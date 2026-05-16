Как сделать песню с помощью нейросети: пошаговая инструкция по созданию готового трека

На дворе 2026 год, и на сегодняшний день ИИ научил писать тех, кто этого никогда не умел, а рисовать — даже тех, кто в жизни не держал в руках кисть и карандаш. Создать песню с помощью нейросети сегодня тоже может любой — без музыкального образования, студии и даже умения петь. Достаточно браузера и нескольких минут. Ранее мы разбирали, как сделать презентацию с помощью нейросети, а теперь переходим к музыке. В этой статье разберём весь процесс по шагам: от написания текста до готового трека с вокалом. Сравним пять лучших сервисов для генерации музыки, покажем, как правильно составлять промпты, и объясним, как получить достойный результат бесплатно и на русском языке.



Как работает нейросеть для создания музыки

Прежде чем переходить к практике, стоит коротко понять, как работает генерация музыки нейросетью — это поможет формулировать запросы точнее и получать результат лучше.

Современные музыкальные ИИ-модели обучены на огромных массивах аудиозаписей, нотных партитур и текстов песен. Они усвоили закономерности: как строится куплет и припев, как меняется мелодия в зависимости от жанра и темпа, какие аккорды типичны для поп-баллады, а какие — для панк-рока. Когда вы вводите текстовый запрос (промпт), алгоритм анализирует его и генерирует оригинальную композицию на основе выученных паттернов. Это не поиск похожего трека в базе — нейросеть именно создаёт новое аудио.

Разные сервисы специализируются на разном. Одни делают упор на качестве вокала, другие сильны в инструментальных аранжировках, третьи позволяют тонко управлять структурой трека. Но общий принцип один: чем точнее и подробнее ваш запрос, тем предсказуемее и качественнее результат.

Как написать текст песни для нейросети

Первый вопрос при создании песни с помощью нейросети: откуда взять текст? Есть два пути — написать самому или поручить это языковой модели. Оба рабочие, и их можно комбинировать.

Если хотите сгенерировать текст автоматически, подойдёт любой чат-бот на базе большой языковой модели: ChatGPT, YandexGPT, GigaChat. Если вы только начинаете работать с нейросетями, посмотрите наш гайд о том, как пользоваться нейросетями для новичков. Опишите тему, настроение и жанр. Попросите написать куплет, припев и, при желании, бридж (короткую переходную часть перед финальным припевом). Главное — уточните, что слова должны хорошо ложиться на ритм: строки примерно одинаковой длины, без скоплений труднопроизносимых согласных.

Вот пример удачного запроса для чат-бота: «Напиши текст грустной поп-баллады на русском языке о расставании. Два куплета и два припева. Строки короткие, ритмичные, легко поются. Без сложных метафор».

Если пишете сами, держите в голове несколько правил:

Строки внутри одного куплета должны быть примерно одинаковой длины — так нейросети проще уложить их в мелодию.

Ставьте ударные слоги на сильные доли. Прочитайте текст вслух, хлопая в ладоши на каждый ударный слог — если ритм «скачет», переформулируйте.

Избегайте длинных слов с нагромождением согласных: «предшествовавших», «всплеск» — всё это звучит невнятно при пении.

Для начала достаточно двух куплетов и двух припевов. Это около 100-150 слов текста.

Многие ИИ-музыкальные сервисы, включая Suno, умеют и сами генерировать тексты — прямо при создании трека. Но результат будет лучше, если вы придёте с готовым текстом песни или хотя бы отредактируете предложенный вариант.

Песня в Suno со своим текстом: пошаговая инструкция

Это ключевой этап — именно здесь нейросеть превращает текст и стилевые указания в полноценный трек с инструментами, ритмом и голосом. Весь процесс занимает от 30 секунд до пары минут. Рассмотрим пошагово на примере Suno — самого популярного сервиса для генерации песен:

Откройте сайт suno.com и войдите через аккаунт Google, Apple или Discord. Нажмите кнопку Create. По умолчанию сервис предложит режим с автоматическим текстом — переключите на Custom, если хотите вставить свой. Вставьте текст песни в поле Lyrics. Если текста нет — оставьте поле пустым, и Suno сгенерирует слова сам по описанию стиля. В поле Style of Music опишите жанр, настроение, темп и инструменты, лучше на английском, но подойдет и русский язык. Нажмите Create. Через 30-60 секунд вы получите две версии трека — послушайте обе и выберите лучшую.

