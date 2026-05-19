Я перешёл на eSIM в iPhone и больше не вернусь к обычной SIM-карте: рассказываю почему

Недавно мой друг при встрече задал отличный вопрос: зачем вообще переходить с обычной SIM-карты на eSIM? Мол, и так всё работает, зачем что-то менять. Я задумался — и понял, что мне есть что рассказать. Раньше мы уже разбирали, что лучше выбрать для iPhone — SIM или eSIM. Но одно дело теория, а другое — личный опыт. Я уже давно пользуюсь на своём iPhone 16 Plus только eSIM и возвращаться к пластиковой симке не собираюсь. Объясняю почему.



Отличия eSIM в iPhone от обычной SIM-карты

Для тех, кто ещё не в теме, коротко напомню. Обычная SIM-карта — это маленький кусочек пластика с чипом, который вы вставляете в лоток телефона. eSIM — это встроенный в iPhone чип, на который данные оператора загружаются с помощью QR-кода или специальной ссылки. Никаких карточек, никаких лотков, никаких скрепок. Вы просто сканируете QR-код от оператора — и через минуту ваш номер уже работает.

По качеству связи и скорости интернета разницы между ними нет вообще никакой. За связь отвечает один и тот же модем в iPhone. Разница — в удобстве, безопасности и надёжности. И вот тут eSIM выигрывает по всем фронтам.

На eSIM можно хранить до восьми профилей операторов. Одновременно активны два — но переключаться между ними можно за секунды прямо в настройках. Это удобно, если у вас есть рабочий и личный номер или вы часто ездите за границу и подключаете местные тарифы. С обычной SIM-картой вы ограничены одним слотом. В новых моделях Apple всё активнее уходит от физических слотов — iPhone 17 для некоторых рынков уже полностью работает только на eSIM. Тренд очевиден — будущее за виртуальными картами.

Активация тоже элементарная. Помните, как раньше нужно было идти в салон связи с паспортом и стоять в очереди? С eSIM всё это в прошлом. Я оформил свою виртуальную карту через приложение оператора за пять минут, не вставая с дивана. Никаких скрепок, никаких крошечных карточек, которые так и норовят выскочить.

Кстати, есть ещё один плюс, о котором редко говорят. Слот для SIM-карты — это отверстие в корпусе. А любое отверстие — потенциальный путь для влаги и пыли внутрь устройства. Без физического лотка корпус iPhone становится более герметичным. К тому же освобождается место для увеличения аккумулятора — именно поэтому автономность iPhone без SIM-слота выше, чем у версий с физическим лотком. Apple не просто так убирает слоты — это часть стратегии по улучшению защиты от воды.

Почему eSIM лучше обычной SIM-карты при потере iPhone

Это главный аргумент, который меня окончательно убедил. Представьте ситуацию: вы потеряли iPhone или, что хуже, у вас его украли. Что делает грамотный вор первым делом? Правильно — вытаскивает SIM-карту. Без неё вы не можете отследить телефон через сотовую сеть, а злоумышленник получает доступ к вашему номеру. Это значит — SMS-коды от банков, подтверждения в мессенджерах и вообще всё, что привязано к номеру.

С eSIM такой фокус не пройдёт. Виртуальную карту невозможно извлечь из устройства. Вор может попытаться выключить iPhone или включить авиарежим, но и тут есть решение. Я настроил свой айфон так, чтобы с экрана блокировки нельзя было попасть в Пункт управления. Без разблокировки телефона нельзя ни включить авиарежим, ни отключить сотовые данные. В связке с eSIM это превращает украденный iPhone в кирпич, который постоянно передаёт свои координаты через «Найти iPhone». Вероятность вернуть устройство кратно выше, чем с обычной SIM-картой. Чтобы убрать Пункт управления с экрана блокировки, сделайте следующее:

Откройте «Настройки» на iPhone. Перейдите в раздел «Face ID и код-пароль» (или «Touch ID и код-пароль» на старых моделях). Введите свой код-пароль для доступа к настройкам. Пролистайте вниз до блока «Доступ с блокировкой экрана». Найдите пункт «Пункт управления» и отключите тумблер — он должен стать серым. Заодно рекомендую отключить тумблер «USB-аксессуары» — это не даст подключить iPhone к компьютеру без разблокировки.

