Оплата VK Музыки на iPhone в 2026 году: что изменилось и как платить не через Apple

Многие владельцы iPhone привыкли оплачивать подписку на VK Музыку прямо со счёта мобильного телефона. Это было удобно: ни карт, ни лишних действий. Но с 1 апреля 2026 года этот способ перестал работать. МТС и Билайн отключили списание в пользу Apple по распоряжению Минцифры. Рассказываем, что делать, если подписка слетела, и как оплатить VK Музыку банковской картой напрямую.



Почему перестала работать оплата с мобильного счёта на iPhone

До апреля 2026 года абоненты МТС и Билайн могли привязать свой номер к Apple ID и оплачивать любые подписки в App Store прямо с баланса телефона. VK Музыка не была исключением: деньги списывались автоматически, и никаких проблем не возникало.

Всё изменилось после совещания в Минцифры 28 марта. Операторы получили указание отключить механизм carrier billing для Apple. С 1 апреля оплата со счёта мобильного телефона перестала проходить.

Причин называют две. Первая: давление на Apple с целью вернуть в App Store удалённые российские приложения. Вторая: борьба с VPN-сервисами, которые активно оплачивались именно через мобильный счёт.

Отменить подписку на VK Музыку, оформленную через Apple ID

Если ваша подписка на VK Музыку оплачивалась с мобильного счёта, первым делом нужно её отменить. Иначе система будет раз за разом пытаться списать деньги способом, который больше не работает. Это может привести к блокировке подписки и ошибкам при попытке оформить новую.

Вот что нужно сделать:

Откройте «Настройки» на iPhone. Нажмите на своё имя в самом верху — это раздел Apple ID. Перейдите в «Подписки». Найдите в списке VK Музыку и нажмите на неё. Нажмите «Отменить подписку» и подтвердите действие.

После отмены подписка будет действовать до конца оплаченного периода. Музыка не пропадёт мгновенно: у вас останется доступ до даты следующего списания. Но продлеваться она уже не будет.

Оплатить VK Музыку на iPhone банковской картой

Теперь самое важное. После отмены старой подписки через Apple ID можно оформить новую — уже с оплатой российской банковской картой. И для этого не нужно менять регион Apple ID или покупать подарочные карты.

Делается всё прямо в приложении:

Откройте приложение «VK Музыка» на iPhone. В левом верхнем углу нажмите на иконку профиля. Нажмите на строку «Подписка на VK Музыку». Дождитесь загрузки страницы — это может занять несколько секунд. Выберите тариф и оплатите банковской картой.

Вам понадобится ввести номер карты, срок действия и CVV-код. После этого на телефон придёт SMS с кодом подтверждения от банка. Вводите код — и подписка активируется. В сообщениях ВКонтакте придёт чек об оплате.

Сколько стоит подписка на VK Музыку в 2026 году

Актуальные тарифы VK Музыки на 2026 год: базовая подписка обойдётся в 199 рублей в месяц. Есть годовой тариф — 1 699 рублей, что заметно выгоднее помесячной оплаты. Для студентов действует сниженная цена: 99 рублей в месяц. Также доступен комбинированный тариф VK Музыка + Wink за 299 рублей в месяц.

Кстати, если вы давно не оформляли подписку на VK Музыку, то у вас есть шанс получить бесплатный месяц использования. У меня последняя была год или полтора назад и теперь при входе в приложение мне предлагают вот такой небольшой бонус.

Что важно знать об оплате VK Музыки без App Store

Оплата банковской картой через приложение VK Музыка — это не обходной путь и не лайфхак. Это штатный способ оплаты, который работал и раньше. Просто многие о нём не знали, потому что списание с мобильного счёта было удобнее.

Ещё один вариант: оформить подписку через мобильный браузер на сайте music.vk.com. Там тоже можно оплатить картой или через VK Pay. Это пригодится, если в приложении возникнут какие-то ошибки.

Читайте также: Сколько будет стоить iPhone 18 Pro: новые подробности о цене смартфонов Apple 2026

Главное: не путайте подписку через App Store и подписку напрямую через VK. Если вы оформите подписку картой в приложении VK Музыка, она будет управляться через ваш аккаунт ВКонтакте, а не через раздел «Подписки» в настройках iPhone. Отменять её тоже нужно будет через VK, а не через Apple.