Поменял регион Apple ID на Турцию и пожалел. Вот что пошло не так

Когда в России отключили оплату покупок в App Store с мобильного номера, многие из нас рисковали остаться без привычных сервисов и подписок. Казахстан, Армения, Турция — альтернативные регионы для Apple ID обсуждались на каждом форуме. Многие выбирают между США или Турцией для смены региона, и я тоже решил попробовать. Переключил свой Apple ID на Турцию — казалось, что это идеальный вариант: цены в лирах смешные, подарочные карты продаются на каждом шагу, да и App Store вроде бы полный. Но прошло несколько месяцев, и я понял, что сэкономленные деньги не стоят тех проблем, с которыми пришлось столкнуться.



Какие сервисы Apple не работают в Турции

Первое, что меня неприятно удивило — отсутствие подписки Apple TV+. Да, приложение Apple TV в турецком App Store есть. Вы даже можете покупать и арендовать фильмы через iTunes Store. Но вот стриминговый сервис Apple TV+ с его оригинальными шоу, сериалами и фильмами в Турции попросту недоступен.

Это не какой-то временный сбой и не ошибка. Apple TV+ официально не поддерживается в турецком регионе, и на странице доступности медиасервисов Apple об этом сказано прямо. Турецкие пользователи уже не первый год жалуются на форумах Apple Community, что сервис им недоступен, но ничего не меняется.

Для меня это было особенно обидно, потому что я как раз начал смотреть несколько сериалов на Apple TV+ через российский Apple ID, и после переключения на Турцию доступ к ним просто пропал. Если вы тоже задумываетесь о переезде, сначала почитайте, что будет, если сменить регион в App Store — я проверил на себе.

Почему Apple One не появляется в турецком регионе

И если Apple TV+ можно пережить с помощью RuTube и VK Видео, то вот следующую потерю восполнить не вышло.Подписка Apple One в Турции недоступна. Для тех, кто не знает — Apple One объединяет несколько сервисов в один пакет: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade и iCloud+ в базовом тарифе. Семейный тариф позволяет делить всё это на несколько пользователей.

Так вот, раз Apple TV+ не работает в Турции, то и Apple One тоже не предлагается. А это значит, что вы не сможете взять всё в одном пакете и сэкономить. Придётся оформлять каждую подписку по отдельности — Apple Music отдельно, iCloud+ отдельно, Apple Arcade отдельно. Вроде бы по отдельности каждая подписка в лирах стоит дёшево, но удобство единого пакета вы теряете полностью.

Особенно критично это для семейных аккаунтов. Если вы используете Family Sharing и привыкли делить Apple One на всю семью — в Турции этот фокус не пройдёт. Вам придётся оформлять семейные подписки на каждый сервис отдельно, следить за каждой из них и платить за них по отдельности. Согласитесь, это совсем не то, чего ожидаешь от экосистемы Apple.

Какие функции Apple Watch теряются при смене региона

Ещё один сервис, который вы теряете — Apple Fitness+. Сервис доступен примерно в 50 странах мира, включая Россию, но Турции в этом списке нет. Если вы тренируетесь с Apple Watch и привыкли к тренировкам в Fitness+, переход на турецкий регион означает, что вам придётся искать замену.

Казалось бы, Fitness+ — сервис не первой необходимости. Но для тех, кто активно пользуется Apple Watch и любит студийные тренировки, потеря ощутимая. Тем более что сервис входит в тариф Apple One Premier, который в Турции тоже, разумеется, недоступен.

Почему не получается сменить регион Apple ID

Есть и ещё один нюанс, который я хочу отметить из личного опыта. Переключить регион Apple ID — не всегда бывает просто. Для начала нужно потратить или вернуть весь остаток средств на счёте. Если у вас на балансе турецкие лиры — вы не сможете переключиться, пока не обнулите баланс. А вернуть средства Apple не позволяет.

Кроме того, нужно отменить все активные подписки и дождаться окончания оплаченного периода. Если у вас подписка на Apple Music и iCloud+ по отдельности, плюс какие-нибудь приложения — процесс может затянуться на месяц или даже больше. Всё это время вы сидите в турецком регионе без возможности переключиться. Если столкнулись с трудностями, вот подробная инструкция — что делать, если не получается сменить регион.

Apple Music, iCloud и Arcade в турецком регионе

Справедливости ради перечислю, что в турецком Apple ID всё-таки работает: App Store с Apple Arcade, Apple Music, Apple Podcasts, Shazam, покупка музыки в iTunes Store, покупка и аренда фильмов через приложение Apple TV, а главное iCloud. Книжный магазин Apple Books тоже доступен, но вряд ли он кому-то интересен в России.

То есть базовый набор на месте. Но если вы привыкли к полноценной экосистеме Apple — с единым пакетом подписок, стримингом фильмов и фитнес-тренировками — Турция вас разочарует.

Турецкий Apple ID для iCloud и Apple Music: плюсы и ограничения

Я бы сказал так: если вам нужен только Apple Music или только iCloud+, а остальные сервисы вы не используете — турецкий Apple ID может быть выгодным вариантом. Цены действительно заметно ниже: например, 50 ГБ в iCloud+ стоят в Турции меньше доллара в месяц, а Apple Music — около 4 долларов в пересчёте.

Но если вы пользуетесь Apple One, Apple TV+, Fitness+ или активно используете Family Sharing — переход на Турцию может создать больше проблем. Я на собственном опыте убедился, что дешёвые подписки не стоят того, чтобы терять доступ к части экосистемы.

Если всё-таки решились, вот пошаговая инструкция по смене региона Apple ID. Но сначала зайдите на страницу доступности медиасервисов Apple и проверьте, какие именно сервисы работают в выбранной стране. Это займёт пять минут, но избавит от массы разочарований потом. Поверьте, я проверил это на себе.