США = 73 рубля, 1 индийская рупия = 0,80 рубля, 1 турецкая лира = 1,6 рубля.

Стоимость iCloud+ в разных регионах

Облачное хранилище — это та подписка, без которой не обходится практически ни один владелец iPhone. Бесплатных 5 ГБ хватает ровно до первого бэкапа, а дальше приходится платить. Вот сколько стоит iCloud+ в трёх регионах.

США (доллары)

50 ГБ — $0,99 в месяц (~72 рубля)

200 ГБ — $2,99 в месяц (~218 рублей)

2 ТБ — $9,99 в месяц (~729 рублей)

Индия (рупии)

50 ГБ — ₹75 в месяц (~60 рублей)

200 ГБ — ₹219 в месяц (~175 рублей)

2 ТБ — ₹749 в месяц (~599 рублей)

Турция (лиры)

50 ГБ — 39,99 ₺ в месяц (~64 рубля)

200 ГБ — 129,99 ₺ в месяц (~208 рублей)

2 ТБ — 399,99 ₺ в месяц (~640 рублей)

Как видите, Индия лидирует по дешевизне iCloud+ практически во всех тарифах. Тариф 2 ТБ обходится почти на 18% дешевле, чем в США, и на 6% дешевле, чем в Турции. Если вам нужно только облачное хранилище — индийский регион будет оптимальным выбором.

Цены на Apple Music по странам

С музыкальным сервисом ситуация ещё интереснее. Apple Music — одна из тех подписок, где региональная разница в ценах бросается в глаза сильнее всего.

США (доллары)

Индивидуальная подписка — $10,99 в месяц (~802 рубля)

Семейная подписка (до 6 человек) — $16,99 в месяц (~1 240 рублей)

Индия (рупии)

Индивидуальная подписка — ₹119 в месяц (~95 рублей)

Семейная подписка (до 6 человек) — ₹179 в месяц (~143 рубля)

Турция (лиры)

Индивидуальная подписка — 59,99 ₺ в месяц (~96 рублей)

Семейная подписка (до 6 человек) — 99,99 ₺ в месяц (~160 рублей)

Здесь разница просто шокирующая. Apple Music в Индии стоит 95 рублей — это почти в 8 раз дешевле, чем в США. Турция тоже радует: 96 рублей за тот же самый сервис с Dolby Atmos, Lossless-аудио и каталогом в 100 миллионов треков. В Америке за это просят больше 800 рублей. Комментарии, как говорится, излишни.

Сколько стоит Apple TV+ в разных странах

А вот с Apple TV+ есть один важный нюанс, о котором многие не знают. Стриминговый сервис Apple доступен далеко не во всех странах мира.

США (доллары)

Подписка — $12,99 в месяц (~948 рублей)

Индия (рупии)

Подписка — ₹99 в месяц (~79 рублей)

Турция

Apple TV+ в Турции недоступен. Сервис не работает в этом регионе, поэтому подписаться на него с турецким Apple ID не получится.

Это серьёзный аргумент против турецкого региона для тех, кто смотрит сериалы Apple. Подписка на Apple TV+ в Индии — всего 79 рублей в месяц. Для сравнения, в США тот же самый Severance, Silo и Foundation обойдутся вам в 948 рублей ежемесячно. Разница — больше чем в 12 раз.

Какой регион выгоднее всего

Если собрать всё вместе, картина получается следующая. Индия — лидер по дешевизне подписок Apple. Все три основных сервиса доступны, цены минимальные, а разница с американскими ценами измеряется не процентами, а разами. Единственный минус — каталог приложений в индийском App Store может немного отличаться от американского. Но все основные приложения там есть.

Турция тоже предлагает низкие цены на iCloud+ и Apple Music, но отсутствие Apple TV+ — это серьёзное ограничение. Если вы не смотрите сериалы Apple и вам нужна только музыка и облако, турецкий регион подойдёт.

США — самый дорогой вариант, зато с максимально полным каталогом приложений и сервисов. Все новинки появляются здесь первыми, поддержка работает без ограничений, а штаты без налога с продаж позволяют не переплачивать сверх номинала подарочной карты.

Где купить подарочную карту Apple

Для пополнения зарубежного Apple ID вам понадобится подарочная карта App Store нужного региона. Код карты жёстко привязан к стране — американский ваучер активируется только на аккаунте с регионом США, индийский — только на индийском, и так далее.

Купить подарочную карту для пополнения можно в проверенном магазине. Коды приходят моментально, а весь процесс занимает пару минут:

Выберите страну и номинал подарочной карты — США, Индия, Турция и другие. Укажите email для доставки кода и выберите удобный способ оплаты. Оплатите заказ и получите код подарочной карты на указанную электронную почту.

Код обычно приходит в течение минуты. Если письма нет — проверьте папку «Спам» и убедитесь, что указали правильный адрес.

Как сменить регион Apple ID

Перед сменой региона обязательно обнулите баланс Apple ID — если на счёте остался хоть рубль, система не даст перейти в другую страну. Также нужно отключить все активные подписки, иначе Apple заблокирует переход. Если у вас не получается сменить регион Apple ID, мы уже разбирали все возможные причины. Когда всё готово, поменять регион можно по этой инструкции:

Откройте «Настройки» на iPhone или iPad и нажмите на своё имя в самом верху. Перейдите в раздел «Контент и покупки» и выберите «Просмотреть». Нажмите «Страна/регион», затем «Изменить страну или регион». Выберите нужную страну — например, Индию или Соединённые Штаты. Примите пользовательское соглашение. В поле способа оплаты выберите «Нет» (None). Заполните платёжный адрес — подойдёт любой реальный адрес выбранной страны из генератора адресов.

Совет из личного опыта: если выбираете регион США, указывайте адрес в штатах без налога с продаж — Делавэр, Орегон, Монтана или Нью-Гэмпшир. Иначе при каждой покупке будет списываться дополнительный процент сверх цены. Бывает, что на этом шаге App Store требует иностранную банковскую карту — мы подробно объяснили, как обойти это ограничение.

Как активировать подарочную карту Apple

После смены региона остаётся активировать купленный код. Процесс занимает буквально минуту:

Откройте App Store на iPhone или iPad. Нажмите на свою аватарку в правом верхнем углу экрана. Выберите пункт «Активация кода». Отсканируйте код камерой или введите его вручную — система принимает оба варианта. Деньги моментально зачислятся на баланс Apple ID.

После активации средства можно тратить на любые покупки в экосистеме Apple: подписки на iCloud+, Apple Music, Apple TV+, приложения, игры и внутриигровые покупки. Система сначала списывает деньги с баланса Apple ID, и только когда он закончится — попросит привязать банковскую карту.

Стоит ли менять регион Apple ID

Если вы до сих пор сидите на российском Apple ID и мучаетесь без нормального доступа к сервисам — однозначно стоит. Смена региона занимает пять минут, подарочная карта покупается за пару кликов, а экономия на подписках Apple при переходе на индийский или турецкий регион получается колоссальной. Один только Apple Music в Индии обойдётся вам в 95 рублей вместо 802 — это цена одной чашки кофе в месяц за весь каталог музыки мира.

Главное — помните, что код подарочной карты должен соответствовать региону вашего Apple ID. Купили индийскую карту — значит, регион должен быть Индия. Купили американскую — значит, США. И не забывайте обнулять баланс перед сменой страны, иначе система просто не пустит вас дальше.