После этого смахнуть вниз или вверх для вызова Пункта управления на заблокированном iPhone будет невозможно. Чтобы включить авиарежим или отключить Wi-Fi, вору придётся сначала разблокировать телефон. А без вашего лица или код-пароля он этого не сделает. iPhone продолжит передавать геопозицию через сотовую сеть, пока не сядет батарея. Это даёт вам время найти устройство через Локатор или обратиться в полицию с точными координатами.

Сколько работает обычная SIM-карта и почему eSIM надёжнее

А вот об этом мало кто задумывается. Физическая SIM-карта — это электронное устройство с ограниченным сроком службы. Контакты со временем имеют свойство изнашиваться и окисляться. Если симка старая, она может начать глючить: терять сеть, не регистрироваться у оператора, отваливаться в самый неподходящий момент.

По данным экспертов, средний срок службы физической SIM-карты составляет от трёх до десяти лет. Конечно, она может проработать и дольше, но с каждым годом вероятность сбоев растёт. А если вы часто переставляете симку между устройствами, контакты изнашиваются ещё быстрее. Влага, пыль, механические повреждения — всё это враги пластиковой карточки. Кто-то в нашем чате метко выразился: обычные симки «дохнут» со временем.

eSIM этих проблем лишена полностью. Встроенный чип не изнашивается, не окисляется и не ломается от перестановок. Он просто работает — столько, сколько работает сам iPhone.

Справедливости ради, пару оговорок сделать нужно. Если ваш iPhone сломается настолько, что не включится, переставить виртуальную карту в другой телефон на месте не получится. С физической SIM вы бы просто переткнули её в запасной аппарат. Но давайте честно — как часто такое случается? Лично у меня за десять лет использования iPhone ни разу. А если и случится, оператор перевыпустит eSIM через приложение или в офисе.

eSIM для путешествий: как подключить интернет без роуминга

Отдельная тема, которую я не могу не затронуть. Если вы путешествуете, eSIM для поездок за границу — это, пожалуй, самое удобное изобретение последних лет. Раньше приходилось либо платить бешеные деньги за роуминг, либо бегать по аэропорту в поисках киоска с местными SIM-картами. Теперь всё решается за пару минут прямо из дома.

Я недавно просто взял и сделал зарубежную eSIM через Сбербанк Онлайн — не выходя из дома выбрал нужную страну, оплатил пакет интернета и всё. Буквально пара тапов — и на iPhone появился второй профиль с местным интернетом. При этом основной российский номер продолжает работать параллельно. Звонки приходят как обычно, а интернет идёт через местную сеть без роуминга.

Таких сервисов сейчас несколько — eSIM для путешествий предлагают и операторы, и банковские приложения, и специализированные сервисы. Покрытие огромное — больше 140 стран мира. Тарифы начинаются буквально от 150-200 рублей за гигабайт, что в разы дешевле любого роуминга. И самое главное — не нужно искать салон в чужой стране, разбираться с непонятными тарифами на незнакомом языке и переставлять карточки.

Как заменить обычную SIM-карту на eSIM в России

Все крупные операторы — МТС, Билайн, МегаФон, Т2 — давно поддерживают eSIM. Вот как перевести свой номер с физической SIM на eSIM:

Откройте приложение своего оператора (МТС, Мой Билайн, МегаФон или Мой T2). Найдите раздел «eSIM» или «Замена SIM» — обычно он находится в настройках профиля или в управлении номером. Подтвердите замену физической карты на eSIM. Оператор сформирует QR-код для активации или пришлет ссылку для добавления eSIM. На iPhone откройте Настройки — Сотовая связь — Добавить eSIM. Выберите «Использовать QR-код» и отсканируйте код камерой iPhone. Дождитесь активации — обычно это занимает от нескольких секунд до пары минут. После успешной активации eSIM физическая SIM-карта отключится сама.

Советую перед переходом убедиться, что у вас есть стабильное подключение к Wi-Fi — для активации eSIM нужен интернет. Весь процесс занимает от силы пять минут. Единственная сложность может возникнуть при покупке нового смартфона, но мы уже подробно описали, как перенести и активировать eSIM на новом iPhone — там всё просто.

Я перешёл на eSIM на своём iPhone 16 Plus и ни разу не пожалел. Телефон стал безопаснее — при потере или краже вор не вытащит мою карту. Я не думаю о том, что SIM-карта может внезапно умереть из-за износа контактов. Для путешествий оформляю зарубежную eSIM прямо из дома. Если вы до сих пор пользуетесь пластиковой SIM-картой — попробуйте. Это одно из тех изменений, после которых вы удивляетесь, почему не сделали этого раньше.