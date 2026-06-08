Как установить МАКС на iPhone без App Store
После удаления МАКС из App Store владельцы iPhone получили еще одну головную боль. Установить мессенджер из магазина нельзя, а нормально работающих обходных путей для добавления приложения на iOS просто нет. Но за последние дни кое-что изменилось: веб-версия МАКС полноценно заработала прямо в браузере iPhone. Я проверил всё на себе — и вход, и звонки, и добавление на рабочий стол. Рассказываю, что уже умеет браузерная версия, а чего в ней пока нет.
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МАКС Web на iPhone: авторизация по номеру телефона
Главное изменение — это авторизация. Ещё недавно для входа в веб-версию требовался QR-код, который нужно было сканировать с другого устройства, где уже установлен МАКС. На айфоне без второго телефона это превращалось в тупик. Тем более, что на ПК МАКС тоже перестал нормально работать. Теперь всё иначе — вход по номеру телефона, как в обычном приложении. Вот что нужно сделать:
- Откройте в Safari и перейдите на web.max.ru.
- Если вас упорно перекидывает на приложение или не открывается страница авторизации, воспользуйтесь «Частным доступом».
- На экране «С каким номером телефона хотите войти?» введите свой номер.
- При необходимости нажмите на флаг в поле ввода и выберите страну — нужен номер из России или из короткого списка доступных стран.
- Нажмите «Войти».
- Подтвердите, что вы не робот — поставьте галочку «Я не робот» в появившемся окне.
- Дождитесь СМС с кодом и введите его.
После этого вы окажетесь внутри. У меня вся переписка подтянулась автоматически: чаты, каналы, избранное. Это логично — МАКС, как и большинство облачных мессенджеров, хранит историю на серверах, а не на устройстве. Никакого второго телефона и QR-кода больше не требуется.
Как добавить МАКС на рабочий стол айфона
Пользоваться мессенджером через адресную строку браузера неудобно. К счастью, веб-версию можно превратить в почти полноценное приложение с иконкой на рабочем столе. Делается это так:
- Откройте web.max.ru в Safari и авторизуйтесь.
- Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели браузера.
- В появившемся меню выберите пункт «Добавить на экран Домой».
- Задайте имя ярлыка — по умолчанию там уже стоит MAX.
- Убедитесь, что переключатель «Открыть как веб-приложение» включён.
- Нажмите «Добавить».
После этого на рабочем столе появляется отдельная иконка на рабочем столе, которая открывает мессенджер в отдельном окне, без адресной строки и панелей Safari. Визуально это почти неотличимо от настоящего приложения из App Store.
Важный момент: добавлять ярлык лучше именно через Safari. Этот браузер на iPhone корректнее работает с иконками на экране «Домой», авторизацией и системными ограничениями iOS. С Chrome или другими браузерами поведение может отличаться. Хотите первыми узнавать о таких рабочих способах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.
Работают ли звонки в МАКС Web на iPhone
Самое приятное открытие — это звонки. Я был уверен, что в браузере они работать не будут, но ошибся.
При первом вызове веб-версия запрашивает доступ к микрофону — появляется системное окно «Приложение web.max.ru запрашивает доступ к микрофону». Нажимаете «Разрешить», и дальше всё работает штатно. Аудио и видеозвонки проходят нормально. Pвук чистый, видео идёт, картинка собеседника и своя превьюшка на месте. Для веб-версии в браузере результат отличный.
А вот с уведомлениями пока беда. Push-уведомления о новых сообщениях не приходят. Это значит, что мессенджер придётся открывать вручную, чтобы проверить новые сообщения. Сворачивать его в фон и ждать, что прилетит оповещение, как в обычном приложении, не получится. Мы уже разбирали, почему не приходят уведомления в МАКС на айфоне и что с этим делать.
Думаю, это вопрос времени. Web Push на iOS работает только для сайтов, добавленных на рабочий стол как веб-приложение, и разработчикам МАКС просто нужно довести эту часть до ума. Технически ничего не мешает. Но на момент написания статьи уведомления не работают — учитывайте это. Не получается настроить или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.
Какие функции недоступны в МАКС Web на iPhone
Несмотря на то что браузерная версия закрывает большинство сценариев, один минус всё же есть, и для кого-то он окажется критичным.
В веб-версии нельзя создать цифровой ID. Эта функция в браузере пока просто отсутствует. Если цифровой идентификатор у вас уже создан в приложении, там он и останется. Но завести его с нуля через web.max.ru не выйдет, придётся искать устройство с полноценным приложением.
Подведём итог. Веб-версия МАКС на iPhone сегодня выглядит как рабочий и достаточный вариант для большинства. Вход по номеру телефона без QR-кода, иконка на рабочем столе, переписка, каналы, аудио и видеозвонки — всё это уже доступно прямо в браузере. Не хватает только пуш-уведомлений и возможности создать цифровой ID. Первое, скорее всего, подвезут в ближайших обновлениях. А пока — открываете Safari, заходите на web.max.ru и пользуетесь. Ну а если МАКС нужен именно для работы, есть и ещё один вариант, как держать его всегда под рукой.