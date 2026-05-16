Как сделать песню с помощью нейросети: пошаговая инструкция по созданию готового трека
На дворе 2026 год, и на сегодняшний день ИИ научил писать тех, кто этого никогда не умел, а рисовать — даже тех, кто в жизни не держал в руках кисть и карандаш. Создать песню с помощью нейросети сегодня тоже может любой — без музыкального образования, студии и даже умения петь. Достаточно браузера и нескольких минут. Ранее мы разбирали, как сделать презентацию с помощью нейросети, а теперь переходим к музыке. В этой статье разберём весь процесс по шагам: от написания текста до готового трека с вокалом. Сравним пять лучших сервисов для генерации музыки, покажем, как правильно составлять промпты, и объясним, как получить достойный результат бесплатно и на русском языке.
Как работает нейросеть для создания музыки
Прежде чем переходить к практике, стоит коротко понять, как работает генерация музыки нейросетью — это поможет формулировать запросы точнее и получать результат лучше.
Современные музыкальные ИИ-модели обучены на огромных массивах аудиозаписей, нотных партитур и текстов песен. Они усвоили закономерности: как строится куплет и припев, как меняется мелодия в зависимости от жанра и темпа, какие аккорды типичны для поп-баллады, а какие — для панк-рока. Когда вы вводите текстовый запрос (промпт), алгоритм анализирует его и генерирует оригинальную композицию на основе выученных паттернов. Это не поиск похожего трека в базе — нейросеть именно создаёт новое аудио.
Разные сервисы специализируются на разном. Одни делают упор на качестве вокала, другие сильны в инструментальных аранжировках, третьи позволяют тонко управлять структурой трека. Но общий принцип один: чем точнее и подробнее ваш запрос, тем предсказуемее и качественнее результат. Хотите узнать больше о возможностях нейросетей? Подписывайтесь на наш канал в Telegram и МАКС.
Как написать текст песни для нейросети
Первый вопрос при создании песни с помощью нейросети: откуда взять текст? Есть два пути — написать самому или поручить это языковой модели. Оба рабочие, и их можно комбинировать.
Если хотите сгенерировать текст автоматически, подойдёт любой чат-бот на базе большой языковой модели: ChatGPT, YandexGPT, GigaChat. Если вы только начинаете работать с нейросетями, посмотрите наш гайд о том, как пользоваться нейросетями для новичков. Опишите тему, настроение и жанр. Попросите написать куплет, припев и, при желании, бридж (короткую переходную часть перед финальным припевом). Главное — уточните, что слова должны хорошо ложиться на ритм: строки примерно одинаковой длины, без скоплений труднопроизносимых согласных.
Вот пример удачного запроса для чат-бота: «Напиши текст грустной поп-баллады на русском языке о расставании. Два куплета и два припева. Строки короткие, ритмичные, легко поются. Без сложных метафор».
Если пишете сами, держите в голове несколько правил:
- Строки внутри одного куплета должны быть примерно одинаковой длины — так нейросети проще уложить их в мелодию.
- Ставьте ударные слоги на сильные доли. Прочитайте текст вслух, хлопая в ладоши на каждый ударный слог — если ритм «скачет», переформулируйте.
- Избегайте длинных слов с нагромождением согласных: «предшествовавших», «всплеск» — всё это звучит невнятно при пении.
- Для начала достаточно двух куплетов и двух припевов. Это около 100-150 слов текста.
Многие ИИ-музыкальные сервисы, включая Suno, умеют и сами генерировать тексты — прямо при создании трека. Но результат будет лучше, если вы придёте с готовым текстом песни или хотя бы отредактируете предложенный вариант.
Песня в Suno со своим текстом: пошаговая инструкция
Это ключевой этап — именно здесь нейросеть превращает текст и стилевые указания в полноценный трек с инструментами, ритмом и голосом. Весь процесс занимает от 30 секунд до пары минут. Рассмотрим пошагово на примере Suno — самого популярного сервиса для генерации песен:
- Откройте сайт suno.com и войдите через аккаунт Google, Apple или Discord.
- Нажмите кнопку Create. По умолчанию сервис предложит режим с автоматическим текстом — переключите на Custom, если хотите вставить свой.
- Вставьте текст песни в поле Lyrics. Если текста нет — оставьте поле пустым, и Suno сгенерирует слова сам по описанию стиля.
- В поле Style of Music опишите жанр, настроение, темп и инструменты, лучше на английском, но подойдет и русский язык.
- Нажмите Create. Через 30-60 секунд вы получите две версии трека — послушайте обе и выберите лучшую.
