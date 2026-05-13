Safari на iPhone: 5 секретов, которые должен знать каждый владелец

Safari на iPhone устроен так, что большинство полезных функций спрятаны за долгим нажатием или жестом, о котором никто не рассказывает. Казалось бы, браузер от Apple все знают вдоль и поперёк — но стоит копнуть глубже, и оказывается, что даже опытные пользователи упускают приёмы, которые реально экономят время. Кстати, если у вас iPhone с экраном 120 Гц, обязательно включите плавную прокрутку в Safari — разница заметна сразу. Ниже — несколько полезных приёмов, которые вам точно пригодятся.



Посмотреть ссылку в Safari на iPhone без перехода

Классическая ситуация: читаете статью, видите ссылку и не понимаете, куда она ведёт. Тапнуть страшно — потеряете место в тексте, а потом придётся искать, где остановились. Решение — долгое нажатие на ссылку. Появится миниатюра страницы, по которой можно понять, стоит туда переходить или нет. Это особенно удобно, когда ссылка замаскирована под короткий текст вроде «тут» или «подробнее» — вы сразу видите, что за ней скрывается.

Чтобы закрыть превью, достаточно свайпнуть вниз или тапнуть рядом — вы останетесь на исходной странице. Под превью прячутся ещё две полезные опции: Copy Link копирует адрес без перехода, а Open in Background открывает страницу в соседней вкладке, чтобы вернуться к ней позже. Кстати, в Safari есть ещё одна неочевидная функция — можно отправить ссылку на конкретный текст в статье, а не на всю страницу целиком.

Быстро вернуться в начало страницы на iPhone

Если пролистали ленту далеко вниз, не нужно листать обратно вручную. Тап по верхней строке статуса — там, где часы и индикатор батареи — мгновенно прокручивает страницу в самое начало. Один тап вместо десяти свайпов — экономия нескольких секунд каждый раз.

Главный бонус: жест работает почти везде в iOS, не только в Safari. Так же можно вернуться к началу альбома в «Фото», к свежим письмам в «Почте» или к верху списка в «Настройках». Это системный жест, который Apple встроила в саму iOS, поэтому он поддерживается в абсолютном большинстве приложений — как встроенных, так и сторонних.

На iPhone с Dynamic Island нужно целиться чуть в сторону от выреза, иначе сработает он, а не прокрутка. Лучше всего тапать ближе к правому или левому краю строки статуса — так вы точно не промахнётесь. На старых моделях с чёлкой проблемы нет — можно нажимать по любой точке.

Закрытая вкладка в Safari на iPhone: как вернуть страницу

Закрыли не ту вкладку — и не помните, что там было? В Safari есть быстрый способ вернуть её, и для этого не нужно лезть в историю.

Откройте экран со списком вкладок (иконка с двумя квадратами). Нажмите и удерживайте кнопку + внизу. Появится список недавно закрытых вкладок — выберите нужную.

Safari восстановит не только саму страницу, но и историю переходов внутри вкладки — кнопки «назад» и «вперёд» будут работать так, будто вкладку никто не закрывал. На Mac жест тот же: клик с удержанием по кнопке «+». Список хранится какое-то время, но лучше не затягивать — через несколько дней самые старые записи исчезнут.

Если вы привыкли работать с большим количеством вкладок, попробуйте включить компактную панель вкладок на iPad или Mac — она экономит место и делает навигацию удобнее.

Поиск слова на странице в Safari на iPhone

Когда нужно найти конкретное слово или фразу в длинной статье, помогает функция Найти на странице. Самый короткий путь — открыть меню «Поделиться» и пролистать вниз до пункта поиска по странице. Он находится не на самом виду, поэтому многие даже не подозревают о его существовании.

Есть и более быстрый вариант: выделите слово в тексте и в всплывающем меню выберите Find Selection. Safari сразу покажет, сколько раз эта фраза встречается на странице, и подсветит все совпадения жёлтым цветом. Стрелками можно перемещаться между ними — удобно, чтобы быстро просканировать длинный документ.

Этот приём полезен не только для чтения. Если вы редактируете свой текст прямо в браузере, можно проверить, не злоупотребляете ли каким-нибудь словом или знаком препинания. Например, поиск по запятой покажет, не превратился ли ваш текст в одно бесконечное предложение.

Ещё один совет для тех, кто много читает в Safari: обязательно настройте блокировку рекламы — страницы будут загружаться быстрее, а читать станет гораздо комфортнее.

Открытие ссылки из приложения сразу в Safari

Иногда нужно скопировать ссылку на то, что вы смотрите в приложении, но разработчики не предусмотрели для этого кнопки. Контент открывается во встроенном WebView, а опции «Скопировать ссылку» нигде нет. На этот случай есть команда Open in Safari — короткая команда, которая открывает текущий контент в браузере, откуда уже можно нормально скопировать адрес.

После добавления он появляется в меню «Поделиться». Нужен он не каждый день — в большинстве приложений ссылку и так можно скопировать сверху того же меню. Но в редких случаях, когда никакого другого способа нет, ярлык выручает. Особенно это актуально для некоторых новостных приложений и агрегаторов, которые открывают статьи внутри себя и прячут адресную строку.

Добавить ярлык можно через приложение «Команды». Достаточно создать простую автоматизацию с одним действием — «Открыть URL в Safari». После этого команда будет доступна из любого приложения через системное меню «Поделиться».