Качество результата напрямую зависит от того, как вы описали стиль. Вот сравнение удачных и неудачных промптов:

Что хотите Плохой промпт Хороший промпт Грустная песня sad song sad indie folk, melancholic, acoustic guitar, female vocal, slow, 72 BPM Танцевальный трек dance music upbeat dance pop, female vocal, synth, energetic, 128 BPM Рок rock alternative rock, distorted guitar, male vocal, aggressive, mid-tempo, 110 BPM Спокойный фон что-то спокойное ambient piano, lo-fi, calm, no vocals, 60 BPM Ретро-звучание в стиле 80-х 80s synth-pop, drum machine, reverb vocals, retro, upbeat, 118 BPM

Обратите внимание: промпты лучше писать на английском. Большинство моделей обучены преимущественно на англоязычных описаниях стилей, и «sad indie folk with acoustic guitar» даст заметно более точный результат, чем «грустная инди-фолк с гитарой». А вот текст песни может быть на русском — Suno и Udio хорошо справляются с русскоязычным вокалом.

Если нужна только инструментальная дорожка без голоса, включите режим Instrumental. Это удобно, когда планируете наложить собственный вокал или использовать мелодию как фон для видео.

Бесплатные нейросети для создания музыки онлайн

Создать песню с помощью нейросети бесплатно онлайн на русском вполне реально — большинство сервисов предлагают пробный доступ без оплаты. Вот пять лучших вариантов с конкретными условиями бесплатных тарифов.

Suno — главный инструмент для создания песен с вокалом и текстом. Бесплатный план даёт 50 кредитов в день. Одна генерация стоит 10 кредитов и создаёт два варианта трека, то есть вы можете делать до пяти генераций (десять треков) ежедневно. Поддерживает русский язык в тексте песен. Позволяет вставлять свой текст или генерировать автоматически. Скачивание треков бесплатное. Платные тарифы начинаются от 8 долларов в месяц (примерно от 1 000 ₽ в России).

— главный инструмент для создания песен с вокалом и текстом. Бесплатный план даёт 50 кредитов в день. Одна генерация стоит 10 кредитов и создаёт два варианта трека, то есть вы можете делать до пяти генераций (десять треков) ежедневно. Поддерживает русский язык в тексте песен. Позволяет вставлять свой текст или генерировать автоматически. Скачивание треков бесплатное. Платные тарифы начинаются от 8 долларов в месяц (примерно от 1 000 ₽ в России). Udio — сильная альтернатива Suno с другим характером звучания. Результаты часто звучат более «живо» и объёмно, особенно в рок-, джаз- и электронных жанрах. Бесплатный план позволяет генерировать до 10 треков в день. Интерфейс понятный, логика работы аналогична Suno. Отлично справляется с английскоязычным и русскоязычным вокалом.

— сильная альтернатива Suno с другим характером звучания. Результаты часто звучат более «живо» и объёмно, особенно в рок-, джаз- и электронных жанрах. Бесплатный план позволяет генерировать до 10 треков в день. Интерфейс понятный, логика работы аналогична Suno. Отлично справляется с английскоязычным и русскоязычным вокалом. Stable Audio от Stability AI — специализируется на инструментальной музыке и звуковых эффектах . Лучший выбор, если нужна фоновая мелодия без слов: для видео, подкаста или презентации. Бесплатная версия даёт 20 генераций в месяц. Результаты звучат профессионально и чисто даже без доработки. Платный план стоит от 12 долларов в месяц (примерно от 2 000 ₽ в России).

от Stability AI — специализируется на . Лучший выбор, если нужна фоновая мелодия без слов: для видео, подкаста или презентации. Бесплатная версия даёт 20 генераций в месяц. Результаты звучат профессионально и чисто даже без доработки. Платный план стоит от 12 долларов в месяц (примерно от 2 000 ₽ в России). Mubert — генерирует продолжительные фоновые треки под настроение или задачу. Управление через стиль, темп и длительность — никакого текста песни не нужно. Идеален как фон для подкастов, стримов и рабочего процесса. Бесплатный план доступен с ограничениями по длительности и качеству. Есть мобильное приложение.

