Как сбросить iPhone до заводских настроек, если Apple ID удален

Сбросить iPhone, если учётная запись Apple удалена — задача, с которой сталкиваются владельцы старых устройств, покупатели б/у смартфонов и те, кто поспешил удалить свой аккаунт, не выйдя из него на всех гаджетах. Иногда помогает сброс iPhone до заводских настроек стандартными способами, но при удалённом аккаунте всё сложнее. В этой статье разберём, почему после удаления аккаунта iPhone превращается в «кирпич», какие варианты сброса существуют и как действовать в каждой конкретной ситуации.



Почему iPhone просит Apple ID после сброса

Блокировка активации (Activation Lock) — защитный механизм Apple, который привязывает iPhone к конкретной учётной записи. Она включается автоматически, как только вы активируете функцию «Локатор» (Find My) на устройстве. Задача блокировки — сделать украденный или потерянный iPhone бесполезным для посторонних.

Когда iPhone сбрасывают до заводских настроек или восстанавливают через режим восстановления, при повторной активации система запрашивает логин и пароль от той учётной записи Apple, к которой было привязано устройство. Если этих данных нет — пройти дальше экрана активации не получится. Телефон остаётся заблокированным.

Главная проблема с удалённым аккаунтом: если учётная запись Apple была полностью удалена (не просто выполнен выход, а именно удалена через сайт Apple), то войти в неё уже невозможно — аккаунт перестаёт существовать. А блокировка активации остаётся на устройстве, потому что привязка хранится на серверах Apple.

Режим восстановления (Recovery Mode) и DFU (Device Firmware Update) позволяют полностью стереть содержимое iPhone и переустановить iOS. Однако ни один из этих режимов не снимает блокировку активации. После восстановления iPhone всё равно потребует ввести данные учётной записи Apple, которая была привязана к устройству.

Это принципиальный момент: восстановление через iTunes или Finder стирает данные, но не отвязывает устройство от аккаунта. Для iPhone с включённым «Локатором» результат будет один — экран «iPhone привязан к владельцу» с требованием ввести Apple ID и пароль. Кстати, многие пользователи активно используют Локатор для слежения за друзьями и семьёй, поэтому эта функция почти всегда включена.

Единственное исключение — если функция «Локатор» на iPhone была выключена до сброса. В этом случае блокировка активации не активируется и после восстановления через режим Recovery или DFU устройство можно настроить заново без ввода старой учётной записи.

Как сбросить iPhone, если Локатор отключен

Если на iPhone не была включена функция «Найти iPhone» (Локатор), блокировка активации не работает. Это самый простой сценарий — устройство можно сбросить стандартным способом через режим восстановления.

Установите на компьютер iTunes (для Windows) или используйте Finder (на Mac с macOS Catalina и новее). Подключите iPhone к компьютеру кабелем USB. Переведите iPhone в режим восстановления. Для iPhone 8 и новее: быстро нажмите и отпустите кнопку увеличения громкости, затем кнопку уменьшения громкости, затем зажмите боковую кнопку и держите, пока не появится экран подключения к компьютеру. Для iPhone 7 и 7 Plus: одновременно зажмите боковую кнопку и кнопку уменьшения громкости. Для iPhone 6s и старше: одновременно зажмите кнопку «Домой» и верхнюю (боковую) кнопку. iTunes или Finder обнаружат устройство в режиме восстановления и предложат восстановить или обновить его. Выберите «Восстановить». Дождитесь завершения процесса. iPhone перезагрузится и покажет экран начальной настройки.

После восстановления вы сможете настроить iPhone с нуля и привязать к нему свою учётную запись Apple. Блокировка активации не появится, потому что «Локатор» был отключён.

Как убрать блокировку активации iPhone через Apple

Если «Локатор» был включён, а учётная запись удалена — самостоятельно снять блокировку активации не получится. Единственный легальный способ — обратиться в Apple с просьбой удалить привязку устройства. Apple предоставляет специальный онлайн-инструмент для подачи запроса на снятие блокировки активации. Он доступен по адресу al-support.apple.com. Для подачи запроса вам потребуется:

Серийный номер или IMEI устройства (указан на корпусе, коробке или в чеке).