Качество результата напрямую зависит от того, как вы описали стиль. Вот сравнение удачных и неудачных промптов:
|Что хотите
|Плохой промпт
|Хороший промпт
|Грустная песня
|sad song
|sad indie folk, melancholic, acoustic guitar, female vocal, slow, 72 BPM
|Танцевальный трек
|dance music
|upbeat dance pop, female vocal, synth, energetic, 128 BPM
|Рок
|rock
|alternative rock, distorted guitar, male vocal, aggressive, mid-tempo, 110 BPM
|Спокойный фон
|что-то спокойное
|ambient piano, lo-fi, calm, no vocals, 60 BPM
|Ретро-звучание
|в стиле 80-х
|80s synth-pop, drum machine, reverb vocals, retro, upbeat, 118 BPM
Обратите внимание: промпты лучше писать на английском. Большинство моделей обучены преимущественно на англоязычных описаниях стилей, и «sad indie folk with acoustic guitar» даст заметно более точный результат, чем «грустная инди-фолк с гитарой». А вот текст песни может быть на русском — Suno и Udio хорошо справляются с русскоязычным вокалом.
Если нужна только инструментальная дорожка без голоса, включите режим Instrumental. Это удобно, когда планируете наложить собственный вокал или использовать мелодию как фон для видео. Возникли трудности с настройкой? Спрашивайте в нашем чате в Telegram или МАКС, там подскажут.
Бесплатные нейросети для создания музыки онлайн
Создать песню с помощью нейросети бесплатно онлайн на русском вполне реально — большинство сервисов предлагают пробный доступ без оплаты. Вот пять лучших вариантов с конкретными условиями бесплатных тарифов.
- Suno — главный инструмент для создания песен с вокалом и текстом. Бесплатный план даёт 50 кредитов в день. Одна генерация стоит 10 кредитов и создаёт два варианта трека, то есть вы можете делать до пяти генераций (десять треков) ежедневно. Поддерживает русский язык в тексте песен. Позволяет вставлять свой текст или генерировать автоматически. Скачивание треков бесплатное. Платные тарифы начинаются от 8 долларов в месяц (примерно от 1 000 ₽ в России).
- Udio — сильная альтернатива Suno с другим характером звучания. Результаты часто звучат более «живо» и объёмно, особенно в рок-, джаз- и электронных жанрах. Бесплатный план позволяет генерировать до 10 треков в день. Интерфейс понятный, логика работы аналогична Suno. Отлично справляется с английскоязычным и русскоязычным вокалом.
- Stable Audio от Stability AI — специализируется на инструментальной музыке и звуковых эффектах. Лучший выбор, если нужна фоновая мелодия без слов: для видео, подкаста или презентации. Бесплатная версия даёт 20 генераций в месяц. Результаты звучат профессионально и чисто даже без доработки. Платный план стоит от 12 долларов в месяц (примерно от 2 000 ₽ в России).
- Mubert — генерирует продолжительные фоновые треки под настроение или задачу. Управление через стиль, темп и длительность — никакого текста песни не нужно. Идеален как фон для подкастов, стримов и рабочего процесса. Бесплатный план доступен с ограничениями по длительности и качеству. Есть мобильное приложение.
- AIVA — сервис, ориентированный на классическую, оркестровую и кинематографическую музыку. Если нужна торжественная композиция, тема для видеоролика или эпичный саундтрек для проекта — это лучший вариант. Бесплатный план позволяет создавать до трёх треков в день и скачивать их. Уникальная особенность — работа с нотными партитурами: можно экспортировать MIDI и доработать в любом редакторе. Кстати, для генерации текстов к таким композициям отлично подходит бесплатная нейросеть DeepSeek.
Вот сводная таблица для быстрого сравнения:
|Сервис
|Бесплатный план
|Вокал
|Русский язык
|Лучше всего для
|Suno
|50 кредитов/день (5 генераций)
|Да
|Да
|Песни с вокалом и текстом
|Udio
|до 10 треков/день
|Да
|Да
|Рок, джаз, электроника
|Stable Audio
|20 генераций/месяц
|Нет
|—
|Инструментальная музыка, фон
|Mubert
|Есть, с ограничениями
|Нет
|—
|Фоновая музыка, стримы
|AIVA
|3 трека/день
|Нет
|—
|Классика, оркестровая музыка
Промпт для создания песни: что написать, чтобы трек звучал лучше
Промпт — это текстовое описание, которое вы даёте нейросети вместе с текстом песни. От него зависит жанр, темп, инструменты и общее настроение трека. Несколько практических правил, которые реально улучшают результат:
- Пишите промпт на английском. Даже если текст песни на русском, описание стиля лучше давать по-английски. Модели обучены преимущественно на англоязычных тегах жанров, и «melancholic indie pop, female vocal, piano» сработает точнее, чем «меланхоличный инди-поп, женский вокал, фортепиано».
- Указывайте конкретный темп в BPM. Баллада — 60-80 BPM, поп — 100-120 BPM, танцевальная музыка — 120-130 BPM. Число в промпте помогает алгоритму выдержать нужную скорость.
- Перечисляйте инструменты. «Acoustic guitar, piano, soft drums» — это конкретика, с которой нейросеть работает лучше, чем с абстрактным «красивая музыка».
