Какой магнитный повербанк купить для iPhone в 2026 году

Магнитные повербанки для iPhone стали настоящим спасением для тех, кто не хочет таскать с собой провода. Прилепил к задней крышке — и телефон заряжается прямо в кармане. Но моделей на AliExpress столько, что глаза разбегаются. Одни стоят копейки, другие предлагают безумную мощность, а третьи выглядят так, что хочется купить просто ради дизайна. Мы отобрали пять магнитных повербанков под разный бюджет, чтобы вы могли выбрать тот, который подойдёт именно вам. А если задумываетесь о покупке полезных аксессуаров, присмотритесь к UGREEN Smart Tag вместо AirTag, о котором мы рассказывали.



Чем удобен повербанк MagSafe для iPhone

Если у вас iPhone с поддержкой MagSafe (а это все модели начиная с iPhone 12), магнитный повербанк — это самый удобный способ подзарядить смартфон на ходу. Он крепится к задней панели с помощью магнитов и заряжает устройство без проводов. Не нужно искать кабель, не нужно думать о разъёмах — просто приложил и пошёл.

Главное при выборе — обращать внимание на ёмкость аккумулятора, мощность беспроводной и проводной зарядки, а также на толщину и вес. Компактного повербанка на 5000 мАч хватит, чтобы подзарядить iPhone один раз. А модель на 10000 мАч — это уже полноценные два цикла зарядки, но и весит она ощутимо больше.

Ещё один момент — стандарт беспроводной зарядки. Большинство бюджетных моделей работают по обычному Qi, но в последнее время появляется всё больше повербанков с поддержкой Qi2. Этот стандарт обеспечивает более точное позиционирование магнитов и более высокую мощность зарядки. Если у вас iPhone 16 или новее — есть смысл присмотреться именно к Qi2-совместимым моделям, чтобы получить максимум от беспроводной зарядки.

Также обратите внимание на наличие проводной зарядки через USB-C. Это полезно в двух случаях: когда нужно зарядить сам повербанк, и когда вы хотите подключить к нему другое устройство кабелем — например, AirPods или Apple Watch с соответствующим переходником. Кстати, если нужен повербанк с отдельным слотом для зарядки Apple Watch — такие тоже существуют. Чем выше мощность на выходе USB-C, тем быстрее зарядится подключённый гаджет.

Компактный повербанк с MagSafe на 5000 мАч

Этот повербанк сразу выделяется на фоне конкурентов своим дизайном. Расцветка The Starry Night — это не просто название, а реально красивый принт на корпусе, который напоминает знаменитую картину Ван Гога. Если вам надоели однотипные чёрные кирпичики, магнитный повербанк KUULAA точно понравится.

По характеристикам всё скромно, но честно. Ёмкость — 5000 мАч, чего хватит примерно на одну полную зарядку iPhone 16 или 80% для iPhone 16 Pro Max. Беспроводная зарядка на 20 Вт — неплохой показатель для этого ценового сегмента. Корпус металлический, что добавляет приятных тактильных ощущений и надёжности.

Из минусов — маленькая ёмкость. Если вы активно пользуетесь смартфоном в течение дня, одной зарядки может не хватить. Но как карманный вариант «на всякий случай» — отличный выбор. Лёгкий, тонкий, красивый.

Магнитный аккумулятор для iPhone на 10 000 мАч

UGREEN давно зарекомендовал себя как производитель качественных аксессуаров, и этот магнитный повербанк на 10000 мАч не исключение. Компактный чёрный корпус, проверенный бренд — тут всё по делу.

Проводная зарядка работает на мощности до 20 Вт через USB-C, а беспроводная — до 7,5 Вт. Да, беспроводная зарядка тут не самая быстрая, но зато стабильная и с хорошей магнитной фиксацией. Повербанк плотно держится на iPhone и не соскальзывает — а это, поверьте, бывает далеко не у всех моделей.

Корпус получился довольно компактным для своей ёмкости, хотя назвать его ультратонким нельзя. Доставка экспрессом — приятный бонус для тех, кто не хочет ждать месяц. Устройство сертифицировано по стандартам PSE, RoHS, CE и FCC, так что за безопасность можно не переживать. Для UGREEN это в целом характерно — бренд не экономит на сертификации и контроле качества, поэтому его аксессуары пользуются заслуженным доверием. Я сам пользуюсь магнитным повербанком и уже полгода не достаю провода — вещь реально удобная.

