Новые фичи iOS 27 слили за месяц до анонса: новая камера, Safari, Погода и откат Liquid Glass

До выхода iOS 27 остается меньше месяца и появляются все новые и более интересные утечки о том, какие изменения Apple готовит в iOS 27. Главное — приложение «Камера» станет настраиваемым, а часть спорных решений из Liquid Glass компания откатывает обратно. Официально систему покажут на WWDC 8 июня, а среди других нововведений iOS 27 — возможность заменить Apple Intelligence на сторонние ИИ-модели.



Новые настройки камеры на iPhone в iOS 27

Самое заметное изменение касается камеры. Пользователи сами выберут элементы интерфейса — вспышку, экспозицию, таймер, глубину резкости, фотостили и разрешение. Эти кнопки в Apple называют виджетами и позволяют располагать их сверху интерфейса в любом порядке.

Выбирать виджеты можно будет из прозрачной панели, которая выезжает снизу. Они разбиты на категории: базовые, ручные настройки и системные параметры. У режимов фото и видео будут свои наборы, а к ним добавится новый режим Siri — в него встроят функции Visual Intelligence, которые сейчас доступны через кнопку «Камера» или кнопку «Действие».

Важный момент: привычный интерфейс никуда не денется. Apple сохранит текущую раскладку с быстрыми кнопками вспышки, Live Photos и ночного режима как стандартную. Настраиваемый вариант будет доступен как отдельный продвинутый режим — он рассчитан на тех, кто снимает много и осознанно.

Ещё одна перестановка: блок со всеми настройками камеры, который сейчас вызывается из правого верхнего угла, переедет вправо от кнопки спуска. Появятся новые варианты сетки и уровня горизонта.

Как изменятся Safari и приложение Погода на iPhone

В приложении «Погода» появится отдельная панель Conditions для переключения между температурой, осадками и ветром. По сути это тот же интерфейс, который сейчас открывается при тапе по одному из погодных модулей — только вынесенный наружу.

Safari получит обновлённую стартовую страницу. Сверху появятся четыре вкладки для быстрого переключения между избранным, закладками, списком для чтения и историей. Это не революция, но навигация по сохранённым ссылкам станет быстрее — сейчас за каждой из этих секций приходится лезть в отдельное меню. Кстати, iPhone в iOS 27 научится превращать бумажные билеты и абонементы в электронные.

Liquid Glass в iOS 27: как Apple изменит дизайн iPhone

Любопытная деталь — системные изменения дизайна. В Apple Music, Podcasts, News и Apple TV нижнюю панель навигации переделают: поиск снова объединят с разделами. Когда Apple представила Liquid Glass (новый стиль интерфейса с эффектом стекла), поиск вынесли в отдельный элемент — и судя по утечке, компания возвращается к прежней единой панели.

Если вы пользовались macOS Tahoe 26, идея Liquid Glass знакома: прозрачные слои, размытия, акцент на «стеклянности». Сам стиль остаётся, но Apple, похоже, прислушалась к жалобам на навигацию.

Накопилось в iOS 27 и несколько небольших изменений:

экранная клавиатура получит новую анимацию — клавиши будут выезжать снизу;

— клавиши будут выезжать снизу; при настройке домашнего экрана появятся кнопки отмены и повтора действий — удобно, если случайно перетащили иконку или удалили виджет;

— удобно, если случайно перетащили иконку или удалили виджет; обновлённая логика виджетов в самой «Камере».

Это как раз те правки, которые не выносят на сцену WWDC, но в повседневном использовании ощущаются сильнее громких функций.

Дата выхода iOS 27

Apple проведёт презентацию iOS 27 на WWDC 8 июня. До этого момента всё, что мы знаем, — это утечка Bloomberg, а не подтверждённые факты. Финальный набор функций может отличаться, а часть изменений Apple способна перенести на более поздние обновления.

Если вы много снимаете на iPhone — следить точно стоит: настраиваемая камера с режимом Siri и Visual Intelligence выглядит как самое полезное из предполагаемого. Тем более что новая Siri в iOS 27 превратит AirPods из простых наушников в полноценного ассистента. Тем, кто пользуется iPhone в режиме «позвонить, написать, открыть карту», ничего критичного утечка не обещает — можно спокойно дождаться релиза осенью и обновляться без спешки.