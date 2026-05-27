Стоит ли включать Always On Display на Apple Watch и как он влияет на время работы

Вы наверняка включили Always On Display на Apple Watch сразу после покупки — ну а зачем покупать часы за такие деньги, если экран гаснет при каждом опускании руки? Но потом начали замечать, что зарядка нужна всё чаще и чаще. Недавно я заказал себе Apple Watch через Wildberries и теперь тестирую все их функции. Проверил, насколько AOD влияет на автономность, и результаты меня удивили.



Как AOD влияет на батарею Apple Watch

Когда Apple впервые представила функцию Always On Display в Apple Watch Series 5, это казалось настоящим прорывом. Наконец-то часы за несколько десятков тысяч рублей стали вести себя как часы — показывать время постоянно, а не только когда вы театрально поднимаете запястье. Но за удобство приходится платить. И платить буквально — временем автономной работы.

Я ношу Apple Watch почти круглосуточно. Причина простая — бесшумный будильник. Тактильная вибрация на запястье будит мягко и не поднимает на уши всю семью. Из-за этого часы проводят на руке и всю ночь, а на зарядку отправляются вечером в перерыве между работой и сном.

Так вот, именно ночной режим помог мне увидеть реальную картину. Дело в том, что во время сна Always On Display отключается автоматически — часы определяют, что вы спите, и гасят экран. Получается естественный эксперимент: ночь без AOD, день с AOD.

Результаты меня поразили. После полной ночи на руке — с мониторингом сна, постоянным отслеживанием пульса и уровня кислорода в крови — на часах оставалось 95% заряда. Это уровень моих старых Amazfit, которые жили по неделе. Apple Watch за ночь тратили всего 5%, и я подумал, что наконец-то Apple научились делать часы с нормальной автономностью.

Но стоило проснуться и включиться AOD, как график разряда резко уходил вниз. На глаз — почти вдвое быстрее, чем ночью. Экран, даже приглушённый, продолжает работать, обновлять циферблат и подсвечивать пиксели. OLED-дисплей в режиме Always On Display потребляет ощутимо больше, чем полностью выключенный экран.

Время работы Apple Watch с включённым и выключенным AOD

Чтобы не быть голословным, приведу конкретные цифры. В первый день использования с включённым AOD я поставил часы на зарядку в 20:00 с 21% заряда. То есть меньше суток — и часы уже на последнем издыхании.

Во второй день я настроил фокусирование «Сон» с расписанием, и AOD перестал работать круглосуточно. Результат — к вечеру на часах оставалось уже 43% заряда. Разница колоссальная. Одна и та же модель, один и тот же набор датчиков, одинаковая активность — но просто меньше времени с горящим экраном.

Если же отключить Always On Display полностью, Apple Watch спокойно проживут 2-3 дня на одном заряде. С ним — ровно один день. Фактически AOD сокращает автономность вдвое, если не больше. Это не домыслы — это простая арифметика, которую вы можете проверить на собственных часах.

Автоотключение AOD на Apple Watch через фокусирование

Отдельной настройки расписания для Always On Display в Apple Watch нет. Apple почему-то не додумалась добавить банальный таймер, чтобы AOD включался, скажем, с 9 до 18. Такая штука есть даже на моих пятилетних Amazfit, которые я носил с 2021 года. Но обходной путь есть — через режим фокусирования «Сон».

Когда на часах активируется фокусирование «Сон», AOD автоматически отключается. Часы продолжают отслеживать все показатели здоровья, будильник работает, но экран гаснет и не светит в темноте. Именно поэтому за ночь мои Apple Watch тратили всего 5% заряда — фокусирование «Сон» выключало AOD, а часы работали в экономичном режиме.

Хитрость в том, что расписание фокусирования «Сон» можно настроить на любое время. Откройте на iPhone «Настройки» — «Фокусирование» — «Сон» и задайте расписание, в которое этот режим будет активироваться автоматически. Поставьте, например, с 22:00 до 8:00 — и каждый вечер AOD будет выключаться сам, а утром включаться обратно.

Мой собственный опыт это подтвердил. Как только я настроил фокусирование «Сон» на ночные часы и AOD перестал работать круглосуточно, заряд к вечеру вырос с 21% до 43%. При том, что я ничего больше не менял — те же уведомления, тот же мониторинг здоровья, те же тренировки. По сути, вы получаете AOD тогда, когда он реально нужен, и экономите батарею, когда экран горит впустую.

Как отключить Always On Display на Apple Watch

Если вы решили отключить AOD полностью или хотите сначала проверить, насколько дольше проживут ваши часы без него, сделать это можно за минуту:

Откройте приложение Watch на iPhone. Перейдите в раздел «Мои часы». Нажмите «Экран и яркость». Найдите пункт «Всегда включено». Отключите тумблер «Всегда включено».

После этого экран будет загораться только при поднятии запястья или при касании дисплея. Часы продолжат отслеживать пульс, кислород в крови и все остальные показатели — отключается только постоянная работа экрана.

Что выбрать на Apple Watch: AOD или долгую работу от батареи

Давайте начистоту. Always On Display — это красиво. Часы за несколько десятков тысяч рублей выглядят как часы, а не как чёрный прямоугольник на руке. Но если вы хотите заряжать Apple Watch раз в два-три дня вместо каждого вечера, AOD придётся отключить.

Мой совет — попробуйте пожить без Always On Display хотя бы неделю. Вы быстро привыкнете поднимать запястье, чтобы увидеть время, а заряда будет хватать с большим запасом. Если окажется, что без AOD некомфортно, настройте фокусирование «Сон» по расписанию — пусть экран горит только тогда, когда это действительно нужно.

Я для себя выбрал именно этот вариант. AOD работает днём, когда я на встречах и не хочу каждый раз дёргать рукой, а вечером и ночью фокусирование «Сон» отключает экран автоматически. В итоге часы спокойно доживают до утра с запасом, и мне не приходится выбирать между удобством и автономностью. Попробуйте — разница заметна уже в первый день.