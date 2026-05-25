Я заказал Apple Watch из Дубая на Wildberries. Что было дальше

Кирилл Пироженко

Многие знают, что на Wildberries можно заказать технику Apple из других стран — часто по очень привлекательным ценам. Но одно дело читать об этом, а другое — попробовать самому. Долго ли идёт доставка? Не будет ли проблем на таможне? Не пришлют ли подделку вместо оригинала? А что с гарантией и совместимостью? Вопросов хватает, и большинство людей так и не решаются на заказ из-за неопределённости. Недавно я рассказывал, что MacBook Neo выгодно купить на ВБ с доставкой из-за границы. И вот решил проверить схему на себе ещё раз — заказал Apple Watch Series 10 у продавца из Дубая. Рассказываю, как всё прошло от оформления заказа до первого включения часов на руке.

Попробовал зарубежную доставку Apple через Wildberries, получилось неплохо. Фото.

Попробовал зарубежную доставку Apple через Wildberries, получилось неплохо

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Apple Watch Series 10 или Series 11: какие часы выгоднее купить

Я уже рассказывал, какие Apple Watch лучше купить в 2026 году. На Series 10 сейчас очень хорошая цена. Разница с Series 11 в деньгах ощутимая, а вот в функциях — едва заметная. Новый датчик давления, чуть обновлённый чип — всё это приятные мелочи, но точно не то, ради чего стоит переплачивать несколько тысяч рублей. Для повседневного использования — уведомления, тренировки, мониторинг здоровья — десятая серия делает ровно то же самое, что и одиннадцатая.

Поэтому решение было простым — взять Series 10 на 46 мм по хорошей цене через Wildberries у продавца из Дубая. Экран большой, функционал полный, а сэкономленные деньги можно потратить на хороший ремешок или аксессуары. К тому же десятая серия уже проверена временем — все возможные баги давно исправлены обновлениями watchOS. Хотите узнать больше о выборе техники Apple? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и канал в МАКСе.

Сколько идёт доставка с Wildberries из-за границы

Заказ оформил 15 мая. Wildberries показал предполагаемую дату доставки — 27 мая. То есть примерно 12 дней ожидания. Для международной посылки с таможенным оформлением звучало вполне разумно, и я был морально готов подождать. Тем более что никаких срочных поводов не было — просто хотелось наконец обновить часы.

Сколько идёт доставка с Wildberries из-за границы. Заказ прошел таможню очень быстро и достаточно бодро поехал по России. Фото.

Заказ прошел таможню очень быстро и достаточно бодро поехал по России

Но на деле всё оказалось заметно быстрее. Уже 19 мая — через четыре дня после заказа — часы прошли таможню. А 24 мая я забрал их в пункте выдачи. Итого 9 дней вместо обещанных 12 — доставка пришла на три дня раньше срока. Для посылки, которая летела из Дубая, прошла таможню и доехала до пункта выдачи — это отличный результат. Честно говоря, некоторые заказы внутри России идут дольше.

Что касается таможенной пошлины — её я оплатил сразу в момент покупки, прямо на Wildberries. Никаких отдельных платежей, никакой беготни по сайтам таможенной службы, никаких квитанций и писем. Всё уже включено в итоговую сумму заказа. При этом у меня не запросили ни ИНН, ни какие-либо дополнительные документы. Видимо, все необходимые данные подтянулись автоматически из WB-банка — я привязывал туда свою учётную запись Госуслуг. Весь процесс прошёл максимально гладко и незаметно, как будто заказывал обычный товар с российского склада.

Apple Watch для Гонконга: какие есть особенности

Мне привезли Apple Watch Series 10 модель MWY13ZP/A. Это версия для Гонконга и Макао. Главная особенность этой модификации — поддержка сотовой сети. Но здесь нужно сразу оговориться — eSIM в Apple Watch в России не работает. Это касается вообще всех моделей часов Apple, вне зависимости от региона — ни один российский оператор не поддерживает активацию eSIM на Apple Watch. Так что наличие сотового модуля по факту бесполезно, но и не мешает — он просто не используется.

