Как сделать свою открытку к 9 мая в мессенджере МАКС на iPhone

Кирилл Пироженко

9 Мая — один из самых важных праздников в нашей стране. И если раньше поздравления приходили в виде бумажных открыток, то сегодня всё проще — достаточно смартфона. В мессенджере МАКС появился специальный бот «Конструктор открыток», который позволяет за пару минут собрать красивую тематическую открытку ко Дню Победы. Причём отправить её можно не только через сам МАКС, но и через любой другой мессенджер. Кстати, в этом году через МАКС можно ещё и добавить героя в Бессмертный полк — тоже прямо с iPhone.

Красивую открытку можно сделать, не выходя из МАКСА. Фото.

Красивую открытку можно сделать, не выходя из МАКСА

Бот Конструктор открыток в МАКС: что он умеет

«Конструктор открыток» — это встроенный бот в мессенджере МАКС, который запускается как мини-приложение прямо внутри чата. Работает он по принципу пошагового редактора: вы выбираете фон, изображение, стиль надписи и текст поздравления. На выходе получается готовая картинка в формате PNG, которую можно сохранить или сразу переслать.

Бот привязан к конкретному празднику — сейчас это День Победы. Среди шаблонов — Георгиевская лента, салюты, историческая техника и узнаваемые архитектурные символы. Всё оформлено аккуратно, без перегруза деталями. Логотип МАКС остаётся в верхней части открытки, но выглядит ненавязчиво.

Если вы ещё не обновляли приложение, сначала стоит проверить актуальную версию МАКС на iPhone. Тогда бот точно будет работать как надо.

Открытка на 9 мая в МАКС: пошаговая инструкция

Весь процесс занимает буквально минуту. Никаких сложных настроек и регистраций — всё интуитивно понятно.

  1. Откройте мессенджер МАКС на iPhone и найдите бота «Конструктор открыток» через поиск. Можно также ввести его имя в строке поиска контактов.
    2. Открытка на 9 мая в МАКС: пошаговая инструкция. Запустите мини-приложение для создания открыток. Фото.

    Запустите мини-приложение для создания открыток

  2. Нажмите кнопку «Начать» в нижней части экрана. Бот пришлёт приветственное сообщение с описанием и кнопкой «Запустить мини-приложение».
  3. Тапните по этой кнопке. Откроется редактор с шаблонами открыток — карусель с несколькими вариантами оформления.
  4. Нажмите «Создать открытку». Начнётся пошаговая сборка из четырёх этапов.
    5. Открытка на 9 мая в МАКС: пошаговая инструкция. Выберите фон и картинку на нем. Фото.

    Выберите фон и картинку на нем

  5. На первом шаге выберите фон. Доступны несколько вариантов: небо с облаками, тёмно-синий с текстурой, градиенты в фиолетовых тонах и другие. Листайте горизонтальную ленту внизу экрана.
  6. На втором шаге выберите изображение. Здесь предлагаются тематические иллюстрации ко Дню Победы: собор Василия Блаженного с салютом, паровоз с красной звездой, солдат с флагом и другие.
  7. Третий шаг — стиль надписи «С Днём Победы!». Можно выбрать рукописный шрифт, строгий печатный или вариант со звёздами.
    8. Открытка на 9 мая в МАКС: пошаговая инструкция. Добавьте текст. Фото.

    Добавьте текст

  8. Четвёртый шаг — текст поздравления. Есть готовые варианты вроде «Мира, добра и чистого неба. С праздником!». Также можно написать свой текст.
  9. На каждом этапе нажимайте «Продолжить» для перехода дальше. Если хотите вернуться — используйте стрелку назад.

После четвёртого шага открытка будет готова. На экране появится превью с надписью «Ваша открытка готова!». Если вы раньше уже пробовали отправлять поздравления через этот мессенджер, вам пригодится наша подробная инструкция по открыткам в МАКС.

Как скачать открытку из МАКС на iPhone

Готовую открытку необязательно сразу отправлять. Её можно скачать в память смартфона и использовать позже — например, отправить через другой мессенджер или опубликовать в соцсети.

Как скачать открытку из МАКС на iPhone. Готовую открытку можно отправить прямо в МАКС или сохранить на iPhone. Фото.

Готовую открытку можно отправить прямо в МАКС или сохранить на iPhone

  1. На экране «Ваша открытка готова!» нажмите иконку загрузки слева от кнопки «Поделиться». Это небольшая стрелка вниз.
  2. Появится системное окно iOS с подтверждением: «Сохранить файл postcard.png на устройстве?». Нажмите «Сохранить».
  3. Во всплывающем меню выберите «Сохранить изображение». Это действие сохранит картинку в галерею iPhone.

Размер файла — около 900 КБ в формате PNG. Качество достаточное для отправки и даже для печати на небольшом формате. Хотите узнать больше полезных лайфхаков для iPhone? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Отправка открытки из МАКС в Telegram, WhatsApp и другие приложения

Самое удобное — использовать меню «Поделиться» в iOS. Оно позволяет отправить картинку через любое установленное приложение, будь то WhatsApp, Telegram или электронная почта.

Отправка открытки из МАКС в Telegram, WhatsApp и другие приложения. Готовую открытку можно отправить через любое приложение. Фото.

Готовую открытку можно отправить через любое приложение

  1. На экране готовой открытки нажмите кнопку «Поделиться».
  2. Откроется стандартное меню iOS. Вверху отображается превью файла с названием postcard и его размером.
  3. Выберите нужное приложение: Сообщения, AirDrop, Заметки или любое другое из списка.
  4. Также можно нажать «Сохранить изображение», чтобы открытка попала в Фото, или «Сохранить в Файлы» для сохранения в конкретную папку.

Через это же меню доступна отправка по электронной почте, копирование в буфер обмена и даже печать — если iPhone подключён к принтеру через AirPrint. Возникли вопросы или что-то не получилось? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — поможем разобраться.

Конструктор открыток в МАКС — это простой и бесплатный способ поздравить близких с 9 Мая. Не нужно искать картинки в интернете, скачивать сторонние приложения или возиться с графическими редакторами. Четыре шага — и готовая открытка у вас в телефоне. Особенно это удобно для тех, кто хочет отправить поздравление старшему поколению. Сохранил картинку, переслал через привычный мессенджер — и всё. Быстро, аккуратно и по-настоящему празднично.

Мессенджер MAXОбзоры приложений для iOS и MacСмартфоны AppleСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Мессенджер MAX
Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст. Фото.
Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст
Папки в МАХ на iPhone: зачем нужны, как создать и добавить в них нужные чаты. Фото.
Папки в МАХ на iPhone: зачем нужны, как создать и добавить в них нужные чаты
Бессмертный полк онлайн 2026: как добавить своего героя через мессенджер МАКС на iPhone. Фото.
Бессмертный полк онлайн 2026: как добавить своего героя через мессенджер МАКС на iPhone