— генерирует продолжительные фоновые треки под настроение или задачу. Управление через стиль, темп и длительность — никакого текста песни не нужно. Идеален как фон для подкастов, стримов и рабочего процесса. Бесплатный план доступен с ограничениями по длительности и качеству. Есть мобильное приложение. AIVA — сервис, ориентированный на классическую, оркестровую и кинематографическую музыку. Если нужна торжественная композиция, тема для видеоролика или эпичный саундтрек для проекта — это лучший вариант. Бесплатный план позволяет создавать до трёх треков в день и скачивать их. Уникальная особенность — работа с нотными партитурами: можно экспортировать MIDI и доработать в любом редакторе. Кстати, для генерации текстов к таким композициям отлично подходит бесплатная нейросеть DeepSeek.

Вот сводная таблица для быстрого сравнения:

Сервис Бесплатный план Вокал Русский язык Лучше всего для Suno 50 кредитов/день (5 генераций) Да Да Песни с вокалом и текстом Udio до 10 треков/день Да Да Рок, джаз, электроника Stable Audio 20 генераций/месяц Нет — Инструментальная музыка, фон Mubert Есть, с ограничениями Нет — Фоновая музыка, стримы AIVA 3 трека/день Нет — Классика, оркестровая музыка

Промпт для создания песни: что написать, чтобы трек звучал лучше

Промпт — это текстовое описание, которое вы даёте нейросети вместе с текстом песни. От него зависит жанр, темп, инструменты и общее настроение трека. Несколько практических правил, которые реально улучшают результат:

Пишите промпт на английском. Даже если текст песни на русском, описание стиля лучше давать по-английски. Модели обучены преимущественно на англоязычных тегах жанров, и «melancholic indie pop, female vocal, piano» сработает точнее, чем «меланхоличный инди-поп, женский вокал, фортепиано».

Даже если текст песни на русском, описание стиля лучше давать по-английски. Модели обучены преимущественно на англоязычных тегах жанров, и «melancholic indie pop, female vocal, piano» сработает точнее, чем «меланхоличный инди-поп, женский вокал, фортепиано». Указывайте конкретный темп в BPM . Баллада — 60-80 BPM, поп — 100-120 BPM, танцевальная музыка — 120-130 BPM. Число в промпте помогает алгоритму выдержать нужную скорость.

. Баллада — 60-80 BPM, поп — 100-120 BPM, танцевальная музыка — 120-130 BPM. Число в промпте помогает алгоритму выдержать нужную скорость. Перечисляйте инструменты. «Acoustic guitar, piano, soft drums» — это конкретика, с которой нейросеть работает лучше, чем с абстрактным «красивая музыка».

Добавляйте прилагательные настроения . «Dreamy», «aggressive», «nostalgic», «uplifting» — такие слова заметно влияют на характер мелодии и аранжировки.

. «Dreamy», «aggressive», «nostalgic», «uplifting» — такие слова заметно влияют на характер мелодии и аранжировки. Упоминайте эталонных артистов. «In the style of Radiohead» или «similar to Billie Eilish» — нейросеть не скопирует, но уловит характерные черты звучания и будет ориентироваться на них.

Генерируйте несколько вариантов. Один и тот же промпт каждый раз даёт немного другой результат. Из пяти попыток одна-две обычно заметно лучше остальных — это нормально.

Ещё один полезный приём — комбинировать сервисы. Текст сгенерируйте в ChatGPT или YandexGPT, мелодию с вокалом — в Suno, а если нужна инструментальная версия для другой задачи — продублируйте запрос в Stable Audio. Каждый инструмент силён в своём.

Как нейросеть поёт песни на русском языке

Это один из самых частых запросов, и ответ простой: Suno и Udio поддерживают русскоязычный текст и генерируют вокал на русском. Никаких дополнительных настроек для этого не нужно — просто вставьте текст на русском в поле для слов.

