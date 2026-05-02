Перезагрузка или выключение смартфона: что лучше и в чём разница

Споры о том, что лучше — перезагрузка или выключение смартфона, идут давно. Одни считают, что современным телефонам перезапуск вообще не нужен, другие выключают устройство каждый вечер «для здоровья батареи». На деле это два разных процесса, и каждый решает свои задачи. В статье разберём, чем отличается перезагрузка от полного выключения, когда какой способ применять и как это правильно делать на iPhone и Android-смартфонах.



Отличия перезагрузки и выключения смартфона

На первый взгляд оба действия выглядят одинаково: экран гаснет, телефон затихает, потом снова загружается. Но по тому, что происходит внутри, это два разных сценария.

Перезагрузка (restart, reboot) — это команда системе завершить все процессы и сразу же запуститься заново. Смартфон «знает», что вот-вот снова включится, поэтому часть служебных данных сохраняется, а аппаратная часть фактически не успевает полностью обесточиться. Поэтому перезапуск проходит быстрее и мягче для устройства.

Выключение (shutdown, power off) — это полная остановка работы. Все запущенные приложения закрываются, оперативная память очищается, питание снимается с большинства компонентов. Когда вы потом нажимаете кнопку включения, система запускается «с нуля»: проходит более глубокую самопроверку, заново инициализирует модули связи, датчики и накопитель.

Если упростить, разница такая:

Перезагрузка — это «быстрый перезапуск» программной части без полного отключения железа.

— это «быстрый перезапуск» программной части без полного отключения железа. Выключение и включение — это полный сброс состояния, включая кэш процессора и оперативную память, с последующей холодной загрузкой.

— это полный сброс состояния, включая кэш процессора и оперативную память, с последующей холодной загрузкой. Перезагрузка занимает меньше времени и тратит меньше ресурсов, но выключение глубже «вычищает» систему от накопленных программных ошибок.

Важный нюанс: на iPhone и многих Android-смартфонах под «перезагрузкой» в меню питания скрывается именно полный цикл — система действительно гасит устройство и поднимает заново. А вот «мягкая перезагрузка» через жесты или горячие клавиши на iPhone (Force Restart) работает иначе — это аварийный перезапуск, когда телефон завис и не реагирует на касания.

Когда достаточно перезагрузить телефон, а когда его лучше выключить

Короткий ответ: для бытовых задач в большинстве случаев достаточно обычной перезагрузки. Полное выключение нужно реже, но иногда оно действительно эффективнее.

Перезагрузка решает большинство мелких проблем:

приложение начало тормозить или вылетать;

не подключается Wi-Fi или мобильный интернет ;

; не работает Bluetooth-гарнитура или умные часы;

после установки обновления приложение или система ведут себя странно;

телефон стал медленнее, хотя свободной памяти достаточно.

В этих ситуациях перезапуск перераспределяет оперативную память, заново подгружает системные службы и применяет последние изменения настроек. Именно поэтому разработчики приложений и сама Apple часто советуют перезагрузить устройство после обновлений — без перезапуска часть изменений просто не активируется.

Полное выключение полезно в других случаях:

смартфон сильно греется и не остывает даже в покое ;

; система зависает регулярно, перезагрузки помогают ненадолго;

вы летите в самолёте или едете туда, где связь не нужна несколько часов;

телефон долго пролежит без использования (например, запасной аппарат);

нужно дать аккумулятору «отдохнуть» перед длительным хранением.

При полном отключении кэш процессора очищается полностью, фоновые процессы не возобновляются автоматически, а при следующем запуске система проводит более тщательную проверку компонентов. Это помогает, когда накопились ошибки, которые обычный перезапуск не вытягивает.

Как часто нужно перезагружать смартфон

Жёстких рекомендаций от Apple или Google по частоте перезагрузок нет, но практика и советы специалистов по безопасности сходятся примерно на одном графике:

Раз в неделю — обычная перезагрузка. Этого хватает, чтобы система очистила оперативную память, применила обновления и не накапливала программные ошибки.

— обычная перезагрузка. Этого хватает, чтобы система очистила оперативную память, применила обновления и не накапливала программные ошибки. Раз в одну-две недели — полное выключение хотя бы на 30–60 секунд. Это глубже сбрасывает состояние модулей связи и помогает «оздоровить» систему.

— полное выключение хотя бы на 30–60 секунд. Это глубже сбрасывает состояние модулей связи и помогает «оздоровить» систему. По ситуации — если телефон тормозит, греется, не ловит сеть или странно ведёт себя после обновления.

Отдельный аргумент в пользу регулярных перезагрузок — безопасность. Агентство национальной безопасности США (NSA) в своих рекомендациях по защите мобильных устройств советует перезагружать смартфон не реже одного раза в неделю: это сбрасывает часть простых атак и шпионских процессов, которые держатся только в оперативной памяти.

Как перезагрузить iPhone

Способ зависит от модели. На современных iPhone с Face ID кнопки работают иначе, чем на старых моделях с Touch ID.

