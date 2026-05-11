10 каналов, которые я читаю в мессенджере МАКС и рекомендую подписаться вам

Кирилл Пироженко

Мессенджер MAX набирает обороты, и каналов в нем становится все больше. Кто-то уже полностью перебрался сюда из Telegram, кто-то пока только присматривается. Но факт остается фактом: контента в MAX хватает на любой вкус — от новостей технологий до путешествий и спорта. Некоторые до сих пор не переходят в MAX, но если вы уже здесь, то вот подборка каналов, на которые стоит подписаться прямо сейчас.

Делюсь с вами реально интересными каналами в МАКС. Фото.

Делюсь с вами реально интересными каналами в МАКС

Где читать новости Apple и советы для iPhone

Где читать новости Apple и советы для iPhone. Узнавайте все про Apple у AppleInsider.ru. Фото.

Узнавайте все про Apple у AppleInsider.ru

Начнем с главного. Канал AppleInsider.ru в MAX — это все самое важное про iPhone, Mac, iPad и другие устройства Apple. Свежие новости, полезные инструкции и лайфхаки для владельцев iPhone — всё здесь. Например, недавно там рассказывали, как сделать проводной CarPlay беспроводным за 600 рублей с помощью простого адаптера. Адаптер вставляется в USB-порт вместо провода, и CarPlay начинает работать по воздуху. Никакой замены магнитолы. Подписывайтесь, чтобы не пропустить такие находки.

AppleInsider.ru

Что происходит в мире Android и новых гаджетов

Что происходит в мире Android и новых гаджетов. В AndroidInsider.ru только самое интересное. Фото.

В AndroidInsider.ru только самое интересное

Знать, что происходит у конкурентов, тоже полезно. В канале AndroidInsider.ru вы найдете новости из мира Android, обзоры смартфонов и полезные советы. Например, недавно ребята рассказали, что Redmi может отказаться от линейки Pro Max в пользу модели Ultra на базе нового Snapdragon 8 Elite. Если хотите быть в курсе всех новинок, обязательно подписывайтесь. А если хотите обсудить свежие новости — заходите в наш чат в MAX, там всегда есть о чем поговорить.

AndroidInsider.ru

Что посмотреть в Санкт-Петербурге

Что посмотреть в Санкт-Петербурге. Самые актуальные новости Питера. Фото.

Самые актуальные новости Питера

Если вы живете в Петербурге или просто любите этот город, канал True Питер — обязательная подписка. Здесь публикуют красивые фото и видео из города, свежие новости и всё то, чем живет Северная столица. Один пост с кадрами праздничного салюта собрал больше 15 тысяч просмотров и сотни реакций. Канал с аудиторией свыше 41 тысячи подписчиков — один из самых популярных в MAX.

True Питер

Всё о хоккее, НХЛ и матчах плей-офф

Всё о хоккее, НХЛ и матчах плей-офф. Следите за плей-офф НХЛ и не только. Фото.

Следите за плей-офф НХЛ и не только

Любите хоккей? Тогда подписывайтесь на «Хоккейную Империю». Здесь пишут про НХЛ, плей-офф и главные хоккейные события. Например, недавно обсуждали, как Каролина стала первым клубом, выигравшим две первые серии плей-офф всухую — такого не было с 1987 года. Хотите обсудить хоккей с единомышленниками? Пишите в наш чат в Telegram — там тоже любят спорт.

Хоккейная Империя

Английский футбол, АПЛ и результаты матчей

Английский футбол, АПЛ и результаты матчей. Про английский футбол всё в одном канале. Фото.

Про английский футбол всё в одном канале

Для фанатов английского футбола в MAX есть отличный канал ПРО английский футбол | АПЛ. Расписание туров, результаты матчей, разбор чемпионской гонки — всё в одном месте. Следить за Премьер-лигой прямо в MAX стало удобнее некуда.

ПРО английский футбол | АПЛ

Научные факты и открытия простым языком

Научные факты и открытия простым языком. HiNews.ru расскажет сложное простым языком. Фото.

HiNews.ru расскажет сложное простым языком

Всегда хотелось разобраться в науке, но сложные термины и формулировки отпугивали? Тогда вам в канал Hi-News.ru. Ребята объясняют научные открытия, явления и события максимально понятным языком. Например, недавний пост про то, почему возникает изжога и когда она становится реальным поводом для визита к врачу, собрал кучу просмотров. Обновите приложение MAX на iPhone, чтобы ничего не пропустить в этом канале.

Hi-News.ru

Лучшие примеры рекламы, дизайна и маркетинга

Лучшие примеры рекламы, дизайна и маркетинга. Здесь не только про маркетинг, но и есть много полезного. Фото.

Здесь не только про маркетинг, но и есть много полезного

Маркетинговый Кот — канал для тех, кто любит необычный дизайн и креативные рекламные решения. Здесь собирают самые интересные маркетинговые находки со всего мира. Например, недавно показали платок с принтом упаковки Chupa Chups, который превращает голову в леденец. Мелочь, а запоминается. Кстати, если вы пользуетесь MAX на iPhone, попробуйте расшифровать кружок в MAX и перевести видеосообщение в текст — очень удобная функция.

Маркетинговый Кот

Простые рецепты на каждый день из обычных продуктов

Простые рецепты на каждый день из обычных продуктов. Классные рецепты, если все старое приелось. Фото.

Классные рецепты, если все старое приелось

Никогда не поздно подумать и про ужин. В канале CHEF.VIBE делятся простыми и вкусными рецептами, которые можно приготовить из того, что есть дома. Шампиньоны на углях в беконе, быстрые закуски, домашняя выпечка — всё с пошаговыми инструкциями и списком ингредиентов. Никаких заумных техник — просто берешь и готовишь.

CHEF.VIBE

Юмор, мемы и жизненные истории в MAX

Юмор, мемы и жизненные истории в MAX. Немного мемов никому не помешает. Фото.

Немного мемов никому не помешает

После тяжелого рабочего дня не помешает немного посмеяться. Канал «Записки алкоголика» с аудиторией больше 34 тысяч подписчиков — один из самых популярных юмористических каналов в MAX. Смешные картинки, мемы и жизненные ситуации — всё здесь.

Записки алкоголика

Идеи для путешествий, экстрима и необычного отдыха

Идеи для путешествий, экстрима и необычного отдыха. А еще Стаса можно смотреть на канале «Пятница». Фото.

А еще Стаса можно смотреть на канале «Пятница»

Завершает подборку канал «Погнали!» Стаса Натанзона с аудиторией больше 20 тысяч подписчиков. Здесь рассказывают про самые необычные места на планете и экстремальные развлечения. Например, недавно был пост про зиплайн на Аляске длиной больше полутора километров, где скорость спуска достигает почти 100 км/ч. Если мечтаете о путешествиях или просто любите красивые виды — подписывайтесь.

Погнали! | Стас Натанзон

Мессенджер MAXОбзоры приложений для iOS и MacСоветы по работе с Apple
Новости по теме: Мессенджер MAX
Как скачать и установить MAX на телефон и компьютер бесплатно — пошаговая инструкция. Фото.
Как скачать и установить MAX на телефон и компьютер бесплатно — пошаговая инструкция
Как сделать свою открытку к 9 мая в мессенджере МАКС на iPhone. Фото.
Как сделать свою открытку к 9 мая в мессенджере МАКС на iPhone
Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст. Фото.
Как расшифровать кружок в МАКС на Айфоне и перевести видеосообщение в текст