Новые функции мессенджера МАКС 2026: комментарии в каналах, сториз, стримы и другое

Мессенджер MAX анонсировал масштабное обновление на ближайшие месяцы. Комментарии, истории и прямые эфиры обещают выкатить уже летом 2026 года, а аналитику каналов и мультиаккаунт — ближе к концу года. Несмотря на это, некоторые пользователи подробно объясняют, почему пока не переходят на MAX. Ниже — что из анонсированного действительно меняет опыт владельца iPhone, а что пока остаётся обещанием.



Комментарии и сторис в MAX: сроки запуска

Самое заметное обновление касается каналов и личной ленты. Комментарии и истории появятся в июне-июле 2026 года — обе функции уже активно тестируются. Авторы каналов смогут публиковать свои сторис ближе к концу лета.

Для рядового пользователя это означает простую вещь: каналы в MAX наконец станут похожи на привычный формат, в котором можно не только читать пост, но и обсуждать его под записью. До сих пор обсуждение фактически отсутствовало, и это было одной из главных претензий к мессенджеру со стороны авторов, переехавших из Телеграма.

Новые функции чатов MAX — закрепы, цитирование и архив

Параллельно обновится сам интерфейс переписки. В ближайшие месяцы в MAX добавят:

предпросмотр сообщений

цитирование отдельных фрагментов текста

закрепление сообщений в чатах

архив чатов

Это базовые вещи, которые в большинстве мессенджеров есть много лет, поэтому воспринимать их как прорыв не стоит. Скорее это догоняющее обновление до уровня Телеграма и WhatsApp: без них пользоваться мессенджером всерьёз для работы было неудобно.

Отдельно отмечается, что пользователям с нарушениями зрения и слуха откроют доступ к набору вспомогательных функций — подробности обещают позже. Это идёт в дополнение к текстовым расшифровкам голосовых сообщений, которые в MAX появились 5 мая.

Стримы и прямые эфиры в каналах MAX летом 2026

Летом 2026 авторы получат возможность вести прямые эфиры и стримы прямо в чатах и каналах. Сейчас это реализовано через интеграцию с «VK Видео», то есть зрителю нужно переходить во внешний сервис. После обновления эфир будет запускаться внутри самого мессенджера.

Практический смысл функции зависит от того, есть ли у вас аудитория канала. Для обычного читателя это просто удобнее: не нужно прыгать между приложениями, эфир открывается в той же ленте. Для авторов и бизнеса — потенциальная альтернатива стримам в Телеграме, но без понятных пока цифр охвата.

Аналитика и продвижение каналов MAX осенью 2026

Расширенная аналитика, настройки каналов и инструменты продвижения заявлены приоритетом и должны появиться осенью 2026 года. Конкретики о том, какие именно метрики будут доступны и как именно устроены инструменты продвижения, пока нет — это анонс направления, а не готовой функции.

Если вы ведёте канал, для вас это значит одно: до осени всерьёз планировать переезд в MAX как в основную площадку рано — нечем измерять результат и нечем привлекать новую аудиторию.

Бизнес-аккаунты и мультиаккаунт в мессенджере MAX

Летом в MAX обещают запустить верифицированные бизнес-аккаунты и профили официальных представителей организаций. Это должно повысить доверие в переписке и голосовых вызовах с компаниями — то есть снизить риск того, что под видом банка или маркетплейса вам напишет мошенник.

Помимо этого, заявлено:

расширение интеграции с крупными CRM-системами, чтобы менеджеры могли вести переписку с клиентами через привычные рабочие интерфейсы

обновления для чат-ботов компаний

рекламные инструменты для продвижения в каналах — до конца года

Отдельно стоит мультиаккаунт. Наконец-то вы сможете добавить в приложение сразу несколько профилей — например, личный и рабочий — и быстро между ними переключаться появится до конца 2026 года. На iPhone это особенно полезно: системного способа держать два независимых мессенджера в iOS нет, и каждый раз выходить из аккаунта неудобно. А ещё в MAX можно подтвердить возраст на кассе — удобная функция, о которой знают не все.

Что лучше — MAX или Telegram: сравнение новых функций

Если коротко сопоставить заявленные обновления MAX с тем, что давно есть в Телеграме:

комментарии под постами канала — в Телеграме работают много лет, в MAX появятся летом 2026

истории — в Телеграме доступны с 2023 года, в MAX обещают летом

стримы в каналах — в Телеграме встроены давно, в MAX перенесут внутрь приложения летом

закрепы, цитирование, архив чатов — стандарт Телеграма, в MAX добавят в ближайшие месяцы

мультиаккаунт — в Телеграме есть, в MAX будет к концу года

Как видите, Телеграм уже сейчас по всем параметрам лучше МАКС. То есть в 2026 году MAX по функциям только подтягивается к тому, к чему пользователи Телеграма привыкли. Если вы уже сидите в MAX ради рабочих или государственных чатов — летние апдейты заметно облегчат жизнь: появятся базовые удобства, без которых мессенджер ощущался полупустым.