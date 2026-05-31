Как разблокировать Mac с помощью часов Apple Watch

Кирилл Пироженко

Пароль от Mac вы вводите по сто раз на дню — открыли крышку, проснулись после обеда, отлучились за кофе. А ведь на руке у вас уже есть ключ, который делает всё это за вас. Apple Watch умеют разблокировать Mac автоматически: подходите к компьютеру, поднимаете крышку — и вы уже на рабочем столе. Без касаний, без набора, без Touch ID. Эти часы я недавно заказал аж из Дубая, и теперь раз за разом открываю их скрытые таланты — про один из них и расскажу.

Разблокировать Mac часами куда быстрее, чем тянуться к Touch ID

Фишка не новая. Apple показала её ещё в macOS Sierra в 2016 году и назвала Auto Unlock. С тех пор она кочует из версии в версию, обрастает мелкими доработками и спокойно живёт в актуальной macOS Tahoe. Работает тихо и незаметно — ровно так, как и должна работать удобная функция. Главное — один раз настроить.

Что нужно, чтобы Apple Watch разблокировали Mac

Прежде чем лезть в настройки, убедитесь, что оба устройства готовы. Требований немного, но без них ничего не заведётся.

Первое и самое важное — оба устройства должны работать на одном Apple ID. И на Mac, и на Apple Watch вы должны быть авторизованы под одной учётной записью. Второе — включённая двухфакторная аутентификация. Без неё функция просто не появится в настройках. Третье — на Mac и Apple Watch работают Wi-Fi и Bluetooth, потому что часы и компьютер общаются именно по ним.

Дальше — про сами часы. На Apple Watch должен стоять код-пароль: без него Auto Unlock не активируется. И часы нужно носить на руке — снятые с запястья они перестают быть ключом и блокируются автоматически.

По «железу» требования давно символические. Подойдёт почти любой Mac середины 2013 года или новее и Apple Watch на watchOS 3 или свежее. Если вы читаете это с устройств последних лет — можно даже не проверять, всё поддерживается. Сомневаетесь — зажмите клавишу Option и откройте меню Apple — «Информация о системе», там видно, дружит ли Mac с авторазблокировкой.

Раз уж речь зашла о часах — у них хватает и других тонких настроек. Я, например, давно настроил Always On Display по расписанию, чтобы он гас на ночь сам.

Как включить разблокировку Mac с Apple Watch

Сама настройка занимает полминуты. Все действия осуществляются на стороне Mac, часы трогать не придётся.

Для включения надо активировать один тумблер

  1. Откройте меню Apple — «Системные настройки».
  2. В боковой панели найдите раздел «Touch ID и пароль» — возможно, придётся немного прокрутить вниз. На моделях без Touch ID пункт может называться «Пароль для входа», суть та же.
  3. В правой части окна включите переключатель «Использовать Apple Watch для разблокировки приложений и Mac».
  4. Введите пароль от Mac — это подтверждение, что вы действительно хотите отдать часам такие полномочия.
Mac будет вас предупреждать, что разблокируется часами

Всё. После этого заблокируйте компьютер, наденьте часы и разбудите Mac — нажмите клавишу или поднимите крышку. На экране на секунду появится надпись «Разблокировка с помощью Apple Watch», а следом вы окажетесь на рабочем столе. На часы при этом придёт уведомление, что их только что использовали для входа.

А на самих часах появится такое уведомление

Маленькая оговорка: после перезагрузки Mac первый вход потребует пароль. Это не баг, а защита — система хочет убедиться, что за компьютером именно вы. Дальше всё пойдёт автоматически до следующей перезагрузки. Кстати, пока вы копаетесь в настройках Apple Watch, заодно прикиньте, как always-on влияет на автономность — разница в заряде ощутимая.

Подтверждение действий на Mac через Apple Watch

Авторазблокировка — это только половина истории. Те же часы умеют подтверждать запросы пароля администратора, и это, пожалуй, даже удобнее ежедневного входа.

Знакомая ситуация: устанавливаете приложение, лезете в защищённые настройки или хотите посмотреть сохранённый пароль в Safari — и macOS требует ввести пароль учётной записи. Вместо того чтобы печатать, просто дважды нажмите боковую кнопку на Apple Watch. Пароль подставится сам.

Срабатывает это везде, где система просит администраторский пароль: установка программ, изменение системных параметров, просмотр связки ключей. Мелочь, а экономит десятки касаний клавиатуры за день. Лично я именно ради этого сценария однажды и включил функцию — а уже потом распробовал автовход.

Не работает разблокировка Mac через Apple Watch: как исправить

Иногда Auto Unlock начинает капризничать — особенно это замечали после крупных обновлений вроде перехода на macOS Tahoe. Хорошая новость: лечится почти всё парой простых движений.

Обязательно проверяйте, чтобы часы были разблокированы

Первым делом перезагрузите оба устройства одновременно. Мне этот способ помог, поэтому смело рекомендую. Если вам он эффекта не дал, то выключите и снова включите переключатель в разделе «Touch ID и пароль». Это сбрасывает связь между устройствами и помогает в большинстве случаев. Не помогло — перезагрузите Mac и включите функцию заново.

Если и это не сработало, проверьте очевидное: Wi-Fi и Bluetooth включены, часы надеты и разблокированы, оба устройства в одном Apple Account. Заодно установите свежие версии macOS и watchOS — нередко проблему чинит именно обновление. Ещё один рабочий совет от пользователей: выйти из учётной записи на обоих устройствах и зайти заново одновременно — это пересобирает связку с нуля. Не получилось завести функцию или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

И помните: раз в 48 часов macOS всё равно спросит пароль, даже при включённой функции. Плюс авторазблокировка не работает при активном общем доступе к экрану или к интернету. Это не поломка, а штатное поведение системы. Все официальные нюансы Apple описывает на странице поддержки. В итоге настройка отнимает у вас полминуты, а пользу приносит каждый день. Один раз поставили галочку — и забыли про набор пароля по пробуждении компьютера. Если у вас уже есть Apple Watch и Mac, не пользоваться этой связкой просто странно.