Магнитный повербанк Baseus с быстрой зарядкой

Baseus выпустил, пожалуй, самый функциональный повербанк в нашей подборке. Тут вам и Qi2.2 с мощностью беспроводной зарядки до 25 Вт, и встроенный USB-C кабель, и проводная зарядка до 45 Вт. По сути, это не просто повербанк, а полноценная зарядная станция в кармане.

Ёмкость — 10000 мАч, литий-полимерный аккумулятор. На входе — до 30 Вт, что позволяет зарядить сам повербанк за разумное время. Встроенный кабель USB-C — это отдельный плюс: не нужно носить с собой дополнительный провод. Подключил к ноутбуку или зарядному устройству — и повербанк заряжается.

Единственный нюанс — повербанк Baseus с Qi2.2 чуть толще и тяжелее конкурентов из-за начинки. Но если вам важна скорость беспроводной зарядки и вы не хотите возиться с проводами — это лучший вариант в нашем списке. Поддержка Qi2.2 означает, что повербанк будет совместим и с будущими стандартами беспроводной зарядки.

Тонкий магнитный повербанк для iPhone на 10000 мАч

Название говорит само за себя. Этот повербанк действительно ультратонкий — настолько, что его почти не чувствуешь на задней панели iPhone. Серебристый корпус с минималистичным дизайном выглядит стильно и не портит внешний вид смартфона.

Ёмкость — 10000 мАч, мощность беспроводной зарядки — до 20 Вт. Есть и проводная зарядка, и магнитное кольцо для надёжной фиксации. По сертификации — RoHS, CE, UL и FCC. Наличие UL-сертификата — хороший знак, этот стандарт безопасности один из самых строгих в мире.

Есть версия на 5000 мАч для тех, кому не нужна большая ёмкость, но хочется максимальной компактности. Бренд mlinn не так известен, как UGREEN или Baseus, но устройство работает стабильно и держит заряд хорошо. На корпусе есть индикатор уровня заряда, который показывает оставшуюся ёмкость в процентах — удобно, чтобы не гадать, сколько энергии осталось.

Повербанк MagSafe с увеличенным сроком службы батареи

MOVESPEED P07 интересен своей технологией. Производитель позиционирует его как полутвёрдый аккумулятор — это означает использование полутвердотельной батареи, которая теоретически безопаснее и долговечнее обычных литий-полимерных элементов. Для повербанка с AliExpress — технология достаточно нетривиальная. Ёмкость — 10000 мАч (есть и версия на 5000 мАч), беспроводная магнитная зарядка. Корпус довольно строгий и лаконичный — без лишних принтов и прочего, только логотип бренда. Сертификация PSE, RoHS, CE и FCC.

Доставка экспрессом, что приятно. Повербанк MOVESPEED P07 приходит быстро, и можно сразу начать пользоваться. Из особенностей — по размерам он немного крупнее mlinn Ultra-Slim, но в руке лежит удобно. Полутвердотельная технология также означает, что аккумулятор меньше подвержен вздутию и деградации со временем. Если вам важна безопасность аккумулятора и вы следите за новыми технологиями в этой области — MOVESPEED P07 стоит рассмотреть для покупки.

Как выбрать магнитный повербанк для iPhone

Перед заказом любого магнитного повербанка проверьте несколько вещей. Во-первых, убедитесь, что ваш чехол совместим с MagSafe. Толстые силиконовые чехлы без магнитов могут ослабить крепление, и повербанк будет отваливаться. Лучше всего работают оригинальные чехлы Apple и сторонние кейсы с пометкой MagSafe-compatible.

Во-вторых, не гонитесь за огромной ёмкостью. Повербанк на 10000 мАч весит ощутимо больше, чем модель на 5000 мАч, и если вы крепите его на заднюю панель iPhone — это дополнительная нагрузка на магниты. Для повседневного использования в городе 5000 мАч вполне достаточно, а 10000 мАч — это скорее вариант для поездок и путешествий. Кстати, если нужен повербанк помощнее для дачи или поездки за город, посмотрите наш обзор модели на 20 000 мАч. Такой аккумулятор подойдет для iPhone, iPad и даже MacBook.

В-третьих, обращайте внимание на мощность беспроводной зарядки. iPhone 16 поддерживает беспроводную зарядку MagSafe до 25 Вт, но на практике далеко не каждый повербанк способен выдать такую мощность. Если скорость зарядки для вас критична — выбирайте модели с Qi2 или Qi2.2, как Baseus из нашей подборки.