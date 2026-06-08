Как вернуть уведомления в МАКС на iPhone после удаления приложения из App Store

После того как Apple удалила мессенджер МАКС из App Store, владельцы iPhone получили неприятный побочный эффект: уведомления о новых сообщениях просто перестали приходить. Без действующих пуш-сертификатов Apple приложение больше не может достучаться до телефона, и о входящих вы узнаёте, только открыв МАКС вручную. Это особенно бесит, если мессенджер используется для работы или семейных чатов. Разработчик под ником ilcommm нашёл нестандартное решение. Он научился перенаправлять оповещения МАКС прямо в iMessage. Звучит странно, но способ рабочий.



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Сообщения МАКС на iPhone через iMessage

Идея простая и при этом изящная. Max2iMessage — это небольшое приложение для Mac, которое живёт в строке меню и следит за уведомлениями МАКС. Как только приходит новое сообщение, утилита упаковывает его в обычный iMessage и отправляет на ваш номер или почту Apple ID. Дальше срабатывает привычная магия Apple: оповещение приходит синхронно на iPhone, iPad и Apple Watch.

По сути, вы используете инфраструктуру самой Apple вместо заблокированных пушей МАКС. Текст сообщения тоже виден — это не просто значок «вам что-то пришло», а полноценное уведомление с содержимым. Решение пригодится всем, у кого после блокировки уведомления МАКС больше не приходят.

У приложения есть несколько приятных деталей. Оно умеет работать с несколькими аккаунтами МАКС и отправлять их на разные адреса iMessage. Вся обработка идёт локально на вашем Mac, а пароли от МАКС нигде не сохраняются. Первая публичная сборка весит всего 392 КБ и требует macOS 15.6 или новее.

Настройка уведомлений из МАКС на iPhone через Mac

Перед началом убедитесь, что на вашем Mac настроен и работает iMessage — именно через него пойдут все оповещения. Способ выручает в том числе тех, у кого МАКС перестал работать на iPhone и компьютере. Дальше действуйте по шагам.

Скачайте архив Max2iMessage-v1.0-macos.zip со страницы релиза на GitHub. Распакуйте его и перетащите Max2iMessage.app в папку «Программы». Запустите приложение — его иконка появится в строке меню macOS. Откройте настройки и укажите почту или номер телефона, привязанные к вашему iMessage. В конце настроек нажмите кнопку «Войти в МАКС». Авторизуйтесь в своём аккаунте. После входа статус сменится на Online. При первой пересылке macOS запросит разрешение Automation для приложения «Сообщения». Нажмите «Разрешить».

После этого проверьте связку. Попросите кого-нибудь написать вам в МАКС или отправьте сообщение с другого аккаунта. Через пару секунд оповещение должно прийти на iPhone как обычный iMessage. Если ничего не приходит, проверьте, что Mac не ушёл в сон, а в настройках приложения стоит статус Online.

Запуск приложения от неизвестного разработчика на Mac

Сборка подписана development-сертификатом и не прошла нотаризацию Apple. Поэтому при первом запуске macOS может заблокировать приложение и показать предупреждение о неизвестном разработчике. Пугаться не стоит — открыть утилиту можно вручную.

Откройте «Системные настройки» — «Конфиденциальность и безопасность». Пролистайте вниз до сообщения о заблокированном приложении и нажмите «Всё равно открыть». Либо проще: кликните по Max2iMessage.app правой кнопкой и выберите «Открыть».

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Что нужно знать перед настройкой уведомлений из МАКС через Mac

Минус у схемы ровно один, но существенный: Mac должен быть всегда включён. Max2iMessage пересылает уведомления, только пока приложение запущено и компьютер работает. Выключите или усыпите Mac — и оповещения остановятся. Тем, у кого дома постоянно крутится Mac mini или MacBook на зарядке, это не помеха. А вот владельцам единственного ноутбука придётся держать его активным.

В настройках есть гибкие параметры пересылки. Например, можно отключить уведомления групповых чатов, чтобы не получать поток из шумных бесед, и оставить только личные диалоги. Так уведомления остаются полезными, а не превращаются в спам.

Решение не идеальное и явно временное, но прямо сейчас это рабочий способ снова видеть сообщения МАКС на iPhone, не открывая приложение каждые пять минут. Пока официальные пуши не вернулись, такой костыль вполне выручает. А когда ситуация с МАКС в App Store изменится, утилиту можно будет просто удалить.

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