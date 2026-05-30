Смена региона на айфоне: как изменить страну Apple ID

После 2022 года у российских пользователей возникли заметные проблемы с доступом к сервисам Apple: часть приложений и игр стала недоступна в российском регионе, а с 1 апреля 2026 года перестали работать привычные способы оплаты сервисов Apple. Недавно я рассказывал, как перенёс Apple ID в Турцию и пожалел, поэтому к выбору страны подходите с умом. В этой статье разберем, как поменять регион на айфоне в 2026 году, что важно проверить перед сменой региона в App Store и какой регион выбрать для App Store.



Зачем вообще нужна смена региона в App Store

Apple ID определяет, каким будет ваш App Store. От выбранной страны зависит доступность приложений, цены на подписки, способы оплаты, доступ к сервисам Apple и возможность использовать подарочные карты.

С 1 апреля 2026 года для пользователей из России прекратила работу оплата сервисов Apple через счет мобильного телефона МТС и Билайн. Это затронуло не только прямую оплату, но и механизм получения российских подарочных карт Apple через сервисы-посредники: именно через оплату с баланса операторов приобреталась основная масса российских подарочных карт.

До 1 апреля 2026 у пользователей из России были два рабочих варианта:

оплата сервисов Apple через МТС или Билайн напрямую;

использование российских подарочных карт Apple.

После 1 апреля 2026 оба эти варианта больше не работают.

В результате российский Apple ID больше не позволяет привычными способами оплачивать iCloud, iTunes, Apple Music, Apple Arcade и другие сервисы.

Поэтому пользователи начали массово переходить на зарубежные регионы. Самыми популярными вариантами среди российских пользователей стали: США, Турция, Казахстан, Великобритания, Беларусь, Польша.

Подарочные карты можно приобрести через сервис Paytool и продолжить использовать App Store без ограничений.

Что нужно сделать перед сменой региона Apple

Перед тем как сменить регион в App Store, нужно убедиться, что на аккаунте:

нет активных подписок;

нет предзаказов;

нет семейного доступа;

нет незавершенных покупок;

нет остатка средств на балансе Apple ID.

Отключите подписки

С апреля 2026 года менять регион App Store с российского аккаунта можно даже с действующими подписками (например, iCloud+) и Apple автоматически конвертирует их в валюту нового региона. Но некоторые подписки могут не перенестись (например, Apple Music), работать с ограничениями — их придется отменить и дождаться завершения оплаченного срока.

Чтобы отменить подписку, откройте Настройки — Apple ID — Подписки и отмените все активные подписки.

Проверьте баланс Apple ID

Если на счете Apple ID остались деньги, App Store не даст сменить регион. Если у вас именно такая ситуация, узнайте, что делать с остатком на балансе.

Посмотреть баланс можно в App Store — профиль — баланс Apple ID.

Если деньги остались, есть два варианта: потратить остаток или обратиться в поддержку Apple для обнуления баланса (по платному номеру 8-499-951-25-79). Подробнее о том, как обнулить баланс App Store перед сменой, мы уже рассказывали.

Проверьте незавершенные покупки

Иногда пользователь уже оформил покупку или подписку, но платеж еще не обработан системой Apple. Пока операция находится в обработке, сменить регион не получится.

Что делать: проверить историю покупок, дождаться завершения обработки платежа и убедиться, что нет ошибок оплаты.

Отмените предзаказы

Если на аккаунте оформлен предзаказ приложения, игры, фильма или другого контента, Apple тоже может заблокировать смену региона.

В этом случае нужно открыть App Store, перейти в профиль аккаунта, найти раздел с предзаказами и отменить все активные предзаказы. Если пункты «Предзаказы» не отображаются, значит, у вас нет предварительных заказов.

Выйдите из семейного доступа

Если аккаунт участвует в «Семейном доступе», сменить страну тоже не получится.

Чтобы выйти или прекратить семейный доступ, откройте «Настройки» и выберите «Семья». Нажмите свое имя и затем «Прекратить семейный доступ».

Только после выполнения всех условий Apple разрешит сменить страну на айфоне в App Store.