Apple Watch для Гонконга: какие есть особенности. Мне приехала версия с индексом ZP. Фото.

Мне приехала версия с индексом ZP

Всё остальное функционирует ровно так, как и должно. Датчики здоровья, уведомления, приложения, тренировки — всё работает без каких-либо ограничений. Интерфейс на русском языке, обновления приходят штатно. Часы были абсолютно новые, в заводской плёнке, в полном комплекте с магнитной зарядкой и документацией. Никаких следов вскрытия или предыдущего использования. Придраться не к чему. Если возникнут вопросы по настройке часов, пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКСе — там точно помогут.

Как отличить оригинальные Apple Watch от подделки

В целом весь процесс покупки техники Apple на Wildberries из-за границы не вызывает вопросов. Быстро, удобно и без лишней головной боли. Но есть один критически важный момент — обязательно проверяйте продавца перед покупкой.

Как отличить оригинальные Apple Watch от подделки. Я покупал у этого продавца. Фото.

Я покупал у этого продавца

Как отличить оригинальные Apple Watch от подделки. Он же достаточно давно и успешно торгует на Ozon, я брал там iPad. Фото.

Он же достаточно давно и успешно торгует на Ozon, я брал там iPad

Когда я искал Apple Watch на маркетплейсе, наткнулся на несколько абсолютно одинаковых карточек товара. Одни и те же фотографии, практически идентичные описания — но цена отличалась очень прилично. Сразу стало понятно, что дешёвый вариант — это копия карточки нормального магазина, которая с большой вероятностью продаёт подделки. Такие продавцы рассчитывают на тех, кто смотрит только на цену и не проверяет остальное.

Как отличить оригинальные Apple Watch от подделки. А вот тут вам наверняка продадут непонятное нечто. При этом оформление карточки скопировано 1 в 1. Фото.

А вот тут вам наверняка продадут непонятное нечто. При этом оформление карточки скопировано 1 в 1

Вот несколько простых правил, которые помогут не ошибиться. Смотрите на рейтинг продавца и количество продаж — у проверенных магазинов они высокие. Читайте отзывы с фотографиями — по ним сразу видно, оригинал это или нет. Обращайте внимание на дату регистрации продавца — если магазин появился вчера, а уже торгует дорогой техникой, это повод насторожиться. И главное — не ведитесь на подозрительно низкую цену. Если Apple Watch стоят вдвое дешевле, чем у остальных продавцов, это не выгодная сделка, а ловушка.

Стоит ли заказывать технику Apple из-за границы на Wildberries

Стоит ли заказывать технику Apple из-за границы на Wildberries. Часами уже пользуюсь и могу сказать, что полностью доволен. Фото.

Часами уже пользуюсь и могу сказать, что полностью доволен

Мой опыт показал, что покупка техники Apple на Wildberries у зарубежных продавцов — вполне рабочий вариант. Доставка оказалась быстрее обещанного, таможня оформилась автоматически без единого лишнего действия с моей стороны, а часы пришли оригинальные и абсолютно новые. Единственное, что нужно держать в голове, — это внимательный выбор продавца. Потратьте пять минут на проверку отзывов и рейтинга, сравните цены у разных магазинов — и шансы получить подделку стремятся к нулю.

Если давно присматриваетесь к технике Apple по хорошей цене — попробуйте. Я остался доволен и в следующий раз, скорее всего, снова закажу таким способом. Кстати, может заодно подберёте себе Айфон на ВБ по хорошей цене.

Apple WatchСоветы по работе с AppleЦены на Apple
Новости по теме: Цены на Apple
Какие Apple Watch лучше купить в 2026 году. Фото.
Какие Apple Watch лучше купить в 2026 году
5 неочевидных способов сэкономить на покупке iPhone. Фото.
5 неочевидных способов сэкономить на покупке iPhone
Покупки с AliExpress и iPhone из-за границы подорожают на 22%: в России введут НДС на товары из-за рубежа. Фото.
Покупки с AliExpress и iPhone из-за границы подорожают на 22%: в России введут НДС на товары из-за рубежа