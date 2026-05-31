Как разблокировать Mac с помощью часов Apple Watch

Пароль от Mac вы вводите по сто раз на дню — открыли крышку, проснулись после обеда, отлучились за кофе. А ведь на руке у вас уже есть ключ, который делает всё это за вас. Apple Watch умеют разблокировать Mac автоматически: подходите к компьютеру, поднимаете крышку — и вы уже на рабочем столе. Без касаний, без набора, без Touch ID. Эти часы я недавно заказал аж из Дубая, и теперь раз за разом открываю их скрытые таланты — про один из них и расскажу.



ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Фишка не новая. Apple показала её ещё в macOS Sierra в 2016 году и назвала Auto Unlock. С тех пор она кочует из версии в версию, обрастает мелкими доработками и спокойно живёт в актуальной macOS Tahoe. Работает тихо и незаметно — ровно так, как и должна работать удобная функция. Главное — один раз настроить.

Что нужно, чтобы Apple Watch разблокировали Mac

Прежде чем лезть в настройки, убедитесь, что оба устройства готовы. Требований немного, но без них ничего не заведётся.

Первое и самое важное — оба устройства должны работать на одном Apple ID. И на Mac, и на Apple Watch вы должны быть авторизованы под одной учётной записью. Второе — включённая двухфакторная аутентификация. Без неё функция просто не появится в настройках. Третье — на Mac и Apple Watch работают Wi-Fi и Bluetooth, потому что часы и компьютер общаются именно по ним.

Дальше — про сами часы. На Apple Watch должен стоять код-пароль: без него Auto Unlock не активируется. И часы нужно носить на руке — снятые с запястья они перестают быть ключом и блокируются автоматически.

По «железу» требования давно символические. Подойдёт почти любой Mac середины 2013 года или новее и Apple Watch на watchOS 3 или свежее. Если вы читаете это с устройств последних лет — можно даже не проверять, всё поддерживается. Сомневаетесь — зажмите клавишу Option и откройте меню Apple — «Информация о системе», там видно, дружит ли Mac с авторазблокировкой.

Раз уж речь зашла о часах — у них хватает и других тонких настроек. Я, например, давно настроил Always On Display по расписанию, чтобы он гас на ночь сам.

Как включить разблокировку Mac с Apple Watch

Сама настройка занимает полминуты. Все действия осуществляются на стороне Mac, часы трогать не придётся.

Откройте меню Apple — «Системные настройки». В боковой панели найдите раздел «Touch ID и пароль» — возможно, придётся немного прокрутить вниз. На моделях без Touch ID пункт может называться «Пароль для входа», суть та же. В правой части окна включите переключатель «Использовать Apple Watch для разблокировки приложений и Mac». Введите пароль от Mac — это подтверждение, что вы действительно хотите отдать часам такие полномочия.

Всё. После этого заблокируйте компьютер, наденьте часы и разбудите Mac — нажмите клавишу или поднимите крышку. На экране на секунду появится надпись «Разблокировка с помощью Apple Watch», а следом вы окажетесь на рабочем столе. На часы при этом придёт уведомление, что их только что использовали для входа.

Маленькая оговорка: после перезагрузки Mac первый вход потребует пароль. Это не баг, а защита — система хочет убедиться, что за компьютером именно вы. Дальше всё пойдёт автоматически до следующей перезагрузки. Кстати, пока вы копаетесь в настройках Apple Watch, заодно прикиньте, как always-on влияет на автономность — разница в заряде ощутимая.

Подтверждение действий на Mac через Apple Watch

Авторазблокировка — это только половина истории. Те же часы умеют подтверждать запросы пароля администратора, и это, пожалуй, даже удобнее ежедневного входа.

Знакомая ситуация: устанавливаете приложение, лезете в защищённые настройки или хотите посмотреть сохранённый пароль в Safari — и macOS требует ввести пароль учётной записи. Вместо того чтобы печатать, просто дважды нажмите боковую кнопку на Apple Watch. Пароль подставится сам.

Срабатывает это везде, где система просит администраторский пароль: установка программ, изменение системных параметров, просмотр связки ключей. Мелочь, а экономит десятки касаний клавиатуры за день. Лично я именно ради этого сценария однажды и включил функцию — а уже потом распробовал автовход.

Хотите первыми узнавать о таких скрытых возможностях Apple? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС — там подобных лайфхаков много.

Не работает разблокировка Mac через Apple Watch: как исправить

Иногда Auto Unlock начинает капризничать — особенно это замечали после крупных обновлений вроде перехода на macOS Tahoe. Хорошая новость: лечится почти всё парой простых движений.

Первым делом перезагрузите оба устройства одновременно. Мне этот способ помог, поэтому смело рекомендую. Если вам он эффекта не дал, то выключите и снова включите переключатель в разделе «Touch ID и пароль». Это сбрасывает связь между устройствами и помогает в большинстве случаев. Не помогло — перезагрузите Mac и включите функцию заново.

Если и это не сработало, проверьте очевидное: Wi-Fi и Bluetooth включены, часы надеты и разблокированы, оба устройства в одном Apple Account. Заодно установите свежие версии macOS и watchOS — нередко проблему чинит именно обновление. Ещё один рабочий совет от пользователей: выйти из учётной записи на обоих устройствах и зайти заново одновременно — это пересобирает связку с нуля. Не получилось завести функцию или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

И помните: раз в 48 часов macOS всё равно спросит пароль, даже при включённой функции. Плюс авторазблокировка не работает при активном общем доступе к экрану или к интернету. Это не поломка, а штатное поведение системы. Все официальные нюансы Apple описывает на странице поддержки. В итоге настройка отнимает у вас полминуты, а пользу приносит каждый день. Один раз поставили галочку — и забыли про набор пароля по пробуждении компьютера. Если у вас уже есть Apple Watch и Mac, не пользоваться этой связкой просто странно.