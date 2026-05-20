Как я избавился от спама и рекламы в Сообщениях на iPhone

Миша Королев

В iOS 26 приложение Сообщения научилось лучше отсеивать спам и тексты от незнакомых отправителей. Фильтрация неизвестных отправителей работает прямо в системе, а спам автоматически уезжает в отдельную папку. Если вы уже знаете, как удалить рекламу в Safari без сторонних приложений, то борьба со спамом в Сообщениях станет логичным следующим шагом. Ниже — как всё это настроить так, чтобы не пропустить коды двухфакторной авторизации и уведомления о доставке.

Фильтр неизвестных отправителей на iPhone: как настроить

Apple показала расширенные фильтры на WWDC 2025 и выпустила их в составе iOS 26 в сентябре 2025 года. Это не отдельное приложение и не подписка — настройки встроены в стандартные Сообщения и работают на всех iPhone, которые поддерживают iOS 26. После включения фильтра неизвестных отправителей тексты от тех, кого нет в ваших контактах, не будут засорять основной список.

  1. Откройте Настройки на iPhone и перейдите в раздел «Приложения».
  2. Выберите приложение «Сообщения».
  3. Пролистайте до блока «Неизвестные отправители» и активируйте тумблеры «Фильтрация неизвестных отправителей» и «Фильтрация спама».
  4. В приложении «Сообщения» нажмите на три горизонтальные полосы и выберите раздел «Неизвестные отправители».

Главный нюанс — уведомления. Если выключить их полностью, можно пропустить важное: одноразовые коды от банка, подтверждения входа в аккаунты, статус доставки. В том же разделе есть подпункт «Разрешать уведомления», где можно оставить уведомления для срочных сообщений. Тогда коды двухфакторной авторизации и оповещения курьеров будут приходить как обычно, а реклама — молча падать в отдельный список. А ещё больше полезного о настройках iPhone мы публикуем в нашем канале в Telegram и канале в МАКС.

Что делать, если SMS попало в неизвестные отправители

Иногда фильтр ловит человека, от которого вы как раз ждёте сообщения — например, курьера или коллегу с нового номера. Перевести его в «известные» можно в пару касаний.

  1. Откройте Сообщения
  2. Нажмите на иконку меню в правом верхнем углу
  3. Перейдите в Неизвестные отправители
  4. Откройте нужный чат и нажмите Отметить как известный

Второй вариант — просто добавить номер в контакты. После этого отправитель автоматически считается известным. Кстати, если вы хотите защититься от слежки через почту на iPhone, iPad и Mac, у нас есть отдельный гайд на эту тему.

Как удалить спам в Сообщениях и отправить жалобу Apple

Часто iPhone сам определяет спам и убирает его в отдельную папку. Но если что-то прошло мимо, отметить сообщение вручную несложно.

  1. Откройте Сообщения
  2. Свайпните по чату влево, нажмите на иконку корзины и выберите Удалить и сообщить о спаме
  3. Ещё один способ — долгое нажатие на сообщение, в появившемся меню будет пункт жалобы на спам

Жалоба уходит Apple и оператору, и со временем система начинает точнее распознавать похожие тексты. Не можете разобраться с настройками фильтров? Пишите в наш чат в Telegram или чат в МАКС — там подскажут.

Как вернуть сообщение из спама на iPhone

Фильтр периодически ошибается — в спам может улететь сообщение от службы доставки или код от редкого сервиса. Восстановить такой текст можно вручную.

  1. Откройте Сообщения
  2. Нажмите на иконку меню в правом верхнем углу
  3. Найдите и откройте нужное сообщение в папке спама
  4. Нажмите Не спам
  5. Снова откройте меню и вернитесь в раздел Сообщения

Если вам приходит много рекламных рассылок, незнакомых номеров и сомнительных ссылок, фильтрацию в iOS 26 стоит включить сразу — она убирает шум, не отключая по-настоящему важные уведомления. Главное — не забыть оставить включённым пункт для срочных сообщений, иначе можно не получить вовремя код от банка. Отдельно советуем правильно настроить WhatsApp на iPhone, чтобы избавиться от спама и там.