Стандартная перезагрузка iPhone с Face ID (iPhone X и новее, включая iPhone 15, 16 и 17):

Нажмите и удерживайте боковую кнопку и любую кнопку громкости одновременно. Дождитесь появления ползунка «Выключите». Сдвиньте ползунок вправо и подождите около 30 секунд, пока экран полностью погаснет. Чтобы включить телефон, зажмите боковую кнопку до появления логотипа Apple.

Стандартная перезагрузка iPhone с кнопкой «Домой» (iPhone SE, iPhone 8 и старше):

Зажмите верхнюю или боковую кнопку. Дождитесь ползунка «Выключите» и сдвиньте его. Через полминуты включите устройство долгим нажатием той же кнопки.

Перезагрузка через настройки (универсальный способ для iOS 16 и новее): откройте «Настройки», перейдите в раздел «Основные» и пролистайте до пункта «Выключить». Дальше — тот же ползунок.

Принудительная перезагрузка iPhone (Force Restart) — нужна, когда экран не реагирует. Есть скрытый способ быстро перезагрузить iPhone, но чаще всего используют стандартную комбинацию:

Быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости. Быстро нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости. Зажмите боковую кнопку и держите, пока не появится логотип Apple. Это занимает около 10 секунд.

Важно: принудительная перезагрузка не стирает данные, но это аварийный приём. Использовать его постоянно вместо обычного перезапуска не стоит.

Как перезагрузить смартфон на Android

На Android всё зависит от производителя, но логика общая. На большинстве современных моделей Samsung, Xiaomi, Google Pixel, Honor и других:

Зажмите кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно (на части моделей — только кнопку питания). В появившемся меню выберите «Перезагрузка» или «Выключение». Если телефон завис — удерживайте кнопку питания 10–20 секунд, устройство выключится принудительно.

На некоторых смартфонах Samsung и Xiaomi кнопка питания по умолчанию вызывает голосового ассистента. В этом случае меню питания открывается комбинацией с клавишей громкости или через шторку уведомлений — там есть значок выключения.

Ещё одна полезная функция, которая есть на многих Android-смартфонах, — автоматическое включение и выключение по расписанию. Её можно найти в настройках в разделе «Батарея» или «Дополнительные функции». Например, телефон сам выключается в час ночи и включается в семь утра — это и батарею бережёт, и даёт системе ежедневный полный сброс.

Влияние перезагрузки на батарею смартфона

Это один из самых частых вопросов, и здесь много мифов. Разберём по фактам.

Современные литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы не имеют «эффекта памяти». Им безразлично, выключаете вы телефон каждый день или не выключаете месяцами. Износ батареи определяется в первую очередь количеством циклов заряда, температурой и тем, насколько часто аккумулятор работает на крайних значениях — около 0% и около 100%.

Что реально происходит с батареей при перезагрузке и выключении:

Перезапуск помогает системе корректнее показывать оставшийся процент заряда . Иногда после долгого аптайма iPhone или Android начинает «врать» — показывает 40%, а через минуту прыгает на 25%. Перезагрузка пересчитывает данные.

. Иногда после долгого аптайма iPhone или Android начинает «врать» — показывает 40%, а через минуту прыгает на 25%. Перезагрузка пересчитывает данные. Полное выключение даёт аккумулятору поработать без нагрузки. Фоновых процессов нет, нагрев минимальный — это полезно, если телефон уже горячий.

Хранить телефон выключенным месяцами с полным или нулевым зарядом — плохо. Оптимальный уровень для длительного хранения — около 50–60%.

Сама по себе перезагрузка батарею не «лечит» и ёмкость не восстанавливает. Но регулярный перезапуск косвенно продлевает срок службы аккумулятора, потому что система работает стабильнее, меньше зависших процессов греют процессор и быстрее разряжают аппарат.

Телефон тормозит даже после перезагрузки: что делать

Если перезагрузка и полное выключение не решают проблему, переходите к более серьёзным шагам по нарастающей:

Проверьте обновления. «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО» на iPhone или «Настройки» — «Система» — «Обновление» на Android. Часто баг уже исправлен в свежей версии. Закройте проблемное приложение принудительно и переустановите его. Сбросьте настройки сети, если проблема со связью. На iPhone: «Настройки» — «Основные» — «Перенос или сброс iPhone» — «Сброс» — «Сбросить настройки сети». Контент и приложения при этом не удаляются, но Wi-Fi-пароли придётся ввести заново. Освободите память. Если на устройстве меньше 10–15% свободного места, оно неизбежно тормозит. В крайнем случае — сброс к заводским настройкам с предварительным бэкапом в iCloud или Google.

Если после всех шагов смартфон по-прежнему зависает, греется или внезапно выключается — дело уже не в программной части. Это повод обратиться в сервис: возможно, износился аккумулятор или есть проблема с платой. Кстати, если у вашего iPhone не работает кнопка, есть способы включить Айфон без кнопки блокировки.