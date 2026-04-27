Как платить в Турции с iPhone по QR-коду через СБП: курс, карта точек, пошаговая инструкция

В Турции в 2026 году рублями через СБП можно расплатиться прямо со смартфона — в аптеках, кафе, магазинах и за экскурсии. Корреспондент портала АТОР проверил систему лично в Анталье и Белеке, а сервис Turinvoice собрал интерактивную карту с сотнями точек, где висят наклейки СБП. Для владельца iPhone это означает одно: платить за границей можно в точности так же, как и в России — через приложение своего банка.



Главная новость — прямая оплата по СБП в рублях теперь работает в туристических местах Турции достаточно широко, чтобы на неё можно было рассчитывать как на основной способ расчётов. Сотрудники Turinvoice проверили каждую точку на работоспособность этого метода лично, отметив высокий спрос со стороны предпринимателей Турции на такое решение.

Для туриста с iPhone это удобнее, чем носить наличные евро или доллары: не нужно искать обменник, считать комиссию и держать в кармане пачку купюр. Достаточно открыть камеру или приложение банка и отсканировать QR-код.

Где работает СБП в Турции: карта точек Turinvoice

Чтобы не гадать, где сработает СБП, есть отдельная интерактивная карта. Turinvoice удалось собрать в карте-путеводителе более 800 торговых точек на курортах Антальи, свыше 80 — на курортах Эгейского побережья Турции, более 240 — в Стамбуле, есть также точки в Каппадокии, Мерсине и Адане, а также в аэропорту Анкары.

Создатели путеводителя отмечают, что темпы роста составляют примерно 150 новых точек в месяц, карта постоянно обновляется. Поэтому ссылку имеет смысл сохранить в закладках Safari заранее, ещё до вылета. Вот только при попытке загрузить путеводитель у меня ничего не вышло. Карта загружается, но самих точек на ней нет, поэтому имеет смысл ориентироваться на наклейки СБП в магазинах и ТЦ.

Что можно оплатить через СБП по карте:

аптеки, салоны оптики, продуктовые магазины

магазины сладостей, сувениров и текстиля

бары и рестораны

экскурсии, SPA, услуги отельных фотографов

трансферы и фаст-трек в аэропорту

В рублях через СБП в Турции можно купить экскурсии, оплатить услуги отельных фотографов и SPA, заказать трансферы и фаст-трек, причём как находясь в Турции, так и из России.

Как оплатить покупку по QR-коду СБП за границей

Технически процесс ничем не отличается от оплаты по QR в российском магазине. Главное — заранее установить приложение своего банка и убедиться, что в настройках включена оплата через СБП.

Откройте карту Turinvoice в Safari и найдите ближайшую точку с наклейкой СБП. На месте попросите продавца сформировать QR-код. Отсканируйте QR-код камерой iPhone или через приложение банка. Перейдите по ссылке — на экране появится сумма в рублях. Выберите банк, в приложении которого хотите оплатить. Подтвердите платёж в приложении банка — обычно по Face ID.

Никакого SMS-подтверждения не требуется, процесс оплаты тот же, что используется в России в любом магазине или на сайте, всё занимает 10–20 секунд. Кстати, через СБП можно оплатить ChatGPT из России в рублях — тот же принцип с QR-кодом.

Есть один бытовой нюанс из теста АТОР: на вопрос «можно ли у вас оплатить в рублях» персонал в двух местах растерялся и ответил нет, но на повторный вопрос — «Эсбепе карекод?» все всё поняли. То есть проще сразу спрашивать про QR-код, а не про рубли.

Российские карты, которые принимают для оплаты в Турции

Здесь важная деталь, которая снимает большинство вопросов о совместимости. Списание идёт в рублях с любой карты любого российского банка (поддерживаются и «Мир», и карты Visa и Mastercard), в том числе можно выбрать даже кредитный счёт или оплату долями (зависит от банка), а продавец получает оплату на свой счёт в турецких лирах.

То есть схема устроена так: турист платит рублями, турецкий продавец получает лиры, конвертация происходит внутри СБП. Никаких переводов по номеру телефона незнакомым людям и серых схем. Если вам нужен перевод по СБП без номера телефона, это тоже возможно, но уже в другом формате.

Курс рубля к турецкой лире при оплате через СБП

Главный практический вопрос — сколько в итоге снимается с карты. Сравнив цены в лирах и списания с карты, в АТОР получили фактический курс 1,9 рубля к лире (Т-Банк) на 8 апреля.

Для сравнения: если заморачиваться с поиском и покупкой долларов или евро в Москве по хорошему курсу, а потом искать обменник с выгодным курсом в Анталье, то в идеальном случае курс составил бы 1,8 рубля за лиру (также на вечер 8 апреля). Разница невелика, а времени и нервов уходит несравнимо больше.

Вне точек карты — по переводам, различным многоразовым QR-кодам без наклеек — было дороже, до 2,3 рублей за лиру. Это важный момент: СБП работает выгодно через официальные точки, а не через любые QR-коды, которые предлагают на улице.

Работает ли карта «Мир» в Турции в 2026 году

Напрямую расплатиться картой «Мир» в турецком терминале по-прежнему нельзя — массового приёма этой платёжной системы в Турции нет. Но через СБП ограничение обходится: к платежу можно привязать в том числе и «Мир», списание всё равно пройдёт в рублях.

По сути, СБП в Турции сейчас закрывает ту нишу, которую в других странах должна была занять карта «Мир». Для пользователя iPhone разницы нет — он работает с привычным интерфейсом банковского приложения. А если вам нужна именно турецкая банковская карта Letim, её тоже можно пополнить по СБП из России.

Где лучше платить через СБП, а где нужны наличные

Если вы летите в Анталью, Белек, Аланью или Стамбул и пользуетесь iPhone — имеет смысл заранее сохранить карту Turinvoice и поставить актуальные версии приложений своих банков. Сценарий «прилетел, оплатил такси, кофе и аптеку рублями со смартфона» в 2026 году вполне рабочий.

Если едете в нетуристические регионы Турции, рассчитывать только на СБП пока не стоит: точек там мало, и наличные лиры или евро всё ещё нужны как резерв. То же касается оплаты в самом отеле — далеко не все отели подключены к системе, лучше уточнять заранее.

Главный вывод простой: СБП в Турции — это не экзотика, а удобный основной способ оплаты для туриста с iPhone, по крайней мере на крупных курортах. Курс сопоставим с обменом наличных у лучших обменников, а времени экономит много.