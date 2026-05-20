Исчезающие сообщения в МАКС: когда появятся и что нужно знать

Пользователи, которые привыкли к Telegram, при переходе в МАКС в начале ищут знакомые функции. Исчезающие сообщения — одна из самых востребованных. Я полностью перешёл на МАКС и пользуюсь им каждый день, так что решил разобраться, можно ли настроить автоудаление в российском мессенджере и какие альтернативы у вас есть.



Давайте сразу определимся с терминами. Исчезающие сообщения — это когда вы отправляете текст, фото или файл, а через заданное время они автоматически удаляются у обоих собеседников. В Telegram эта функция работает как надо. Можно выбрать таймер от нескольких секунд до нескольких недель, и по истечении срока переписка просто растворяется. В МАКСе всё устроено иначе. И вот тут начинается самое интересное.

Автоудаление сообщений в MAX: есть ли такая функция

Если коротко — нет. В мессенджере МАКС на момент написания статьи нет функции исчезающих сообщений. Ни в каком виде. Нельзя поставить таймер на сообщение, нельзя настроить автоудаление для чата, нельзя отправить текст, который сам исчезнет через минуту.

Это может показаться странным для мессенджера, который позиционируется как современная платформа с десятками миллионов пользователей. Но факт остаётся фактом: если вы зайдёте в настройки любого чата в МАКСе, никакого пункта «Автоудаление», «Исчезающие сообщения» или «Таймер самоуничтожения» вы там не найдёте. Недавно разработчики МАКС анонсировали большое количество новых функций на лето, будем надеяться, что такая фишка появится уже в ближайшее время.

Кстати, в МАКСе можно подтвердить возраст на кассе через встроенный цифровой ID — полезная функция, которая точно работает.

Есть ли секретный чат в мессенджере MAX

Второй неприятный сюрприз для тех, кто переходит из Telegram. В МАКСе нет секретных чатов. Совсем. Ни сквозного шифрования в отдельном режиме, ни защиты от скриншотов, ни таймера самоуничтожения сообщений после прочтения.

Обычные чаты в МАКСе, разумеется, шифруются при передаче. Но это стандартное шифрование между клиентом и сервером, а не end-to-end между двумя собеседниками. Сообщения хранятся на серверах, синхронизируются между устройствами и никуда не исчезают, пока вы сами их не удалите.

Если в интернете вы встречаете инструкции по настройке секретных чатов или автоудаления в МАКСе — не верьте. Это SEO-статьи, написанные ради трафика. Они описывают функции, которых в мессенджере попросту не существует. Обсудить это можно в нашем чате в Telegram или МАКСе — там уже не раз поднимали эту тему.

Как удалить сообщение в MAX у всех участников чата

Совсем без инструментов МАКС вас не оставляет. Но возможности здесь заметно скромнее, чем в Telegram.

Удалить сообщение у всех. В МАКСе можно удалить отправленное сообщение не только у себя, но и у собеседника. Для этого нажмите на сообщение, выберите «Удалить» и затем «Удалить у всех». Но есть ограничение — удалить можно только в течение 7 дней после отправки. После этого сообщение останется в чате навсегда.

Очистить историю чата. Если вы хотите полностью стереть переписку, в МАКСе есть функция очистки истории. Правда, работает она только на вашем устройстве. Собеседник продолжит видеть все сообщения.

Вот, собственно, и всё. Никакого автоматического удаления по расписанию, никаких самоуничтожающихся фотографий, никаких секретных чатов с таймером. А ещё в МАКСе можно расшифровать кружок и перевести видеосообщение в текст — вот эта функция действительно полезная.

Пароль на MAX: как поставить и скрыть личные данные

Возможно, исчезающие сообщения и секретные чаты появятся в будущих обновлениях. Но пока что об этом нет никаких официальных заявлений от VK. Следите за новостями в нашем канале в Telegram и МАКСе — как только что-то изменится, мы обязательно расскажем. Раз уж автоудаления нет, стоит хотя бы разобраться с тем, что доступно. Несколько простых шагов, которые повысят безопасность вашего общения в МАКСе.

Установите пароль на вход в приложение. Зайдите в «Настройки» — «Безопасность» и задайте код-пароль. На устройствах с биометрией можно включить Face ID или Touch ID. После этого никто не откроет МАКС на вашем телефоне без вашего ведома.

Скройте номер телефона. В настройках конфиденциальности можно ограничить, кто видит ваш номер, и запретить находить вас по нему. Это не защитит содержимое переписки, но хотя бы усложнит жизнь тем, кто пытается вас найти.

Удаляйте важные сообщения вручную. Да, это неудобно и требует дисциплины. Но пока автоудаления нет, это единственный способ не оставлять важное в чате. Помните про лимит в 7 дней для удаления у всех.

Для по-настоящему конфиденциальных разговоров используйте другой мессенджер. Telegram с его секретными чатами или Signal с полным сквозным шифрованием подойдут гораздо лучше, если вам важна приватность переписки.

Исчезающих сообщений в МАКСе нет, секретных чатов тоже. Единственный инструмент — ручное удаление сообщений у всех участников чата с лимитом в 7 дней. Для мессенджера с аудиторией больше 100 миллионов пользователей это серьёзный пробел. Надеемся, что VK добавит эти функции в одном из будущих обновлений. А пока остаётся либо мириться с ограничениями, либо использовать МАКС только для тех переписок, которые вам не страшно хранить на сервере.