GigaChat от Сбера в 2026 году: как пользоваться, API, тарифы и сравнение с YandexGPT

GigaChat — нейросеть Сбера, заточенная под русский язык и официально доступная в России. Работает в РФ без обходных путей — не требует зарубежного аккаунта или VPN. Недавно я рассказывал про подписки на зарубежные нейросети и можно ли заменить их отечественными аналогами, теперь же подробно остановимся на GigaChat. Разбираемся, как им пользоваться с iPhone и компьютера, сколько стоит подключение через API и в чём он выигрывает у YandexGPT, а в чём — нет.



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Что такое GigaChat и чем он отличается от других нейросетей

GigaChat — это мультимодальная нейросеть Сбера, то есть ИИ, который понимает не только текст, но и изображения и звук. Он запущен в апреле 2023 года и умеет вести диалог, писать тексты и код, генерировать картинки, расшифровывать аудио и анализировать документы.

Главное отличие от западных моделей — настройка на русский язык и культурный контекст. Общение получается естественным, без эффекта машинного перевода и без потери смысла на местных реалиях.

Коротко по конкурентам:

ChatGPT (OpenAI) — мощный и многоязычный, но в России официально недоступен и хуже чувствует местные нюансы.

— мощный и многоязычный, но в России официально недоступен и хуже чувствует местные нюансы. Gemini (Google) — поддерживает русский, но требует Google-аккаунт, а часть функций ограничена в нашем регионе.

— поддерживает русский, но требует Google-аккаунт, а часть функций ограничена в нашем регионе. DeepSeek — свежая китайская модель, говорит по-русски и показывает сильные результаты, но не интегрирована в привычную российскую экосистему.

Кстати, западные сервисы скоро будут работать в России без танцев с бубном — я разбирал, какие нейросети будут работать без VPN в России. Но пока полноценный официальный доступ есть именно у GigaChat.

В марте 2025 года вышла версия GigaChat 2.0. По заявлениям Сбера, в независимых тестах она сопоставима с GPT-4o и DeepSeek-V3, особенно на русскоязычных задачах. Это стоит воспринимать как заявку разработчика, а не как окончательный вердикт — реальное качество всегда лучше проверять на своих задачах.

Официальный сайт GigaChat и приложение на iPhone

Основной и самый полный способ — браузерная версия на сайте giga.chat. Там доступны все возможности: генерация текста и изображений, анализ файлов, сохранение истории и персонализация. Это удобный вариант для работы за компьютером.

Здесь же главное ограничение для владельцев техники Apple: отдельного приложения GigaChat для iPhone нет. Приложения выпущены только для Android и лежат в RuStore и AppGallery. На iPhone остаётся три рабочих пути.

Открыть сайт giga.chat в Safari и при желании добавить его на домашний экран как иконку.

Пользоваться ботом в Telegram.

Зайти через приложение во ВКонтакте.

Как пользоваться GigaChat: регистрация и первый запрос

Браузерная версия открывается и без регистрации, но в гостевом режиме возможности урезаны, поэтому проще сразу завести аккаунт. На сайте нажмите «В полную версию» и выберите способ входа.

По номеру телефона: введите номер, подтвердите СМС-кодом, задайте пароль и имя. Через Сбер ID: отсканируйте QR-код камерой смартфона с приложением «Сбербанк Онлайн» — аккаунт активируется автоматически.

После входа GigaChat обращается к вам по имени и сохраняет историю переписок в личном кабинете. Галочка «Запомнить меня» избавит от повторной авторизации.

Дальше всё как в мессенджере: пишете вопрос и жмёте Enter, ответ приходит за несколько секунд. Примеры стартовых запросов — «собери плюсы и минусы удалённой работы», «объясни теорию вероятностей на простом примере», «проверь текст на ошибки и перепиши академичнее».

Не получается зарегистрироваться или что-то идёт не так? Пишите в наш чат в Telegram или МАКС — там вам точно помогут.

Основные функции GigaChat: текст, изображения и анализ файлов

GigaChat закрывает сразу несколько типовых задач. Самое полезное в повседневности:

Ответы и диалог — от бытовых вопросов до научных тем, с возможностью развёрнутого обсуждения.

— от бытовых вопросов до научных тем, с возможностью развёрнутого обсуждения. Генерация текстов — письма, статьи, стихи, программный код, с адаптацией под нужный тон.

— письма, статьи, стихи, программный код, с адаптацией под нужный тон. Генерация изображений — через нейросеть Kandinsky: логотипы, иллюстрации, арты по описанию.

— через нейросеть Kandinsky: логотипы, иллюстрации, арты по описанию. Работа с файлами — загрузите документ и попросите краткое резюме.

— загрузите документ и попросите краткое резюме. Расшифровка аудио — запись совещания или лекции в формате MP3 или WAV превращается в текст и конспект.

Картинки рисует встроенный Kandinsky, и у него есть приятная фишка — я показывал, как рисовать картинки с надписями через нейросеть Сбера.

Есть и готовые шаблоны-инструменты: умный редактор, пересказ видео, создание открыток, песен, сказок со встроенной озвучкой в приложении и помощник туриста. Пользоваться ими необязательно — это лишь настроенные сценарии, базовая модель справляется с теми же задачами и через обычный запрос.

Отдельно стоит знать про режимы работы. «Поиск в интернете» подтягивает свежие данные — новости, цены, расписания. «Режим рассуждения» работает медленнее, но разбирает сложные вопросы по шагам. Режим «Провести исследование» собирает источники и выдаёт результат в виде доклада или обзора — удобно для рефератов и погружения в новую тему.

Из необычного: GigaChat уже научился отвечать на вопросы по кардиологии — но и здесь медицинские ответы нейросети не заменяют врача.

