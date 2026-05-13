Нужно ли удалять VPN с iPhone — честный ответ

Вам наверняка попадались советы в духе «удалите VPN, и телефон будет работать лучше». Звучит логично — меньше приложений, меньше нагрузки. Но так ли это на самом деле? Недавно мы подробно разбирались, правда ли VPN ломает iPhone, и пришли к однозначному выводу. Сейчас расскажем, что на самом деле происходит с устройством и что делать, если российские приложения отказываются запускаться.



Как VPN влияет на iPhone

Начнём с главного: установка VPN-приложения на iPhone ни на что не влияет. Это обычная программа, которая лежит в памяти и никак не вмешивается в работу системы, пока вы её не запустите. Она не замедляет iOS, не сажает батарею и не перегревает устройство. Пока VPN выключен — его словно не существует.

Другое дело — активное VPN-соединение. Когда вы подключаетесь к VPN-серверу, весь трафик вашего iPhone начинает идти через зашифрованный туннель. Это действительно может повлиять на несколько вещей, но ни одна из них не является критичной.

Во-первых, увеличивается расход трафика. Шифрование добавляет к каждому пакету данных служебную информацию, из-за чего объём передаваемых данных вырастает примерно на 5–15%. Если у вас безлимитный тариф — вы этого даже не заметите. Если мобильный интернет ограничен, стоит иметь это в виду.

Во-вторых, может незначительно снизиться скорость интернета. Данные проходят дополнительный узел — VPN-сервер — и шифруются в обе стороны. На хороших платных сервисах разница почти незаметна. На бесплатных — может быть ощутимой, особенно если серверы перегружены.

В-третьих, при постоянно включённом VPN аккумулятор садится чуть быстрее из-за непрерывного шифрования и дешифрования трафика. Но речь идёт о дополнительных 3–5% расхода за день — это не та разница, из-за которой стоит отказываться от VPN.

Почему советуют удалить VPN и стоит ли это делать

В последнее время в интернете стало очень много страшилок про VPN. Якобы от него перегревается телефон, садится батарея за два часа и вообще смартфон может выйти из строя. Давайте разберёмся, откуда это взялось.

Люди действительно стали чаще жаловаться на перегрев и быстрый разряд батареи. Но виноват в этом не сам VPN, а некачественные бесплатные VPN-приложения. Некоторые из них работают в фоновом режиме агрессивнее, чем нужно, постоянно переподключаются к серверам, показывают рекламу и расходуют ресурсы устройства. Ставить знак равенства между такими приложениями и нормальным VPN-сервисом — всё равно что сравнивать шарлатана с врачом.

А ещё есть контекст, о котором многие забывают. С весны 2026 года Минцифры активно борется с использованием VPN в России. Крупнейшие компании — Сбер, Яндекс, Ozon, Wildberries, Авито и другие — получили рекомендации ограничить доступ к своим сервисам для пользователей с активным VPN. И многие эти рекомендации выполнили. Подробнее о том, как именно ведомство борется с VPN в России, мы рассказывали отдельно. На этом фоне появилось множество советов «просто удалите VPN», которые на самом деле не решают проблему, а лишь создают ложное ощущение безопасности.

Короткий ответ — нет, удалять VPN не нужно. Установленное VPN-приложение никак не влияет на работу вашего iPhone. Оно не вредит системе, не ломает другие приложения и не представляет угрозы для устройства. Всё, что нужно — научиться вовремя его выключать. Заходите в Сбербанк — отключите VPN. Открываете Ozon или Wildberries — тоже отключите. Закончили — включите обратно. Это единственное неудобство, и его можно полностью автоматизировать.

Приложения, которые не работают с VPN

Если у вас включён VPN с иностранным IP-адресом, ряд российских приложений может работать некорректно или не работать вообще. Мы составляли подробный список приложений, которые не работают с VPN на iPhone, но вот основные категории.

Маркетплейсы и доставка. Ozon при активном VPN показывает сообщение об ограничении доступа и просит отключить его. Wildberries предупреждает, что приложение может работать нестабильно. У части пользователей не загружаются карточки товаров и изображения.