Русский вокал в Suno звучит достойно, хотя иногда может «проглатывать» окончания слов или неправильно расставлять ударения. Чтобы минимизировать это:

Используйте короткие слова и простые предложения.

Избегайте слов с неочевидным ударением (нейросеть может поставить его не туда).

Если конкретное слово произносится неправильно, попробуйте заменить его синонимом или написать фонетически.

В Udio процесс аналогичен. Разница в том, что Udio иногда лучше справляется с ритмической точностью, но может выдавать менее «чистый» вокал. Попробуйте оба сервиса с одним и тем же текстом — сравнение займёт пару минут.

Можно ли выкладывать ИИ-песни на YouTube и стриминги

Важный вопрос, который многие упускают. Если вы создали песню нейросетью и хотите выложить её на стриминговые площадки, использовать в рекламе или монетизировать на YouTube — нужно разобраться с правами.

У каждого сервиса свои условия:

Suno на бесплатном плане не даёт коммерческих прав . Треки можно использовать только для личных целей. Коммерческое использование доступно начиная с платного тарифа Pro.

. Треки можно использовать только для личных целей. Коммерческое использование доступно начиная с платного тарифа Pro. Udio придерживается аналогичной политики: бесплатные генерации — для некоммерческого использования.

Stable Audio на бесплатном плане ограничивает коммерческое использование. Полные права — на платных тарифах.

AIVA на бесплатном плане сохраняет за собой авторские права на созданную музыку. Полная передача прав — только на платных тарифах.

Mubert предлагает коммерческие лицензии для контент-мейкеров на платных планах.

Если планируете зарабатывать на ИИ-музыке, внимательно прочитайте условия использования конкретного сервиса перед публикацией. Для личных целей — поздравлений, домашних видео, презентаций — бесплатных планов достаточно без ограничений.

Где использовать песни, созданные нейросетью

Генерация музыки — это не только развлечение. Вот конкретные сценарии, где ИИ-песня решает реальную задачу:

Персональное поздравление. Песня на день рождения с именем именинника и личными деталями — подарок, который точно запомнится. Занимает 10-15 минут.

Песня на день рождения с именем именинника и личными деталями — подарок, который точно запомнится. Занимает 10-15 минут. Фоновая музыка для видео. Если ведёте YouTube-канал или снимаете Reels, оригинальный трек от нейросети решает проблему авторских прав (при условии платного тарифа).

Если ведёте YouTube-канал или снимаете Reels, оригинальный трек от нейросети решает проблему авторских прав (при условии платного тарифа). Джингл для подкаста или канала. Короткая запоминающаяся мелодия за несколько минут — вместо заказа у музыканта.

Короткая запоминающаяся мелодия за несколько минут — вместо заказа у музыканта. Черновик для музыканта. Профессиональные авторы используют ИИ для быстрого поиска идей: сгенерировать мелодию, оценить направление, потом доработать вручную.

Профессиональные авторы используют ИИ для быстрого поиска идей: сгенерировать мелодию, оценить направление, потом доработать вручную. Обучение и эксперименты. Если учитесь писать тексты песен, нейросеть моментально покажет, как ваши слова звучат в музыке — это ускоряет обратную связь в разы.

Ещё год назад для большинства этих задач нужен был живой музыкант и бюджет. Сегодня — браузер и 10 минут свободного времени. Качество не всегда идеальное, но для перечисленных сценариев его более чем достаточно.

Главные ограничения и возможности ИИ-сервисов для создания песен

Создать песню с помощью нейросети бесплатно онлайн на русском со своим текстом — задача, которая действительно решается за несколько минут. Для полноценного трека с вокалом лучше всего подходит Suno: вставляете текст, описываете стиль на английском, получаете готовую песню. Udio — отличная альтернатива с другим характером звучания. Для инструментальной музыки попробуйте Stable Audio или AIVA.

Главный секрет хорошего результата — детальный промпт на английском с указанием жанра, темпа, инструментов и настроения. Не останавливайтесь на первой генерации: пробуйте разные формулировки, сравнивайте варианты, комбинируйте сервисы. Текст пишите короткими ритмичными строками — так нейросеть лучше укладывает слова в мелодию. А если собираетесь использовать трек коммерчески, проверьте условия лицензии на выбранном сервисе.