Вернётся ли MAX в App Store и когда это может произойти

После того как Apple назвала причину удаления МАКС из App Store, у многих появился логичный вопрос: это навсегда или приложение всё-таки вернут? Однозначного ответа компания не дала, но история подобных кейсов есть, и она довольно показательная. Разберём без слухов и домыслов, как Apple обычно возвращает приложения, сколько это занимает времени и какие у МАКС реальные шансы снова появиться в каталоге.



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Как приложение может вернуться в App Store после удаления

Механика тут простая. Если приложение убрали из-за технической проблемы или спора по правилам, разработчик исправляет нарушение, отправляет обновление на проверку — и приложение возвращается в каталог. Так работает обычная модерация: нашли спорную функцию, удалили из описания трекеры, переписали политику конфиденциальности, и всё, можно жить дальше.

Классический пример — история 2014 года. Тогда фирменное приложение «ВКонтакте» тоже внезапно пропало из App Store, причём Apple, как и сейчас, ничего не объяснила. Но уже через несколько часов сервис вернулся в каталог. По датам публикации было видно, что вернули ту же версию, что и убрали. То есть это был рабочий спор, который быстро уладили.

А вот с санкциями всё иначе. Когда приложение удаляют по юридическим основаниям, обновление не поможет — менять в коде просто нечего. Пока действует ограничение, Apple не имеет права держать продукт в магазине, и никакой апдейт это не отменит. Именно об этом компания сказала в комментарии BBC: МАКС убрали в рамках соблюдения санкционных правил, и это напрямую влияет на то, что теперь будет с приложением.

Через сколько приложение может снова появиться в App Store

Если коротко — от нескольких часов до бесконечности. Всё снова упирается в причину.

Технические истории решаются быстро. Тот же кейс с «ВКонтакте» в 2014 году занял буквально часы. Споры по правилам App Store обычно закрываются за несколько дней: пока разработчик правит замечания, пока Apple проверяет обновление. Это рутина, через которую проходят тысячи приложений.

Санкционные удаления живут по другим законам. Здесь нет дедлайна и нет понятной процедуры возврата — всё зависит от внешних факторов, на которые ни Apple, ни разработчик повлиять не могут. В сентябре 2022 года Apple удалила из App Store все приложения экосистемы VK как раз из-за британских санкций против акционеров и менеджмента холдинга. Тогда тоже отвалились пуши, тоже было непонятно, что делать дальше — кстати, у нынешних пользователей МАКС перестают приходить уведомления о сообщениях ровно по той же схеме.

Интересный нюанс: в октябре 2022 года приложения VK все же вернулись в каталог. Такие развороты мы разбираем первыми, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

За что Apple удаляет приложения из App Store

Чтобы оценить шансы МАКС трезво, полезно понимать, за что вообще приложения вылетают из каталога. Причин несколько, и они принципиально разные по «лечению».

Самая частая — нарушение правил App Store . Сюда попадают скрытые подписки, обман пользователей, нерабочие функции, проблемы с приватностью и сбор данных без согласия. Лечится обновлением.

. Сюда попадают скрытые подписки, обман пользователей, нерабочие функции, проблемы с приватностью и сбор данных без согласия. Лечится обновлением. Вторая категория — вопросы безопасности . Если в приложении находят уязвимости или подозрительную активность, Apple может убрать его до выяснения. По похожему сценарию в апреле 2026 года из App Store пропал альтернативный клиент Telegram под названием Telega — в нём эксперты нашли набор уязвимостей.

. Если в приложении находят уязвимости или подозрительную активность, Apple может убрать его до выяснения. По похожему сценарию в апреле 2026 года из App Store пропал альтернативный клиент Telegram под названием Telega — в нём эксперты нашли набор уязвимостей. Третья и самая тяжёлая — юридические и санкционные основания. Здесь Apple действует не как модератор, а как компания, обязанная соблюдать законы. И возврат зависит уже не от строчек кода, а от политики и санкционных списков.

МАКС попал в третью категорию — самый сложный для разрешения сценарий из всех. Реакция в России на это была резкой: глава Ростелекома назвал Apple врагами России.

Какие шансы у MAX снова появиться в App Store

Сложу всё вместе. Apple официально связала удаление с санкциями, а не с технической претензией. Значит, обновлением проблему не закрыть, сменой региона Apple ID — тоже, ведь приложение убрали сразу из всех магазинов, а не только из российского.

Прямой исторический аналог — приложения VK, которые после санкционного удаления то возвращались, то снова исчезали и в итоге так и не закрепились в каталоге. То же касается «Сбера»: его удалили на фоне санкций, и обратно он не вернулся. Так что предполагать стремительное возвращение МАКС было бы наивно.

Теоретическое окно всё же есть. Если санкционный статус изменится или приложение перевыпустят под другим юрлицом и названием — лазейка появится. Такие манёвры в России уже отрабатывали, когда банки и сервисы под санкциями выходили в App Store под новыми именами. Но это сценарий «возможно когда-нибудь», а не «на следующей неделе».

Практический вывод: не удаляйте МАКС с iPhone, если он вам нужен — переустановить его через App Store сейчас нельзя, и быстрого возвращения ждать не стоит. На горизонте ближайших месяцев расклад такой: установленное приложение продолжает работать без пушей и обновлений, а новый официальный путь установки на iOS появится не раньше, чем разрешится санкционный вопрос. Остались вопросы или хотите поспорить о перспективах МАКС? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там обсудим.