Банковские приложения. Сбербанк Онлайн, Т-Банк, ВТБ и другие банки могут отказывать в доступе или работать с ошибками. Причём не всегда — это зависит от конкретного VPN-сервиса и сервера.

Сервисы Яндекса. Яндекс Пэй, Кинопоиск и другие продукты экосистемы тоже начали реагировать на VPN-подключения. Яндекс Браузер и Яндекс Карты, по данным исследователей, используют наибольшее количество методов обнаружения VPN.

Операторы связи. МТС, МегаФон и Билайн в своих приложениях рекомендуют отключить VPN для корректной работы.

Государственные сервисы. Госуслуги и некоторые правительственные сайты тоже могут не открываться при активном VPN.

Важный нюанс: блокировка касается именно приложений. Веб-версии тех же маркетплейсов и банков через браузер чаще всего работают с VPN без проблем. Так что, если срочно нужно зайти на Ozon, а выключать VPN не хочется — попробуйте через Safari. Кроме того, помните, что Apple удалила ряд VPN из App Store, поэтому заранее убедитесь, что ваш сервис ещё доступен.

Автоматическое отключение VPN для отдельных приложений

В iOS есть встроенное приложение «Команды», которое позволяет автоматизировать переключение VPN. Идея простая: VPN отключается, когда вы открываете определённое приложение. Вот как это настроить:

Откройте приложение «Команды». Если удалили — скачайте заново из App Store, оно бесплатное. На вкладке «Быстрые команды» нажмите на «+» в правом верхнем углу. Нажмите «Добавить действие», в поиске введите «VPN» и выберите «Настроить VPN» (или «Настроить VPN-соединение» — зависит от вашего VPN-клиента). «Подключиться» замените на «Отключиться» и выберите ваш VPN из списка. Перейдите на вкладку «Автоматизация» внизу экрана и нажмите «+» в правом верхнем углу. Выберите «Приложение» из списка триггеров. Нажмите «Выбрать» и отметьте приложения, для которых нужно отключать VPN — например, Сбербанк, Ozon, Wildberries, Госуслуги. Поставьте галочку на «Немедленный запуск», чтобы всё работало автоматически. Поставьте галочку на «Открыто» и нажмите «Далее». Выберите из списка созданную ранее команду и сохраните автоматизацию.

При желании можете создать вторую такую же автоматизацию, но уже для включения. Так VPN будет автоматически включаться обратно, когда вы выйдете из приложения.

Учтите, что не все VPN-клиенты поддерживают работу с «Командами». Проверьте заранее — если ваш сервис не появляется в списке действий, попробуйте другой клиент, который поддерживает автоматизацию iOS.

Быстрое включение и отключение VPN на iPhone

Если у вас iPhone 15 Pro, iPhone 16 или новее — есть ещё один удобный способ. На боковой кнопке действия (Action Button) можно настроить переключение VPN одним нажатием. Для этого зайдите в «Настройки» — «Кнопка действия». Пролистайте до варианта «Быстрая команда» и выберите созданную ранее команду для переключения VPN. Теперь одно нажатие боковой кнопки — и VPN включается или выключается. Подробнее об этом и других способах мы писали в отдельной инструкции — как быстро отключать VPN на iPhone.

Для более старых моделей можно использовать функцию Back Tap — двойное или тройное постукивание по задней панели iPhone. Откройте «Настройки» — «Универсальный доступ» — «Сенсор» — «Касание» и назначьте двойное касание на включение VPN, а тройное — на отключение.

Удалять VPN с iPhone не нужно. Установленное приложение не влияет на iPhone — ни на скорость, ни на батарею, ни на стабильность системы. Единственное, что может измениться при активном соединении — немного вырастет расход трафика. Это нормально и не критично. А вот для российских приложений VPN лучше отключать. Маркетплейсы, банки, сервисы Яндекса и операторы связи начали блокировать доступ пользователям с иностранным IP. Ситуация нестабильная — какие-то сервисы работают с одними VPN, но не работают с другими. Поэтому самый надёжный вариант — настроить автоматизацию через «Команды» и забыть об этой проблеме.