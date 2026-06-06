Вернётся ли MAX в App Store и когда это может произойти

Кирилл Пироженко

После того как Apple назвала причину удаления МАКС из App Store, у многих появился логичный вопрос: это навсегда или приложение всё-таки вернут? Однозначного ответа компания не дала, но история подобных кейсов есть, и она довольно показательная. Разберём без слухов и домыслов, как Apple обычно возвращает приложения, сколько это занимает времени и какие у МАКС реальные шансы снова появиться в каталоге.

Может ли наш любимый мессенджер вернуться в App Store?. Фото.

Может ли наш любимый мессенджер вернуться в App Store?

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Как приложение может вернуться в App Store после удаления

Механика тут простая. Если приложение убрали из-за технической проблемы или спора по правилам, разработчик исправляет нарушение, отправляет обновление на проверку — и приложение возвращается в каталог. Так работает обычная модерация: нашли спорную функцию, удалили из описания трекеры, переписали политику конфиденциальности, и всё, можно жить дальше.

Как приложение может вернуться в App Store после удаления. При переходе на страницу загрузки МАКС вас ждет вот такое уведомление. Фото.

При переходе на страницу загрузки МАКС вас ждет вот такое уведомление

Классический пример — история 2014 года. Тогда фирменное приложение «ВКонтакте» тоже внезапно пропало из App Store, причём Apple, как и сейчас, ничего не объяснила. Но уже через несколько часов сервис вернулся в каталог. По датам публикации было видно, что вернули ту же версию, что и убрали. То есть это был рабочий спор, который быстро уладили.

А вот с санкциями всё иначе. Когда приложение удаляют по юридическим основаниям, обновление не поможет — менять в коде просто нечего. Пока действует ограничение, Apple не имеет права держать продукт в магазине, и никакой апдейт это не отменит. Именно об этом компания сказала в комментарии BBC: МАКС убрали в рамках соблюдения санкционных правил, и это напрямую влияет на то, что теперь будет с приложением.

Через сколько приложение может снова появиться в App Store

Если коротко — от нескольких часов до бесконечности. Всё снова упирается в причину.

Технические истории решаются быстро. Тот же кейс с «ВКонтакте» в 2014 году занял буквально часы. Споры по правилам App Store обычно закрываются за несколько дней: пока разработчик правит замечания, пока Apple проверяет обновление. Это рутина, через которую проходят тысячи приложений.

Санкционные удаления живут по другим законам. Здесь нет дедлайна и нет понятной процедуры возврата — всё зависит от внешних факторов, на которые ни Apple, ни разработчик повлиять не могут. В сентябре 2022 года Apple удалила из App Store все приложения экосистемы VK как раз из-за британских санкций против акционеров и менеджмента холдинга. Тогда тоже отвалились пуши, тоже было непонятно, что делать дальше — кстати, у нынешних пользователей МАКС перестают приходить уведомления о сообщениях ровно по той же схеме.

Интересный нюанс: в октябре 2022 года приложения VK все же вернулись в каталог. Такие развороты мы разбираем первыми, подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы ничего не пропустить.

За что Apple удаляет приложения из App Store

За что Apple удаляет приложения из App Store. Вариантов, за что Apple может удалить приложение из магазина достаточно. Фото.

Вариантов, за что Apple может удалить приложение из магазина достаточно

Чтобы оценить шансы МАКС трезво, полезно понимать, за что вообще приложения вылетают из каталога. Причин несколько, и они принципиально разные по «лечению».

  • Самая частая — нарушение правил App Store. Сюда попадают скрытые подписки, обман пользователей, нерабочие функции, проблемы с приватностью и сбор данных без согласия. Лечится обновлением.
  • Вторая категория — вопросы безопасности. Если в приложении находят уязвимости или подозрительную активность, Apple может убрать его до выяснения. По похожему сценарию в апреле 2026 года из App Store пропал альтернативный клиент Telegram под названием Telega — в нём эксперты нашли набор уязвимостей.
  • Третья и самая тяжёлая — юридические и санкционные основания. Здесь Apple действует не как модератор, а как компания, обязанная соблюдать законы. И возврат зависит уже не от строчек кода, а от политики и санкционных списков.

МАКС попал в третью категорию — самый сложный для разрешения сценарий из всех. Реакция в России на это была резкой: глава Ростелекома назвал Apple врагами России.

Какие шансы у MAX снова появиться в App Store

Сложу всё вместе. Apple официально связала удаление с санкциями, а не с технической претензией. Значит, обновлением проблему не закрыть, сменой региона Apple ID — тоже, ведь приложение убрали сразу из всех магазинов, а не только из российского.

Какие шансы у MAX снова появиться в App Store. Тим Кук намекает на шансы к возвращению. Фото.

Тим Кук намекает на шансы к возвращению

Прямой исторический аналог — приложения VK, которые после санкционного удаления то возвращались, то снова исчезали и в итоге так и не закрепились в каталоге. То же касается «Сбера»: его удалили на фоне санкций, и обратно он не вернулся. Так что предполагать стремительное возвращение МАКС было бы наивно.

Теоретическое окно всё же есть. Если санкционный статус изменится или приложение перевыпустят под другим юрлицом и названием — лазейка появится. Такие манёвры в России уже отрабатывали, когда банки и сервисы под санкциями выходили в App Store под новыми именами. Но это сценарий «возможно когда-нибудь», а не «на следующей неделе».

Практический вывод: не удаляйте МАКС с iPhone, если он вам нужен — переустановить его через App Store сейчас нельзя, и быстрого возвращения ждать не стоит. На горизонте ближайших месяцев расклад такой: установленное приложение продолжает работать без пушей и обновлений, а новый официальный путь установки на iOS появится не раньше, чем разрешится санкционный вопрос. Остались вопросы или хотите поспорить о перспективах МАКС? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там обсудим.

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