Как пополнить WeChat с любой российской карты: пошаговая инструкция

Собираетесь в Китай и переживаете, что не сможете расплатиться? Российские карты там не работают, а наличные принимают далеко не везде. Главный способ оплаты — QR-коды через WeChat Pay и Alipay. Раньше пополнить китайский кошелёк из России было той ещё головной болью, но теперь МТС запустил переводы на WeChat Pay прямо из приложения «Мой МТС». Рассказываем, как платить в Китае с российских карт и как работает новый способ пополнения.



Работают ли российские карты в Китае

С сентября 2025 года между Россией и Китаем действует безвизовый режим. Въехать можно по загранпаспорту и остаться на срок до 30 дней. Туристов из России стало заметно больше, но вот с оплатой всё по-прежнему непросто.

Российские банковские карты в Китае не работают — ни Visa, ни Mastercard, ни «Мир». Наличные юани принимают разве что в крупных отелях и аэропортах. Вся страна платит по QR-кодам через две системы: WeChat Pay и Alipay. Без одной из них вы буквально не сможете купить воду в магазине.

WeChat Pay — это платёжный модуль внутри мессенджера WeChat. Он есть у каждого жителя Китая. Для туриста это означает одно: пополнил кошелёк — и можно платить в любом магазине, кафе, такси и даже уличному продавцу фруктов. Если вы ещё не завели себе WeChat, платить российской картой за границей можно и другими способами, но в Китае WeChat Pay остаётся самым удобным вариантом.

Как перевести деньги на WeChat Pay через МТС

МТС запустил переводы на кошельки WeChat Pay без комиссии. Пользоваться сервисом могут абоненты любого российского оператора — достаточно войти в приложение «Мой МТС» по номеру телефона. Списать деньги можно со внутреннего счёта МТС или с привязанной банковской карты любого российского банка.

Вот как это сделать:

Откройте приложение «Мой МТС» и перейдите во вкладку «Деньги». Выберите раздел «Переводы» и нажмите «За рубеж». Укажите страну — Китай. Введите сумму и валюту перевода. В способе перевода выберите WeChat Pay. Укажите, откуда списать деньги: со счёта МТС или банковской карты. Подтвердите перевод.

Минимальная сумма одного перевода — 1 100 рублей. Максимальная — 400 000 рублей. Деньги автоматически конвертируются в юани. Комиссию МТС не берёт, но есть нюанс — курс конвертации.

Комиссия за пополнение WeChat Pay через МТС

Комиссии формально нет, но зарабатывает МТС на другом — на разнице в курсе юаня. На момент написания статьи курс в приложении «Мой МТС» составляет 11,57 рубля за юань. Биржевой курс — около 11,0 рублей.

Разница — примерно 5%. Это значит, что с каждых 10 000 рублей вы «теряете» около 500 рублей по сравнению с биржевым курсом. Много это или мало — зависит от суммы. Для небольших переводов на поездку разница будет терпимой, а вот при пополнении на 100 000 рублей уже набежит около 5 000 рублей переплаты.

Для сравнения: Т-Банк тоже предлагает переводы на WeChat Pay и Alipay. Он запустил эту услугу ещё в ноябре 2025 года, и с тех пор объём переводов вырос в семь раз. А Сбер даёт владельцам своих карт возможность платить по QR-коду в Турции, что тоже удобно. Так что перед поездкой стоит сравнить курсы в разных сервисах.

Безопасно ли переводить деньги на WeChat Pay через МТС

МТС не раскрывает, кто именно обрабатывает переводы. И это неспроста. Китайские банки и платёжные системы, включая WeChat Pay, не работают с Россией напрямую — они опасаются вторичных санкций со стороны США и ЕС.

По данным Forbes, скорее всего, МТС договорилась с одним из партнёров WeChat в третьей стране — это может быть небольшая финансовая компания в Азии, Африке или СНГ. При этом сам WeChat (а точнее, материнская компания Tencent) может даже не знать об этом сотрудничестве.

Это создаёт определённые риски для пользователя. Если посредник перестанет работать, переводы могут прекратиться в любой момент. С другой стороны, пока сервис функционирует — это один из самых простых способов пополнить WeChat Pay из России, не выходя из дома.