GigaChat в Telegram, ВКонтакте и мессенджере Max

Кроме сайта, есть несколько способов добраться до нейросети без установки приложения — это особенно актуально для iPhone.

Telegram — официальный бот @gigachat_bot. Самый быстрый вариант для коротких запросов на ходу, авторизация занимает пару секунд.

— официальный бот @gigachat_bot. Самый быстрый вариант для коротких запросов на ходу, авторизация занимает пару секунд. ВКонтакте — встроенное приложение GigaChat. Поддерживает почти все возможности браузерной версии, включая работу с картинками и документами.

— встроенное приложение GigaChat. Поддерживает почти все возможности браузерной версии, включая работу с картинками и документами. Мессенджер Max — бот @gigachat, то же самое, что в Telegram, но в отечественном мессенджере.

Для большинства бытовых задач связки «Telegram плюс сайт giga.chat» владельцу iPhone достаточно: быстрые вопросы — в боте, тяжёлая работа с файлами — в браузере. Раз уж зашла речь о мессенджерах — нас тоже удобно читать там. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и МАКС, чтобы не пропускать гайды по нейросетям и технике Apple.

GigaChat API и тарифы в 2026 году

Этот раздел пригодится тем, кто хочет встроить GigaChat в свои проекты — чат-бота, сайт или CRM. Если код вам не интересен, блок можно пропустить.

Сбер даёт официальный API для GigaChat — способ подключить нейросеть к своим программам. Через него можно отправлять запросы и получать ответы, поддерживать контекст диалога и настраивать параметры генерации. Чтобы начать, нужно зарегистрироваться на портале developers.sber.ru, получить ключ доступа и изучить документацию. Есть готовые наборы для Python и JavaScript.

Важный практический момент: API GigaChat во многом совместим с решениями OpenAI. Если у вас уже был опыт с ChatGPT, перейти на GigaChat несложно — логика и синтаксис схожи.

Для генерации текста доступно три модели, которые отличаются качеством и стоимостью:

Lite — бюджетная.

— бюджетная. Pro — обычная.

— обычная. Max — продвинутая.

Актуальные цены на использование API стоит смотреть прямо на портале разработчиков Сбера: тарифы периодически меняются, и фиксировать конкретные суммы смысла нет. В 2025 году вокруг GigaChat появилась экосистема GigaChain — набор инструментов для сложных сценариев, когда нужно соединить нейросеть с внешними источниками данных и собственной логикой приложения.

GigaChat или YandexGPT: что выбрать для русского языка

Два главных русскоязычных ИИ-ассистента — GigaChat от Сбера и YandexGPT от Яндекса. Оба официально работают в России, оба заточены под русский язык, поэтому выбор чаще упирается не в «кто умнее», а в то, в чьей экосистеме вы уже находитесь.

GigaChat удобнее тем, кто в экосистеме Сбера — вход по Сбер ID, единый аккаунт, генерация картинок через Kandinsky, расшифровка аудио, доступ через Telegram, ВКонтакте и Max.

— вход по Сбер ID, единый аккаунт, генерация картинок через Kandinsky, расшифровка аудио, доступ через Telegram, ВКонтакте и Max. YandexGPT логичнее для сервисов Яндекса — Алиса, Яндекс Браузер, Поиск и почта, где ассистент встроен прямо в привычные приложения.

Честный вывод: по качеству ответов обе модели сопоставимы для бытовых и рабочих задач. Если вы платите за Сбер или пользуетесь Сбербанк Онлайн — проще начать с GigaChat. Если ваша жизнь крутится вокруг Алисы и Яндекса — присмотритесь к YandexGPT. Идеального ответа «один лучше другого» здесь нет, и обе можно попробовать бесплатно.

Промпты и ограничения GigaChat

Качество ответа сильно зависит от того, как вы формулируете запрос. Несколько рабочих правил.

Пишите чётко и конкретно. Вместо «напиши что-нибудь про маркетинг» — «составь пост о трендах цифрового маркетинга в 2026 году, объём 300 слов».

Вместо «напиши что-нибудь про маркетинг» — «составь пост о трендах цифрового маркетинга в 2026 году, объём 300 слов». Указывайте стиль, тон и формат. «Письмо клиенту в официально-вежливом тоне с упоминанием сроков договора» работает лучше общей просьбы.

«Письмо клиенту в официально-вежливом тоне с упоминанием сроков договора» работает лучше общей просьбы. Добавляйте контекст, если задача нестандартная — чем больше вводных, тем точнее результат.

Теперь про ограничения, о которых важно помнить. GigaChat отклоняет запрещённые запросы — многие политические темы, а также вопросы про насилие, манипуляции, личные данные и фейки останутся без ответа.

И главное: нейросеть может галлюцинировать — то есть выдавать выдуманные факты за правду. Это касается любой подобной модели. Поэтому важные данные, цифры и спорные утверждения всегда перепроверяйте в надёжных источниках, а готовые тексты — вычитывайте перед публикацией.

Кому подойдёт GigaChat: бизнес, разработчики и частные пользователи

GigaChat — разумный выбор, если вам нужен ИИ-ассистент, который официально работает в России без VPN и хорошо понимает русский язык. Для учёбы, рабочих текстов, генерации картинок и расшифровки аудио его возможностей хватает с запасом, а вход через Telegram и Сбер ID делает старт быстрым даже на iPhone.

Отдельного приложения для iPhone пока нет, но это решается сайтом и ботом в Telegram. Если вы уже клиент Сбера — начинать однозначно стоит с GigaChat. Если же вся ваша цифровая жизнь в сервисах Яндекса, можно спокойно попробовать оба ассистента и оставить тот, что удобнее лично вам.