Документ, подтверждающий покупку: оригинальный чек от Apple или авторизованного реселлера с серийным номером устройства.

Адрес электронной почты для связи.

Пошаговый порядок действий:

Перейдите на сайт al-support.apple.com. Ознакомьтесь с условиями и нажмите «Продолжить». Введите серийный номер устройства и свой адрес электронной почты. Загрузите скан или фотографию документа, подтверждающего покупку. Отправьте запрос и дождитесь ответа от Apple.

Рассмотрение обычно занимает от нескольких дней до пары недель. Если Apple примет ваши документы, блокировка активации будет снята удалённо. После этого вы сможете настроить iPhone заново. Не забывайте, что в Apple можно и позвонить, но теперь это будет платно.

Документы, которыми можно подтвердить покупку у Apple

Apple предъявляет строгие требования к документам. Не любой чек или скриншот подойдёт. Вот что должно быть в документе:

Дата покупки.

Серийный номер или IMEI устройства.

Название магазина или реселлера и его контактные данные.

Apple обычно принимает оригинальный чек от авторизованного реселлера. Рукописные расписки, чеки с Avito, eBay или неавторизованных магазинов чаще всего отклоняются. Если вы покупали iPhone у частного лица и не получили оригинальный чек от первоначальной продажи — шансы на одобрение заявки невелики.

В России, где нет официальных Apple Store, чеки от бывших авторизованных реселлеров — re:Store, «М.Видео», «МегаФон» и других компаний, которые раньше были партнерами Apple, проходят с вероятностью 50 на 50, и то при условии, что в документе указан серийный номер устройства.

Как восстановить Apple ID, если забыли логин или пароль

Прежде чем обращаться в Apple за снятием блокировки, убедитесь, что учётная запись действительно удалена, а не просто забыта. Это разные ситуации с разными решениями. Бывает и так, что учётная запись iPhone заблокирована по другим причинам, и решение оказывается проще.

Если вы не удаляли аккаунт, а просто забыли логин или пароль, восстановить доступ можно несколькими способами:

Через другое своё устройство Apple (iPhone, iPad или Mac), на котором вы всё ещё авторизованы. Откройте «Настройки», нажмите на своё имя, перейдите в раздел «Вход и безопасность» и выберите «Изменить пароль».

Через сайт iforgot.apple.com — введите адрес электронной почты, привязанный к аккаунту, и следуйте инструкциям для сброса пароля.

Через приложение «Поддержка Apple» на чужом iPhone или iPad — откройте приложение, прокрутите до раздела «Инструменты поддержки», нажмите «Сбросить пароль», а затем «Помочь другому пользователю».

Через процедуру восстановления аккаунта (Account Recovery) — если ни один из вышеперечисленных способов не подошёл, можно запустить длительный процесс восстановления на сайте Apple. Он может занять несколько дней.

После восстановления доступа к учётной записи вы сможете ввести логин и пароль на экране блокировки активации и продолжить настройку iPhone.

Б/у iPhone привязан к чужому Apple ID: что делать

Покупка б/у iPhone с активной блокировкой — распространённая проблема. Если при включении устройство показывает экран «iPhone привязан к владельцу» — значит, предыдущий хозяин не отвязал его от своего аккаунта.

Ваши действия в этом случае:

Свяжитесь с продавцом и попросите его удалить устройство из своего аккаунта. Это можно сделать удалённо: на сайте iCloud.com/find нужно выбрать устройство и нажать «Удалить из аккаунта». Если продавец недоступен и у вас есть оригинальный чек — подайте запрос на снятие блокировки через al-support.apple.com. Если ни продавца, ни чека нет — к сожалению, легальных вариантов снять блокировку не существует. Такое устройство фактически бесполезно.

