Два белых айфона на чёрном экране iPhone: что это значит и как убрать

Берёте iPhone в руки, а на экране — два белых смартфона на чёрном фоне. Телефон не загружается, на нажатия не реагирует, и что делать — непонятно. Ситуация распространённая: на Reddit и форумах Apple десятки тредов с одним и тем же вопросом. Иногда проблема связана с тем, что во время обновления пропал Wi-Fi на iPhone, и процесс прервался. Рассказываем, что означает эта анимация и как вернуть iPhone в рабочее состояние.



Что означает экран с двумя айфонами на iPhone

Два белых силуэта смартфонов на чёрном фоне — это экран восстановления с помощью ближайшего устройства (Restore with Nearby Device). Эту функцию Apple добавила в iOS 18 для ситуаций, когда iPhone попадает в режим восстановления (recovery mode) и не может загрузиться самостоятельно.

Анимация с двумя устройствами означает одно: ваш iPhone застрял во время обновления iOS и предлагает восстановить его, поднеся другой iPhone или iPad поблизости. По сути телефон говорит: «Мне нужна помощь — поднеси рабочее устройство, и я смогу починиться».

Важно не путать этот экран с функцией «Быстрое начало», которая появляется при настройке нового устройства. Экран восстановления возникает на уже активированном iPhone из-за проблем во время апдейта. Если телефон раньше работал нормально и внезапно показал два силуэта — это именно режим восстановления.

Почему iPhone завис на экране с двумя устройствами

Apple прямо указывает на своей странице поддержки: этот экран может появиться во время беспроводного обновления iOS. Но на практике причин несколько.

Прерванное обновление iOS. Самая частая причина. Во время установки обновления по воздуху пропал Wi-Fi, села батарейка или произошёл программный сбой — и iPhone не смог завершить процесс. Система попала в режим восстановления и показала анимацию с двумя устройствами. На форумах пользователи жалуются на это особенно часто после крупных обновлений.

Полная разрядка во время обновления. Один из пользователей Reddit рассказал, что его iPhone 17 Pro показал экран с двумя айфонами после того, как батарейка полностью села. Обновление шло в фоне, телефон разрядился до нуля — и при включении вместо рабочего стола появился экран восстановления .

Программный сбой при перезагрузке. Иногда iPhone попадает в recovery mode после принудительной перезагрузки или зависания системы. Если в момент сбоя шла запись на системный раздел — например, фоновое обновление — телефон может не загрузиться и показать экран восстановления.

Главное: появление этого экрана не означает, что ваши данные удалены. iPhone просто не может загрузить систему и просит помощи. Данные на устройстве сохраняются до тех пор, пока вы не выполните полное восстановление с удалением содержимого. Кстати, после неудачного обновления иногда возникают и другие сбои — например, перестаёт работать камера на iPhone.

iPhone, на которых работает восстановление без компьютера

Функция беспроводного восстановления работает не на всех iPhone. По данным Apple, она доступна на следующих устройствах:

iPhone 17 (все модели)

iPhone Air

iPhone 16 (все модели)

iPhone 16e

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Второе устройство (то, которое вы подносите для восстановления) должно работать на iOS 18 или новее. Это может быть любой iPhone или iPad с подходящей версией системы — модель значения не имеет. Главное, чтобы оно было разблокировано и подключено к Wi-Fi.

Если у вас более старая модель iPhone (15, 14, 13 и так далее), этот экран на ней появиться не должен. В случае проблемы при обновлении старые модели показывают классический экран recovery mode с изображением кабеля и компьютера.

Выйти из режима восстановления на iPhone без потери данных

Действуйте последовательно — от простого к сложному. В большинстве случаев проблема решается на первом или втором шаге.

Шаг 1: поставьте iPhone на зарядку. Самый простой совет, который реально работает. Если экран появился после разрядки, подключите телефон к зарядному устройству и оставьте на 15-20 минут. Автор популярного треда на Reddit решил проблему именно так — просто поставил iPhone на зарядку, и телефон сам перезагрузился в нормальном режиме.

Шаг 2: принудительная перезагрузка. Если зарядка не помогла, попробуйте жёсткую перезагрузку iPhone. На всех iPhone с Face ID последовательность одинаковая: нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем нажмите и отпустите кнопку уменьшения громкости, а потом зажмите боковую кнопку и держите, пока не появится логотип Apple. После перезагрузки iPhone может загрузиться в обычном режиме или вернуться на экран начальной настройки — в этом случае пройдите активацию, войдите в свой Apple ID, и данные восстановятся.

Шаг 3: восстановление через другой iPhone. Если принудительная перезагрузка не помогла — используйте ту самую функцию, к которой iPhone вас и призывает. Для этого:

Подключите проблемный iPhone к зарядке.

Поднесите к нему другой разблокированный iPhone или iPad с iOS 18 или новее, подключённый к Wi-Fi.

На рабочем устройстве появится сообщение «Восстановить iPhone поблизости» (Restore Nearby iPhone). Нажмите «Продолжить».

На проблемном iPhone отобразится шестизначный код — введите его на рабочем устройстве, чтобы передать настройки Wi-Fi.

— введите его на рабочем устройстве, чтобы передать настройки Wi-Fi. Появится экран с двумя вариантами: «Выйти из режима восстановления» (Exit Recovery Mode) и «Восстановление системы» (System Recovery). Сначала попробуйте первый вариант — он перезагрузит iPhone и попытается загрузить систему без удаления данных .

и попытается загрузить систему . Если выход из recovery mode не помог, повторите процедуру и выберите «Восстановление системы». В этом случае iOS будет переустановлена, и данные могут быть удалены.

Удобство этого способа в том, что компьютер не нужен. Достаточно одолжить iPhone у кого-то из близких.

Шаг 4: восстановление через компьютер. Если рядом нет другого iPhone с iOS 18, подключите устройство к компьютеру. Откройте Finder (на macOS Catalina и новее) или приложение «Устройства Apple» (Apple Devices) на Windows. Компьютер обнаружит iPhone в режиме восстановления и предложит два варианта: «Обновить» или «Восстановить». Начните с «Обновить» — система переустановит iOS, сохранив данные. Если не поможет — выбирайте «Восстановить», но тогда всё содержимое будет удалено. Перед этим убедитесь, что у вас есть резервная копия в iCloud. После восстановления иногда не подключается режим модема на iPhone — это решается отдельно.

Что сделать перед обновлением iOS, чтобы iPhone не завис

Чтобы не столкнуться с экраном восстановления в будущем, соблюдайте несколько простых правил при обновлении iOS.

Перед обновлением убедитесь, что заряд батареи не ниже 50% . Ещё лучше — подключите iPhone к зарядке на время установки.

. Ещё лучше — подключите iPhone к зарядке на время установки. Используйте стабильное подключение к Wi-Fi . Если интернет нестабильный, лучше отложите обновление.

. Если интернет нестабильный, лучше отложите обновление. Не перезагружайте iPhone во время установки обновления. Прогресс-бар может зависнуть на несколько минут — это нормально, просто подождите.

Регулярно делайте резервные копии в iCloud или на компьютер. Даже если что-то пойдёт не так, вы сможете восстановить все данные.

Два белых силуэта iPhone на чёрном экране — это не поломка, а режим восстановления, появившийся в iOS 18. Телефон просит поднести другое устройство, чтобы починиться после неудачного обновления. В большинстве случаев помогает зарядка, принудительная перезагрузка или восстановление через ближайший iPhone. Если ни один способ не сработал — обратитесь в сервисный центр и там вам точно помогут.