Как поменять регион в App Store: пошаговая инструкция

Самый распространенный способ сменить регион для App Store — через приложение «Настройки». Вот полная пошаговая инструкция:

Перейдите в «Настройки» — нажмите на имя профиля — «Контент и покупки» — «Просмотреть»; Выберите «Страна/регион» — «Изменить страну или регион»; Укажите нужную страну (например, Турция или США); Введите любой реальный адрес в выбранной стране (можно взять из Google Карт данные отеля или кафе). Для США лучше указывать штаты с минимальным налогом, например, Делавэр, Калифорнию или Флориду, а то стоимость может оказаться выше; В разделе «Способ оплаты» выберите «Нет» (если планируете использовать подарочные карты) или привяжите банковскую карту выбранного региона; Примите условия и завершите настройку.

Также можно сменить регион на айфоне через App Store. Для этого откройте App Store — нажмите на иконку профиля — выберите Apple ID — «Страна/регион». Дальше все шаги полностью совпадают со сменой региона через настройки iPhone: выбор страны, заполнение адреса и подтверждение нового региона.

После завершения этих шагов регион аккаунта будет изменен. Вы получите доступ к App Store выбранной страны, включая весь доступный в этом регионе контент и способы оплаты.

Подарочные карты для пополнения баланса нового региона можно найти в Paytool.

Почему не меняется регион на айфоне: частые причины и решения

Иногда у пользователей не получается поменять регион в App Store из-за ошибок или блокировок. Вот основные причины и способы их устранить:

Остаток на балансе и подписки. Если на Apple ID есть средства, действующие подписки или незавершенные транзакции — сменить регион не получится. Нужно потратить или обнулить баланс через поддержку Apple, отменить подписки и дождаться окончания оплаченного периода, а также дождаться завершения всех текущих покупок.

Если на Apple ID есть средства, действующие подписки или незавершенные транзакции — сменить регион не получится. Нужно потратить или обнулить баланс через поддержку Apple, отменить подписки и дождаться окончания оплаченного периода, а также дождаться завершения всех текущих покупок. Ограничение по частоте. Менять регион аккаунта лучше не чаще одного раза в 90 дней. При частых сменах региона аккаунт могут пометить как подозрительный. Именно поэтому важно заранее определиться с регионом, на который вы переходите.

Менять регион аккаунта лучше не чаще одного раза в 90 дней. При частых сменах региона аккаунт могут пометить как подозрительный. Именно поэтому важно заранее определиться с регионом, на который вы переходите. Проблемы с привязанной картой. Если к аккаунту привязана карта, несовместимая с новым регионом, ее нужно сначала удалить из аккаунта.

Если к аккаунту привязана карта, несовместимая с новым регионом, ее нужно сначала удалить из аккаунта. Несоответствие адреса. При заполнении адресных данных для нового региона важно, чтобы все поля — улица, город, штат и индекс — соответствовали друг другу. Несовместимые данные вызывают ошибку.

При заполнении адресных данных для нового региона важно, чтобы все поля — улица, город, штат и индекс — соответствовали друг другу. Несовместимые данные вызывают ошибку. Системные ошибки. Иногда может помочь: перезагрузка iPhone, повторный вход в Apple ID, смена региона через сайт Apple или ожидание 24-48 часов после отключения подписок.

Если ничего не помогает, остается обращение в поддержку Apple.

Что может измениться после смены региона Apple ID

Перед сменой страны в App Store важно понимать: после перехода на другой регион часть привычных сервисов и приложений может работать иначе.

Вот основные моменты, с которыми чаще всего сталкиваются пользователи.

Российские банковские приложения могут исчезнуть из App Store. Если удалить приложение, скачать его заново через зарубежный регион иногда уже не получится. Кроме того, обновления для некоторых банковских приложений могут перестать приходить.

из App Store. Если удалить приложение, скачать его заново через зарубежный регион иногда уже не получится. Кроме того, обновления для некоторых банковских приложений могут перестать приходить. Локальные российские сервисы работают не везде. Это касается приложений такси, доставки, маркетплейсов и онлайн-кинотеатров. Иногда они продолжают запускаться, но при обновлении могут быть проблемы.

Это касается приложений такси, доставки, маркетплейсов и онлайн-кинотеатров. Иногда они продолжают запускаться, но при обновлении могут быть проблемы. Может измениться медиатека Apple Music. Часть российских треков и исполнителей в зарубежных регионах недоступна. Некоторые песни перестают воспроизводиться. При этом открывается доступ к международным релизам, которых нет в российском каталоге.

Часть российских треков и исполнителей в зарубежных регионах недоступна. Некоторые песни перестают воспроизводиться. При этом открывается доступ к международным релизам, которых нет в российском каталоге. В Apple TV+ может пропасть русская локализация. В американском App Store фильмы и сериалы нередко доступны только на английском языке — без русского дубляжа и субтитров.

