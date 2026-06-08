Как установить МАКС на iPhone без App Store

После удаления МАКС из App Store владельцы iPhone получили еще одну головную боль. Установить мессенджер из магазина нельзя, а нормально работающих обходных путей для добавления приложения на iOS просто нет. Но за последние дни кое-что изменилось: веб-версия МАКС полноценно заработала прямо в браузере iPhone. Я проверил всё на себе — и вход, и звонки, и добавление на рабочий стол. Рассказываю, что уже умеет браузерная версия, а чего в ней пока нет.



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МАКС Web на iPhone: авторизация по номеру телефона

Главное изменение — это авторизация. Ещё недавно для входа в веб-версию требовался QR-код, который нужно было сканировать с другого устройства, где уже установлен МАКС. На айфоне без второго телефона это превращалось в тупик. Тем более, что на ПК МАКС тоже перестал нормально работать. Теперь всё иначе — вход по номеру телефона, как в обычном приложении. Вот что нужно сделать:

Откройте в Safari и перейдите на web.max.ru. Если вас упорно перекидывает на приложение или не открывается страница авторизации, воспользуйтесь «Частным доступом». На экране «С каким номером телефона хотите войти?» введите свой номер. При необходимости нажмите на флаг в поле ввода и выберите страну — нужен номер из России или из короткого списка доступных стран. Нажмите «Войти». Подтвердите, что вы не робот — поставьте галочку «Я не робот» в появившемся окне. Дождитесь СМС с кодом и введите его.

После этого вы окажетесь внутри. У меня вся переписка подтянулась автоматически: чаты, каналы, избранное. Это логично — МАКС, как и большинство облачных мессенджеров, хранит историю на серверах, а не на устройстве. Никакого второго телефона и QR-кода больше не требуется.

Как добавить МАКС на рабочий стол айфона

Пользоваться мессенджером через адресную строку браузера неудобно. К счастью, веб-версию можно превратить в почти полноценное приложение с иконкой на рабочем столе. Делается это так:

Откройте web.max.ru в Safari и авторизуйтесь. Нажмите кнопку «Поделиться» в нижней панели браузера. В появившемся меню выберите пункт «Добавить на экран Домой». Задайте имя ярлыка — по умолчанию там уже стоит MAX. Убедитесь, что переключатель «Открыть как веб-приложение» включён. Нажмите «Добавить».

После этого на рабочем столе появляется отдельная иконка на рабочем столе, которая открывает мессенджер в отдельном окне, без адресной строки и панелей Safari. Визуально это почти неотличимо от настоящего приложения из App Store.

Важный момент: добавлять ярлык лучше именно через Safari. Этот браузер на iPhone корректнее работает с иконками на экране «Домой», авторизацией и системными ограничениями iOS. С Chrome или другими браузерами поведение может отличаться. Хотите первыми узнавать о таких рабочих способах? Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС.

Работают ли звонки в МАКС Web на iPhone

Самое приятное открытие — это звонки. Я был уверен, что в браузере они работать не будут, но ошибся.

При первом вызове веб-версия запрашивает доступ к микрофону — появляется системное окно «Приложение web.max.ru запрашивает доступ к микрофону». Нажимаете «Разрешить», и дальше всё работает штатно. Аудио и видеозвонки проходят нормально. Pвук чистый, видео идёт, картинка собеседника и своя превьюшка на месте. Для веб-версии в браузере результат отличный.

А вот с уведомлениями пока беда. Push-уведомления о новых сообщениях не приходят. Это значит, что мессенджер придётся открывать вручную, чтобы проверить новые сообщения. Сворачивать его в фон и ждать, что прилетит оповещение, как в обычном приложении, не получится. Мы уже разбирали, почему не приходят уведомления в МАКС на айфоне и что с этим делать.

Думаю, это вопрос времени. Web Push на iOS работает только для сайтов, добавленных на рабочий стол как веб-приложение, и разработчикам МАКС просто нужно довести эту часть до ума. Технически ничего не мешает. Но на момент написания статьи уведомления не работают — учитывайте это. Не получается настроить или остались вопросы? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС, там вам точно помогут.

Какие функции недоступны в МАКС Web на iPhone

Несмотря на то что браузерная версия закрывает большинство сценариев, один минус всё же есть, и для кого-то он окажется критичным.

В веб-версии нельзя создать цифровой ID. Эта функция в браузере пока просто отсутствует. Если цифровой идентификатор у вас уже создан в приложении, там он и останется. Но завести его с нуля через web.max.ru не выйдет, придётся искать устройство с полноценным приложением.

Подведём итог. Веб-версия МАКС на iPhone сегодня выглядит как рабочий и достаточный вариант для большинства. Вход по номеру телефона без QR-кода, иконка на рабочем столе, переписка, каналы, аудио и видеозвонки — всё это уже доступно прямо в браузере. Не хватает только пуш-уведомлений и возможности создать цифровой ID. Первое, скорее всего, подвезут в ближайших обновлениях. А пока — открываете Safari, заходите на web.max.ru и пользуетесь. Ну а если МАКС нужен именно для работы, есть и ещё один вариант, как держать его всегда под рукой.