Важный совет перед покупкой: никогда не покупайте б/у iPhone, который не удалось проверить лично. При покупке убедитесь, что устройство показывает экран начальной настройки с выбором языка (приветствие «Hello»), а не экран блокировки или запрос пароля. Если iPhone просит ввести чей-то Apple ID — откажитесь от покупки.

Программы для обхода блокировки активации iPhone

В интернете можно найти десятки программ, которые обещают снять блокировку активации iPhone без пароля: Tenorshare 4uKey, Dr.Fone, PassFab, CheckM8 и другие. Производители этих утилит рекламируют «обход iCloud» в несколько кликов.

Реальность выглядит иначе:

Большинство таких программ платные (от 30 до 80 долларов, примерно от 3 000 до 9 000 ₽ в России).

Некоторые из них требуют джейлбрейк устройства, что ограничивает совместимость с современными моделями iPhone и версиями iOS.

Даже если программа сработает, устройство после «обхода» работает с ограничениями: могут не работать звонки, iMessage, FaceTime, App Store.

После обновления iOS блокировка часто возвращается.

Использование таких инструментов противоречит условиям Apple и может привести к полной непригодности устройства.

Мы рекомендуем не тратить на них деньги. Единственные надёжные способы снять блокировку — ввести данные учётной записи или обратиться в Apple с чеком.

Удаление Apple ID на iPhone: что сделать перед этим

Если вы только планируете удалить свою учётную запись Apple, выполните подготовительные действия, чтобы не остаться с заблокированным устройством:

Выйдите из учётной записи Apple на всех устройствах. На iPhone: откройте «Настройки», нажмите на своё имя вверху экрана и выберите «Выйти». Введите пароль от учётной записи и подтвердите выход. Отключите функцию «Найти iPhone» (Локатор). Это можно сделать в «Настройки», нажав на имя, далее «Локатор», затем «Найти iPhone» — и выключить переключатель. Сбросьте устройство до заводских настроек: «Настройки», «Основные», «Перенос или сброс iPhone», «Стереть контент и настройки». Создайте резервную копию важных данных — фотографий, контактов, заметок. После удаления аккаунта все данные из iCloud будут безвозвратно утеряны. Отмените все активные подписки (Apple Music, iCloud+ и другие), привязанные к удаляемому аккаунту.

Только после выполнения всех этих шагов можно переходить к удалению аккаунта на сайте privacy.apple.com. Удаление необратимо — восстановить аккаунт после завершения процедуры невозможно.

Что будет с iPhone после удаления Apple ID

Если вы удалили учётную запись, не выйдя из неё на iPhone, последствия будут серьёзными:

Блокировка активации остаётся на устройстве, но войти в удалённый аккаунт для её снятия уже невозможно.

остаётся на устройстве, но войти в удалённый аккаунт для её снятия уже невозможно. App Store, iCloud, iMessage, FaceTime и другие сервисы перестают работать .

. Все покупки (приложения, музыка, книги) теряются безвозвратно и не переносятся на новый аккаунт.

Данные из iCloud (фотографии, заметки, резервные копии) удаляются.

Фактически iPhone остаётся привязанным к несуществующему аккаунту. Чтобы вернуть устройство к жизни, придётся обращаться в Apple с документами, подтверждающими покупку, как описано выше.

Если у вас iPhone, привязанный к удалённой или недоступной учётной записи Apple, действуйте так. Первым делом проверьте, действительно ли аккаунт удалён, или вы просто забыли пароль — во втором случае восстановите доступ через iforgot.apple.com. Если аккаунт удалён, а «Локатор» не был включён, сбросьте iPhone через режим восстановления. Если блокировка активации активна — подайте заявку на снятие через al-support.apple.com с оригинальным чеком. И помните главное правило: перед удалением учётной записи Apple всегда выходите из неё на всех своих устройствах — это сэкономит вам часы (а иногда и недели) на решение проблем.