Мой знакомый программист рассказал почему не переходит в мессенджер МАКС на самом деле

На выходных я общался со знакомым программистом — и он рассказал мне очень любопытную вещь про мессенджер МАКС. Нет, он не ругал его и не хвалил. Он просто объяснил, почему при всём желании не может полностью перейти на него из Telegram. И дело совсем не в привычке, не в политике и не в том, что кнопки не того цвета. Причина куда серьёзнее — и касается она не только программистов.



Какие ограничения есть у ботов в МАКС

Паренёк — разработчик со стажем, и к МАКС он относится спокойно. Мессенджер как мессенджер, говорит. Интерфейс понятный, сообщения доходят, звонки работают. В общем, для обычной переписки — вполне себе нормальное приложение. Казалось бы, бери и пользуйся. Тем более что государство активно продвигает МАКС: с 2026 года мессенджер предустанавливается на новые смартфоны, а интеграция с Госуслугами делает его привлекательным для массовой аудитории.

Но вот в чём загвоздка. У него в Telegram набралось под сотню ботов. Это не просто игрушки или прикольные штуки для скачивания музыки. Это рабочие инструменты: мониторинг серверов, уведомления из CI/CD, трекеры задач, генераторы отчётов, конвертеры файлов, напоминалки, автоматические бэкапы и даже бот, который парсит вакансии с нужными ключевыми словами. За несколько лет он выстроил вокруг себя целую автоматизированную экосистему — и всё это живёт в Telegram.

А теперь представьте, что в МАКС боты могут создавать только юридические лица и ИП, являющиеся резидентами Российской Федерации. Самозанятые, физические лица и нерезиденты к созданию ботов пока не допускаются. И на одну организацию можно завести максимум пять ботов. Для обычного пользователя это, может, и не проблема. Ну нет ботов — и ладно, вы же в чатик пришли общаться. Но для разработчика разница колоссальная. И дело не в капризах — а в том, как устроен современный рабочий процесс.

В Telegram любой человек может за пять минут создать бота через @BotFather. Получил токен — и вперёд, пиши логику на Python, Node.js или чём угодно. Никаких юридических заморочек, никакой модерации, никакой верификации через Госуслуги. Именно поэтому в Telegram существуют тысячи ботов на все случаи жизни — от проверки орфографии до управления умным домом. А ещё есть тестовая среда для отладки и поддержка deep linking — вещи, которых в МАКС пока попросту нет.

В МАКС же всё устроено иначе. Платформа явно ориентирована на бизнес-сегмент: бот должен пройти модерацию, у него автоматически генерируется ник по шаблону, а в карточке бота обязательно указывать данные организации и контакты поддержки. Для корпоративного использования это, может, и правильный подход — безопаснее, прозрачнее, меньше мошенничества. Но для разработчика, который привык собирать свои маленькие инструменты под конкретные задачи, это стена. Ты не можешь просто написать бота для себя и друзей — сначала оформи юрлицо.

Мой знакомый сравнил это с ситуацией, когда для публикации поста в блог нужно получить лицензию СМИ. Формально логика понятна, но на практике это убивает всю низовую экосистему.

Чего не хватает в МАКС после Telegram

Боты — главная, но не единственная претензия. Мой знакомый назвал ещё две вещи, которые его раздражают в повседневном использовании. И обе связаны с организацией чатов.

Первая — отсутствие полноценного архива чатов. В Telegram архив — это привычная штука. Смахнул чат влево, и он улетел в отдельную папку. Не мозолит глаза, но всегда под рукой. Причём можно настроить, чтобы чат оставался в архиве даже при входящем сообщении — очень удобно для каналов, которые вы читаете раз в неделю. В МАКС архивом по сути выступает главная страница приложения. Ну такое себе. Когда у вас десятки, а иногда и сотни чатов и каналов, это начинает мягко говоря раздражать.

Вторая проблема — навигация между папками на смартфоне. В Telegram вы можете переключаться между папками простым свайпом влево-вправо. Это стало настолько привычным жестом, что вы даже не задумываетесь о нём. Работа, Личное, Каналы, Боты — раз-два, и вы в нужном разделе. В МАКС папки тоже есть и отображаются вверху списка чатов, но быстро переключаться между ними свайпом не получится — приходится тапать по вкладке. Мелочь? Когда пользуешься мессенджером по несколько часов в день и постоянно прыгаешь между контекстами — уже нет.

Стоит ли переходить на МАКС

Я бы сказал так: МАКС — мессенджер с амбициями. Интеграция с Госуслугами, Цифровой ID, переводы через СБП, встроенный GigaChat — всё это звучит впечатляюще. Для обычного общения приложение работает нормально, а для кого-то даже удобнее Telegram благодаря привязке к государственным сервисам. Записаться к врачу, подтвердить возраст, перевести деньги — всё в одном месте.

Но если вы привыкли к экосистеме Telegram с ботами и автоматизациями, то пока придётся держать оба мессенджера. МАКС закрывает задачи общения и госсервисов, а Telegram — задачи автоматизации и разработки. Совмещать неудобно, но альтернативы пока нет.

Мой знакомый программист подвёл итог ёмко: мессенджер готов для пользователей, но не готов для разработчиков. И пока в МАКС не появится возможность создавать ботов без юрлица и не доработают мелкие, но раздражающие моменты в интерфейсе, значительная часть технической аудитории будет смотреть на него как на дополнительное приложение, а не как на замену Telegram.