Как я настроил Always On Display в Apple Watch, чтобы экран не горел всю ночь

На днях я заказал Apple Watch из Дубая и был мягко говоря удивлен, когда не смог найти расписание для Always On Display. Казалось бы, элементарная функция — гасить экран на ночь и включать утром. Мои старые Amazfit GTR 2, купленные в 2021 году и то так могут. Но нет, Apple предлагает только один тумблер: включить AOD или выключить. Никаких условий, никакого расписания. В итоге первую ночь часы светили экраном и прилично израсходовали драгоценный заряд (да, я их тех, кто спит в часах, но делаю это из-за будильника). Пришлось разбираться — и способ всё-таки нашёлся.



Почему экран Apple Watch горит ночью

Always On Display — одна из главных фишек Apple Watch, начиная с Series 5. Экран всегда показывает циферблат, даже когда вы опускаете руку. Днём это удобно: не нужно поднимать запястье или тапать по дисплею, чтобы посмотреть время. Если вы ещё выбираете модель, почитайте, какие Apple Watch лучше купить в 2026 году.

Но ночью функция превращается в проблему. Вы кладёте руку на подушку, а часы продолжают светить экраном. Яркость, конечно, снижается автоматически, но в тёмной комнате даже приглушённый экран заметен. Кому-то это мешает заснуть, кому-то просто не нравится бессмысленный расход батареи.

Логичное решение — выключать AOD на ночь. Но если зайти в настройки Apple Watch, вы найдёте только один тумблер: включить или выключить Always On Display полностью. Никакого расписания, никаких условий. Либо экран горит всегда, либо не горит вообще. Каждый вечер лезть в настройки и переключать вручную — так себе вариант.

Именно поэтому фокусирование «Сон» — единственный нормальный выход. Оно позволяет задать расписание, по которому экран будет автоматически затемняться. Apple не позиционирует эту функцию как управление AOD, но по факту именно так она и работает. Хотите узнать про Always On Display на Apple Watch ещё больше — у нас есть подробный разбор всех тонкостей.

Как включить фокусирование Сон для Apple Watch

Настройка происходит через приложение Watch на iPhone. Откройте его и перейдите во вкладку «Мои часы». Прокрутите список вниз и найдите пункт «Сон». Здесь вы увидите несколько переключателей: отслеживание сна, напоминания о зарядке и оценка сна. Но нас интересует другое.

Нажмите на оранжевую надпись «Управлять фокусированием «Сон» в Настройках». Вас перекинет в системные настройки iPhone, в раздел фокусирования. Именно здесь всё самое важное.

На этом экране вы увидите несколько блоков. Первый — «Допуск уведомлений». Здесь можно выбрать, кто из контактов сможет вам написать или позвонить, когда фокусирование активно. По умолчанию все уведомления заглушаются, но вы можете добавить исключения — например, близких родственников, чтобы их звонки всё равно проходили.

Рядом находится вкладка «Приложения». Здесь указываются приложения, уведомления от которых будут разрешены даже во время сна. Например, если вы ждёте важное сообщение в мессенджере, можно добавить его сюда.

Как затемнить экран Apple Watch на ночь автоматически

Прокрутите экран фокусирования «Сон» ниже, и вы найдёте блок «Расписание». Именно здесь задаётся время, когда фокусирование будет включаться и выключаться автоматически. Нажмите «Следующее расписание» и укажите время отхода ко сну и пробуждения. Например, 23:00 — отход ко сну, 07:00 — пробуждение.

Теперь самое важное. Вернитесь к настройкам фокусирования и найдите пункт «Параметры». Здесь есть два ключевых тумблера, которые обязательно нужно включить.

Первый — «Экран блокировки для сна». Когда он активен, все лишние элементы убираются с экрана блокировки iPhone и дисплея Apple Watch. Экран становится максимально тёмным и минималистичным. Именно этот параметр отвечает за то, что AOD на часах фактически отключается — дисплей затемняется и перестаёт светить циферблатом.

Второй тумблер — «Отображение времени». Если его включить, на затемнённом экране iPhone и Apple Watch всё равно будет видно текущее время. Это удобно: проснулись ночью, глянули на запястье — и сразу видите, сколько времени, без лишних элементов на экране.

Оба тумблера включайте обязательно. Без «Экрана блокировки для сна» часы продолжат отображать полноценный циферблат, и весь смысл настройки теряется.

Как режим Сон влияет на iPhone и Apple Watch

Здесь стоит сказать об одном важном нюансе. Фокусирование «Сон» затрагивает не только Apple Watch, но и iPhone. Когда режим активен, экран смартфона тоже затемняется. Появляется специальный экран блокировки с минимумом информации.

Отключить затемнение экрана iPhone отдельно от Apple Watch, к сожалению, нельзя. Это главный минус данного способа. Если вы привыкли пользоваться телефоном перед сном — листать ленту или читать — затемнённый экран может раздражать. Разблокировать iPhone можно, но интерфейс всё равно будет слегка приглушённым.

По сути, фокусирование «Сон» — это аналог режима «Не беспокоить», только с более ограниченными настройками и привязкой к расписанию сна. Вы не можете тонко настроить, какие именно функции затрагиваются, а какие нет. Либо всё работает в комплексе, либо не работает вообще.

Также стоит учитывать раздел «Варианты уведомлений» в настройках фокусирования. Здесь можно указать, показывать ли заглушённые уведомления на заблокированном экране, скрывать ли наклейки уведомлений для приложений и когда именно заглушать звонки — всегда или только при заблокированном экране. Рекомендую выставить заглушение на «Всегда», чтобы ночью вас точно ничего не побеспокоило.

Стоит ли отключать Always On Display на Apple Watch ночью

Если вас не устраивает, что Apple Watch светят экраном всю ночь, — однозначно да. Это самый простой способ отключать Always On Display по расписанию, без необходимости каждый вечер лезть в настройки часов.

Настройка занимает пару минут. Вы один раз задаёте расписание, выбираете допуски по контактам и приложениям, включаете нужные тумблеры — и дальше всё работает автоматически. Каждый вечер в указанное время экран часов затемняется, а утром возвращается к обычному режиму.

Минус с затемнением экрана iPhone придётся принять как данность. Apple пока не разделяет эти настройки для разных устройств. Но если вы всё равно не пользуетесь телефоном после отбоя, это вообще не проблема.