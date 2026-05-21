10 товаров с AliExpress, которые я собираюсь заказать, пока доллар не подорожал

Кирилл Пироженко

Курс доллара в последние недели ведёт себя весьма неожиданно. И пока он находится на очень приятных значениях, я решил не ждать и собрал корзину из десяти вещей, которые давно присматривал на AliExpress. Недавно мой коллега, автор AppleInsider.ru Иван Герасимов, делился подборкой вещей с Али, которые он выбрал для себя, а теперь моя очередь. Часть уже заказал, часть пока лежит в избранном — но тянуть больше не планирую. Вот что попало в мой список и почему.

Робот для мытья окон, тем кто живет высоко

Начну с самого необычного. Мыть окна вручную — удовольствие сомнительное, особенно если живёшь выше третьего этажа. Робот-мойщик CHOVERY крепится на стекло за счёт вакуума и сам проходит всю поверхность. Управляется с пульта, есть страховочный трос на случай отключения электричества. Мощность до 800 Вт — хватает, чтобы справиться даже с сильными загрязнениями на балконных окнах. Штука из тех, что покупаешь из любопытства, а потом не понимаешь, как жил без неё.

Цена: 2 930 рублей

Большой коврик для мыши с пляжным принтом

Я давно хотел заменить свой старый коврик на что-то побольше, чтобы на нём помещались и мышь, и клавиатура. Коврик TWTOWO размером 900×400 мм отлично для этого подходит. Резиновая основа не скользит по столу, а поверхность из ткани обеспечивает плавное скольжение мыши. Толщина всего 2 мм — коврик не мешает запястью. Ну а пляжный принт добавляет рабочему месту настроение, которого так не хватает в будни.

Цена: 980 рублей

Планшет на каждый день, вместо дорогого iPad

Планшет — вещь, без которой я раньше легко обходился, но после того как попробовал, возвращаться к телефону для чтения и видео уже не хочется. Xiaomi Pad 7 в версии 8/256 ГБ работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 3 и получил 11-дюймовый экран. Глобальная версия с Wi-Fi, тонкий и лёгкий корпус весом около 400 граммов. Подойдёт и для работы с документами, и для просмотра сериалов, и как электронная читалка. По соотношению характеристик и цены — одно из лучших предложений в своём классе.

Цена: 18 610 рублей (с купоном)

Складная подставка для ноутбука, чтобы работать комфортно

Работать за ноутбуком, который стоит прямо на столе, вредно для шеи — экран оказывается слишком низко. Алюминиевая подставка UGREEN решает эту проблему: пять уровней наклона, поддержка ноутбуков от 8 до 17,3 дюймов. Конструкция складная и лёгкая — можно бросить в рюкзак и взять с собой в кафе или коворкинг. Прорезиненные ножки не царапают стол, а силиконовые накладки удерживают MacBook на месте. За тысячу с небольшим — must have для любого, кто работает за ноутбуком.

Цена: 1 140 рублей

ТВ-приставка с Google TV, чтобы сделать любой ТВ умным

Если ваш телевизор не тянет современные стриминговые сервисы или просто тормозит, Xiaomi TV Box S третьего поколения превратит его в полноценный смарт-ТВ. Поддержка 4K UHD, Wi-Fi 6, Bluetooth, 32 ГБ встроенной памяти. Работает на Google TV — а значит, есть доступ к YouTube, Netflix, Кинопоиску и другим сервисам из коробки. Глобальная версия с русским языком. Компактная коробочка, которая заменяет покупку нового телевизора.

Цена: 4 620 рублей

Титановый ремешок для Apple Watch для самых модных

Оригинальный титановый ремешок для Apple Watch у Apple стоит космических денег. Ремешок LULULOOK сделан из настоящего титана и совместим с корпусами 44, 45, 46 и 49 мм. Выглядит практически неотличимо от оригинала, весит немного и не раздражает кожу. Застёжка-бабочка, классический дизайн звеньев. Если вы хотите обновить внешний вид своих часов и при этом не разориться — вариант отличный.

Цена: 1 960 рублей (с купоном)

Беспроводной вертикальный пылесос, чтобы убрать даже большой дом

Этот пылесос я уже заказал. Давно присматривался к Dreame T30 — у него мощность всасывания 190 аэроватт, чего хватит для любого покрытия. Работает до 90 минут на одном заряде, весит меньше 3 кг. Есть циклонный контейнер, который легко промывать, и несколько насадок в комплекте для разных поверхностей. Сертификация CE — можно не переживать за качество сборки. Беспроводной формат полностью меняет отношение к уборке: не нужно таскать за собой шнур и искать розетку в каждой комнате.

Цена: 14 040 рублей

Портативный вентилятор с аккумулятором для жарких дней

Лето ещё не началось, а в помещениях уже бывает душно. Портативный вентилятор JISULIFE работает от встроенного аккумулятора на 5000 мАч и выдаёт мощный поток воздуха при мощности 5 Вт. Несколько режимов скорости, компактный размер — легко помещается в сумку или рюкзак. Пригодится и в офисе, и на прогулке, и в поездке. Зарядки хватает надолго, а сам вентилятор практически бесшумный на низких оборотах.

Цена: 1 900 рублей

Компактный видеорегистратор в любой автомобиль

Видеорегистратор — одна из тех вещей, которые не нужны ровно до того момента, пока не случится ДТП. 70mai M310 2K Plus снимает в разрешении 1440p с широким углом обзора 143°. Есть ночной режим, голосовое управление и функция парковочного наблюдения. Поддерживает русский язык. Компактный корпус не загораживает обзор на лобовом стекле. За свои деньги — один из лучших вариантов для тех, кто ищет надёжный регистратор без переплаты.

Цена: 2 050 рублей (с купоном)

Магнитный повербанк для iPhone, чтобы зарядиться в дороге

Этот повербанк я беру уже второй раз — первый купил себе, а теперь заказываю для жены. UGREEN Qi2 Magnetic на 10 000 мАч поддерживает беспроводную зарядку MagSafe мощностью 15 Вт и проводную до 30 Вт. Магнитное крепление надёжно фиксирует аккумулятор на задней панели iPhone — пользоваться телефоном можно, не отключая зарядку. Корпус с приятным силиконовым покрытием, есть индикатор заряда. Для iPhone это, пожалуй, самый удобный формат внешнего аккумулятора.

Цена: 2 210 рублей (с купоном)

