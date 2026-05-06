Как сделать свою открытку к 9 мая в мессенджере МАКС на iPhone

9 Мая — один из самых важных праздников в нашей стране. И если раньше поздравления приходили в виде бумажных открыток, то сегодня всё проще — достаточно смартфона. В мессенджере МАКС появился специальный бот «Конструктор открыток», который позволяет за пару минут собрать красивую тематическую открытку ко Дню Победы. Причём отправить её можно не только через сам МАКС, но и через любой другой мессенджер. Кстати, в этом году через МАКС можно ещё и добавить героя в Бессмертный полк — тоже прямо с iPhone.



Бот Конструктор открыток в МАКС: что он умеет

«Конструктор открыток» — это встроенный бот в мессенджере МАКС, который запускается как мини-приложение прямо внутри чата. Работает он по принципу пошагового редактора: вы выбираете фон, изображение, стиль надписи и текст поздравления. На выходе получается готовая картинка в формате PNG, которую можно сохранить или сразу переслать.

Бот привязан к конкретному празднику — сейчас это День Победы. Среди шаблонов — Георгиевская лента, салюты, историческая техника и узнаваемые архитектурные символы. Всё оформлено аккуратно, без перегруза деталями. Логотип МАКС остаётся в верхней части открытки, но выглядит ненавязчиво.

Если вы ещё не обновляли приложение, сначала стоит проверить актуальную версию МАКС на iPhone. Тогда бот точно будет работать как надо.

Открытка на 9 мая в МАКС: пошаговая инструкция

Весь процесс занимает буквально минуту. Никаких сложных настроек и регистраций — всё интуитивно понятно.

Откройте мессенджер МАКС на iPhone и найдите бота «Конструктор открыток» через поиск. Можно также ввести его имя в строке поиска контактов. Нажмите кнопку «Начать» в нижней части экрана. Бот пришлёт приветственное сообщение с описанием и кнопкой «Запустить мини-приложение». Тапните по этой кнопке. Откроется редактор с шаблонами открыток — карусель с несколькими вариантами оформления. Нажмите «Создать открытку». Начнётся пошаговая сборка из четырёх этапов. На первом шаге выберите фон. Доступны несколько вариантов: небо с облаками, тёмно-синий с текстурой, градиенты в фиолетовых тонах и другие. Листайте горизонтальную ленту внизу экрана. На втором шаге выберите изображение. Здесь предлагаются тематические иллюстрации ко Дню Победы: собор Василия Блаженного с салютом, паровоз с красной звездой, солдат с флагом и другие. Третий шаг — стиль надписи «С Днём Победы!». Можно выбрать рукописный шрифт, строгий печатный или вариант со звёздами. Четвёртый шаг — текст поздравления. Есть готовые варианты вроде «Мира, добра и чистого неба. С праздником!». Также можно написать свой текст. На каждом этапе нажимайте «Продолжить» для перехода дальше. Если хотите вернуться — используйте стрелку назад.

После четвёртого шага открытка будет готова. На экране появится превью с надписью «Ваша открытка готова!».

Как скачать открытку из МАКС на iPhone

Готовую открытку необязательно сразу отправлять. Её можно скачать в память смартфона и использовать позже — например, отправить через другой мессенджер или опубликовать в соцсети.

На экране «Ваша открытка готова!» нажмите иконку загрузки слева от кнопки «Поделиться». Это небольшая стрелка вниз. Появится системное окно iOS с подтверждением: «Сохранить файл postcard.png на устройстве?». Нажмите «Сохранить». Во всплывающем меню выберите «Сохранить изображение». Это действие сохранит картинку в галерею iPhone.

Размер файла — около 900 КБ в формате PNG. Качество достаточное для отправки и даже для печати на небольшом формате.

Отправка открытки из МАКС в Telegram, WhatsApp и другие приложения

Самое удобное — использовать меню «Поделиться» в iOS. Оно позволяет отправить картинку через любое установленное приложение, будь то WhatsApp, Telegram или электронная почта.

На экране готовой открытки нажмите кнопку «Поделиться». Откроется стандартное меню iOS. Вверху отображается превью файла с названием postcard и его размером. Выберите нужное приложение: Сообщения, AirDrop, Заметки или любое другое из списка. Также можно нажать «Сохранить изображение», чтобы открытка попала в Фото, или «Сохранить в Файлы» для сохранения в конкретную папку.

Через это же меню доступна отправка по электронной почте, копирование в буфер обмена и даже печать — если iPhone подключён к принтеру через AirPrint.

Конструктор открыток в МАКС — это простой и бесплатный способ поздравить близких с 9 Мая. Не нужно искать картинки в интернете, скачивать сторонние приложения или возиться с графическими редакторами. Четыре шага — и готовая открытка у вас в телефоне. Особенно это удобно для тех, кто хочет отправить поздравление старшему поколению. Сохранил картинку, переслал через привычный мессенджер — и всё. Быстро, аккуратно и по-настоящему празднично.