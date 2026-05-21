Моему iPhone 16 Plus — год, и у него 100% емкости аккумулятора. Как мне это удалось

Кирилл Пироженко

Год назад я купил iPhone 16 Plus. За это время я ни разу не менял свои привычки зарядки и не делал ничего сверхъестественного. Но когда недавно заглянул в настройки аккумулятора, увидел заветные 100% максимальной ёмкости. Ровно столько же, сколько было в первый день. Многие знакомые за такой же срок уже потеряли 3-5%, а кто-то и все 10%. Раньше мы рассказывали, как продлить жизнь аккумулятору iPhone и время работы от батареи, а теперь покажу результат на практике. Что именно помогло мне сохранить батарею в идеальном состоянии и почему это проще, чем кажется.

Делюсь советами, как сохранить емкость аккумулятора iPhone

Лимит зарядки iPhone: какой процент выбрать для батареи

Первое, что я сделал сразу после активации iPhone 16 Plus, — выставил лимит зарядки на 95%. В iOS эта функция появилась не так давно, и многие до сих пор о ней не знают или сознательно игнорируют. Мол, зачем я буду недополучать свои законные 5% ёмкости. На самом деле именно последние проценты зарядки от 95 до 100 больше всего изнашивают литий-ионный аккумулятор. Когда батарея находится на максимуме, химические процессы внутри неё протекают в стрессовом режиме. Постоянный заряд до 100% — это как держать воздушный шарик надутым до предела. Рано или поздно он начнёт терять форму.

Оказывается, штука действенная и на автономность практически не влияет

Выставить лимит можно в разделе Настройки — Аккумулятор — Состояние и зарядка аккумулятора — Лимит зарядки. Выбираете 95%, и с этого момента iPhone будет автоматически останавливать зарядку на этой отметке. В повседневном использовании разница между 100% и 95% практически незаметна. Зато за год я ограничился всего 248 циклами зарядки. Для сравнения, кто-то набирает такое значение за куда меньшее время. А ведь именно количество циклов напрямую влияет на деградацию аккумулятора. Не смогли найти нужные настройки или возникли проблемы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Какие зарядки и кабели можно использовать с iPhone

Второй важный момент — я всегда заряжал iPhone только проверенными и качественными аксессуарами. Никаких безымянных зарядок с маркетплейсов за 200 рублей, никаких кабелей из перехода. С первого дня я использовал то, что было под рукой: фирменные блоки питания Xiaomi, которые остались от предыдущего смартфона, и зарядные устройства Ugreen. Когда мне нужно было зарядиться в дороге, брал с собой магнитный пауэрбанк Ugreen для iPhone с соответствующим кабелем.

Пользуюсь вот такой зарядкой с экраном

Почему это важно. Дешёвые зарядные устройства часто выдают нестабильное напряжение и ток. Скачки тока и напряжения — прямой путь к ускоренному износу батареи. Фирменные блоки от Xiaomi и Ugreen сертифицированы и поддерживают все современные протоколы быстрой зарядки. Они корректно общаются с контроллером питания iPhone и подают ровно тот ток, который нужен устройству в конкретный момент. Это не маркетинг, а банальная электротехника. Качественная зарядка бережно относится к аккумулятору, а дешёвая может его убить за полгода.

И взял прикольный магнитный повербанк

Кабели тоже имеют значение. Повреждённый или некачественный кабель создаёт дополнительное сопротивление, из-за чего зарядка греется сильнее и протекает менее стабильно. Я использую оригинальные кабели Apple и кабели Ugreen с сертификацией MFi. Лишних расходов это не требует, потому что один хороший кабель служит годами, а дешёвые приходится менять каждые пару месяцев.

Как количество циклов зарядки влияет на батарею iPhone

Третий и, пожалуй, самый недооценённый фактор — это сам выбор модели. iPhone 16 Plus оснащён аккумулятором на 4674 мАч, что заметно больше, чем у стандартного iPhone 16. Эта разница на практике означает, что я заряжаю смартфон не каждый день. Обычно одной зарядки хватает на полтора дня активного использования: мессенджеры, социальные сети, просмотр видео, навигация. Бывают дни, когда телефон спокойно доживает до вечера следующего дня с приличным запасом.

Вот в таком состоянии находится мой аккумулятор

Чем реже вы заряжаете смартфон, тем меньше циклов он проходит за год. Тем медленнее изнашивается аккумулятор. Это простая математика, которую многие упускают при выборе телефона. Кто-то достигает моих 248 циклов за полгода, а мне на это потребовался целый год. Кстати, недавно мы проверяли, что стало с батареей iPhone после iOS 26, и результаты автономности оказались весьма показательными.

Так что если вы стоите перед выбором между обычной и Plus-моделью, подумайте не только о размере экрана. Подумайте о том, сколько циклов зарядки вы сэкономите за два-три года владения. Разница в долговечности батареи будет ощутимой. Хотите узнать про автономность iPhone ещё больше? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Беспроводная зарядка iPhone: как влияет на аккумулятор

Отдельно хочу развеять один популярный миф. С сентября прошлого года я перешёл на беспроводную зарядку MagSafe и пользуюсь ей каждый день. Ставлю iPhone на зарядку вечером, снимаю утром. И за всё это время состояние аккумулятора не изменилось. Никакого ускоренного износа.

С сентября каждый день заряжаю iPhone на такой зарядке

Многие боятся беспроводной зарядки, потому что когда-то читали, что она сильнее нагревает телефон и портит батарею. В теории нагрев действительно чуть больше, чем при проводной зарядке. Но на практике MagSafe спроектирован специально для iPhone и учитывает все особенности теплоотвода. Магниты обеспечивают точное позиционирование катушки, что минимизирует потери энергии и нагрев. А контроллер питания iPhone самостоятельно снижает мощность зарядки, если температура начинает расти. Подробнее об этом я рассказывал в обзоре — как я купил идеальную беспроводную зарядку для iPhone и пользуюсь ей с сентября.

Мой опыт за несколько месяцев ежедневного использования MagSafe подтверждает, что при грамотном подходе беспроводная зарядка абсолютно безопасна для здоровья батареи. Главное — использовать сертифицированную зарядку, а не дешёвую подделку.

Что делать, чтобы батарея iPhone медленнее изнашивалась

Сохранить 100% ёмкости аккумулятора iPhone за год — вполне реальная задача. Для этого не нужно танцевать с бубном или отказываться от удобных функций. Достаточно следовать простым правилам, которые я вывел для себя на практике.

Выставьте лимит зарядки на 95% в настройках iOS. Используйте только качественные зарядные устройства и кабели — необязательно покупать фирменные аксессуары Apple за безумные деньги, отлично подойдут проверенные бренды вроде Ugreen или фирменные блоки от других производителей. Выбирайте модель с большим аккумулятором, если есть такая возможность. И не бойтесь беспроводной зарядки MagSafe — она не вредит батарее.

Все эти правила работают не по отдельности, а в комплексе. Лимит зарядки снижает скорость деградации батареи, качественные аксессуары обеспечивают стабильный ток, большой аккумулятор сокращает количество циклов, а MagSafe просто добавляет удобства без вреда. 248 циклов за год и 100% ёмкости — лучшее доказательство того, что этот подход работает.

