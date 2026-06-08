Как установить МАКС на iPhone без App Store

Кирилл Пироженко

После удаления МАКС из App Store владельцы iPhone получили еще одну головную боль. Установить мессенджер из магазина нельзя, а нормально работающих обходных путей для добавления приложения на iOS просто нет. Но за последние дни кое-что изменилось: веб-версия МАКС полноценно заработала прямо в браузере iPhone. Я проверил всё на себе — и вход, и звонки, и добавление на рабочий стол. Рассказываю, что уже умеет браузерная версия, а чего в ней пока нет.

МАКС можно вернуть на айфон без апстора. Фото.

МАКС можно вернуть на айфон без апстора

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МАКС Web на iPhone: авторизация по номеру телефона

Главное изменение — это авторизация. Ещё недавно для входа в веб-версию требовался QR-код, который нужно было сканировать с другого устройства, где уже установлен МАКС. На айфоне без второго телефона это превращалось в тупик. Тем более, что на ПК МАКС тоже перестал нормально работать. Теперь всё иначе — вход по номеру телефона, как в обычном приложении. Вот что нужно сделать:

  1. Откройте в Safari и перейдите на web.max.ru.
  2. Если вас упорно перекидывает на приложение или не открывается страница авторизации, воспользуйтесь «Частным доступом».
    3. МАКС Web на iPhone: авторизация по номеру телефона. Начните вход под вашим номером телефона и дождитесь смс с кодом. Фото.

    Начните вход под вашим номером телефона и дождитесь смс с кодом

  3. На экране «С каким номером телефона хотите войти?» введите свой номер.
  4. При необходимости нажмите на флаг в поле ввода и выберите страну — нужен номер из России или из короткого списка доступных стран.
  5. Нажмите «Войти».
  6. Подтвердите, что вы не робот — поставьте галочку «Я не робот» в появившемся окне.
    7. МАКС Web на iPhone: авторизация по номеру телефона. Получите доступ к вашим чатам. Фото.

    Получите доступ к вашим чатам

  7. Дождитесь СМС с кодом и введите его.

После этого вы окажетесь внутри. У меня вся переписка подтянулась автоматически: чаты, каналы, избранное. Это логично — МАКС, как и большинство облачных мессенджеров, хранит историю на серверах, а не на устройстве. Никакого второго телефона и QR-кода больше не требуется.

Как добавить МАКС на рабочий стол айфона

Пользоваться мессенджером через адресную строку браузера неудобно. К счастью, веб-версию можно превратить в почти полноценное приложение с иконкой на рабочем столе. Делается это так:

Как добавить МАКС на рабочий стол айфона. МАКС можно добавить на рабочий стол для быстрого доступа. Фото.

МАКС можно добавить на рабочий стол для быстрого доступа

  1. Откройте web.max.ru в Safari и авторизуйтесь.
  2. Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели браузера.
  3. В появившемся меню выберите пункт «Добавить на экран Домой».
  4. Задайте имя ярлыка — по умолчанию там уже стоит MAX.
  5. Убедитесь, что переключатель «Открыть как веб-приложение» включён.
  6. Нажмите «Добавить».

После этого на рабочем столе появляется отдельная иконка на рабочем столе, которая открывает мессенджер в отдельном окне, без адресной строки и панелей Safari. Визуально это почти неотличимо от настоящего приложения из App Store.

Как добавить МАКС на рабочий стол айфона. Угадайте, где здесь приложение, а где веб-версия? Подсказка: приложение справа. Фото.

Угадайте, где здесь приложение, а где веб-версия? Подсказка: приложение справа

Важный момент: добавлять ярлык лучше именно через Safari. Этот браузер на iPhone корректнее работает с иконками на экране «Домой», авторизацией и системными ограничениями iOS. С Chrome или другими браузерами поведение может отличаться. Хотите первыми узнавать о таких рабочих способах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Работают ли звонки в МАКС Web на iPhone

Самое приятное открытие — это звонки. Я был уверен, что в браузере они работать не будут, но ошибся.

Работают ли звонки в МАКС Web на iPhone. В веб-версии работают звонки. Фото.

В веб-версии работают звонки

При первом вызове веб-версия запрашивает доступ к микрофону — появляется системное окно «Приложение web.max.ru запрашивает доступ к микрофону». Нажимаете «Разрешить», и дальше всё работает штатно. Аудио и видеозвонки проходят нормально. Pвук чистый, видео идёт, картинка собеседника и своя превьюшка на месте. Для веб-версии в браузере результат отличный.

А вот с уведомлениями пока беда. Push-уведомления о новых сообщениях не приходят. Это значит, что мессенджер придётся открывать вручную, чтобы проверить новые сообщения. Сворачивать его в фон и ждать, что прилетит оповещение, как в обычном приложении, не получится. Мы уже разбирали, почему не приходят уведомления в МАКС на айфоне и что с этим делать.

Работают ли звонки в МАКС Web на iPhone. Настройки для уведомлений уже есть, думаю, что заработают в ближайшее время. Фото.

Настройки для уведомлений уже есть, думаю, что заработают в ближайшее время

Думаю, это вопрос времени. Web Push на iOS работает только для сайтов, добавленных на рабочий стол как веб-приложение, и разработчикам МАКС просто нужно довести эту часть до ума. Технически ничего не мешает. Но на момент написания статьи уведомления не работают — учитывайте это. Не получается настроить или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Какие функции недоступны в МАКС Web на iPhone

Несмотря на то что браузерная версия закрывает большинство сценариев, один минус всё же есть, и для кого-то он окажется критичным.

В веб-версии нельзя создать цифровой ID. Эта функция в браузере пока просто отсутствует. Если цифровой идентификатор у вас уже создан в приложении, там он и останется. Но завести его с нуля через web.max.ru не выйдет, придётся искать устройство с полноценным приложением.

Подведём итог. Веб-версия МАКС на iPhone сегодня выглядит как рабочий и достаточный вариант для большинства. Вход по номеру телефона без QR-кода, иконка на рабочем столе, переписка, каналы, аудио и видеозвонки — всё это уже доступно прямо в браузере. Не хватает только пуш-уведомлений и возможности создать цифровой ID. Первое, скорее всего, подвезут в ближайших обновлениях. А пока — открываете Safari, заходите на web.max.ru и пользуетесь. Ну а если МАКС нужен именно для работы, есть и ещё один вариант, как держать его всегда под рукой.

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