В американском App Store фильмы и сериалы нередко доступны только на английском языке — без русского дубляжа и субтитров. Некоторые подписки привязаны к стране. После возврата на российский регион часть зарубежных сервисов способна перестать продлеваться или стать недоступной.

При этом важно помнить: регион в App Store всегда можно изменить обратно на российский или выбрать вариант с использованием двух Apple ID одновременно. Один аккаунт остается российским, а второй — зарубежный для оплаты подписок и приложений.

Как пополнить баланс Apple ID после смены региона

После того как регион аккаунта изменен, пополнить баланс Apple ID можно с помощью подарочных карт соответствующего региона. Карту для оплаты покупок можно купить через специализированные сервисы. Рассмотрим на примере такого сервиса:

Переходите на сайт Paytool; Выбираете регион Apple ID и нужный номинал карты; Нажимаете «Перейти в корзину»; Указываете свой email; Оплачиваете заказ и подарочный код придет на указанный адрес.

После нужно активировать подарочную карту: для этого зайдите в App Store — профиль — «Погасить подарочную карту» — введите код и активируйте его. Теперь можно оплачивать iCloud, Apple Music, приложения, игры, встроенные покупки и другие сервисы Apple.

Заключение

Смена региона на iPhone в 2026 году остается одним из самых рабочих способов получить доступ к зарубежным приложениям, подпискам и сервисам Apple. Главное — заранее подготовить аккаунт: проверить подписки, убрать остаток средств и корректно заполнить данные нового региона.

При этом пользователи могут в любой момент вернуть российский App Store обратно или использовать сразу два Apple ID — российский и зарубежный. Такой вариант позволяет одновременно пользоваться локальными приложениями и получать доступ к иностранным сервисам без серьёзных ограничений.

Часто задаваемые вопросы о смене региона на iPhone

Почему не получается сменить регион на айфоне?

Чаще всего не получается сменить регион App Store из-за активных подписок, остатка денег на балансе Apple ID, незавершенных покупок или семейного доступа. Также проблема может возникать из-за привязанной карты или некорректно заполненного адреса нового региона.

При системных ошибках иногда помогает перезагрузка iPhone, повторный вход в Apple ID, смена региона через сайт Apple или ожидание 24-48 часов после отключения подписок.

Как часто можно менять регион на айфоне в 2026 году?

Официально Apple не сообщала, как часто можно менять регион в App Store. Однако на практике пользователи периодически сталкиваются с временным ограничением примерно на 90 дней после предыдущей смены страны.

Как сменить регион на айфоне в App Store?

Смена региона возможна прямо через приложение App Store без перехода в основные настройки iPhone. Для этого откройте App Store, нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу, затем выберите свой Apple ID и перейдите в раздел «Страна/регион». После этого нажмите «Изменить страну или регион», выберите нужную страну и заполните данные нового региона.

Во время смены региона Apple может попросить указать адрес, индекс и способ оплаты. Если вы планируете использовать подарочные карты App Store, во многих странах можно выбрать вариант оплаты «Нет». После подтверждения новый регион активируется автоматически, а App Store переключится на выбранную страну.

Как поменять регион на айфоне в настройках?

Смена региона на айфоне также возможна через настройки iPhone. Для этого откройте «Настройки», нажмите на имя своего профиля Apple ID, затем перейдите в раздел «Контент и покупки» — «Просмотреть» — «Страна/регион». После этого выберите пункт «Изменить страну или регион» и укажите нужную страну.

Дальше потребуется принять пользовательское соглашение Apple и заполнить данные нового региона — адрес, город, индекс и иногда номер телефона. Важно указывать реальные данные выбранной страны, иначе система может выдать ошибку при сохранении настроек.

Перед сменой региона желательно заранее проверить аккаунт: на нем не должно быть активных подписок, остатка денег на балансе или незавершенных покупок.

Как поменять регион на айфоне без карты?

Во многих странах возможна смена региона без банковской карты. Для этого при настройке нового региона нужно выбрать способ оплаты «Нет». Такой вариант особенно популярен среди пользователей, которые оплачивают подписки и покупки через подарочные карты.

Если пункт «Нет» не отображается, обычно проблема связана с активными подписками, остатком средств на аккаунте или ранее привязанной банковской картой. В таком случае сначала нужно удалить способ оплаты и проверить ограничения Apple ID.