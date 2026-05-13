Нужно ли удалять VPN с iPhone — честный ответ
Вам наверняка попадались советы в духе «удалите VPN, и телефон будет работать лучше». Звучит логично — меньше приложений, меньше нагрузки. Но так ли это на самом деле? Недавно мы подробно разбирались, правда ли VPN ломает iPhone, и пришли к однозначному выводу. Сейчас расскажем, что на самом деле происходит с устройством и что делать, если российские приложения отказываются запускаться.
Как VPN влияет на iPhone
Начнём с главного: установка VPN-приложения на iPhone ни на что не влияет. Это обычная программа, которая лежит в памяти и никак не вмешивается в работу системы, пока вы её не запустите. Она не замедляет iOS, не сажает батарею и не перегревает устройство. Пока VPN выключен — его словно не существует.
Другое дело — активное VPN-соединение. Когда вы подключаетесь к VPN-серверу, весь трафик вашего iPhone начинает идти через зашифрованный туннель. Это действительно может повлиять на несколько вещей, но ни одна из них не является критичной.
Во-первых, увеличивается расход трафика. Шифрование добавляет к каждому пакету данных служебную информацию, из-за чего объём передаваемых данных вырастает примерно на 5–15%. Если у вас безлимитный тариф — вы этого даже не заметите. Если мобильный интернет ограничен, стоит иметь это в виду.
Во-вторых, может незначительно снизиться скорость интернета. Данные проходят дополнительный узел — VPN-сервер — и шифруются в обе стороны. На хороших платных сервисах разница почти незаметна. На бесплатных — может быть ощутимой, особенно если серверы перегружены.
В-третьих, при постоянно включённом VPN аккумулятор садится чуть быстрее из-за непрерывного шифрования и дешифрования трафика. Но речь идёт о дополнительных 3–5% расхода за день — это не та разница, из-за которой стоит отказываться от VPN.
Почему советуют удалить VPN и стоит ли это делать
В последнее время в интернете стало очень много страшилок про VPN. Якобы от него перегревается телефон, садится батарея за два часа и вообще смартфон может выйти из строя. Давайте разберёмся, откуда это взялось.
Люди действительно стали чаще жаловаться на перегрев и быстрый разряд батареи. Но виноват в этом не сам VPN, а некачественные бесплатные VPN-приложения. Некоторые из них работают в фоновом режиме агрессивнее, чем нужно, постоянно переподключаются к серверам, показывают рекламу и расходуют ресурсы устройства. Ставить знак равенства между такими приложениями и нормальным VPN-сервисом — всё равно что сравнивать шарлатана с врачом.
А ещё есть контекст, о котором многие забывают. С весны 2026 года Минцифры активно борется с использованием VPN в России. Крупнейшие компании — Сбер, Яндекс, Ozon, Wildberries, Авито и другие — получили рекомендации ограничить доступ к своим сервисам для пользователей с активным VPN. И многие эти рекомендации выполнили. Подробнее о том, как именно ведомство борется с VPN в России, мы рассказывали отдельно. На этом фоне появилось множество советов «просто удалите VPN», которые на самом деле не решают проблему, а лишь создают ложное ощущение безопасности.
Короткий ответ — нет, удалять VPN не нужно. Установленное VPN-приложение никак не влияет на работу вашего iPhone. Оно не вредит системе, не ломает другие приложения и не представляет угрозы для устройства. Всё, что нужно — научиться вовремя его выключать. Заходите в Сбербанк — отключите VPN. Открываете Ozon или Wildberries — тоже отключите. Закончили — включите обратно. Это единственное неудобство, и его можно полностью автоматизировать.
Приложения, которые не работают с VPN
Если у вас включён VPN с иностранным IP-адресом, ряд российских приложений может работать некорректно или не работать вообще. Мы составляли подробный список приложений, которые не работают с VPN на iPhone, но вот основные категории.
Маркетплейсы и доставка. Ozon при активном VPN показывает сообщение об ограничении доступа и просит отключить его. Wildberries предупреждает, что приложение может работать нестабильно. У части пользователей не загружаются карточки товаров и изображения.
