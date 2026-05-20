Как я избавился от спама и рекламы в Сообщениях на iPhone

В iOS 26 приложение Сообщения научилось лучше отсеивать спам и тексты от незнакомых отправителей. Фильтрация неизвестных отправителей работает прямо в системе, а спам автоматически уезжает в отдельную папку. Если вы уже знаете, как удалить рекламу в Safari без сторонних приложений, то борьба со спамом в Сообщениях станет логичным следующим шагом. Ниже — как всё это настроить так, чтобы не пропустить коды двухфакторной авторизации и уведомления о доставке.



Фильтр неизвестных отправителей на iPhone: как настроить

Apple показала расширенные фильтры на WWDC 2025 и выпустила их в составе iOS 26 в сентябре 2025 года. Это не отдельное приложение и не подписка — настройки встроены в стандартные Сообщения и работают на всех iPhone, которые поддерживают iOS 26. После включения фильтра неизвестных отправителей тексты от тех, кого нет в ваших контактах, не будут засорять основной список.

Откройте Настройки на iPhone и перейдите в раздел «Приложения». Выберите приложение «Сообщения». Пролистайте до блока «Неизвестные отправители» и активируйте тумблеры «Фильтрация неизвестных отправителей» и «Фильтрация спама». В приложении «Сообщения» нажмите на три горизонтальные полосы и выберите раздел «Неизвестные отправители».

Главный нюанс — уведомления. Если выключить их полностью, можно пропустить важное: одноразовые коды от банка, подтверждения входа в аккаунты, статус доставки. В том же разделе есть подпункт «Разрешать уведомления», где можно оставить уведомления для срочных сообщений. Тогда коды двухфакторной авторизации и оповещения курьеров будут приходить как обычно, а реклама — молча падать в отдельный список.

Что делать, если SMS попало в неизвестные отправители

Иногда фильтр ловит человека, от которого вы как раз ждёте сообщения — например, курьера или коллегу с нового номера. Перевести его в «известные» можно в пару касаний.

Откройте Сообщения Нажмите на иконку меню в правом верхнем углу Перейдите в Неизвестные отправители Откройте нужный чат и нажмите Отметить как известный

Второй вариант — просто добавить номер в контакты. После этого отправитель автоматически считается известным.

Как удалить спам в Сообщениях и отправить жалобу Apple

Часто iPhone сам определяет спам и убирает его в отдельную папку. Но если что-то прошло мимо, отметить сообщение вручную несложно.

Откройте Сообщения Свайпните по чату влево, нажмите на иконку корзины и выберите Удалить и сообщить о спаме Ещё один способ — долгое нажатие на сообщение, в появившемся меню будет пункт жалобы на спам

Жалоба уходит Apple и оператору, и со временем система начинает точнее распознавать похожие тексты.

Как вернуть сообщение из спама на iPhone

Фильтр периодически ошибается — в спам может улететь сообщение от службы доставки или код от редкого сервиса. Восстановить такой текст можно вручную.

Откройте Сообщения Нажмите на иконку меню в правом верхнем углу Найдите и откройте нужное сообщение в папке спама Нажмите Не спам Снова откройте меню и вернитесь в раздел Сообщения

Если вам приходит много рекламных рассылок, незнакомых номеров и сомнительных ссылок, фильтрацию в iOS 26 стоит включить сразу — она убирает шум, не отключая по-настоящему важные уведомления. Главное — не забыть оставить включённым пункт для срочных сообщений, иначе можно не получить вовремя код от банка. Отдельно советуем правильно настроить WhatsApp на iPhone, чтобы избавиться от спама и там.