5 неочевидных способов сэкономить на покупке iPhone

Цены на технику Apple и в частности на iPhone никогда не были низкими. Именно поэтому многие хотят как можно сильнее сэкономить на покупке. Можно ловить промокоды, копить бонусы, ждать приятного курса, но это все слишком просто и очевидно. Мы знаем еще несколько вариантов, которые помогут вам сэкономить. Причём не на каком-нибудь ноунейм-клоне, а на настоящем iPhone в отличном состоянии. Тем более что покупки из-за рубежа скоро подорожают, и действовать лучше сейчас. Рассказываем о пяти способах, о которых многие даже не задумываются.



Восстановленный iPhone: почему он дешевле нового

Мало кто знает, но у Apple есть собственный магазин восстановленной техники — Apple Certified Refurbished. С февраля 2026 года там продаются iPhone 16, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max со скидками от 12 до 22%. Каждое устройство проходит полную диагностику, получает новый аккумулятор и корпус, а также годовую гарантию Apple.

В чём подвох? Магазин доступен только в США, Канаде, Великобритании и ряде европейских стран. Для России прямой покупки нет. Но если у вас есть знакомые за рубежом или вы пользуетесь сервисами пересылки посылок, например «Бандеролькой», восстановленный iPhone 16 на 128 ГБ можно получить за $620.

Но имейте в виду, что смартфоны там появляются и исчезают очень быстро, так как спрос на такие устройства большой и важно их не пропустить. Главное преимущество перед обычным б/у — гарантия и новая батарея. По сути, это новый телефон, который протестирован Apple и проверен на все возможные проблемы.

Трейд-ин iPhone: сколько дают за старый смартфон

Программы трейд-ин в России предлагают практически все крупные продавцы, а в некоторых случаях и локальные магазины. Суть простая: приносите старый iPhone, его оценивают, и стоимость вычитается из цены нового. Можно сдать даже несколько устройств — скидки суммируются. Идеальный вариант, если не хотите сами продавать.

Сколько реально получить? iPhone 13 в хорошем состоянии оценивают примерно в 14-18 тысяч рублей. iPhone 14 Pro — уже в 25-35 тысяч. Если дома пылятся два старых iPhone, можно скинуть с нового устройства до 40-50 тысяч.

Трейд-ин выигрывает у продажи на Авито по двум параметрам: скорость и безопасность. Вам не нужно искать покупателя, переписываться с перекупщиками и встречаться с незнакомцами. Минус — магазин даст за ваш iPhone на 10-15% меньше, чем вы выручили бы при самостоятельной продаже. Но если время для вас дороже — трейд-ин того стоит.

Б/у iPhone за границей

Если вы живете за границей, то не забывайте про местные доски объявлений. Во многих странах люди обновляют iPhone каждый год, и прошлогодние бэушки продаются там за смешные деньги. Особенно интересен в этом плане Израиль. Apple регулярно снижает цены для израильских дистрибьюторов — только за последние два года компания делала это как минимум трижды, скидывая по 200-400 шекелей с модели. Каждое такое снижение выбрасывает на вторичный рынок волну устройств предыдущего поколения.

Например, купить iPhone в Израиле можно на Doska.tv. Преимущество покупки на месте — возможность лично встретиться с продавцом, проверить устройство, убедиться, что оно не залочено и не привязано к чужому Apple ID. Б/у iPhone 16 Pro в Израиле реально найти за 2800 шекелей — это порядка 72 тысяч рублей. В каждой стране есть свое такое «Авито», и если вы там живете, то точно ориентируетесь в них лучше всего.

Когда лучше покупать новый iPhone после старта продаж

Это самый простой и одновременно самый болезненный способ. Каждый новый iPhone стартует в России с космических цен, которые затем планомерно снижаются. iPhone 17 — наглядный пример: в сентябре 2025 года за него просили от 110 тысяч рублей, к февралю 2026 года цена упала до 67 тысяч, а к апрелю — до 62 тысяч. Снижение составило почти 45% за полгода.

Причина проста: в первые недели после выхода спрос огромный, а запасы ограничены — отсюда наценки. Через пару месяцев рынок насыщается, конкуренция между продавцами обостряется, и цена приходит в норму. Особенно резко падают цены после новогодних праздников, когда предновогодний ажиотаж спадает. К тому же Apple уже признала подорожание комплектующих для iPhone, так что ловить момент становится ещё важнее.

Оптимальное время для покупки нового iPhone — февраль-апрель. К этому моменту цены стабилизируются, а до выхода следующего поколения остаётся ещё полгода активного использования. Если же подождать до лета, можно выиграть ещё 5-10%, но тогда до анонса нового iPhone останется всего пара месяцев — и возникнет соблазн подождать ещё.

Какой iPhone прошлого поколения выгоднее взять в 2026 году

Звучит очевидно, но многие почему-то упускают этот вариант из виду. Между iPhone 17 и iPhone 16 разница для большинства пользователей минимальна в повседневных задачах: мессенджеры, камера, браузер, банковские приложения — всё работает одинаково быстро. Зато разница в цене существенная.

iPhone 16 128 ГБ на Ozon сейчас стоит от 53 тысяч рублей — это на 9 тысяч дешевле, чем iPhone 17. А если посмотреть на iPhone 15 — его можно найти от 49 тысяч рублей. При этом iPhone 15 всё ещё получает обновления iOS, имеет USB-C и Dynamic Island, а его камера снимает на уровне, который удовлетворит большинство пользователей.

Ещё интереснее ситуация с Pro-моделями. iPhone 16 Pro Max — один из лучших смартфонов для тех, кто не готов мириться с дизайном iPhone 17 Pro. У него титановый корпус, великолепный экран 6,9 дюйма с частотой 120 Гц и мощнейший чип A18 Pro, который потянет все задачи ещё несколько лет. А стоит он заметно дешевле нового 17 Pro Max.

Главное правило: не берите iPhone старше трёх поколений. Обновления iOS обычно поддерживаются 5-6 лет, но новые функции требуют свежее железо. Apple Intelligence, например, доступен далеко не на всех моделях. iPhone 14 и старше уже начинают терять актуальность.

Как выгодно купить iPhone

Всё зависит от вашей ситуации. Если у вас есть старый iPhone — начните с трейд-ин, это самый простой путь. Планируете поездку за рубеж — присмотритесь к ценам на б/у на местных площадках. Готовы подождать пару месяцев — просто не покупайте iPhone в первые недели после выхода. А если нужен максимум за минимум — берите прошлогоднюю модель: разница в опыте использования минимальна, а экономия ощутима.

В любом случае помните: iPhone — это устройство, которое служит годами. Потратьте полчаса на поиск лучшего предложения, и сэкономленные 15-20 тысяч рублей порадуют вас куда больше, чем иконка нового цвета в настройках.