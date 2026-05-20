Исчезающие сообщения в МАКС: когда появятся и что нужно знать

Кирилл Пироженко

Пользователи, которые привыкли к Telegram, при переходе в МАКС в начале ищут знакомые функции. Исчезающие сообщения — одна из самых востребованных. Я полностью перешёл на МАКС и пользуюсь им каждый день, так что решил разобраться, можно ли настроить автоудаление в российском мессенджере и какие альтернативы у вас есть.

Разбираемся, как обстоят дела с исчезающими сообщениями в МАКС. Фото.

Разбираемся, как обстоят дела с исчезающими сообщениями в МАКС

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКС, ЧТОБЫ НЕ ПРОПУСКАТЬ САМЫЕ ТОПОВЫЕ ТОВАРЫ С ALIEXPRESS ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ

Давайте сразу определимся с терминами. Исчезающие сообщения — это когда вы отправляете текст, фото или файл, а через заданное время они автоматически удаляются у обоих собеседников. В Telegram эта функция работает как надо. Можно выбрать таймер от нескольких секунд до нескольких недель, и по истечении срока переписка просто растворяется. В МАКСе всё устроено иначе. И вот тут начинается самое интересное.

Автоудаление сообщений в MAX: есть ли такая функция

Если коротко — нет. В мессенджере МАКС на момент написания статьи нет функции исчезающих сообщений. Ни в каком виде. Нельзя поставить таймер на сообщение, нельзя настроить автоудаление для чата, нельзя отправить текст, который сам исчезнет через минуту.

Автоудаление сообщений в MAX: есть ли такая функция. К сожалению, автоудаления сообщений здесь нет. Фото.

К сожалению, автоудаления сообщений здесь нет

Это может показаться странным для мессенджера, который позиционируется как современная платформа с десятками миллионов пользователей. Но факт остаётся фактом: если вы зайдёте в настройки любого чата в МАКСе, никакого пункта «Автоудаление», «Исчезающие сообщения» или «Таймер самоуничтожения» вы там не найдёте. Недавно разработчики МАКС анонсировали большое количество новых функций на лето, будем надеяться, что такая фишка появится уже в ближайшее время.

Кстати, в МАКСе можно подтвердить возраст на кассе через встроенный цифровой ID — полезная функция, которая точно работает.

Есть ли секретный чат в мессенджере MAX

Второй неприятный сюрприз для тех, кто переходит из Telegram. В МАКСе нет секретных чатов. Совсем. Ни сквозного шифрования в отдельном режиме, ни защиты от скриншотов, ни таймера самоуничтожения сообщений после прочтения.

Есть ли секретный чат в мессенджере MAX. Секретных чатов разработчики тоже не завезли. Фото.

Секретных чатов разработчики тоже не завезли

Обычные чаты в МАКСе, разумеется, шифруются при передаче. Но это стандартное шифрование между клиентом и сервером, а не end-to-end между двумя собеседниками. Сообщения хранятся на серверах, синхронизируются между устройствами и никуда не исчезают, пока вы сами их не удалите.

Если в интернете вы встречаете инструкции по настройке секретных чатов или автоудаления в МАКСе — не верьте. Это SEO-статьи, написанные ради трафика. Они описывают функции, которых в мессенджере попросту не существует. Обсудить это можно в нашем чате в Telegram или МАКСе — там уже не раз поднимали эту тему.

Как удалить сообщение в MAX у всех участников чата

Совсем без инструментов МАКС вас не оставляет. Но возможности здесь заметно скромнее, чем в Telegram.

  • Удалить сообщение у всех. В МАКСе можно удалить отправленное сообщение не только у себя, но и у собеседника. Для этого нажмите на сообщение, выберите «Удалить» и затем «Удалить у всех». Но есть ограничение — удалить можно только в течение 7 дней после отправки. После этого сообщение останется в чате навсегда.
    • Как удалить сообщение в MAX у всех участников чата. Зато есть возможность удалить сообщение у всех, даже после отправки. Фото.

    Зато есть возможность удалить сообщение у всех, даже после отправки

  • Очистить историю чата. Если вы хотите полностью стереть переписку, в МАКСе есть функция очистки истории. Правда, работает она только на вашем устройстве. Собеседник продолжит видеть все сообщения.

Вот, собственно, и всё. Никакого автоматического удаления по расписанию, никаких самоуничтожающихся фотографий, никаких секретных чатов с таймером. А ещё в МАКСе можно расшифровать кружок и перевести видеосообщение в текст — вот эта функция действительно полезная.

Пароль на MAX: как поставить и скрыть личные данные

Возможно, исчезающие сообщения и секретные чаты появятся в будущих обновлениях. Но пока что об этом нет никаких официальных заявлений от VK. Следите за новостями в нашем канале в Telegram и МАКСе — как только что-то изменится, мы обязательно расскажем. Раз уж автоудаления нет, стоит хотя бы разобраться с тем, что доступно. Несколько простых шагов, которые повысят безопасность вашего общения в МАКСе.

  • Установите пароль на вход в приложение. Зайдите в «Настройки» — «Безопасность» и задайте код-пароль. На устройствах с биометрией можно включить Face ID или Touch ID. После этого никто не откроет МАКС на вашем телефоне без вашего ведома.
    • Пароль на MAX: как поставить и скрыть личные данные. Пароль не даст доступ к вашим перепискам никому, кроме вас. Фото.

    Пароль не даст доступ к вашим перепискам никому, кроме вас

  • Скройте номер телефона. В настройках конфиденциальности можно ограничить, кто видит ваш номер, и запретить находить вас по нему. Это не защитит содержимое переписки, но хотя бы усложнит жизнь тем, кто пытается вас найти.
    • Пароль на MAX: как поставить и скрыть личные данные. Дополнительным уровнем защиты будет невозможность найти вас по номеру телефона. Фото.

    Дополнительным уровнем защиты будет невозможность найти вас по номеру телефона

  • Удаляйте важные сообщения вручную. Да, это неудобно и требует дисциплины. Но пока автоудаления нет, это единственный способ не оставлять важное в чате. Помните про лимит в 7 дней для удаления у всех.

Для по-настоящему конфиденциальных разговоров используйте другой мессенджер. Telegram с его секретными чатами или Signal с полным сквозным шифрованием подойдут гораздо лучше, если вам важна приватность переписки.

Исчезающих сообщений в МАКСе нет, секретных чатов тоже. Единственный инструмент — ручное удаление сообщений у всех участников чата с лимитом в 7 дней. Для мессенджера с аудиторией больше 100 миллионов пользователей это серьёзный пробел. Надеемся, что VK добавит эти функции в одном из будущих обновлений. А пока остаётся либо мириться с ограничениями, либо использовать МАКС только для тех переписок, которые вам не страшно хранить на сервере.

Мессенджер MAXОбзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Мессенджер MAX
Новые функции мессенджера МАКС 2026: комментарии в каналах, сториз, стримы и другое. Фото.
Новые функции мессенджера МАКС 2026: комментарии в каналах, сториз, стримы и другое
Как подтвердить возраст на кассе через мессенджер МАКС. Фото.
Как подтвердить возраст на кассе через мессенджер МАКС
Отключите VPN, чтобы пользоваться МАКС: как все равно отправить сообщение на iPhone. Фото.
Отключите VPN, чтобы пользоваться МАКС: как все равно отправить сообщение на iPhone