- Добавляйте прилагательные настроения. «Dreamy», «aggressive», «nostalgic», «uplifting» — такие слова заметно влияют на характер мелодии и аранжировки.
- Упоминайте эталонных артистов. «In the style of Radiohead» или «similar to Billie Eilish» — нейросеть не скопирует, но уловит характерные черты звучания и будет ориентироваться на них.
- Генерируйте несколько вариантов. Один и тот же промпт каждый раз даёт немного другой результат. Из пяти попыток одна-две обычно заметно лучше остальных — это нормально.
Ещё один полезный приём — комбинировать сервисы. Текст сгенерируйте в ChatGPT или YandexGPT, мелодию с вокалом — в Suno, а если нужна инструментальная версия для другой задачи — продублируйте запрос в Stable Audio. Каждый инструмент силён в своём. Попробовать генерацию текстов можно и в бесплатной нейросети Nano Banana Pro.
Как нейросеть поёт песни на русском языке
Это один из самых частых запросов, и ответ простой: Suno и Udio поддерживают русскоязычный текст и генерируют вокал на русском. Никаких дополнительных настроек для этого не нужно — просто вставьте текст на русском в поле для слов.
Русский вокал в Suno звучит достойно, хотя иногда может «проглатывать» окончания слов или неправильно расставлять ударения. Чтобы минимизировать это:
- Используйте короткие слова и простые предложения.
- Избегайте слов с неочевидным ударением (нейросеть может поставить его не туда).
- Если конкретное слово произносится неправильно, попробуйте заменить его синонимом или написать фонетически.
В Udio процесс аналогичен. Разница в том, что Udio иногда лучше справляется с ритмической точностью, но может выдавать менее «чистый» вокал. Попробуйте оба сервиса с одним и тем же текстом — сравнение займёт пару минут.
Можно ли выкладывать ИИ-песни на YouTube и стриминги
Важный вопрос, который многие упускают. Если вы создали песню нейросетью и хотите выложить её на стриминговые площадки, использовать в рекламе или монетизировать на YouTube — нужно разобраться с правами.
У каждого сервиса свои условия:
- Suno на бесплатном плане не даёт коммерческих прав. Треки можно использовать только для личных целей. Коммерческое использование доступно начиная с платного тарифа Pro.
- Udio придерживается аналогичной политики: бесплатные генерации — для некоммерческого использования.
- Stable Audio на бесплатном плане ограничивает коммерческое использование. Полные права — на платных тарифах.
- AIVA на бесплатном плане сохраняет за собой авторские права на созданную музыку. Полная передача прав — только на платных тарифах.
- Mubert предлагает коммерческие лицензии для контент-мейкеров на платных планах.
Если планируете зарабатывать на ИИ-музыке, внимательно прочитайте условия использования конкретного сервиса перед публикацией. Для личных целей — поздравлений, домашних видео, презентаций — бесплатных планов достаточно без ограничений.
Где использовать песни, созданные нейросетью
Генерация музыки — это не только развлечение. Вот конкретные сценарии, где ИИ-песня решает реальную задачу:
- Персональное поздравление. Песня на день рождения с именем именинника и личными деталями — подарок, который точно запомнится. Занимает 10-15 минут.
- Фоновая музыка для видео. Если ведёте YouTube-канал или снимаете Reels, оригинальный трек от нейросети решает проблему авторских прав (при условии платного тарифа).
- Джингл для подкаста или канала. Короткая запоминающаяся мелодия за несколько минут — вместо заказа у музыканта.
- Черновик для музыканта. Профессиональные авторы используют ИИ для быстрого поиска идей: сгенерировать мелодию, оценить направление, потом доработать вручную.
- Обучение и эксперименты. Если учитесь писать тексты песен, нейросеть моментально покажет, как ваши слова звучат в музыке — это ускоряет обратную связь в разы.
Ещё год назад для большинства этих задач нужен был живой музыкант и бюджет. Сегодня — браузер и 10 минут свободного времени. Качество не всегда идеальное, но для перечисленных сценариев его более чем достаточно.
Главные ограничения и возможности ИИ-сервисов для создания песен
Создать песню с помощью нейросети бесплатно онлайн на русском со своим текстом — задача, которая действительно решается за несколько минут. Для полноценного трека с вокалом лучше всего подходит Suno: вставляете текст, описываете стиль на английском, получаете готовую песню. Udio — отличная альтернатива с другим характером звучания. Для инструментальной музыки попробуйте Stable Audio или AIVA.
Главный секрет хорошего результата — детальный промпт на английском с указанием жанра, темпа, инструментов и настроения. Не останавливайтесь на первой генерации: пробуйте разные формулировки, сравнивайте варианты, комбинируйте сервисы. Текст пишите короткими ритмичными строками — так нейросеть лучше укладывает слова в мелодию. А если собираетесь использовать трек коммерчески, проверьте условия лицензии на выбранном сервисе.