Банковские приложения. Сбербанк Онлайн, Т-Банк, ВТБ и другие банки могут отказывать в доступе или работать с ошибками. Причём не всегда — это зависит от конкретного VPN-сервиса и сервера.
Сервисы Яндекса. Яндекс Пэй, Кинопоиск и другие продукты экосистемы тоже начали реагировать на VPN-подключения. Яндекс Браузер и Яндекс Карты, по данным исследователей, используют наибольшее количество методов обнаружения VPN.
Операторы связи. МТС, МегаФон и Билайн в своих приложениях рекомендуют отключить VPN для корректной работы.
Государственные сервисы. Госуслуги и некоторые правительственные сайты тоже могут не открываться при активном VPN.
Важный нюанс: блокировка касается именно приложений. Веб-версии тех же маркетплейсов и банков через браузер чаще всего работают с VPN без проблем. Так что, если срочно нужно зайти на Ozon, а выключать VPN не хочется — попробуйте через Safari. Кроме того, помните, что Apple удалила ряд VPN из App Store, поэтому заранее убедитесь, что ваш сервис ещё доступен.
Автоматическое отключение VPN для отдельных приложений
В iOS есть встроенное приложение «Команды», которое позволяет автоматизировать переключение VPN. Идея простая: VPN отключается, когда вы открываете определённое приложение. Вот как это настроить:
- Откройте приложение «Команды». Если удалили — скачайте заново из App Store, оно бесплатное.
- Нажмите «Добавить действие», в поиске введите «VPN» и выберите «Настроить VPN» (или «Настроить VPN-соединение» — зависит от вашего VPN-клиента).
- «Подключиться» замените на «Отключиться» и выберите ваш VPN из списка.
- Перейдите на вкладку «Автоматизация» внизу экрана и нажмите «+» в правом верхнем углу.
- Выберите «Приложение» из списка триггеров.
- Нажмите «Выбрать» и отметьте приложения, для которых нужно отключать VPN — например, Сбербанк, Ozon, Wildberries, Госуслуги.
- Поставьте галочку на «Немедленный запуск», чтобы всё работало автоматически.
- Поставьте галочку на «Открыто» и нажмите «Далее».
- Выберите из списка созданную ранее команду и сохраните автоматизацию.
На вкладке «Быстрые команды» нажмите на «+» в правом верхнем углу.
При желании можете создать вторую такую же автоматизацию, но уже для включения. Так VPN будет автоматически включаться обратно, когда вы выйдете из приложения.
Учтите, что не все VPN-клиенты поддерживают работу с «Командами». Проверьте заранее — если ваш сервис не появляется в списке действий, попробуйте другой клиент, который поддерживает автоматизацию iOS.
Быстрое включение и отключение VPN на iPhone
Если у вас iPhone 15 Pro, iPhone 16 или новее — есть ещё один удобный способ. На боковой кнопке действия (Action Button) можно настроить переключение VPN одним нажатием. Для этого зайдите в «Настройки» — «Кнопка действия». Пролистайте до варианта «Быстрая команда» и выберите созданную ранее команду для переключения VPN. Теперь одно нажатие боковой кнопки — и VPN включается или выключается. Подробнее об этом и других способах мы писали в отдельной инструкции — как быстро отключать VPN на iPhone.
Для более старых моделей можно использовать функцию Back Tap — двойное или тройное постукивание по задней панели iPhone. Откройте «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Сенсор» — «Касание» и назначьте двойное касание на включение VPN, а тройное — на отключение.
Удалять VPN с iPhone не нужно. Установленное приложение не влияет на iPhone — ни на скорость, ни на батарею, ни на стабильность системы. Единственное, что может измениться при активном соединении — немного вырастет расход трафика. Это нормально и не критично. А вот для российских приложений VPN лучше отключать. Маркетплейсы, банки, сервисы Яндекса и операторы связи начали блокировать доступ пользователям с иностранным IP. Ситуация нестабильная — какие-то сервисы работают с одними VPN, но не работают с другими. Поэтому самый надёжный вариант — настроить автоматизацию через «Команды» и забыть об этой проблеме.